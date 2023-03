Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Google har annonsert at den årlige «I/O-konferansen» deres vil gå av stabelen 10. mai.

Her slipper selskapet vanligvis flere store nyheter. I fjor var det Pixel-mobiler og smartklokken Pixel Watch som sto i fokus.

Selv om ingen ting er bekreftet av Google selv, forventer ryktebørsen at det vil komme store avsløringer rundt selskapets satsing på kunstig intelligens (AI), at de vil vise frem nye Pixel-telefoner og kanskje til og med et nettbrett.

I fjor bestemte Google seg endelig for å lansere sine smarttelefoner i Pixel-serien også her i Norge. Vi likte både folkemobilen Pixel 7 og toppmodellen Pixel 7 Pro svært godt. Derfor er det ekstra spennende å følge med på hva som slippes i år.

Må slå tilbake med mer AI

For tiden kriger spesielt Google og Microsoft hardt om å ha den beste AI-søketjenesten. Der Microsoft baserer seg på mye omtalte ChatGPT og har lykkes med å skape skikkelig hype rundt implementeringen sin av den i Bing- og Windows-søket sitt, har det ikke gått like bra for Google.

Da Google nylig viste frem sin AI-søketjeneste, «Bard», gjorde den en faktafeil under presentasjonen. Det merket verdenspressen seg, og verdien av Google falt med 100 milliarder dollar på bare ett døgn.

Med svært hard konkurranse er det mye som står på spill for Google, selv om mange tror selskapet har plenty å slå tilbake med. Trolig får vi flere svar i mai.

The Verge spekulerer i at vi kanskje også får nye tjenester som kan generere bilder – tenk Midjourney eller Dall-E, og tjenester som hjelper dataprogrammerere med å skrive kode.

Microsoft har før øvrig annonsert at de kommer med enda en AI-nyhet om få dager.

Et eget Google-nettbrett på gang?

Ettersom Google allerede har lansert en betaversjon av årets oppdatering til Android – som har nådd versjon 14 – ventes det mer fokus på maskinvare.

Der Google så langt er kjent for Pixel-telefoner, ymtes det om at de ønsker å lansere et nettbrett også, for å ta opp kampen mot Samsungs Android-baserte brett, og Apples iOS-baserte markedsleder iPad.

Enkelte påpeker at selve invitasjonen til årets I/O-konferanse minner om et nettbrett i formen. Det er ikke uvanlig at store selskaper som Apple, Samsung og Google gir hint til det som skal lanseres med selve invitasjonen.

Brettbar Pixel

Kanskje mer spennende er det at det også ryktes at Google vil hive seg på trenden med brettbare telefoner.

Ingen vet hvordan den vil se ut, men vi regner med at den vil minne om enten Samsungs Galaxy Flip eller Fold, der hovedforskjellen er hvorvidt skjermen klappes sammen vertikalt eller horisontalt.

Åpne fullskjerm Galaxy Fold. Galaxy Flip.

Ny budsjettelefon?

Ryktebørsen hvisker for øvrig også om at Google vil vise Pixel 7A. Dette er selskapets rimeligste telefon, og blir i så fall oppfølgeren til Pixel 6A, som vi ikke helt lot oss begeistre av i fjor.

Pixel 6A. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no