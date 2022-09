Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 er en laptop for lomma

Den er diger, men kraftig. Men diger.

Når Flex-modusen virker er det som å bruke en liten laptop.

Galaxy Z Fold 4 er Samsungs brettbare mobil for deg som vil ha absolutt best muligheter til å jobbe på farten. Den er en ganske stor telefon som blir til et enda større nettbrett når du bretter den ut.

Det er altså store skjermer både på utsiden og innsiden av denne telefonen, som brettes sammen som en bok.

Her er det flere unike egenskaper som du bare får i brettemobiler. Og også noen egenskaper som du nesten bare får i Galaxy Fold av brettemobilene, så som pennestøtte på den indre skjermen.

To av Samsungs foldemobiler ved siden av deres største vanlige telefon, og iPhone 14 Pro Max fra Apple. Fra venstre: Galaxy Z Flip4, iPhone 14 Pro Max, Galaxy Z Fold4 og Galaxy S22 Ultra.

Utenpå: Stor, men smal

Her får du en stor, men smal, 6,2-tommers skjerm på utsiden. Det er en OLED-skjerm med meget fin fargegjengivelse og masse lys. Den er også rask, med 120 hertz oppdatering.

Aspektet er hele 23,1:9, noe som gjør dette til en av de aller smaleste mobilskjermene på markedet i dag, stort sett kun overgått (oversmalet?) av sin egen forgjenger Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 annonse Pris 10683 6990 18789 13188 Størrelse åpen (cm) 16,52 x 7,19 x 0,69 16,6 x 7,22 x 0,69 15,51 x 13,01 x 0,63 15,82 x 12,81 x 0,64 Størrelse lukket (cm) 8,49 x 7,19 x 1,59 - 1,71 8,64 x 7,22 x 1,59 - 1,71 15,51 x 6,71 x 14.2 - 1,58 15,82 x 6,71 x 1,44 - 1,6 Størrelse utvendig skjerm (tommer) 1,9 1,9 6,2 6,2 Størrelse innvending skjerm (tommer) 6,7 6,7 7,6 7,6 Vekt (gram) 187 183 263 271 Egenskaper innv. skjerm Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Oppløsning innv. /utv. (piksler) 2640 x 1080 / 260 x 512 2640 x 1080 / 260 x 512 2176 x 1812 / 2316 x 904 2208 x 1768 / 2268 x 832 - - - - Fuktsikret Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Støvsikret Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 8 12 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 128 / 256 256 / 512 / 1024 256 / 512 Minnekort Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Hovedkamera 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF Telekamera - - 10 MP, PDAF, OIS, 3X 12 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 2X Selfie 10 MP, f/2.4 10 MP, f/2.4 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 - - - - Batteristørrelse (mAh) 3700 3300 4400 4400 Lading Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 15W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Pris ved lansering Fra 12.000 kr Fra 11.500 kr Fra 19.700 kr Fra 19.500 kr

Inni: Stor, men kvadratisk

Knapt noen telefon gir bedre nettopplevelse enn Fold 4 når den er utbrettet.

Selv de mest aaaaavlange filmbitene på Youtube og Netflix vil slite med å fylle denne skjermen uten å enten dytte en del innhold utenfor oppe og nede, eller å lage svarte striper til høyre og venstre på skjermen. Vi snakker om en litt upraktisk skjerm til alt annet enn appbruk, men de fleste apper tilpasser seg heldigvis fint.

Innerskjermen har veldig like egenskaper. Igjen er det en 120-hertz OLED-skjerm det er snakk om, med hauger av lys til disposisjon. Den er 7,6 tommer stor, men mye større enn det tallet skulle antyde, for her har vi nesten med en kvadratisk skjerm å gjøre. Asepektet er 21,6:18.

Det er spennende at dette, og forgjengeren, er Samsungs eneste telefon med selfiekamera under skjermen. Så langt er ikke Samsung veldig god på denne øvlsen, og skjermpikslene over selfiekameraet er ganske store og synlig annerledes enn de øvrige pikslene, både i denne og i forrige generasjon. Men kameraet har blitt litt bedre skjult i denne nye modellen.

Ikke laget for filminnhold

Film blir «feil» uansett hvordan man ser på det. Ingen av de to skjermene er optimale, og de gir mye dødrom rundt selve filmen om du ikke vil miste mange detaljer.

Igjen blir skjermen nokså uegnet for film. Eller, du vil fortsatt få en av de største videorutene på noen mobil ut av begge disse skjermene her. Men samtidig vil du få den minst optimale passformen for det innholdet sammenliknet med alle andre mobiler.

Enten får du store svarte områder på skjermen, eller så kuttes innholdet kraftig i høyden eller bredden hvis du forsøker å fylle skjermen.

Kort fortalt; dette er en telefon som er langt mer egnet for apper og produktivitet enn innholdskonsum og video. Selv om den altså kan det også.

Kjempedyr og tung

Ulempene med Galaxy Z Fold 4 er flere. Prisen er en åpenbar en av disse - her kryper du rett forbi 20.000 kroner, og det er før du legger til ting som mobildeksler eller tilbehør. Og for en telefon som ikke tåler innmari mye kan det hende at et deksel bør stå på handlelisten.

Dekseltrangen har forøvrig sin egen ulempe utover at prisen øker. For dette er mye telefon fra før av. 263 gram veier Galaxy Z Fold 4. Det er 8 gram mindre enn Galaxy Z Fold 3, men fortsatt 100 gram mer enn en vanlig Galaxy S22, og 23 gram mer enn en iPhone 13 Pro Max.

Forbedringer utenpå

Fold 4 sammenfoldet som en bok. I motsetning til Z Flip4 foldes den ikke flatt - her er det en relativt stor glipe innerst.

Dette er fortsatt en vanntett telefon, men fortsatt ikke en telefon som er tett for støv og skitt. Den bør med andre ord absolutt aldri få lov til å være med på stranda, eller i det hele tatt befinne seg i en lomme som bærer rundt på rester av sandstrand.

Det sagt har Samsung gjort forbedringer på hengsle og materialer denne gangen. De har også endret ørlite grann på størrelsen sammenliknet med i fjor. Det føles som den er ørlite grann nærmere å ha funnet sin form.

Men samtidig er og blir det en svær telefon, og her er det fortsatt en kileform når telefonen er foldet sammen. Det betyr mellomrom mellom «permene» innerst ved hengslet. Ikke bare gjør det en tykk telefon tykkere, men det skaper rom for skitt og lommerusk som kan komme på innsiden av det som er en forholdsvis sårbar foldeskjerm.

Ulempen med foldetelefoner er at selv om de kan se små ut sammenbrettet, er de som regel mer enn dobbelt så tykke som mobiler flest.

Innerskjermen: Plast oppå glass

Fasit for innerskjermen er en vi kjenner godt fra både forrige, og nå denne generasjonen brettbare Samsunger.

Her er det det Samsung kaller UTG, Ultra Thin Glass, i skjermene. Det ligger et tynt, beskyttende plastlag oppå. I motsetning til vanlige skjermbeskyttere bør du aldri forsøke å bytte det selv, men det kan skiftes på verksted. Det betyr at skjermen er sårbar for riper selv om det er glass i den, men heldigvis at den overflaten faktisk kan byttes, om enn ikke av deg selv.

Midtstripen på skjermen er fortsatt synlig. Men med mye lys fra den blender den inn i bakgrunnen. Mest irriterende er den med kraftig ytre lys inn fra siden - da blir den relativt synlig.

Følelsen ved bruk av skjermen er tilnærmet lik å bruke en vanlig glasskjerm. Fingrene glir nokså lett over den og touchresponsen er god. En liten fartsdump på midten er det fortsatt her. Den virker det foreløpig ikke som om Samsung blir kvitt.

Det skal likevel sies at vi etter hvert har sett andre produkter uten slik fartsdump i bretteskjermene sine, så det bør vel begynne å nærme seg nå? Med alt lyset Z Fold 4 lager i «fullt firsprang» er den humpen uansett lite problematisk. Den gjemmer seg fort når det er innhold på skjermen, og blir mest synlig ved sterkt dagslys og mørkt innhold på skjermen.

Programvaren er viktig

Telefonen kan brukes med en liten knekk, om det passer deg best.

For så utradisjonelle telefoner som dette er programvaren viktig. Det er Androd 12 med Googles, og Samsungs, storskjermtilpasninger som kjører på telefonen. Dette er den første Android-utgaven som offisielt er laget for å støtte brettbare mobiler.

Dermed får du for eksempel en startlinje, som i Windows og på Mac nesten til enhver tid når du bruker Fold 4 i åpen tilstand. På ytterskjermen fungerer den mer som en vanlig telefon.

Enkel og kraftig fleroppgavekjøring

Samsung har vært god på fleroppgavekjøring i årevis nå, og det er relativt enkelt å åpne en app kun for éne halvdelen av skjermen. Det kan du forøvrig gjøre uansett hvilken vei du holder telefonen når den er åpen; bare start appen, trekk fingeren opp fra bånn av skjermen så du får oppgavevelgeren og trekk appen du nettopp åpnet mot en av skjermhalvdelene.

Da legger den seg på halve skjermen og telefonen gjør klar til å åpne en ny app på skjermhalvdelen som står igjen. Du kan fortsatt legge til apper du ofte bruker sammen som app-par i kantmenyen som du trekker inn fra siden av skjermen. Dette er «gamle» funksjoner som fungerer ekstra godt på en så stor skjerm som du har til rådighet her.

Flex-modusen: later som den er laptop

Nytt denne gangen er en videreutvikling av tanker fra kamera- og videomøte-funksjoner i fjor; Flex-skjermen. Du har kanskje sett Android-telefoner foreslå å snu skjermen med en liten knapp i venstre hjørne når automatisk skjermsnuing er skrudd av. Galaxy Z Fold 4 har enda en knapp om av og til dukker opp her, og den viser en delvis åpen brettemobil.

For her kan du bruke mobilen bare delvis åpen, som en laptop. Trykker du på knappen kan du aktivere Flex mode for appen du vil bruke. Det avhenger av at det støttes, men svært mange apper ser ut til å fungere med modusen.

Da fyller appen øvre halvdel av skjermen, mens nedre halvdel av skjermen kan gjøres til en pekeflate med musepeker, eller du kan styre telefonens funksjoner med snarveistaster.

Noen apper støtter ikke Flex mode fullt ut. Her er Messenger. Når jeg velger tastaturet i Flex-modusen, får jeg opp et enormt tastefelt som dekker hele den andre skjermhalvdelen. I meldingsappen kan du fortsatt se tråden du svarer i med Flex mode-tastaturet oppe.

... men ikke alt er like Flexy

For tekstfelt dukker det også opp et tastatur som fyller nedre del av skjermen. Men det er ikke alltid spesielt naturlig, siden for eksempel Messenger-appen da fyller hele øvre halvdel av skjermen med et enormt input-felt, som i praksis tar deg ut av samtalen du var i. I Samsungs egen vanlige meldingsapp blir meldingstrådene liggende på øvre del av skjermen, mens du taster rett inn med bunnskjermen.

Først når det faktisk fungerer på denne klassiske «laptopmåten» blir Flex mode elegant og nyttig. Og det skal innrømmes at jeg ofte tenker at dette her er for upolert og lite konsekvent i funksjonsmåten til å tilføre den store endringen i bruksmåte jeg hadde ønsket meg. Mange ting ønsker jeg ikke å bruke i Flex mode, og da blir funksjonen ofte liggende brakk.

De obligatoriske tingene

Det er vel egentlig en selvfølge når telefonen koster 20.000 kroner og enda en halv tusing for godt mål oppå der; dette er en rask telefon. Den har ingen merkbare nykker eller tregheter.

Brukeropplevelsen i spill og apper er prima, og du får naturligvis alle funksjonene som du ellers er vant til i Galaxy S-serien fra Samsung. Eneste unntak er de mest avanserte kamerafunksjonene fra S22 Ultra, som naturlig nok krever maskinvaren du finner der.

Under ser du ytelsestestene. De er som ventet høye, og også som ventet - noe mer stabile enn fra Galaxy Z Flip 4. Her er det rett og slett mer telefon og flate til å fordele varmen fra prosessoren på.

Flott lydkvalitet og fingerleser

Lydkvaliteten under samtale er det selvfølgelig ingenting å si på. Her er den som alle andre dyrere Samsunger - klar og høylydt, så man hører den selv om man er langt unna eller sliter med hørselen. Det samme gjelder i og for seg både ringetoner og alarmer gjennom de to ytre høyttalerne.

En sidemontert fingerleser fungerer helt prima. Den leser veldig sjelden feil og den åpner raskt. Det er som regel et kappløp mellom fingerleseren og ansiktsgjenkjenningen, og i det kappløpet vinner som regel fingerleseren. Den kan stå på hele tiden, eller bare når du trykker på knappen den sitter i. Står den på hele tiden risikerer du at den leser «feil» hver gang du bærer telefonen, men i det minste leser den riktig uansett hvilken orientering den får fingeravtrykket ditt i. Dermed kan du legge tommelen på tvers, eller opp ned, på leseren uten at den bryr seg.

Fingerleseren er lynrask og god, men sidemontert.

Grei batteritid

Batteritiden opplever jeg også som ganske god. Det er som regel én hel dag med tung bruk, eller å strekke den til halvannen opp mot to dager når jeg bruker den lite.

Det er helt innafor for en telefon med to svære skjermer som dette her, og imponerende med tanke på at mange telefoner har større batteri - her er det «bare» 4.400 mAh. Igjen virker det sannsynlig at det er Snapdragon 8+ gen 1-prosessoren som viser seg fra sin mest strømsnille side. At den er et ekte gullfunn for batteritiden i mobiler har vi merket flere ganger i år.

Noen lader følger ikke med i esken, og vips krøp prisen opp mot 21.000 kroner. Sånn kan det gå. Forøvrig er det kun støtte for 25W lading. I dag er telefoner med inntil fire ganger høyere effekt på ladingen ganske vanlig.

Her får du fylt halve batteriet på omtrent en halvtime, som for de fleste fall oppleves som «fort nok», men vi vet samtidig at de raskeste telefonene, gjerne med større batterier, går fra 0 til 100 på under 30 minutter. Så er det alltid verdt å spørre seg hvor ofte man kan lade så fort før batterikapasiteten synker.

Forbedret kamera

Kameraene har blitt nye i årets modell.

Den kanskje største enkeltendringen fra Z Fold 3 til 4 finner vi i kamerahumpen på baksiden. Her har det ene 12-megapikselkameraet blitt byttet ut med en ny sensor på 50 megapiksler.

Utover det er oppløsninger og kamerabrikker ganske like det som har vært her før. Det samme er lysstyrken på glasset. Selv om noen av kameraene har fått litt endrede brennvidder er det altså mye likt for de andre fire kameraene i denne telefonen, som altså har fem totalt. To selfiekamera i eller under skjermene sine, og tre kamera i humpen på baksiden. Der er det vidvinkel, ultravidvinkel og 3x zoom.

Det er førstnevnte som har fått ytelseshoppet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Er du i målgruppen?

Galaxy Z Fold 4 er nok en av de telefonene som appellerer spesielt til enkelte typer brukere. Du må være villig til å se mellom fingrene med ganske store ulemper her. Det gjelder spesielt den fysiske størrelsen og vekten til telefonen.

Dernest må du være nokså sikker på at du sjelden har skrot i lommene som kan trekke inn i «kileåpningen» i skjermen. Har det først kommet på innsiden kan det gjøre skade.

Kanskje har du passert disse to spørsmålene. Tenker du fortsatt; men jeg kan jo gjøre mye mer med denne her? Da er du sannsynligvis i målgruppen.

For det er ingen tvil om at du her får et kraftverk av en telefon. Den har to svære skjermer, og selv om de ikke er spesielt godt egnet til film er ikke det så innmari farlig. De jeg vet om som er i målgruppen for kruttønner som denne her har sjelden tid til å se film på mobilen sin uansett. Det er Excel-ark, PowerPoint-presentasjoner og innhøsting av data fra nettleser og e-postklient som gjelder.

Kort fortalt; proffbruk.

Konklusjon: Best for deg som trenger den

Galaxy Z Fold4 har blitt litt bedre enn fjorårets, men den revolusjonerer ingenting. Og konseptet er såpass sært at du skal ha mye bruk for en telefon som kan akkurat dette før den er verdt pengene.

Legg til et deksel med digital S-penn oppå det og du får en helt unik pakke i Galaxy Z Fold 4. For all nytten den kan gjøre dersom du trenger det, er det vanskelig å si at «men den veier jo så mye». Det er det klart den gjør, men alle alternativene veier mer.

Karakteren vår må uheldigvis være en «generalisering» for folk flest. Og for folk flest er den stor, tung og dyr. Du som har ventet på en Fold-oppdatering hele året siden forrige gang, kan trygt legge til litt på karakteren og kalle den 9/10.

For meg som overhodet ikke er i målgruppen, er det derimot fint å kunne legge igjen denne mursteinen hjemme nå. Det har vært en interessant måned med mye buksesig.

8.5 Meget bra Samsung Galaxy Z Fold 4 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En liten laptop til lomma. Fordeler + Vanntett

+ Flott ytre skjerm

+ God innerskjerm også

+ Støtte for penn

+ God batteritid

+ Trådløs lading

+ Masse funksjoner i programvaren

+ Forbedret kamera Ting å tenke på — Ekstremt stor og tung

— Kjempedyr

— Tåler fortsatt ikke støv

— Lader ikke så fort