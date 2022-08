Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsungs Flip er fortsatt super

Men her har det jaggu ikke skjedd mye siden i fjor.

Galaxy Z Flip 4 er en lekker telefon. Men det er litt synd at den er nesten helt lik fjorårets utgave.

Bitteliten telefon som blir stor er nyttigere enn diger telefon som blir til enda større nettbrett.

Og få telefoner svarer til beskrivelsen bedre enn Galaxy Z Flip-serien fra Samsung. Den er nå ute i sin fjerde utgave. Uheldigvis må man stirre ganske hardt på den for å oppdage de store forskjellene.

For deg som fnyser av små telefoner, og trenger så mange tommer skjerm som det er mulig å få plass til i lommen kommer det test av Galaxy Z Fold 4 ganske snart.

Men i mellomtiden er det dags for å titte på minstemanns meritter. Der er også prisen viktig. I motsetning til de største foldetelefonene slipper du unna med relativt «normal» toppmodellpris her. Flip 4 starter på omtrent 12.000 kroner - som slett ikke er billig, men iallfall ikke helt uhørt dyrt.

Menyene er stort sett One UI-menyene som Samsung-brukere kjenner fra før, men med tilpasninger for foldeskjermer.

Ser ut akkurat som før

Designmessig skal du stå på hardt for å se de store forskjellene fra fjorårets telefon. Vi går fra en matt aluminiumsramme til en blankpolert ramme i det som skal være sterkere blankpolert aluminium, som for anledningen er døpt Armor Aluminium. Fordi alt her i verden må ha et navn.

Størrelsesmessig er den så godt som akkurat like stor som forriger modell. Med «så godt som» mener jeg at forskjellen ikke er stor i tabellen under, men likevel stor nok til at forrige generasjon deksler ikke passer til telefonen. Greit å vite om du jakter tilbehør på eBay eller har deksler fra før.

Det sagt - har du allerede en Z Flip 3 bør du ikke bruke penger på å «oppgradere» til denne.

Har man først en Galaxy Flip er man nærmest forpliktet til å legge den fra seg på underlige steder.

Kjønnsløs gullfarge (?)

Ellers har telefonen en liten 1,9-tommers ytterskjerm plassert ved siden av de to ytre kameraene - et vanlig vidvinkelkamera og et ultravidvinkelkamera.

I år er nye farger noe av det mest synlige nye på telefonen. Den kan kjøpes som koksgrå, rosa gull, lilla eller blå. Utgaven i rosa gull blir også omtalt som «Genderless», kjønnsløs, i testinformasjonen vi har fått, av en eller annen årsak.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 annonse Pris 12 369,- 6 990,- 20 490,- 13 849,- Størrelse åpen (cm) 16,52 x 7,19 x 0,69 16,6 x 7,22 x 0,69 15,51 x 13,01 x 0,63 15,82 x 12,81 x 0,64 Størrelse lukket (cm) 8,49 x 7,19 x 1,59 - 1,71 8,64 x 7,22 x 1,59 - 1,71 15,51 x 6,71 x 14.2 - 1,58 15,82 x 6,71 x 1,44 - 1,6 Størrelse utvendig skjerm (tommer) 1,9 1,9 7,6 7,6 Størrelse innvending skjerm (tommer) 6,7 6,7 6,2 6,2 Vekt (gram) 187 183 263 271 Egenskaper innv. skjerm Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Amoled, 120 Hz, S-pen-støtte Oppløsning innv. /utv. (piksler) 2640 x 1080 / 260 x 512 2640 x 1080 / 260 x 512 2176 x 1812 / 2316 x 904 2208 x 1768 / 2268 x 832 - - - - Fuktsikret Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Ja, IPX8 Støvsikret Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 8 12 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 128 / 256 256 / 512 / 1024 256 / 512 Minnekort Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - Hovedkamera 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, DP PDAF, OIS Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF 12 MP, f/2.2, FF Telekamera - - 10 MP, PDAF, OIS, 3X 12 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 2X Selfie 10 MP, f/2.4 10 MP, f/2.4 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 4 MP, f/1.8 + 10 MP, f/2.2 - - - - Batteristørrelse (mAh) 3700 3300 4400 4400 Lading Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 15W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Inntil 25W, Qi trådløs Pris ved lansering Fra 12.000 kr Fra 11.500 kr Fra 19.700 kr Fra 19.500 kr

Det er lekre deksel å få kjøpt til Flip-serien.

Lett å bruke bare ytterskjermen

Å lese meldinger, styre musikken eller besvare samtaler fra utsiden av telefonen går som en lek. Et kort tapp på skjermen lar deg vekke den, og tapper du to ganger får du kontroll på innholdet som kommer opp. Der er det mulig å sveipe mellom en rekke ulike aktive oppgaver.

I praksis er disse oppgavene omtrent de samme som du kjenner fra nedtrekksmenyen på en vanlig Android-telefon.

Det er forøvrig også meget enkelt å aktivere ytterkameraet på telefonen ved dobbeltrykk på låsetasten. Da bruker du ytterskjermen som søker og kan ta selfier med meget god kvalitet.

Ytterskjermen viser informasjon om meldinger, innkommende samtaler og andre ting. Den kan også betjene flere av telefonens funksjoner uten at du må åpne den.

Flex-funksjoner på innerskjermen

Samsungs One UI-menyer er kjent for å være blant de mest «tilpassede» av Android-menyene på markedet. Her er det lagt opp slik at knapper skal være langt nede på skjermen og enkle å nå. Det er også laget for å være grafisk mest mulig «Samsung» - en del farger og appikoner bærer fortsatt designpreg som strengt tatt må være forbi 10 år gamle etter hvert.

Flex Mode er en ny del av One UI på disse bøyelige mobilene. Det innebærer å bruke den ene halvdelen av skjermen til noe annet enn den andre. Du får opp Flex Mode-knappen i apper som støtter det når mobilen er midt mellom åpen og lukket.

Flex Cam er nyttig

Flex Mode, og en variant Samsung har døpt Flex Cam, tillater for eksempel at kameraknappene kan være på den ene halvdelen av skjermen mens forhåndsvisningen er på den andre. I testmateriellet viser de en del mer eller mindre sannsynlige måter å holde telefonen på som understøttes av Flex Cam-løsningen. I min bok er det først og fremst én ting funksjonen er fin til; å la telefonen være sitt eget stativ.

Sett telefonen fra deg, velg timerfoto og start nedtellingen mens du løper ut til kompisene for å ta et gruppefoto. Eventuelt til å ta langeksponeringsbilder når det er mørkt uten at du har stativ.

Flex Cam-funksjonen deler opp kameragrensesnittet med forhåndsvisning på én del av skjermen og betjeningen på den andre.

Hva skal jeg med dette, da?

Flex Mode fungerer også ved å la deg bruke halve telefonen som pekeplate med en muspeker på den andre halvdelen av skjermen. Akkurat poenget med dette på en så liten skjerm unnslipper meg nokså hardt.

Det virker litt som om Samsung har kastet alt mot veggen på jakt etter spennende programvare som forsterkes av formfaktoren. Men lite av det føles som det sitter skikkelig. Gimmicks er ordet som melder seg bak pannebrasken.

Fra før er det tilpasninger i for eksempel Skype som lar deg se motparten på halve skjermen når du bruker Flip som konferansetelefon. Akkurat som Flex Cam er den delen av programvaren nyttig.

Galaxy Z Flip 4 til venstre og Galaxy Z Flip 3 til høyre. Ser du forskjellen?

Batteritiden? Joda, litt bedre

Med 400 mAh større batteri og mer effektiv prosessor på innsiden forventet jeg først og fremst bedre batteritid her. Og det får jeg. Jeg klarte meg som regel ut dagen med forrige Flip, men kunne noen ganger få rekkeviddeangst i 9–10-tiden på kvelden. Nå strekker den nye ofte til halvveis ut i den neste dagen.

Dette er fortsatt ikke en telefon med solid batteritid. I stedet er det en som endelig har fått et batteri som er «tilstrekkelig med grei margin». I denne formfaktoren er det akseptabelt.

Den lader forresten noe raskere enn sin forgjenger, forutsatt at du har en rask lader. Slikt følger ikke med Samsunger for tiden.

Kameraet? Same old-ish

Kameraet er stadig litt hjelpeløst når du skal zoome, og det sliter av og til litt med fokuset. Men stort sett tar det gode bilder. Kvaliteten er dog et stykke unna å matche prisklassen til telefonen.

Kameraet i Galaxy Z Flip 4 skal være 65 prosent mer lyssterkt. Det oppnås gjennom større piksler, som nå er 1,8 µm mot 1,4 µm i den forrige utgaven av telefonen.

Forskjellen oppleves imidlertid ikke som stor.

Som vanlig er Samsung eksponeringsmestre, så der det er lys der blir bildene bra. Alltid. Også vanskelige forhold så lenge det ikke er snakk om lite lys går greit. Men i mørket er det fortsatt en telefon som ikke yter i sin prisklasse dette her.

Et problem vi sjelden opplever med Samsung er at nye Flip innimellom sliter med å finne fokus. Akkurat hvorfor er uklart, men det er spesielt når motivet er nært - tenk de typiske matbildene til Instagram.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da Samsung i fjor endelig fant «foldeformen» med Flip kunne man tilgi svakere kamera enn prislappen tilsa. Men med lite annet nytt under solen i årets modell kunne de kostet på seg et kvassere kamera.

Og det litt underveldende inntrykket fra hovedkameraet gjør seg i grunnen gjeldende på «kamerariggen» som helhet. For med bare 12 megapiksler hovedkamera er det ikke noe å gå på i form av digital zoom før bildene mister detaljnivå. Og det er heller ikke noe ekstra zoomkamera her.

Et par trykk på låsetasten aktiverer kameraene med søker på ytterskjermen.

Ultravidvinkelen er nyttig, men kvalitetsmessig også svakere enn hovedkameraet. Prismessig får du telefoner som gjør en vel så grei jobb i området mellom 6000 og 8000 kroner. Denne koster til dels betydelig mer.

Og et litt under forventningene kamera hadde vært greit nok også i år, dersom nybrotsarbeid hadde blitt gjort i resten av telefonen. Men, akk - stillstand.

For å være tydelig - kameraet er godt nok, men det skuffer at det ikke har skjedd mer her.

Skjermbøyen er stadig synlig

Det gikk raskt med Flip-serien i begynnelsen, der glass ble introdusert i den første av dem, og store designendringer kom inn i den andre utgaven. Men mellom andre utgave, som ble døpt Z Flip 3, og denne her har det skjedd lite.

Det gikk fort med de første generasjonene bøyelige telefoner. I hvert fall så fort skamdalen etter første utgaves forhastede mageplask hadde lagt seg. Det kom glass til under plastbeskytteren i første Flip, og i andre Flip fikk vi endelig en ytterskjerm av en fornuftig og brukbar størrelse.

Vi har ikke hatt så mye negativt å si om skjermbøyen så langt - den er fortsatt ikke påtrengende synlig under bruk. Men den er der, og fra noen vinkler og med mørkt innhold på skjermen blir den lett synlig.

At den stadig er såpass til stedet som den er, og at plastbeskytteren utenpå skjermen stadig er obligatorisk og umulig å bytte selv er enda en måte Flip «står i ro» på i år. Og det er litt frustrerende at utviklingen synes å ha stoppet opp.

Forøvrig er skjermen meget lyssterk og bildekvalitetsmessig god fortsatt.

Ytelsen er fortsatt god

Ytelsen har økt noe i målinger, om ikke så veldig i opplevd bruk. Fjorårets var lynrask, og det er årets også. Men motoren under er altså raskere og bruker mindre strøm. Ved siden av den nevnte batteritiden påvirker det også varme i telefonen under bruk positivt.

Samtidig må det sies at det er få steder å gjøre av den varmen som skapes her, og i ytelsestestene opplever jeg at tallene ganske raskt går ned etter et par kjøringer av testene. Samtidig skal det sies at det aldri er noen nevneverdig kraftmangel å merke med denne telefonen under bruk.

Flip 4 fremstår dermed bare som en litt mer fremtidssikker telefon enn Flip 3 ytelsesmessig, all den stund forgjengeren ikke egentlig manglet noe på denne fronten.

Forøvrig er det verdt å nevne at det i skrivende uke nok en gang kom oppdateringer til Samsungs Galaxy S10, en tre år gammel telefon. Så det begynner å bli klart at Samsung holder lovnadene om programvareoppdateringer. Noe som virker å bli en stadig større konkurransefaktor i mobilbransjen.

Er årets Flip verdt tusenlapper mer?

Batteriet er blitt vesentlig bedre. Og ytelsen er litt kraftigere. Men er det nødvendig, og er det verdt de 4.000 kronene opp fra fjorårsmodellen?

Veiledende pris er omtrent den samme. Fjorårets kostet 11.500 kroner, mens årets slippes for 12.000 kroner. Men shopper du rundt kan du få Flip 3 ned mot 8.000 kroner nå, hele 4.000 kroner rimeligere enn Flip 4.

Og da må vi se på de konkrete oppdateringene for å få et inntrykk av om dette er verdt det.

Det du får i Flip 4 er et blankt ytre, som påstås å være litt mer solid aluminium enn fjorårets. Du får også oppdatert prosessor som burde ha mer krutt i seg når fjorårets modell nærmer seg slutten. Dessuten får du et større batteri som har gått fra akkurat stort nok, til akkurat litt mer enn stort nok.

Og det er egentlig alt du får.

Fortsatt best i klassen. Men ikke like overbevisende.

I min bok er det nokså lite for en så stor prisforskjell. Jeg har litt problemer med å forstå hvordan Samsung kan kalle dette en helt ny modell, når så lite er endret. Det er dobbelt vanskelig å forstå at så lite har skjedd når det er snakk om en produktgruppe der det er så mye mer finpuss igjen å gjøre.

Samtidig er det vanskelig å peke til en soleklart bedre bøyelig telefon i dag. Det er i hovedsak bare Samsung og Motorola som leker seg med denne formfaktoren her, og Motos nylanserte Razr-modell har så langt ikke kommet til Europa.

Skulle jeg valgt hadde muligens fornuften vunnet, og fjorårets Flip 3 stått på handlelisten. Men vil du ha den beste flipmobilen på markedet, så heter den Galaxy Z Flip 4.

Alternativet som ikke er Samsung? Motorola Razr 2022 Foreløpig er Motorolas nye Razr kun lansert i Kina, men forhåpentligvis finner den veien hit slik dens forgjengere har gjort. Vi har altså ikke testet denne telefonen, men formfaktoren gjør den til Flip-seriens argeste, og omtrent eneste, direkte konkurrent. Denne gangen er telefonen oppdatert fra midt-på-treet-ytelsen som den tidligere har hatt til spesifikasjoner fra de heftigste telefonene. Et stabilisert kamera på 50 megapiksler skal sammen med en ultravidvinkel stå for fotoegenskapene, og hastigheten på skjermen er skrudd opp til 144 hertz. Batteriet har økt til det som fortsatt er relativt beskjedne 3500 mAh. Selv om også det mindre batteriet i forrige utgave gjorde nytten. Vi mistenker at dette kan være nok en spennende sak fra Motorola, men det er uklart når den kommer hit, og om den er like god som spesifikasjonslisten antyder. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Hvis kameraet er viktigst Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B Dual Sim 8GB RAM 128GB fra 11390 :- For rundt samme antall kroner som en Galaxy Z Flip 4 koster får du det ultimate kameraflaggskipet fra Samsung, S22 Ultra. Den har høyoppløst og lyssterkt hovedkamera, den har en enorm zoomkapasitet. Den har antakelig den beste skjermen i noen mobil. Og den har digital penn bygget inn. Stort batteri har den naturligvis også. Dette er Samsungen med alt, minus den enorme mengden sjarm som Flip-serien har. Det er all work, og ikke så mye play - men det er også standardsetteren som gjør at kameraet i Z Flip-serien virker litt mindre enn tilfredsstillende. Også de ordinære S22-modellene er vesentlig bedre på kamerafronten enn Flip, men vi tok med verstingen som eksempel denne gang. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Spar penger med fjorårets modell Samsung Galaxy Z Flip 3 fra 6990 :- Galaxy Z Flip 3 har litt mindre batteri, matt ramme og litt svakere prosessor. Såvidt svakere kamera hevdes den også å ha, men det er litt vanskelig å få øye på i praksis. Selv om lanseringsprisen var lik, har det blitt billigere å kjøpe fjorårsmodellen siden den ble lansert, og med priser fra rundt 8.000 kroner er det vanskelig å se at det litt større batteriet er verdt 4.000 kroner i prisforskjell. Samtidig er det akkurat på batteritid Galaxy Z Flip 3 er litt mager. Valget er vanskelig mellom disse to telefonene nettopp fordi det er akkurat det det er viktigst Samsung har gjort den ene større oppdateringen fra i fjor. Forøvrig er også fjorårsmodellen vanntett, og har de samme gode skjermene inni og utenpå. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt