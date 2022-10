Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 kommer til Norge. Vi har tatt en titt

– Endelig er norsk mobilutvalg komplett.

Google har tatt seg god tid, men nå er endelig Pixel-telefonene deres i Norge.

Giganten lanserer to nye modeller, og de tar med seg en som finnes fra før.

Dagens to nye modeller heter Pixel 7 og Pixel 7 Pro. De er nære slektninger av hverandre, og lett gjenkjennelige Pixel-modeller med et bredt «kamerabånd» på baksiden av telefonen.

Som seg hør og bør er Pro-modellen større, den har flere kameraøyne og den har høyere pris. Men begge telefonene legger seg noe rimeligere enn det som er vanlig for konkurrenter med liknende egenskaper. Her er prisen henholdsvis 7000 og 9500 kroner.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Midt i Pixel 7-rusen kan det være lett å glemme lille Pixel 6a. Men denne kan bli en skikkelig heit konkurrent mot de rimeligste av de mellomprisde mobilene.

Ved siden av disse kommer allerede lanserte Pixel 6A, som er en budsjettvariant av fjorårets Pixel til landet. Den legger seg enda rimeligere og skal etter alt å dømme gjøre verden litt vanskeligere for selskaper som Motorola, OnePlus og Nothing.

Med statistikk fra operatørene som domineres av Apple og Samsung, kan man hevde at det norske mobilutvalget endelig er komplett når Google nå etablerer seg.

Google Pixel 6a 5G Dual SIM 6GB RAM 128GB

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB Apple iPhone 14 Pro 128GB annonse Pris 7990 9490 11290 13990 Omtrentlig frapris (kr) 7000 9500 12000 13990 Dimensjoner/vekt (mm/gram) 155,6 x 73,2 x 8,7 / 197 162,9 x 76,6 x 8,9 / 212 163,3 x 77,9 x 8,9 / 228 146,7 x 71,5 x 7,65 / 203 Byggematerialer Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Vannsikring Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 (1,5m i 30 min) Tett, IP68 (6m i 30 min) Skjerm 6,3", OLED, 90 Hz 6,7", OLED, 120 Hz 6,8", OLED, 1750 nits, 120 Hz 6,1", OLED, 1200 Nits, 120 Hz Skjermglass Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Biometri Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning FaceID med kikkhull Prosessor Tensor G2 Tensor G2 Samsung Exynos 2200 Apple A16 Lagringsplass (gigabyte) 128 - 256 GB 128 - 256 GB 128 GB - 1 TB 128 GB - 1 TB Ram (gigabyte) 8 / 12 GB 12 GB 8 / 12 GB Ikke oppgitt Hovedkamera 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 108 MP, PDAF, OIS, Laser AF 48 MP, Quad Pixel, Sensor Shift OIS Vidvinkelkamera 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 Zoomkamera - 5X, 48 MP, f/3.5, Quad Pixel, PDAF 10X, 10 MP, f/2.4, PDAF 3X, 12 MP, f/2.8, OIS Selfiekamera 10,8 MP, f/2.2 10,8 MP, F/2.2 40 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/1.9 Batteristørrelse 4355 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ikke oppgitt Trådløs lading (ja/nei) Krysse av Krysse av Krysse av Ja, MagSafe/Qi

Pixel 7 Pro til venstre og Pixel 7 til høyre. Pro har ekstra zoom, større skjerm og større batteri. Men gunnoppskriften i begge er lik.

Ved siden av kamerabåndet på baksiden av telefonen er dette nokså «ordinært» utseende telefoner. Vi snakker om stort og lite svart rektangel med glass på forside og bakside, i tillegg til metall rundt kantene.

Byggekvaliteten oppleves som svært god. Det forventer jeg når en telefon koster 9500 kroner, slik Pro-utgaven gjør. Samtidig føles det som Pixel 7 som koster vesentlig mindre bokser litt over sin vektklasse akkurat her. Begge føles omtrent like solide og gjennomførte.

Kliss rein Android, rett fra Google selv.

Jeg noterer meg at største utgave av telefonene både har et vesentlig kraftigere kamerabånd på baksiden og en buet skjerm på forsiden. Kantskjermer av denne typen er det ulike meninger om - men for deg som misliker dem er det greit å vite at den ikke skrår så voldsomt mot kantene.

Skal ha Googles X-faktor

Med «kamerabånd» i stedet for den sedvanlig humpen har Pixelene unektelig en egen personlighet.

Hele «greia» med Pixel-mobiler er at de kombinerer alt det Google kan tilby av programvare og maskinvare. Helt siden Nexus-modellene har en Google-stemplet mobil som regel betydd helt ren programvare på maskinvare som så godt som mulig er tilpasset det som skal kjøre på den.

Det hevdes av Google å være enda riktigere og viktigere for de nyeste modellene, som både har Googles egne prosessorer og egen sikkerhetsteknologi bygget inn.

På spørsmål om ikke er vanskelig å skille seg ut når overflaten på mobiler flest ser lik ut, pekte Google på at telefonene utmerker seg over tid og i bruk, der smarte og sikre Google-funksjoner blir en del av brukerens liv.

Store forventninger til kamera

Et av stedene Google har opparbeidet seg et usedvanlig godt rykte er på bildekvalitet og på etterbehandling av bilder.

Årets Pixel-telefoner har både forbedrede kamera og nye funksjoner i programvare, der for eksempel eldre bilder du har tatt som er ute av fokus skal skarpes opp. Alt dette gjøres ved hjelp av kunstig intelligens i de nye prosessorene.

Kamera har vært Pixels hovedtrekkplaster lenge.

Dette er nært umulig å gi noen god vurdering av på forhånd, men det vi kan si er at Google har hatt tradisjon for å holde lovnadene sine ganske godt når de har snakket om denne typen ting - så vi forventer at når tiden for test kommer vil disse telefonene utmerke seg både generelt og med tanke på sine prispunkt i fotokvalitet.

Såkalt «computational photography», der fysisk begrensede kameraer hjelpes av datasystemer og AI har vært med oss en stund. Google har sammen med Huawei ledet an i det løpet før Apple og Samsung har meldt seg på.

Topp opplevd ytelse

Du vil aldri finne en Android-telefon med mer silkemyk ytelse enn Googles egne. Her har kontrasten i alle år vært grell til for eksempel Samsungs sterkt tilpassede Android-menyer. Slik er det fortsatt.

Årets Pixel 7-telefoner responderer umiddelbart og helt uten hakking eller andre typer forsinkelser.

Pixel 7 Pro er en stor telefon.

En kjekk ting er også at menyene er helt fri for annet dilldall, være seg LinkedIn-apper eller Hotels.com eller annet. De fleste av oss får fint til å velge og installere kundeklubbappene sine selv. Rent og pent og bare Google er et stikkord her, og i seg selv en fordel.

De siste par årene har for øvrig også Google lovet fem år med oppdateringer - det er lengst i Android-verden, sammen med Samsung, som nylig også økte fra fire til fem år. Flertallet lover imidlertid enten ingenting, eller bare to store oppdateringer og ett påfølgende år med sikkerhet.

Til høyre på kamerabondet i Pixel 7 Pro skimtes telekameraet som kan gi inntil 30 ganger zoom med en hybridløsning mellom optisk og digital forstørrelse.

Google varslet for øvrig også at øreproppene Pixel Buds A-Series og Pixel Buds Pro blir tilgjengelige i Norge, til priser på henholdsvis 1199 og 2399 kroner.

De lanserte også Google Pixel Watch, en ny smartklokke som kombinerer Googles Wear OS med Google-eide Fitbits puls-, søvn og helsesporing.

Google Pixel Buds og Pixel Buds Pro kommer også til Norge.

Pixel Watch er mindre enn de fleste av konkurrentene med sine 41 millimeter, og Google lover 24 timers batteritid på en lading, som er seks timer mer enn Apples «vanlige» Apple Watch.

I USA vil Google Pixel Watch koste 349 dollar kun med wifi og bluetooth, og 399 dollar for versjonen med mobilnett. Det er 50 dollar mindre enn Apple Watch Series 8, som starter på 399 dollar og koster 499 dollar med mobilnett. Etter det vi kjenner til blir ikke Pixel Watch tilgjengelig i Norge foreløpig.

Google Pixel Watch.

Sist viste Google frem kommende Pixel Tablet, som skal lanseres neste år. Hovedattraksjonen med denne blir at den får en tilhørende dockingstasjon med høyttaler som vil gjøre at den i praksis vil kunne gjøre samme nytte som smartskjermen Google Nest Hub, bare at skjermen vil være avtagbar.

Vi kommer naturligvis med tester av de nye Pixel-telefonene og øreproppene så fort vi kan.