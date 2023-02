AI-flause for Google fikk store konsekvenser

Skrøt av AI-ens feilaktige svar.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det foregår et AI-kappløp om dagen, og både Google og Microsoft kjemper for å ta en ledende posisjon.

Google kjemper imidlertid i motbakke nå, etter et par tunge døgn. Aksjen til moderselskapet Alphabet falt nemlig med 7,68 prosent etter at Googles nye AI-robot Bard ble vist frem.

I en egen skrytevideo selskapet la ut på Twitter på onsdag viste de hvordan man enkelt kan stille spørsmål til AI-en, så får man svar tilbake. Spørsmålet som ble stilt var «Hva slags nye oppdagelser fra James Webb Space Telescope kan jeg fortelle 9-åringen min om?».

Deretter listet AI-en opp tre ting man kan fortelle om, hvor de to første var helt korrekte, mens det tredje var helt feil.

AI-en mente nemlig at James Webb Space Telescope var det første til å ta bilder av planeter fra utsiden av vårt eget solsystem. Dette er imidlertid en bragd som har blitt tilegnet Very Large Telescope, eid av European Southern Observatory.

Neppe en feil de fleste hadde lagt merke til, noe som også gjør feilen ekstra graverende, fordi man kan stole for mye på AI-ens svar. Og dette var altså noe Google selv skrøt av.

Så fort feilen ble oppdaget stupte Alphabet-aksjen og Googles markedsverdi falt med 100 milliarder dollar.

Alphabets aksjeverdi Kamera Skjermbilde, Google Finance

Økende konkurranse fra Microsoft

Google Bard er fortsatt ikke tilgjengelig for de fleste, og det blir trolig flere uker før de åpner dørene for folk flest. Samtidig har Microsoft lansert nye Bing med AI-muligheter innebygd, som også har blitt lansert her i Norge. Lanseringen skjer imidlertid gradvis, og man må sette seg på venteliste for å få full tilgang.

De som har testet ut det nye AI-drevne Bing-søket melder imidlertid om svært imponerende resultater. The Verge-journalisten Tom Warren fikk for eksempel AI-en til å skrive et hysterisk (fiktivt) oppsigelsesbrev til sjefen sin, og AI-en kunne svare på spørsmål om hendelser som bare skjedde et par øyeblikk tidligere. ChatGPT - som Bing bruker i søket sitt - har vært begrenset til å bare kunne by på informasjon fram til 2021. Bing kan derimot gi informasjon om helt nye hendelser og fakta også.

Men heller ikke den er feilfri, og i løpet av den korte tiden Warren testet ut AI-en bommet den for eksempel på nøyaktig tidspunkt for en hendelse, og sa at noe ville skje på et fremtidig tidspunkt, selv om kilden den brukte sa det allerede hadde skjedd.

Mer om BingGoogleChatGPT