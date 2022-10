Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel 7 Pro

Hvorfor velge noe annet enn Google?

Google Pixel 7 Pro er Samsungs verste mareritt.

Google Pixel 7 til venstre og Pixel 7 Pro til høyre. I denne testen skal det handle om største og beste fra Google, 7 Pro.

Finn Jarle Kvalheim og Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Googles Pixel-telefoner er endelig i Norge, og denne gangen virker det som søkekjempen har en plan. Etter år med halvtomme mobilhyller, og status som «premissleverandør» mer enn mobilprodusent, skal det satses.

Og med det markeres starten for et mulig mareritt for Samsung. For det er ikke en ting Samsung gjør fryktelig mye bedre enn Googles nye Pixel 7 Pro, og samtidig har Pixel-telefonen en uslåelig god brukeropplevelse og «gimmicks» som i større grad er nyttige enn du finner hos koreanerne.

Det er før vi i det hele tatt nevner at den også koster mindre.

Hvis mobilkundene kjenner sin besøkelestid og Google får til å holde hyllene fulle kan de ploge seg godt inn i norske mobilkunders lommer allerede i sitt første år på markedet.

Og hvem vet, kanskje de kan utfordre Apples klamme grep på det norske markedet også?

9 Imponerende Google Pixel 7 Pro Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Stort bedre enn Pixel 7 Pro blir ikke mobiltelefoner. Fordeler + Særdeles flott skjerm

+ Nydelig uavbrutt brukeropplevelse

+ God byggekvalitet

+ Allsidig kamera med meget god kvalitet

+ Rask trådløslading fra støttede ladere (vanlig Qi ellers)

+ Mye "Google-smarts" bygget inn

+ Månedlige oppdateringer i fem år

+ Ingenting utenom helt ren Android

+ Heftig zoomkamera tar deg nærmere

+ Buet skjerm ser pent ut Ting å tenke på — Glattere enn et olja lyn

— Samler fingermerker

— Lader følger ikke med

— Fysisk stor og tung

— Ganske svær kamerahump

— Buet skjerm er lettere å knuse og ikke alle liker det

— Batteritid på det jevne (ca. 1 døgn+)

Særegent design og flott skjerm

Pixel 7 Pro er den største av de to nye Google-telefonene, som ellers er designmessig ganske like. Her er et tykt bånd på baksiden der kameralinsene er integrert. Det er tre hull, ett til vidvinkel, ultravidvinkel og zoom.

Telefonen har en svakt buet skjerm på forsiden, og en tykk rund metallramme som er god å holde i.

Skjermen er en 6,7-tommer stor AMOLED-skjerm, og den er akkurat så flott som du forventer i en telefon til rundtom 10.000 kroner. Den har også det samme preget som Google-telefoner alltid har hatt; litt varmere og «fargesprutete» - du kan velge mellom det og en mer naturlig fargemodus i skjerminnstillingene.

Skjermen er ekstremt lyssterk og ikke langt bak Samsungs beste egne skjermer i S22-serie i rene tall. I praksis er det vanskelig å merke særlig forskjell.

Oppløsningen er 1440p, men rett ut av esken kjører telefonen i vanlig full-HD (1080p). Den oppdateres 120 ganger i sekundet, som gjør den ekstremt behagelig å se på over lang tid, og for deg som gamer kommer oppdateringene uten forsinkelser.

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB Apple iPhone 14 Pro 128GB annonse Pris 7990 9490 11290 13990 Omtrentlig frapris (kr) 7000 9500 12000 13990 Dimensjoner/vekt (mm/gram) 155,6 x 73,2 x 8,7 / 197 162,9 x 76,6 x 8,9 / 212 163,3 x 77,9 x 8,9 / 228 146,7 x 71,5 x 7,65 / 203 Byggematerialer Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Vannsikring Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 (1,5m i 30 min) Tett, IP68 (6m i 30 min) Skjerm 6,3", OLED, 90 Hz 6,7", OLED, 120 Hz 6,8", OLED, 1750 nits, 120 Hz 6,1", OLED, 1200 Nits, 120 Hz Skjermglass Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Biometri Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning FaceID med kikkhull Prosessor Tensor G2 Tensor G2 Samsung Exynos 2200 Apple A16 Lagringsplass (gigabyte) 128 - 256 GB 128 - 256 GB 128 GB - 1 TB 128 GB - 1 TB Ram (gigabyte) 8 / 12 GB 12 GB 8 / 12 GB Ikke oppgitt Hovedkamera 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 108 MP, PDAF, OIS, Laser AF 48 MP, Quad Pixel, Sensor Shift OIS Vidvinkelkamera 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 Zoomkamera - 5X, 48 MP, f/3.5, Quad Pixel, PDAF 10X, 10 MP, f/2.4, PDAF 3X, 12 MP, f/2.8, OIS Selfiekamera 10,8 MP, f/2.2 10,8 MP, F/2.2 40 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/1.9 Batteristørrelse 4355 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ikke oppgitt Trådløs lading (ja/nei) Krysse av Krysse av Krysse av Ja, MagSafe/Qi

Bakside i glatteste laget

Selv om det i utgangspunktet er en pen telefon dette her har jeg et par innsigelser på designet. Det tykke antennebåndet gjør at telefonen ligger svært skeivt på bordet, og den glatte baksiden gjør at telefonen nær alltid har lyst ned av overflaten den ligger på når den lader.

Det er passe irriterende, og førte til at Pixel 7 Pro foretok sitt første basehopp ned fra nattbordet allerede første kveld, med en liten krigsskade i form av en stripe i kamerabåndet fra samme øyeblikk. Patina tror jeg det kalles.

Dette er småplukk - i hvert fall hver faktor for seg, men det er og egenskaper som andre toppmodeller har bevist at det er mulig å gjøre bedre. Og en kjempefin telefon som alltid er nedsyltet i fettfingermerker er jo ikke like lekker som en som alltid tar seg godt ut.

Smarte ekstrafunksjoner

Alltid på-skjermen her er forholdsvis smart, med sin tilstrekkelige informasjon og akkurat passelige lysstyrke. I motsetning til Motorolas lyser ikke denne opp hele rommet om natten. Ikke er den så sensitiv at den bare «blinker» på hver enste gang telefonen beveger seg heller, for eksempel hvis den ligger ved hodeputen eller på armlenet på sofaen.

Lekkert nok animeres låseskjerm og menyskjerm gradvis inn fra enten fingerleseren eller låsetasten når du vekker telefonen.

En trivelig funksjon er at Google-assistenten kan lytte i bakgrunnen hvis det spilles musikk. Dermed forteller telefonen løpende hva slags låt som står på i omgivelsene dine. Du må skru på funksjonen selv, så dette gjøres ikke på automatikk - et fornuftig valg med tanke på personvern. Funksjonen er ikke helt unik, ettersom appen Shazam kan gjøre det samme, men her er den altså inkludert og integrert i selve operativsystemet.

Den beste brukeropplevelsen. Punktum.

Brukeropplevelse på en mobiltelefon består av flere ting. Hvor enkelt er det å nå saker og ting på skjermen, og hvor logisk er det at du skal trykke akkurat der? Er oversettelsene gode, og hva med menyflyten? Sporer telefonen fingertuppen din perfekt hver gang, eller stopper det av og til opp?

Skikkelig god brukeropplevelse er «sin egen greie». Den silkemyke følelsen av at alt bare responderer 100 prosent i ditt tempo, ingenting hakker eller er upresist - det kan få to telefoner med ellers helt like menyer til å føles veldig forskjellige.

Det skal ikke mye til for å bryte illusjonen. Er ikke ytelsen helt perfekt, og får man et stopp-opp noen ganger om dagen begynner man å forvente det, selv om det ellers er 95 prosent knirkefritt. Rekk opp hånda alle som har en Samsung - for her er verdens største mobilprodusent en kjempesynder. Det går aldri spesielt tregt, men det er aldri helt hundre prosent perfekt heller.

Det er det hos Google. Pixel 7 Pro stopper aldri. Ikke en eneste gang. Menyene ruller jevnere enn på noen annen telefon, og det inkluderer Apples iPhoner.

Hele fire store Android-oppdateringer og enda ett år med månedlige sikkerhetsoppdateringer får du i Pixel-telefonene. Det gjør at disse sammen med allerede omtalte Samsung er de som får oppdateringer lengst i Android-verdenen. Det er fortsatt helt vanlig med 2–3 år med oppdateringer, og en god del Android-telefoner gis ikke større oppdateringer i det hele tatt etter slipp.

For Pixel-telefonene kommer det også kvartalsvise oppdateringer med nye funksjoner, litt som Apples større iOS-oppdateringer, være seg halvversjonsoppdateringer eller de større årlige slippene.

Knallbra kamera

Samsung Galaxy S22 Ultra til venstre og Google Pixel 7 Pro til høyre. Med ekstreme zoomegenskaper og heftige hovedkamera har de to telefonene mye til felles.

Kameraet i Pixel 7 Pro har alle de riktige egenskapene på papiret, og også i praksis. Her får du en helt kurant ultravidvinkel, i tillegg til en spektakulær vanlig vidvinkel. Som bonus får du et 5x zoomkamera som sammen med digitalzoom kan ta bilder med helt opp til 30x forstørrelse - men som du nok realistisk sett bør holde deg opp mot 10x hvis du vil ha brukbare bilder fra.

Vår erfaring er at hovedkameraet fungerer på linje med de aller beste kameraene både dag og natt. Selv bilder under de mørkeste forhold blir ofte bra så fort Pixel 7 Pro får tenkt seg litt om. For her gjøres veldig mye i etterbehandlingen.

Ultravidvinkelen er - en ultravidvinkel. Den gjør jobben greit, og gir som slike kamera skal plass til mye i bildet. Det er dog viktig å nevne at den har autofokus og dermed tjener som et dugandes godt makrokamera for bilder helt, helt på nært hold. Funksjonen foreslås automatisk når du kommer tett nok på motivet.

Åpne fullskjerm iPhone 14 Pro Pixel 7 Pro

Åpne fullskjerm iPhone 14 Pro Pixel 7 Pro

Åpne fullskjerm iPhone 14 Pro Pixel 7 Pro

Åpne fullskjerm iPhone 14 Pro Pixel 7 Pro

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Tangerer ikke Samsung på zoom

Den enorme zoomløsningen tar temmelig gode bilder på ganske nært hold. Men vi skuffes litt av at den gjør en voldsom overoppskarping og lager «tegneseriestriper» for å markere kontraster i bildet.

10x er det maksimale Samsung og Google snakker mye om, selv om begges kamera går til 30 prosent. I full størrelse og piksel for piksel ser vi at samsung har noen flere detaljer og skjuler bildestøy litt bedre. Forskjellene er dog ikke store.

Detaljmesteren her er Samsungs Galaxy S22 Ultra. Samtidig er det verdt å dvele litt ved at forskjellene ikke er så store som vi forventet mellom de ulike aktuelle toppmodellene. Til og med iPhone 14 Pro kom et godt stykke avgårde ved hjelp av sitt 3x-zoomkamera med digital hjelp, selv om vi på 10x noterte oss plenty av «bildejuks» og et foto som så greit ut i liten størrelse - og ganske ubrukelig ut i full størrelse.

Samsung er fortsatt best i denne disiplinen, men uten at vi skal forsøke å plassere Pixel 7 Pro et presist sted i en stige kan vi konkludere med at den voldsomme zoommuligheten gjør Googles telefon langt mer fleksibel enn telefoner flest.

Fotofunksjoner fra øverste hylle

Som del av Google Photos som drives av AI-brikken i denne telefonen er det flere spennende funksjoner. For eksempel «Magic Eraser». Telefonen foreslår selv ting som kan fjernes fra bildene hvis de er i veien, og svarer du ja blir bildet seende ut som den ekstra personen eller gjenstanden aldri var der.

Hvis telefonen selv ikke klarer å identifisere slikt innhold kan du tegne en ring rundt det, og da gjør mobilen sitt beste for å finne ut av det. Litt som objektvalg fra bilder i nye iOS 16, der du kan trykke og holde på gjenstander du vil kopiere ut av bilder.

Pixel 7-mobilene har dessuten en «deblurring»-funksjon som kan gjøre gamle bilder skarpere. Vi forsøkte med flere ti år gamle bilder, og noen var rett og slett for dårlige, men flere som var helt på grensen til brukbare fikk seg en kvalitetsforbedring. Det skal likevel sies at funksjonen funksjonen har en tendens til å forsterke preg som allerede var i bildet - hvis det fremsto litt malerisk i utgangspunktet, får gjerne det forbedrede bildet «skarpere penselstrøk».

Dette er funksjonalitet som alle har bruk for, og hakket nyttigere enn gimmickfunksjoner som bilder fra alle kameraene samtidig eller flere ulike kameramoduser på rad og rekke.

Åpne fullskjerm Før Etter

Stort batteri, middels batteritid

Batteriet på Pixel 7 Pro strekker seg nokså bra i tid, men kanskje ikke så lenge som vi hadde håpet på. Dette er en fysisk ganske stor telefon, med plass til et batteri på hele 5.000 mAh. Like fullt får jeg ikke så mye i overkant av døgnet ut av en normal dags bruk - og da sitter jeg heller ikke konstant med telefonen og gamer, eller gjør noe annet som krever fryktelig mye av den.

To faktorer gjør erfaringen likevel usikker. Det ene er at Google selv, som de fleste i dag, omtaler AI-funksjoner som over tid skal lære bruken din å kjenne. Vi har hatt denne telefonen i en knapp uke, og det kan være kort tid for innkjøring av slike sparefunksjoner.

Fra venstre; Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro og Apple iPhone 14 Pro.

Det andre vi har erfart er en rekke småbugs i den tidlige programvaren som driver telefonene. Alt fra at kameraet henger seg uten forhåndsvisning, mens vi fortsatt kan knipse, til at volumindikatoren bare blir hengende på skjermen samme hva du gjør.

Jeg holder en knapp på at den tidlige programvaren kan stå i veien for bedre batteritid, eller at det er en kombinasjon av de to faktorene. Ut fra spesifikasjonsarket burde denne telefonen klare halvannen til to dager for de fleste brukere. Men vår erfaring er altså foreløpig kortere.

Hvis vi opplever markante forskjeller på et senere tidspunkt oppdaterer vi testen.

Topp ytelse, men vi fikk ikke måle

Når mobilen reagerer, så er det umiddelbart. Ytelsen her er helt topp i praktisk bruk. Og på papiret er også prosessoren av ypperste klasse. Men våre testenheter som er brukt før telefonen er i vanlig salg har hatt Googles tidlige programvare på seg, og dermed ikke tillatt ytelsestesting før ordinær salgsstart.

Vi legger derfor til ytelsestester etter publisering, men gjør en kvalifisert gjetning på at vi befinner oss innenfor 10 prosent opp eller ned fra ytelsen til en av dagens Snapdragon 8+ gen 1-prosessorer som står i andre toppmodeller i dag.

Konklusjon: Setter standarden

Det er vanskelig å se for seg en mer komplett telefon enn Pixel 7 Pro. Det er nesten like vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som får denne telefonen til å føles et nesehår foran resten av toppmodellene.

Det er mulig å fylle på litt på spesifikasjonene her og der, og det er små fliser å spikke rundt designet.

En mindre glatt og fingermerkete telefon hadde vært bedre, men noen foretrekker skinnende blank. Det finnes telefoner som lader raskere der ute, men det er ikke en prioritet for alle. Samsung er bedre på zoom og har penn, som jo alt fra lærere til arkitekter og notatavhengige har bruk for, men de fleste lar den nok bo i «garasjen sin».

For deg som bare skal ha «en telefon» er det vanskelig å forestille seg en bedre samling egenskaper. Det er ikke mange telefoner som gir den samme følelsen av velsmurt maskin i bruk. Ikke engang alle iOS-versjoner på nyere iPhoner har fått til like hakkefri menyopplevelse som dette her, og hos Samsung er det dessverre en egenskap OneUI-menyene aldri byr på, selv om de er meget gode på ting som ekstrafunksjoner, fotokvalitet og layout.

Og så har vi prisen da. Ett av verdens beste mobilkamera, flott byggekvalitet og den nydelige ytelsen til 9500 kroner må sies å være - om ikke et kupp, så i hvert fall helt ålreit kjøp.

For Samsungs del er det på tide å skru på konkurranseinstinktet - jeg tviler på at Pixel blir værende en hemmelighet særlig lenge.

Her er tre alternativer til Pixel 7 Pro vi vil fremheve:

Asus ZenFone 9 sparer deg for et par tusenlapper, og du får en utrolig flott design som skiller seg ut fra telefoner flest. Her mangler du trådløs lading, og kameraet er et stykke unna like godt, men det er en særdeles kompakt telefon med design som du sjelden ser maken til.

Få Android-telefoner er nærmere «folkemobiler» enn troikaen S22, S22 Plus og S22 Ultra og det er spesielt den siste av disse Pixel 7 Pro prøver seg mot. Her deles ekstreme zoomegenskaper, stor skjerm og nokså robuste, harde designlinjer. Samsungen er kvassere på zoom, og den er alene om å tilby digital penn bygget inn. Og det er en Samsung - mange går fra én til den neste uten å vurdere andre merker.

Apple iPhone 14 Pro toppetopp fra Google vil naturligvis gjerne vurderes mot fruktselskapets beste mobil. Og naturlig er det; den fantastiske brukeropplevelsen oppleves tett beslektet, og mellom Samsung, Apple og Google skal det godt gjøres å entydig kåre det beste kameraet. Du betaler mer for iPhone 14 Pro, men salgsstatistikken i Norge tilsier at mange er villige til å betale godt for det de kjenner fra før.