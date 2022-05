Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Pixel Watch er endelig offisiell

Googles første egenproduserte smartklokke slippes i løpet av høsten.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

I forbindelse med utviklerkonferansen Google I/O benyttet verten anledningen til å vise fram noe av det som kommer fremover. Og de avduket ikke bare ny funksjonalitet og programvare, men også ny maskinvare.

Blant de mer nevneverdige nyhetene er mellomklassemobilen Pixel 6A, som skal komme på markedet i løpet av sommeren, og Pixel Buds Pro – selskapets første ørepropper med aktiv støydemping.

Nye mobiler, ørepropper ... og Pixel Watch.

Dingsen som kanskje likevel fikk mest oppmerksomhet var nok Pixel Watch. De fleste er kjent med at Google tross alt står bak klokkeoperativsystemet Wear OS, som vi kan finne i en rekke smarte armbåndsur.

Les også Tag Heuer Connected 2020 : Så mye smartklokke får du for 20.000 kroner

Men selv om Google – med sine mange mobiltelefoner og andre smartprodukter – har bevist at de kan maskinvaredesign, har de ikke selv tatt seg bryet med å utvikle en skikkelig smartklokke. Inntil nå.

Riktignok har ryktene om en Pixel Watch surret rundt i årevis, men nå er den altså offisiell. Etter planen skal den komme på banen en eller annen gang i løpet av høsten, da sammen med enda et par smartmobiler i form av Pixel 7 og Pixel 7 Pro.

Tradisjonell design

Pixel Watch har fått en tradisjonell sirkulær form, med hvelvet glass og krone – akkurat som et tradisjonelt armbåndsur. Reimene i silikon skal være enkle å bytte i andre farger.

Klokken vil naturligvis komme med siste versjon av Wear OS, og i tillegg til en standardutgave skal det visstnok også komme en versjon med 4G-forbindelse til mobilnettet.

Etter at Google kjøpte Fitbit for noen år siden sitter de også på nok av ekspertise innen helsedelen for slike klokker. Derfor vil også Google Watch blant annet følge med på brukerens hjerterytme og søvnmønster og være «integrert» med Fitbit i såpass stor grad at dataene kan synkroniseres mot en Fitbit-konto.

Men det fordrer i så fall at batteritiden er såpass god at klokken ikke må lades opp hver natt – alternativt lader seg opp kjapt.

Men akkurat når det gjelder batteritid og pris er ikke Google veldig snakkesalige enn så lenge, så der får vi bare vente og se.

Usikker lansering i Norge

Som alltid når det gjelder Pixel-enheter er det også et åpent spørsmål om – og eventuelt når – disse enhetene finner veien til det norske markedet.

Ifølge Google her hjemme er det for øyeblikket ingen bestemte planer for lansering i Norge.

Les også Apple, Google og Microsoft går sammen om passordløs innlogging