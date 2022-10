Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel 6a

Google Pixel 6a når ikke helt opp

Konkurransen er hard midt på prisstigen.

En lyssterk og fin skjerm prydes av utmerket telefonytelse, men det er noe gruff i Googles mobiloppskrift når prisen blir så lav.

Pixel 6a er navnet på Googles billigste mobil. Den er en kombo av de viktigste egenskapene fra tidligere Google-telefoner og den ble lansert i mai. Nå kommer den til Norge samtidig med at hele Pixel-serien toger inn. Vi har allerede testet og anbefalt de nye Pixel 7-mobilene - de gir en helt spesiell brukeropplevelse.

Men hva med Pixel 6a, da?

Den koster skarve 5.000 kroner, og havner i samme prissjikt som Nothing Phone (1), OnePlus Nord 2T og Motorola Moto G200, for å nevne noen. Konkurransen i dette prisområdet hardner til.

Så hva kan Google tilføre med sin billigste tass? Her ble jeg faktisk litt overrasket, og ikke bare positivt.

7.5 Bra Google Pixel 6a 5G Dual SIM 6GB RAM 128GB Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Fordeler + Vanntett (IP68)

+ Meget bra kamera

+ Flott ytelse

+ Stilig totonedesign

+ Grei batteritid

+ Passelig størrelse for mange

+ Ingenting overflødig i programvaren

+ Godt med oppdateringer fra Google Ting å tenke på — Treg 60-hertz skjerm

— Ingen ansiktslås

— Ikke trådløs lading

— Hverken deksel eller lader er med

— Svak ytelse på fingerleser

— En del bugs (telefon ble lansert i mai)

Litt stiligere enn mange

Designmessig er det litt sprekt med en «totonedesign» på baksiden. Her er det en lysere stripe øverst på telefonen, før et svart kamerafelt og en litt annen farge på mesteparten av baksiden. Baksiden er i plast, men ser like blank og fin ut som på Pixel 7-telefonene som har glass.

Uheldigvis er den like god til å sanke fingeravtrykk som sine dyrere artsfrender.

Utover det er telefonen mer anonym, med en vanlig, middels tykk svart ramme rundt en 6,1-tommers OLED-skjerm. Det er ingen synlige fingerlesere her - den er bygget inn i skjermen.

Frontkameraet er et hull øverst i midten av skjermen.

En flott lys variant av Pixel 6a har lekkert design til prisen.

En matt svart aluminiumsramme løper rundt telefonen. Det er ikke hodetelefonkontakt her, og heller ikke støtte for trådløs lading. Ellers kan vi bemerke noen høyttalerspalter, volumkontroll, låsetast og USB-C-tilkobling.

I midten av baksiden en stor G, fordi Google.

Det er pent nok og skiller seg bittelitt ut, men noen Nothing Phone (1) med lysorgel på baksiden er det ikke. Plusspoeng får den dog for at den er sertifisert vanntett.

Vårt testeksemplar er to nyanser av grått. Det er også pent, men kanskje litt mer «møterom» enn den blågrønne utgaven.

Den mest irriterende mangelen

Den kanskje mest irriterende tingen med Pixel 6a er at den ikke har noen form for ansiktsgjenkjenning. Her er det bare fingeravtrykk som gjelder, og fingeravtrykksleseren er en ganske middels affære som ofte leser feil.

Det hadde vært helt greit var det en telefon som du all hovedsak åpnet med trynefaktorautentisering, men her blir det påtrengende knotete å åpne telefonen.

Det går en stund mellom hver gang jeg må taste koden min så ofte som jeg må på Pixel 6a. Og det er synd, for det svekker virkelig brukeropplevelsen.

Fingerleseren i Pixel 6a er en stadig irritasjon. Hvorfor ingen ansiktsgjenkjenning til å avlaste?

Hvorfor så svak skjerm?

En annen ting som irriterer meg er at hurtige mobilskjermer med 90 til 144 hertz nå må kunne sies å ha blitt vanlige, selv i rimelige telefoner. Men her er det en «gammeldags» OLED-skjerm med 60 hertz oppdatering. Har du ikke brukt en raskere skjerm høres forskjellen liten ut, og det er verdt å nevne Apple enkelt får seg til å ta dobbelt så mange kronasjer for en telefon med samme mangel i iPhone 14.

Metallramme rundt en tett telefon.

Men det er skuffende de gangene vi kommer over trege skjermer. Det gir et mindre behagelig bilde over tid, og panoreringer i video, teksten du leser når du skroller eller mobilspill vil se langt mer hakkete ut enn med en rask skjerm. Dette er ikke bare en spesifikasjon, men noe du raskt vil legge merke til hvis du har prøvd raskere skjermer. Slike som eksempelvis Nothing og Motorola gir deg i samme prisklasse.

Bildekvaliteten er imidlertid helt fin med ålreite farger og høy lysstyrke som funker selv når sola skinner.

Ålreit kamera

Kameraet har ikke allverdens spesifikasjoner, men yter godt i praksis.

Selv om Pixel 6a har rykte på seg for å ha et meget godt kamera, er det verdt å ta med seg at maskinvaremessig er ikke dette noe uhørt i prisklassen. Vi har med to ganske små kamerabrikker å gjøre, som i seg selv ikke er innmari lysfølsomme.

Det som gjør forskjellen mot en del tidligere telefoner i samme prisklasse er den smarte programvaren som kan forbedre kameraytelsen en hel del.

Også skal det sies at egenskaper som meget lyssterkt glass og optisk stabilisert kamera er fine ting å få for prisen her. Og selv om kamerabrikken i hovedkameraet ikke er så stor, gjør det at den «bare» har 12 megapiksler at hver av dem likevel blir store nok til å sanke inn en del lys.

Vi snakker altså om et kompromisskamera rent fysisk, men ett som altså stort sett leverer ganske gode bilder.

Ved siden av hovedkameraet er det selfiekameraet som gjør seg mest bemerket. For selv med sine bare 8 megapiksler gjør det en dugandes jobb i mange ulike forhold, inkludert når det jobber i motlys. Atter en gang en positiv attest for programvaren i denne telefonen.

Ultravidvinkelen tar ultravide bilder, og hverken gjør seg bort eller stråler i glansen. Slik er det for mange telefoner, og det skal bli ganske dyrt før også dette kameraet er toppen. På det jevne, altså.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ekstremt responsiv

For prisen er det ikke mange telefoner som yter like godt som Pixel 6a. Spesifikasjonene bærer ørlite preg av sparing, men prosessor og rein ytelse er omtrent som fjorårets Pixel-toppmodeller.

Det er aldri en treghet å støte på, og uten et lass tredjeparts programvare slipper du å tenke på at plass er brukt opp på ting du ikke får slettet eller vasse gjennom reklame når du starter opp telefonen.

I ytelsestester er det imidlertid ikke voldsomme resultater å støte på, og jeg opplever dessuten at både Pixel 6a og de nye Pixel 7-modellene skrur ned hastigheten ganske fort når de blir varme. Selv om Tensor-prosessorene i disse telefonene er Googles skreddersøm, litt som Apples A- og M-prosessorer, er ikke disse ytelsesmonstre.

Det må likevel sies at Pixel 6a måler rimelig god ytelse sammenliknet med alle tilsvarende prisede telefoner. Og i praksis er ytelsen vesentlig bedre enn den du får fra for eksempel Sony og Samsung til samme antall kroner.

Litt mye bugs

Pixel 6a er en forholdsvis liten og nett telefon med bredde såvidt over 7 centimeter. Superkompakt er den ikke, men den burde være håndterbar for de fleste.

En ting som gjør meg litt usikker er mengden bugs i Googles egne telefoner. Vi opplevde en hel del av dem da vi testet Pixel 7. Men vi er normalt litt ettergivende for telefoner som fortsatt ikke er i salg; nesten alle telefoner får seg en stor oppdatering rett etter salgsstart, og for disse telefonene er det oppdateringsdags hver måned.

Det som er betenkelig er at også Pixel 6a hele fem måneder etter amerikansk lansering har ganske mye bugs.

Her har vi for eksempel merket at fotoappen har fått til å starte om hele telefonen. Den er blant appene som oppdateres løpende og uavhengig av resten av telefonen, så det kan hende nye funksjoner har gjort den mindre stabil, og det er også mulig det er noe som ikke er 100 prosent med vårt testeksemplar.

Men jeg er vant med at bugs glattes ut gjennom levetiden til et produkt - ikke at relativt store og tydelige bugs fortsatt er til stede nesten et halvt år etter salgsstart.

God som telefon

Pixel 6a støtter som resten av Pixel-mobilene tale over 4G (VoLTE) i Norge. Det er også rimelig god lydkvalitet i telefonen, og jeg synes den har ganske ålreite eksterne høyttalere, som funker fint enten man lytter til en podcast, en live-TikTok eller bare skal ringe med håndfrifunksjon.

Batteritiden er på rundt ett til halvannet døgn selv med litt bruk, så ingenting å utsette her - dog heller ingenting å juble for.

Det er støtte for hurtiglading hvis du har det, men den er ikke fryktelig rask og begrenser seg til 18 watt. I dag finnes det telefoner som lader med godt over 100 watt, som er betydelig raskere - som er en fin mulighet å ha når det haster, selv om det kanskje ikke bør overbrukes av hensyn til batterilevetiden.

Skjermresponsen er presis og rask og det er fint å taste meldinger eller tekst på Pixel 6a.

Lever ikke helt opp til hypen

Pixel 6a var faktisk Google-telefonen jeg hadde gledet meg mest til å teste av de tre som nettopp ble lansert i Norge. Men dessverre skuffet den litt. Kan hende var det forventningene som var for høye i utgangspunktet, eller så er det konkurransen som har blitt for sterk.

Med en global hype siden lansering som det beste fra Google i en billigere pakke, regnet jeg med at Motorola, OnePlus og Nothing ville få en verdig konkurrent fra «sjefene sjøl» - de som lager hele Android-universet.

Dessverre må konklusjonen bli at kompromissene tross alt er en del bedre andre steder enn i Pixel 6a.

Konkurrentene tilbyr mer

Her er det ingen valg for å skru opp skjermytelsen slik du får i Pixel 7-telefonene og mange av konkurrentene i samme prisklasse.

Du får to ting du sjelden får i en telefon til 5.000 kroner. Kameraet er bedre enn i de mange andre telefoner i denne prisklassen, og telefonen er helt tett.

Men så var det lista med alt den mangler, og den inneholder en del viktige ting som konkurrentene får til å by på. Det viktigste er ansiktsgjenkjenning.

Trådløs lading og raske, medfølgende ladere får du også med de fleste av Pixel 6a sine konkurrenter. Mange av konkurrentene har også medfølgende deksler - noe du ikke får her.

Konklusjon: En spennende utfordrer, men ...

Brukeropplevelsen når du først har åpnet Pixel 6a er bedre enn hos de etablerte «dyre» merkene. Men med såpass mange «glemte egenskaper» i miksen skal det noe til å hamle opp med de mest etablerte rimelige merkene.

Du får dog stadige oppdateringer som også inkluderer nye funksjoner og sikkerhet. Og du får en telefon som til syvende og sist har opphav i USA, i den grad det er avgjørende for mobilvalget ditt.

Men Nothing er for eksempel en britisk produsent, og Phone (1) har nesten alt som Pixel 6a mangler - med flere ting inkludert både for nytte og moro skyld.

Her er fire alternativer til Pixel 6a vi vil fremheve:

Nothing Phone (1) er en telefon som på en perfekt måte blander lekne gimmicks med faktisk nytte. Ved første øyekast er det lett å le av en telefon som blinker og står i når det ringer, og kan brukes som ringlight når du tar bilder. Men i praksis er nytteverdien faktisk ganske stor. Når den også fremstår som et upåklagelig kompromiss med rask skjerm, ansiktsgjenkjenning og tilstrekkelig fuktsikring, for å nevne noe, er den selvsagt i vurderingen i denne prisklassen.

I Nord 2T har OnePlus har funnet en god balanse der de aldri gir deg mer enn du trenger, men heller aldri mindre. Dermed tar den supre bilder, den har flott skjerm og den lader fort med den medfølgende laderen. Deksel følger også med. Ytelsen er uvanlig god for prisklassen.

Motorola Moto G200 har prosessor fra Qualcomms toppserie, noe den er alene om i sin prisklasse. Du får rask skjerm, men må leve med litt blåstikk og at den ikke er så lyssterk. Du får ellers flott design i en fuktsikret mobil. Denne godsaken imponerte veldig da vi testet den.

Google Pixel 7 er en av årets nye toppmodeller fra Google, men den er moderat priset og starter på 7.000 kroner. Her får du veldig mye mer for de ekstra kronene opp. Ansiktsgjenkjenning er én av de tingene, og trådløs lading likeså. Enda bedre kamera, skjerm og ytelse hjelper også. Det er lite å plukke på her, men