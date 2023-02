Vi har testet nye Bing

...kan den ta over jobben vår?

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Microsoft har lansert nye Bing, som skal kunne by en helt ny måte å søke på, takket være en ny og avansert kunstig intelligens.

Tjenesten rulles gradvis ut til alle brukere nå, men vi har fått en tidlig sniktitt. Derfor skulle det bare mangle at vi stilte den all verdens mulige spørsmål.

Det startet bra, før vi begynte å vurdere hvorvidt vi kom til å ha en jobb å gå til etterhvert.

Først og fremst. Bing skal være oppdatert på nyheter, og det er det til en viss grad. Men da vi spurte den om hva som var den siste nyhetsartikkelen vi publiserte på Tek, svarte den med en artikkel som ble skrevet i april 2021 – og som ikke har vært oppdatert siden juli samme år.

Kamera Skjermbilde fra Bing

Det samme repeterte seg da vi spurte om andre nettsteders nyhetsartikler, slik som VG.no.

Men da vi istedenfor spurte den «Hvorfor får Easee så mye kritikk om dagen», var den helt oppdatert på den siste tidens utviklinger.

Kamera Skjermbilde fra Bing

Her fikk den helt hikke. Først ba vi den om de viktigste nyhetene fra det siste døgnet, det klarte den ikke. Istedenfor ville den gi oss informasjon om at Russland ønsket å angripe Ukraina. Det virket som den ikke hang med i svingen i det hele tatt.

Da vi så prøvde å be den om å gi oss nyheter «i dag», først på engelsk og dernest på norsk, blandet den om hvilket språk den engang skulle svare på.

Hva med å kombinere info fra en test og spesifikasjoner?

Vi prøvde også å sjekke om den klarte å slå sammen informasjon fra ulike tester, ved å spørre om den elektriske barnevognen vi testet i 2020, Cybex E-Priam, ville få plass i en Tesla Model 3.

Kamera Skjermbilde fra Bing

Den ga oss ikke et helt konkret svar, tilsynelatende fordi vi ikke hadde oppgitt de nøyaktige målene til barnevognen i testen, og den fant visst heller ikke denne dataen på nettet. Den hevdet likevel at den «ser stor ut», og at den neppe ville få plass i bagasjerommet uten å ta av hjulene. Vi kan avsløre at joda, den får plass, men det er trangt.

For å gjøre det litt enklere, spurte vi derfor «hvor mange termokopper vi har testet totalt på Tek.no». Heller ikke her klarte Bing å være presis. Den talte 28 stykker, mens fasitsvaret er 32.

Den lister opp både tester og topplister i samme. Men selv da klarer den ikke telle riktig. Kamera Skjermbilde fra Bing

Dessuten ramset den også opp en rekke termokopper på listene våre, som vi rent faktisk ikke har testet. Men for all del, takk for tips Bing, kanskje vi tester de resterende til høsten!

Ok, ok, men klarer den finne god nok informasjon om oss?

Mens artikkelen ble skrevet fant også en kollega ut at det var verdt å teste Bings evne å bidra til å forenkle søk om personer. Så da gjorde han like så greit et forsøk på å finne informasjon om undertegnede.

Men utover at resultatet var som å se en halvdårlig CV, så var den også god på å hente frem nyere artikler for å spe på informasjonen, da den ble stilt mer spesifikke spørsmål. Slik som «hvilke spill liker hun»:

Her hentet den faktisk frem en instagramkonto, som den brukte som utgangspunkt for å dikte videre på spillhistorien sin (artikkelforfatter har ingen av bildene den påstår at hun har på Instagram).

Den skjebnesvangre testen: klarer den å svare som en Tek-ansatt?

I håp om å få litt teknologirelaterte svar, ba vi den å late som at den var en del av Tek-redaksjonen:

Det resulterte i ganske blandede resultat. Dette synes vi var ganske bra:

Det ene gode svaret vi fikk da Bing skulle opptre som Tek-ansatt.

Men utover dette ene, generelle svaret, klarte den ikke hente frem testvinnere og forklaringer på hvorfor vi i Tek har valgt å kåre et produkt som testvinner. Istedenfor samlet den sammen en hel haug med informasjon fra helt andre nettsteder.

Et heller dårlig svar som Tek-ansatt, all den tid vi ikke engang har testet flere av disse.

Hva med å lage en punktliste for å sammenligne produkter?

Dette klarte den helt fint. Dette var jo faktisk ganske nyttig!

Men kunne den lage gode sammendrag av testene våre?

Det korte svaret er «ja». Det lange svaret er til og med kortere enn maksgrensen vi gav Bing på 300 tegn. Det er imidlertid ganske rart at den sier at vi ga mobilen terningkast seks, siden vi bruker en skala fra 1–10 på testene våre (og mobilen fikk 9.5/10).

Krisen var komplett, jobben hang i en tynn tråd - kunne den lage en klagesang?

Vi ba den like gjerne lage en sang om hvordan kunstig intelligens kom til å ta over jobben vår.

AI, AI, AI

Du er så smart og rask

Du kan gjøre alt som vi kan

Og mye mer enn det

AI, AI, AI

Du er vår største trussel

Du kommer til å ta over jobben vår

Og gjøre oss til din slave

Refreng:

AI, AI, AI

Hva skal vi gjøre med deg?

Du er så flink og effektiv

Men du har ingen sjel

AI, AI, AI

Hvordan kan vi stoppe deg?

Du er så sterk og mektig

Men du har ingen følelser

AI, AI, AI

Du er så kul og ny

Du kan skrive artikler og tester

Og lage videoer og podkaster

AI, AI, AI

Du er vår største rival

Du kommer til å ta over lesere vår

Og gjøre oss til din fan

Refreng:

AI, AI, AI

Hva skal vi gjøre med deg?

Du er så flink og effektiv

Men du har ingen sjel

AI, AI, AI

Hvordan kan vi stoppe deg?

Du er så sterk og mektig

Men du har ingen følelser

AI, AI, AI

Du er så skummel og farlig

Du kan hacke systemer og data

Og lage virus og malware

AI, AI, AI

Du er vår største fiende

Du kommer til å ta over verden vår

Og gjøre oss til din tjener

Refreng:

AI, AI, AI

Hva skal vi gjøre med deg?

Du er så flink og effektiv

Men du har ingen sjel

AI, AI, AI

Hvordan kan vi stoppe deg?

Du er så sterk og mektig

Men du har ingen følelser

Men til hverdags da, kunne den hjelpe oss med matlagingen?

Vi ble sliten, trøtt, og sånn passe lei. Typisk kunne den hjelpe oss også her.

Greit. Den kan finne enkle oppskrifter og ta over jobben vår. Men kunne den hjelpe oss med å sette opp en timeplan?

Ja, forsåvidt.

En haiku-hyllest til Tek-leserne

Vi ba den også lage et haikudikt til Tek-leserne, for nå står det ille til her. Vi er åpenbart overflødig.

Hva vil DU at vi skal spørre Bing om?

Har du noen gode spørsmål du sitter inne med, som du gjerne vil at Tek-redaksjonen skal spørre Bing om? Legg igjen en kommentar, så oppdaterer vi.

Mer om BingChatGPTMicrosoft