Test Google Pixel 7

Den nye folkemobilen?

Pixel 7 er overkommelig å kjøpe og gir deg alt du trenger og litt til.

Pixel 7 er en lekker telefon som for de fleste praktiske formål er like god å bruke som den langt større og dyrere varianten.

Før var Google-mobiler «nerdetelefoner» kjøpt av dem som var spesielt opptatt av teknologi. Det har gått over. Nå er Pixel-telefonene for lengst modnet for amerikanske og britiske kjøpere, og endelig er de her i Norge.

Rimeligste variant heter enkelt og greit Pixel 7. Ikke noe Pro eller Ultra eller annet dilldall. Og det passer i grunnen en telefon som er så nærme den konseptmessige oppskriften på en moderne smarttelefon du kan komme.

7.000 kroner kjøper deg temmelig nøyaktig null gimmicks, og 100 prosent brukeropplevelse og nyttige funksjoner. For ikke å snakke om litt luksus og en del bent frem praktiske funksjoner konkurrentene ikke kan skilte med.

I dag trenger du ikke lenger være nerd for å ville ha en Pixel. Du trenger bare å ville skvise mest mulig mobil per krone ut av budsjettet ditt.

9.5 Imponerende Google Pixel 7 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Pixel 7 gir en smak av ekte luksus til en svært fordøyelig pris. Fordeler + God byggekvalitet

+ Nydelig uavbrutt brukeropplevelse

+ Meget bra skjerm

+ Godt kamera

+ Mye "Google-smarts" bygget inn

+ Månedlige oppdateringer i fem år

+ Ingenting utenom helt ren Android

+ Flat skjerm foretrekkes av noen Ting å tenke på — Flat skjerm er mindre iøynefallende

— Mangler zoomkamera

— Lader følger ikke med

— Glattere enn et olja lyn

— Ganske svær kamerahump

Nesten et speilbilde av Pixel 7 Pro

På overflaten er Pixel 7 nesten lik sin nærmeste slektning, Pixel 7 Pro. Designet er det samme, med små unntak. Og også innsiden er veldig lik.

Her er det glass foran og bak, telefonen er vanntett i likhet med Pixel 7 Pro. Og den har en ganske voksen kamerahump som stikker ut på tvers på baksiden. Dermed blir den også liggende skrått på bordet. Så glatt som den er truer den alltid med å falle ned av ting, og spesielt hvis den lader med kabel.

Men det er noen forskjeller mellom Pixel 7 og Pixel 7 Pro også. Kanskje ikke uventet, siden den vanlige «7-eren» koster hele 2500 kroner mindre enn Pro-utgaven.

De viktigste forskjellene på Pixel 7 og 7 Pro

At Pixel 7 har større «hakeparti» nederst på skjermen enn i Pro-utgave har blitt påpekt av en del anmeldere, men det er så marginalt at jeg knapt la merke til det selv.

Under ser du en tabell som viser i litt mer detalj likheter og ulikheter mellom Googles to nye mobiler. Men for å gi deg et raskt overblikk over forskjellene starter vi med en liten liste:

Pixel 7 har mindre batteri – 4300 mAh mot 5.000 mAh i Pro

Pro har eget 5x zoomkamera. Det har ikke Pixel 7, så all zoom er digital.

Lavere oppløst skjerm med 90 hertz i stedet for 120 hertz i Pixel 7.

Såkalt UWB, eller Ultra Wide Band er en del av Pixel 7 Pro, ikke av Pixel 7.

Har mindre RAM enn Pixel 7 Pro.

Ved siden av dette er det og de naturlige forskjellene, så som at Pixel 7 har mindre skjerm, med sitt 6,3 tommer store «ansikt», litt lavere vekt og ditto ytre dimensjoner.

Det er en mer håndterlig telefon enn Pixel 7 Pro, som i seg selv kan være nok til å få mange til å se i denne retningen som kanskje ellers gjerne hadde betalt de ekstra kronene for 7 Pro.

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB Apple iPhone 14 Pro 128GB annonse Pris 7990 9490 11290 13990 Omtrentlig frapris (kr) 7000 9500 12000 13990 Dimensjoner/vekt (mm/gram) 155,6 x 73,2 x 8,7 / 197 162,9 x 76,6 x 8,9 / 212 163,3 x 77,9 x 8,9 / 228 146,7 x 71,5 x 7,65 / 203 Byggematerialer Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Vannsikring Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 (1,5m i 30 min) Tett, IP68 (6m i 30 min) Skjerm 6,3", OLED, 90 Hz 6,7", OLED, 120 Hz 6,8", OLED, 1750 nits, 120 Hz 6,1", OLED, 1200 Nits, 120 Hz Skjermglass Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Biometri Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning Fingerprint i skjerm, ansiktsgjenkjenning FaceID med kikkhull Prosessor Tensor G2 Tensor G2 Samsung Exynos 2200 Apple A16 Lagringsplass (gigabyte) 128 - 256 GB 128 - 256 GB 128 GB - 1 TB 128 GB - 1 TB Ram (gigabyte) 8 / 12 GB 12 GB 8 / 12 GB Ikke oppgitt Hovedkamera 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 50 MP, Quad Pixel, PDAF, OIS 108 MP, PDAF, OIS, Laser AF 48 MP, Quad Pixel, Sensor Shift OIS Vidvinkelkamera 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 Zoomkamera - 5X, 48 MP, f/3.5, Quad Pixel, PDAF 10X, 10 MP, f/2.4, PDAF 3X, 12 MP, f/2.8, OIS Selfiekamera 10,8 MP, f/2.2 10,8 MP, F/2.2 40 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/1.9 Batteristørrelse 4355 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ikke oppgitt Trådløs lading (ja/nei) Krysse av Krysse av Krysse av Ja, MagSafe/Qi

Skjermen: Svakere spesifikasjoner, nesten like god

Testeksemplaret er i hvitt med matt sølvfarget kamerahump på baksiden.

Raske skjermer har flere fordeler. Viktigst er at de er behagelige å se på – selv over lang tid. Men de kan også senke responstiden din hvis du gamer intenst. For batteritiden er de et tveegget sverd, siden hyppig oppdatering krever mer, mens mange av dem kan regulere oppdateringen ned mot 1–10 hertz, og på den måten kreve mindre når det ikke skjer så mye.

90 hertz er tilstrekkelig for de fleste, og mye bedre enn 60 hertz, som du for eksempel får i iPhone 14.

Pixel 7 har «bare» 90 hertz oppdatering, men det er de nødvendige ekstra oppdateringene i sekundet opp fra 60 til å gjøre alt fra menybevegelser til langvarig bruk behagelig.

Og samtidig har den nesten like god lysstyrke og den samme fargeprofilen i skjermen som Pixel 7 Pro har.

Pixel-fordel nummer 1 er med

Fra venstre; Pixel 7, Pixel 7 Pro og iPhone 14 Pro.

Den fabelaktige flyten i menyene er Google-telefoners varemerke, og den får du også her. Brukeropplevelse er ikke bedre noen andre plasser enn i denne – knapt nok en gang i Apples telefoner. For det føles som motoren i Pixel 7 er bjørnesterk og silkemyk på en og samme tid. Illusjonen om uanstrengt kraft brytes aldri i små hakk eller stopp.

Du slipper også tredjeparts programvare som vil selge deg ting. Det er ikke spørsmål om du vil laste ned Hotels.com eller LinkedIn under oppstart. Det er ganske kjekt.

Magic eraser er en skikkelig gøyal funksjon som bor i Foto-appen. Her kan du ta vekk elementer du ikke vil ha i bildet. Det er imidlertid ikke alltid elementet er så samarbeidsvillig.

Og du slipper å rydde bort dobbelt eller tredobbelt med apper som gjør det samme. Her får du, naturlig nok, bare Googles egne til du eventuelt legger til apper selv.

At det er mindre RAM i spesifikasjonene til denne telefonen har vi ikke merket i praksis under testing. Men det er en ting å være klar over. For mer krevende apper om to-tre år kan det bli vesentlig enklere å merke forskjellen mellom en Pixel 7 og en Pixel 7 Pro – og begge er tross alt lovet månedlige oppdateringer fem år frem i tid.

Flott kamera, med én mangel

To i stedet for tre kamera på baksiden.

På kamerafronten er Pixel 7 ganske lik sin storebror. Hovedkameraet og vidvinkelen er det samme. Og det er selfiekameraet også. Det er en trippel som gir et særdeles godt utgangspunkt – og hovedkameraet imponerer mest. Selfiekameraet er av og til litt «hmm», med tanke på at det gjerne tar andre fargemetningsvalg enn mobiler flest. Er det feil? Ikke godt å si.

Det du mister her er først og fremst én ting; det kraftige zoom-kameraet fra Pixel 7 Pro. Her er all zoom digital, og det betyr at forbi 2x så kommer du ikke innmari mye lenger før kvaliteten merkbart forringes.

Har du sjelden det behovet kommer du ikke til å merke store forskjellen på Pixel 7 Pro og Pixel 7. Det er faktisk den ene bonusfunksjonen som i stor grad skiller dem. Så er det også mange som er veldig glad i muligheten til å zoome langt, for eksempel på konsert eller ved severdigheter.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her får du i tillegg funksjoner som oppskarping av tidligere bilder, og du får magic eraser-funksjonen som tar bort elementer i bildet du ikke vil ha det. Det er slett ikke unikt at denne typen funksjonalitet finnes – Photoshop-brukere har sett ting som ligner lenge. Men det er unikt at den er gjort så enkel og tilgjengelig.

Andre funksjoner så som en velfungerende alltid-på-skjerm og konstant lytting og identifisering av musikkspor kan du også skru på i denne telefonen. Den har rett og slett en del ganske nyttige egenskaper.

Konklusjon: Pixel 7 er alt 90 prosent av oss trenger

Null dilldall, bare Pixel.

Med en bredde på 7,3 centimeter er ikke Pixel 7 en bitte liten mobil. Men den er håndterbar, og mer så enn de fleste du kan kjøpe. Og du får krefter i haugevis og brukeropplevelsen finner du ikke annen mobil som kan hamle opp med.

Du får også en flott skjerm omgitt av pene materialvalg og god byggekvalitet.

Batteritiden holder deg nokså trygt gjennom dagen, selv om den ikke holder i to. Og tar du «vanlige bilder», uten å trenge ekstrem zoom, gjør ikke Pixel 7 seg bort selv mot de aller dyreste telefonene på markedet.

Det er ofte vi støter på spennende mobiler, eller annerledes prioriteringer når vi tester produkter her i Tek. Men jeg lar meg fascinere de gangene et så laserfokusert kompromiss som Pixel 7 kommer forbi.

Her er det knapt noe som helst overflødig. Men 7.000 kroner kjøper deg en mobiltelefon du vil glede deg over å ta opp av lommen. Hver eneste gang.

Det er ikke ofte vi kommer over så gode produkter.

