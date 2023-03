Microsoft med enda en AI-annonsering

Datoen er 16.mars.

Kamera Skjermbilde av Bing

Microsoft skal angivelig «gjenoppfinne produktivitet med AI». Dette skriver de i sin kunngjøring av et nytt arrangement om kunstig intelligens.

For kort tid siden gikk Microsoft ut og lanserte Bing med ChatGPT-teknologi. Det skjedde derimot ikke uten litt ståhei i forkant, for selskapet annonserte det hele på et «hemmelig» arrangement, som gikk av stabelen dagen før deres konkurrent Google skulle ha sitt eget AI-arrangement.

Nå er altså Microsoft tilsynelatende klar med enda flere AI-nyheter, og inviterer til nytt arrangement 16. mars.

«Fremtidens arbeid»

Det kan virke som Microsoft planlegger å lansere kunstig intelligens på flere områder, skal vi tro deres eget blogginnlegg. Foruten at de i annonseringen skriver at de skal gjenoppfinne produktiviteten med kunstig intelligens, så fokuserer de også på at teknologien vil kunne «innlede en ny måte å jobbe for hver person og organisasjon».

Hvis tidligere rykter stemmer, kan dette kanskje bety at vi nå vil få se en ordentlig integrasjon av kunstig intelligens i kjente programmer som Word, Powerpoint og Outlook.

Dette skal Microsoft angivelig ha eksperimentert med over lengre tid allerede. Blant annet skal de ha undersøkt muligheten for å inkorporere samtaleteknologi i Words autofullføringsfunksjon.

Åpent arrangement for alle

I motsetning til foregående arrangement, som var lukket for deltagere, men ble gjort tilgjengeliggjort for andre i form av en video i etterkant, skal dette arrangementet være tilgjengelig for alle. Arrangementet vil bli strømmet direkte på Microsofts nettside 16. mars, klokken 17:00 norsk tid.

Arrangementet blir ledet an av Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft.

