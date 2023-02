Microsofts nye AI-drevne søkemotor Bing er lansert

Har begynt utrullingen i Norge.

Kamera Skjermbilde, Bing.com.

NTB og Niklas Plikk

Akkurat som ventet annonserte Microsoft tirsdag kveld norsk tid at søkemotoren Bing får en AI-oppgradering.

De skal integrere teknologi som ligner tekstroboten ChatGPT direkte i søkemotoren, noe som kan gi dem en fordel fremfor konkurrentene.

Allerede nå er AI-knappen tilgjengelig under det vanlige søkefeltet på Bing.com, men funksjonaliteten er ikke helt åpnet opp. Du kan ikke spørre om hva som helst, men velge fra et par forhåndsbestemte spørsmål som ligger der - alle på engelsk. Det er imidlertid mulig å sette seg på en venteliste for å få full tilgang i fremtiden.

Slik ser et resultat ut fra AI-en, med ett av de forhåndsbestemte spørsmålene:

«En ny dag for søk»

Søketjenesten til Microsoft har havnet langt bak hovedkonkurrenten Google, men integreringen av kunstig intelligens (AI) skal etter planen gi Bing et løft.

– Dette er en ny dag for søk, sier Microsofts toppsjef Satya Nadella på et arrangement i selskapets hovedkvarter tirsdag. Konserndirektør Yusuf Mehdi lover at «Bing skal bli «din AI-drevne robot for nettet».

I motsetning til ChatGPT som er begrenset til informasjon før 2021, kan nye Bing hente ut informasjon fra veldig ny tid. Kort tid etter lanseringen spurte for eksempel noen journalister AI-en om Microsofts lanseringsevent, og den siterte kilder fra bare én time siden.

Blir integrert i nettleseren også

I det siste har språkroboten ChatGPT fått mye oppmerksomhet og skapt entusiasme rundt bruk av AI, noe nettselskapene står i kø for å utnytte.

I tillegg til å integrere AI og tekstrobotteknologi i Bing, vil Microsoft også legge det inn i nettleseren Edge. De ser blant annet for seg at det kan brukes til å skrive en automatisk oppsummering av nettsider man surfer på.

Kappløp med Google

Mandag kunngjorde Google at de er ferd med å lansere en tekstrobot kalt Bard, som vil bli en direkte konkurrent til Bing. Googles Bard vil imidlertid være basert på deres egen kunstlige intelligens LaMDA, som de har jobbet med i årevis.

Tirsdag kunngjorde kinesiske Baidu at de også holder på å utvikle en lignende robot.

Mer om MicrosoftBingChatGPTRoboter