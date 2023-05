Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Multicom Talisa U831 møter Acer Swift 5

To ultrabærbare under 10 000 kroner møtes til duell

Men bare én får anbefalt-stempelet vårt.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 30. juni 2017, 13:40 Lagre Lagre artikkel

Introduksjon og konklusjon »

Det er en ærlig sak å prioriterer andre ting over å bruke hele månedslønner på en ny bærbar datamaskin, selv om det gjerne er i prisklassen over 10 000 kroner du finner de virkelige juvelene.

Ville det ikke da være fantastisk om vi fortalte deg at du kan sikre deg en maskin som både er liten og nett, veldig god å bruke, byr på passordløs pålogging og holder leeenge på batteriet uten å ta beslag på hele lønna?

I denne testen, hvor vi stiller Multicom Talisa U831 til 7500 kroner (uten operativsystem) og Acer Swift 5 til 10 000 kroner (som kostet 8000 kroner da vi begynte testingen) opp mot hverandre kommer nemlig spesielt sistnevnte svært godt ut.

Best på brukeropplevelse

Acer Swift 5 (NX.GLDED.005)

Acers Swift 5 er en skikkelig godbit. Takket være designdetaljer i lokket og basen, som børstet anodisert aluminium rundt tastaturet, diamantslipte sølvkanter og en svært smal skjermramme ser den veldig moderne ut. Aluminiumen sørger også for at byggekvaliteten får godkjent-karakter.

Tynne skjermrammer lar Acer presse et 14-tommers Full HD-panel inn i en 13-tommer formfaktor, og panelet viser dynamiske og livlige farger samtidig som det har et godt sortnivå.

Tastene sitter som et skudd, og oppleves som raske og støysvake. Pekeplaten av glass er glatt og jevn, noe som gjør det enkelt å plassere musepekeren der du vil ha den. Også flerfingerbevegelser som zooming og rullig går silkemykt for seg.

Videre har Acers Swift støtte for pålogging med fingeravtrykk. Det sparer deg for å både skrive inn og huske lange Windows-passord i tide og utide. En kjekk funksjon du begynner å savne samme sekund som du mister den igjen.

Ytelsen er god for all typisk bruk som nettsurfing, strømming av video og enkel bildebehandling, og selv når den jobber hardt blir maskinen verken støyende eller varm. Det er nok takket være den gode kjøleløsningen Swift kan vise til hakket høyere prosessorytelse enn Multicoms Talisa.

Batteridriftstiden er på omtrent 10 timer under videovisning, og vi tipper den akkurat holder det gående en arbeidsdag hvor oppgavene er litt mer varierte.

Vi savner egentlig bare to ting hos Swift 5. Det er støtte for Thunderbolt 3-grensesnittet over USB Type-C-kontakten for overføring av alt fra strøm video og bilde over samme kabel. Det er også et panel som er noe mindre utsatt for refleksjoner, som kan være et problem i lokaler med mye lavthengende lys.

Det kan også legges til at maskinen er vanskelig å åpne selv, så for eventuell oppgradering av lagringskapasitet bør du vurdere å skaffe spesialverktøy eller søke proffhjelp.

OBS: Testen er delvis skrevet før prisen på maskinen ut av det blå ble satt opp fra 8000 kroner til 10 000 kroner etter å ha holdt seg stabil siden lanseringen i januar. Totalkarakteren bærer noe preg av prisoppgangen, men vi vil til tross for denne fortsatt anbefale Acer Swift 5 på det varmeste.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Acer Swift 5 (NX.GLDED.005) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Best på brukeropplevelse Fordeler + Flott design

+ Godt tastatur

+ Presis pekeplate

+ Tynn skjermramme

+ Biometrisk pålogging

+ Tynn og lett

+ God batteridriftstid

+ Svært stillegående Ting å tenke på — Refleksjoner i skjermen

— Vanskelig å åpne for å oppgradere komponenter

— Savner Thunderbolt 3-støtte

Kommer til kort på design og brukeropplevelse

Multicom Talisa U831 13.3" (U831-CFB2)

Multicoms Talisa U831 skal være det virkelige budsjettalternativet i testen. Men, etter å ha sett hva maskinen har å vise til, er vi ikke solgt. Prisen på 7500 kroner er attraktiv, men med Windows 10 installert er vi plutselig oppe i 8500 kroner. Da er veien videre opp til Acers Swift 5 ikke veldig lang, noe som gjør det lett for oss å anbefale deg å legge til side noen hundrelapper mer for Acers alternativ.

Selv om Talisa byr på mye god maskinvare til prisen skorter det nemlig på både design og brukeropplevelse.

Designet virker gammeldags og uinspirert, og mens aluminiumkabinettet styrker byggekvaliteten bærer maskinen preg av å ha sprunget ut av et byggesett uten en helhetlig plan.

Pekeplaten føles veldig billig og gir en dårligere følelse og presisjon enn Acer Swifts glasspekeplate – spesielt ved flerfingerbevegelser. Tastaturet er godt, og gir deg et helnorsk tastaturoppsett, men Swift gir deg likevel også her en overlegen og mer støysvak opplevelse.

Den matte 13,3 tommer store Full HD-skjermen er svært lyssterk, men mangler liv i fargene og sliter med et dårlig sortnivå.

Ytelsen er noe svakere enn Acer Swift 5 kan vise til, til tross for lik prosessor og raskere minne. Vi tror kjøleløsningen holder igjen ytelsen, ettersom maskinen blir litt varmere og er mer støyende enn Acers Swift 5.

Den svakere ytelsen skyldes i alle fall ikke mer fokus på energieffektivitet, for batteridriftstiden måler vi til svake 6,5 timer under videoavspilling. Under blandet bruk kan du nok ikke basere deg på mer enn toppen seks timer bruk før batteriet er utladet.

Det vi liker veldig godt med Talisa er støtten for Thunderbolt 3 over USB Type-C-kontakten og det faktum at maskinen er superenkel å åpne for oppgradering av komponenter og vedlikehold. Dessverre holder ikke dette i 2017, hvor kvalitetsfølelse, batteridriftstid, brukeropplevelse og intuitive funksjoner som passordløs pålogging blir stadig viktigere.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Multicom Talisa U831 13.3" (U831-CFB2) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Kommer til kort på design og brukeropplevelse. Fordeler + Superlett å åpne for oppgradering og vedlikehold

+ Thunderbolt 3-støtte

+ Lyssterk og matt skjerm

+ Godt portutvalg Ting å tenke på — Kjedelig design

— Ytelse ikke på topp

— Viftestøy

— Byggekvalitet

— Svak pekeplate

— Skjermen mangler «liv»

— Ingen Windows Hello-støtte

Les mer om både Acer Swift 5 og Multicom Talisa U831 på neste side »

Et godt alternativ til Acer- og Multicom-maskinene:

På jakt etter noe raskere, eller kanskje en hybrid? Les våre tester her:

Kraft-duell: MacBook Pro møter Dell XPS »

Hybrid-duell: HP Spectre x360 møter Asus UX360 »

Dypdykk og ytelse »

Design fra forskjellige tiår

Acer Swift 5 og Multicom Talisa er relativt like på innsiden, men design og kvalitetsfølelse oppleves som vidt forskjellig. Om vi ser bort fra at de begge er ultrabærbare, og dermed lette og slanke som få, har spesielt Multicoms Talisa flere trekk som får den til å virke eldre og mindre eksklusiv enn Acers Swift 5.

Swift stiller med et moderne design, med detaljer som børstet aluminium rundt tastaturet, diamantslipte kanter og et lokk med teksturert mønster. Rammen som omkranser skjermen er dessuten svært tynn, noe som gir maskinen er langt mer oppdatert utseende.

Vi liker det delvis aluminiumbaserte lokket til Talisa, men Acers plastlokket til Swift 5 er stiligere og neppe mindre solid. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette står i sterk kontrast til Talisa, som til tross for at store deler av kabinettet består av aluminium, mangler «poleringen» som Acer har gitt Swift 5. Designet er kjedelig og traust, med kun en enkel krom-list rundt pekeplaten som det store designhøydepunktet.

Skjermramen er klipset sammen med kabinettet ellers. Dette skjer når du tar litt hardt i skjermlokket. Det gjør du neppe hver dag, men viser hva som fort kan bli resultatet første gang maskinen går i bakken eller får seg en liten bump. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Aluminium-kabinettet er klipset sammen med skjermens plastramme, noe som av og til kan komme til syne ved små glipper langt skjøten. Panelet er dessuten ikke helt sentrert, og sitter klint opp i rammen til venstre, noe som etterlater en sort stripe som er tykkere enn normalt mot høyre skjermkant.

Ingen av maskinene lar seg åpne ved hjelp av en hånd, men må holdes igjen når lokket skal åpnes for ikke å følge med opp eller skli bakover.

Noe som må nevnes et Talisa kun våkner fra hvilemodus dersom du trykker på på-knappen langs siden, (eller åpner lokket, selvsagt). Det gjør det unødvendig tungvindt å fortsette arbeidet etter en liten pause, mener vi.

Til slutt er det viktig å få frem at Swift støtter pålogging med fingeravtrykk på pekeplaten gjennom «Windows Hello». Dermed kan du logge på og låse opp maskinen, samt laste ned apper fra Windows Store, uten å skrive inn passord. Talisa har ikke denne funksjonen.

Acers Swift 5 har det klart beste designet og byggekvaliteten, og stiller sterkt med fingerpålogging.

Multicom Talisas utseende imponerer ikke, og blekner ytterligere når den fotograferes sammen med Acers mer forseggjorte Swift 5. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Helt ulike skjermer

Åpne fullskjerm 6Q6A3729 kopier. 6Q6A3730 kopier.

To vidt forskjellige 1080p IPS-paneler er benyttet i Swift og Talisa. Vi ville muligens valgt Swift 5 sitt panel over det til Talisaen, men her er ikke alt rosenrødt i noen av leirene.

Swift kan skilte med høyere opplevd kontrast og dynamikk, med langt mer levende farger og dypere sortnivå, enn Talisa. Talisa kan på sin side slå i bordet med mye høyere lysstyrke og et matt panel som er helt fritt for refleksjoner, noe Swift tidvis sliter skikkelig med.

Dersom du bruker maskinen på steder hvor mye direkte sollys slipper inn, eller på kontorer hvor taklampene henger ned over pulten, kan den blanke skjermen på Acers Swift komme til å irritere deg kraftig. Selv når du skrur lysstyrken dens opp til høyeste nivå.

Se hvor nøyaktige skjermene er i vårt fargediagram »

Acer Swift 5 trekker så vidt det lengste strået når det kommer til skjermkvalitet, men se opp for refleksjoner!

Tastatur

Hva angår tastaturene kan vi melde at begge våre testkandidater leverer godt. Talisa byr, som alle andre maskiner fra Multicom, på et tastatur med rendyrket norsk oppsett. Det gir et rent utseende som maskiner med felles nordisk tastaturoppsett kan se langt etter.

Talisa-tastene har lang vandring, er kontante og oppleves generelt som et godt tastatur. Sammenlignet mot Acers Swift kommer det likevel i annen rekke. Swift byr nemlig på taster med nesten like lang vandring, men er mye raskere å skrive på. Tastene føles mer «snappy», og krever mindre kraft når du skriver. Som en bonus er de nesten lydløse, der Talisas taster høres mer når de «bunner ut».

Det hvite baklyset har to intensitetsnivåer hos Swift, mens Talisa byr på hele fem nivåer.

Acers Swift 5 har totalt sett det beste tastaturet.

Tastaturet på Swift 5 er veldig godt. Vi har også sansen for pekeplaten, og legg merke til fingersensoren i venstre hjørne av denne, som tar deg raskt inn i Windows uten passord. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Overlegen glasspekeplate

Talisa har et godt nok tastatur med helnorsk oppsett, men den ruglete plastpekeplaten gir en dårlig opplevelse. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til pekeplaten imponerer Acer, som de egentlig har gjort flere og flere ganger i det siste. Overflaten av glass er glatt og behagelig, noe som kommer musepekeren til gode i form av høyere presisjon. Flerfingerbevegelser som forstørring og veksling mellom aktive programmer fungerer strålende og med silkemyke animasjoner.

Talisa har på sin side en pekeplate som mangler mange av de rafinerte løsningene til Swifts pekeplate. Rent kvalitetsmessig minner den om pekeplatene av ruglete plast som du finner på maskiner til rundt 4-5000 kroner hos elektrokjedene. Pekeren responderer greit, for all del, men spesielt ved flerfingerbevegelser og rulling glipper det ofte slik at bevegelsen stopper brått. Det hjelper å være tydeligere og bruke undersiden av fingerne fremfor fingertippene, men dette er ikke en ideell løsning med tanke på ergonomi.

Acer Swift 5 har den beste pekeplaten.

Oppgraderingsmuligheter

Mens enkelte maskiner, som Microsofts Surface Laptop, er umulig å oppgradere selv i ettertid står du litt friere med Swift og Talisa.

For Multicoms Talisa kan du oppgradere minne og det trådløse nettverkskortet, skifte ut SSD-en og til og med legge til en 2,5-tommers HDD- eller SSD. Batteriet ser også enkelt ut å bytte, og maskinen er superenkel å åpne.

Beveger vi oss over på Acers Swift har vi fått informasjon om at denne lar deg skifte SSD-en det trådløse nettverkskortet. Ikke minnet, som er loddet fast på hovedkortet.

Det er likevel kun dersom du først passere hele ti skruer og så løfter vekk det tynne og sprø plastdekselet som ligger mellom deg og komponentene. Vel vitende om hvem som ville fått regningen dersom noe gikk i knas ga vi med vår enkle skrutrekker og muskelkraft opp forsøket på å åpne maskinen. Her trengs sannsynligvis spesialverktøy eller nerver av stål.

Skal du oppgradere maskinen din i etterkant er Multicom Talisa det klare valget.

Multicoms Talisa, til venstre, er lett som en lek å åpne. Acers Swift, til høyre i bildet, er langt vanskeligere og om du ikke er forsiktig kan du enkelt ødelegge dekselet. Vi turte ikke ta sjansen på å brekke opp det skjøre plastdekselet. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Åpne fullskjerm 6Q6A3722 kopier 6Q6A3723 kopier

Ytelse

Begge maskinene i testen kommer med like og helt greie prosessorer fra Intels siste Kaby Lake-generasjon og har samme integrerte grafikkløsning kalt HD 620. Dermed er de mer enn spreke nok til å drive vanlige applikasjoner og blir ikke trege av trivielle saker som flere åpne nettleserfaner eller vanlig bildebehandling i Photoshop.

Ultrabærbare er likevel ikke førstevalget for deg som setter svært høye krav til ytelse, og holder på med profesjonell bilde- eller filmbehandling, 3D-modellering eller spill. Som vi skal se fremprovoserer imidlertid våre tunge testapplikasjoner forskjellene mellom kandidatenes prosessor- og spillytelse.

Til tross for at Intels Core i5-7200U spiller hovedrollen hos både Talisa og Swift ser vi at sistnevnte i større grad klarer å hente ut alt potensial ved belastning av prosessoren.

Det er ingen stor forskjell mellom maskinene når vi bytter over til spill. Ytelsen oppleves som like dårlig, og ingen av maskinene anbefales for spilling.

Acers Swift får seg en nesestyver når det kommer til lagringsytelsen. Denne setter sin lit til en treg SATA 3.1-basert SSD og får overføringshastigheter deretter. Talisa stiller med en PCIe-basert SSD som yter langt bedre. Lese- og skrivehastighet blir som en konsekvens av SATA vs. PCIe-standarden henholdsvis inntil tre og to ganger raskere hos Talisa. Dette er ikke merkbart under normal småbruk, men installasjon av programmer og spill, eller innlasting av svært store filer til Photoshop og lignende vil Talisa utmerke seg på.

Prosessorytelsen er best hos Acer Swift, mens spillytelsen er omtrent like svak hos begge parter. Behandling og kopiering av store filer vil derimot gå raskere med Multicoms Talisa.

Når to maskiner med identisk maskinvare yter forskjellig pleier synderen å være en lite adekvat kjøleløsning og høye temperaturer hos en av kandidatene. Det er nok i alle fall deler av forklaringen også denne gangen der Talisa er hakket varmere enn Swift under last til tross for at viften er mye mer aktiv.

Vi inkluderer ingen støygraf denne gangen. Det har egentlig en veldig positiv grunn, og det er at vi rett og slett ikke klarte å plukke opp noe støy fra Acers Swift 5 med vår bærbare støymåler. Da nevner vi heller her at Multicoms Talisa ble målt til 43,5 dBA under aktiv bruk. Det er ikke er veldig høyt støynivå, men merkbart for omgivelsene. Det som frustrerer mer enn støy når maskinen jobber hard er likevel det stadige viftesuset som kommer når maskinen gjør enkle oppgaver eller bare står i ro på skrivebordet i «Ytelse»-modus.

Acer Swift 5 har best kjøling av de to og er svært stillegående.

Ved siden av form, funksjoner, kjøling og ytelse er batteridriftstiden utrolig viktigtig hos en ultrabærbar. Det har Acer tydeligvis forstått ettersom vi kan måle deres Swift 5 til over 10 timer driftstid. Dette er riktig nok ved filmavspilling, noe Intels Kaby Lake-prosessorer har egne instruksjoner for å holde i gang uten å bruke mye strøm. Forvent derfor noen timer lavere brukstid ved nettsurfing og bildebehandling.

Multicoms Talisa skuffer med snaue 6,5 timer batteridriftstid under videospilling. Her måtte vi måle to ganger bare for å dobbeltsjekke, for som en konsekvens kan typisk brukstid vanskelig bli mer enn seks timer under blandet bruk. Det er ikke engang en hel skole- eller arbeidsdag, og det holder ikke i 2017.

Acers Swift 5 har desidert best batteridriftstid.

Lar du deg lure av Intels klistremerker?

«Intel Core i7 inside» høres veldig bra ut – men er ikke så bra som du tror »

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Acer Swift 5 (NX.GLDED.005) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Multicom Talisa U831 13.3" (U831-CFB2) Forrige Neste

30. juni 2017, 13:40