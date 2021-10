Facebook har ikke lyst til å være på internett

De har lyst til å være internett.

Nå skal Facebook etter alt å dømme skifte navn, og de klargjør seg for noe som de kaller «Metaverse». Navnet er brukt i science fiction om en slags arvtager til internett, der folk kan møtes i en tredimensjonal virtuell virkelighet.

Det låter som stormannsgalskap, men den har selskapet flagget mange ganger før, om enn på noe mindre ambisiøse måter.

For eksempel da selskapet ville gi indiske brukere gratis «internett» der det var fritt frem å bruke Facebook og Wikipedia, men kostet penger om du ville ha tilgang på resten av nettet.

Internett via droner

Facebook har kontinuerlig kjøpt opp skumle konkurrenter som Instagram og Whatsapp. Snapchat forsøkte de å kjøpe opp uten hell, men endte i stedet opp med å kopiere store deler av konseptet fra dem. Tiktok har Facebook hatt sin egen konkurrent, Lasso, til i markeder der den kinesiske tjenesten ikke er lansert - men igjen «løste» de den plagsomme konkurransen ved å blåkopiere konseptet inn i Instagram, som skal være livredde for å miste unge brukere. Google er forøvrig ikke stort bedre på kopist-fronten, og har åpnet for kortvideoer på Youtube.

Facebook har også forsøkt å levere internett via flyvende droner. Vi kan jo gjette på pris- og innholdsmodellen som var tenkt de avsidesliggende strøkene prosjekt Aquila var planlagt for. Jeg mistenker at det ville kostet penger å få kontakt med Snapchat eller Tiktok via de ubemannede småflyene. Satsingen er nå nedlagt.

Vi. Må. Ha. Dataene. Dine!

Enda nyligere, i 2019, forsøkte Facebook å få ungdommer til å laste inn en VPN-liknende tjeneste på mobilene sine, der det viste seg at data ble samlet inn. En samlet teknopresse advarte mot tjenesten da funksjonsmåten ble kjent - men den var uansett eksperimentell og forsvant fort.

Det siste året har Facebook ligget i konflikt med Apple om sporing av brukere. Selskapet hevder at hvis ikke brukerne deres kan spores på tvers av aktiviteten på telefonene deres vil det gå utover alle småbedriftene som annonserer via den store blå f-en.

Bare se til Facebook-appen. Den har blitt gradvis mer påtrengende. I starten var Messenger integrert og vi klarte oss med én Facebook-app også for meldinger. Gradvis satte tjenesten inn tvangen; du må laste ned en ekstra app for å se meldingene dine.

Facebook åpner nettlenker i egen app

Alle Facebooks apper har som hovedregel at de åpner lenker internt. På Android-telefoner kan du be appene åpne lenker eksternt, men det må du dypt inn i menyer for å gjøre.

En periode var film og, etter hvert, Facebook Watch det store nye. Titteminutter var mer verdt enn engasjement og interaksjoner, fikk man inntrykk av. Raskt ble det standard at videoavspilling startet automatisk. Etter hvert også med lyd. Autoavspilling kan skrus av i Facebook, men ikke i Instagram.

Det tegner seg etter hvert et bilde av en tjeneste som er livredd for å miste brukere, og som vil gå ganske langt for å sope til seg nye. Hvis det betyr å bruke masse ressurser på å levere seg selv «gratis» til mobilene i fattige land - så er de villige til å prøve det.

Elendig personvern siden 2011

Oppå det hele har navnet blitt belastet. Siden 2011 har Facebook vært i kontinuerlig bråk. Allerede den gang beskyldte amerikanske FTC tjenesten for å love personvern samtidig som de systematisk brøt løftene.

Siden har mekanismene deres vært involvert i innsettelsen av presidenter, mest omtalt i Cambridge Analytica-skandalen der selskapet også lenge løy om frivilligheten til datafangsten som ble gjort og hvem som ble rammet av den.

Selskapet har også servert ulike typer innhold til brukere og forsøkt å finne ut om de på den måten kunne endre humøret deres. Eksperimentet pågikk uten at brukerne var informert.

Hva skal de egentlig med VR-selskapet sitt?

Med varslere som trer ut av skyggene og beskylder Facebook for å skade barn med overlegg og profittmotiv blir ikke Zuckerbergs enorme selskap noe fjongere i søkelysene.

Og oppå det hele har Facebook en VR-bedrift de ikke virker å riktig vite hva de skal med. Oculus har siden starten forsøkt å ha sosiale møteplasser, tidligere kjent som «Spaces». Nå er det «Horizon» som gjelder, der brukere kan gå rundt som om de var i samme rom.

Målet om å møtes i virtuell virkelighet har vært uttalt fra Facebook siden 2016. Metaverse-tanken er altså ikke ny.

Men hvor mange kjenner du som har Oculus-briller?

Å samle Facebooks tjenester i et scifi-inspirert konsept som dette virker som tre ulike ting på en gang.

Et slags kinderegg av ugunstigheter - som det potensielt kan komme enda mye mer brukerdata ut av.

For å ha det sagt; virtuell virkelighet er ikke det problematiske her. Det som er betenkelig er hvem som forvalter en plattform som potensielt kan få enda større - kall det tyngdekraft - enn Facebooks eksisterende tjenester. En periode fantes du nesten ikke sosialt om du ikke var på en av Zuckerbergs tjenester - da kan man argumentere for at tjenesten har blitt for stor.

Facebooks menneskelige Pokémon-spill

For det første fortsetter det trenden med at Facebook ønsker å samle alle planetens folk i sine tjenester, og kanskje spesielt de unge som svikter dem for konkurrerende tjenester.

«Gotta catch them all», som det heter i Pokémon. Hvor vellykket strategien har vært merket vi da alle Facebooks tjenester falt ned i seks timer nylig, og hele verden plutselig ble klar over avhengighetsforholdet til de ulike merkevarene.

For det andre vil et navnebytte kunne trigge brekningsrefleksen hos potensielle nye brukere i mindre grad enn før. Husker du Blackwater - de private leiesoldatene i USAs kriger? Vet du hva de heter i dag? Nettopp.

Og oppå å skifte fokus vekk fra et kjipt navn og brukerflukt - virker det jaggu som om de prøver å finne meninga med VR. Fortsatt. Fem år etter at de først snakket om å gjøre virtuell virkelighet til en sosial greie. En ambisjon vi så smått fikk merke da vi testet Oculus Quest 2 og fant ut at man måtte logge inn med Facebook for å få brukt VR-brillene.

Stanken av gamle synder

Men ryktene vil ha det til at hovedtjenesten beholder navnet, mens det er eierselskapet som bytter navn. Dermed vil neppe stanken av gamle synder forsvinne med det første.

Synder som forøvrig etter hvert har fått vektige navn, som Datatilsynet, til å forlate tjenesten.

Men de kan iallfall gi fin blå «f» i å merke resten av tjenestene sine med «by Facebook». Om ikke annet.