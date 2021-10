The Verge: Facebook bytter navn

Det nye navnet skal angivelig reflektere selskapets nye satsing.

Facebook kommer til å endre navn neste uke, skriver teknologi-nettsiden The Verge. De refererer en ikke-navngitt kilde tett på prosessen.

Navnet skal reflektere selskapets fokus på å bygge «meta-universet», «metaverse» på engelsk, en virtuell virkelighet-versjon av internett. Ambisjonene deres er å bli kjent for mer enn bare sosiale medier og alt det negative som følger med, ifølge nettstedet.

Toppsjef Mark Zuckerberg skal prate på en konferanse 28. oktober, men navnet kan bli offentliggjort før, skriver nettsiden videre.

Facebook sier til Reuters, som også har sitert nyheten, at de ikke kommenterer rykter eller spekulasjoner.

– Trykket er stort fra flere kanter

Byråleder i Coxit PR Magnus Brøyn mener det ikke er snakk om at Facebook-appen bytter navn, men at Mark Zuckerburgs metavers skal bygges opp, og at navnebytte trolig er knyttet til dette.

– De kommer aldri i verden til å bytte navn på Facebook-appen eller Instagram – det vi kjenner fra vårt digitale, sosiale liv. Men det de nok gjør klokt i er å ta tak i oppfatningen av Mark Zuckerburgs økosystem. Det burde hete «Zucks univers», sier Brøyn, og legger til:

– Hvis Facebook-appen bytter navn, skal du få ringe meg igjen. Det vil være en av de største rebrandingene i nyere tid.

Brøyn mener Facebook med dette ønsker å signalisere at de er i ferd med å bli et teknologiselskap.

– De er i en utvikling nå hvor det for eksempel kan være de kommer til å produsere mobiltelefoner. Så handler det om å synliggjøre at Facebook er mer enn bare et sosiale medier-selskap, og det vil et navneskifte kunne bidra til.

– Trykket er stort

Han mener det ikke er tilfeldig at nyheten om navnebytte kommer akkurat nå.

– Trykket er stort fra flere kanter. Nedetiden og store saker rundt personvern og sikkerhet har bidratt til å skape en litt tåkete sky rundt selskapet, så dette er litt klassisk at kommer nå.

– Facebook har fått en del kritikk for at de har monopol. Hva skjer nå når de muligens skal introdusere et enda større univers igjen?

– Jeg tenker at dette endrer ikke på hva Zuckerburgs univers faktisk består av. Det har blitt tydelig for mange at Facebook i stor grad kontrollerer mye av dette livet.

Ansetter 10.000 nye

Tidligere denne måneden ble det kjent at Facebook vil ansette 10.000 nye medarbeidere i EU.

– Idet vi begynner på reisen som skal gi liv til metaverset, er behovet for spesialiserte ingeniører noe av det Facebook prioriterer høyest, het det i en uttalelse da nyheten ble kjent.

Rebrandingen av Facebook vil sannsynligvis samle Facebook-appen som en av flere produkter under et moderselskap hvor også Instagram, WhatsApp og flere hører hjemme.