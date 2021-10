Ny Facebook-varsler åpner for å vitne i Kongressen

Forrige uke vitnet Facebook-varsleren Frances Haugen foran USAs senat.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen som har vakt oppsikt verden over.

Haugen hevder at Facebook bevisst deler holder tilbake informasjon, samt deler skadelig informasjon som blant annet har en sterk negativ innvirkning på barn og unge. Haugen trakk frem algoritmer som leder barn fra sunne oppskrifter til anorektisk innhold under høringen.

Nå har også en annen tidligere Facebook-ansatt ved navn Sophie Zhang sagt seg villig til å vitne foran Kongressen.

Etter nærmere tre år i selskapet fikk Zhang i fjor sparken som dataanalytiker – visstnok ifølge Facebook på grunn av svak arbeidsinnsats. Selv mente Zhang at hun hadde «blod på hendene», og skrev et langt internt notat om sine bekymringer før hun ryddet pulten.

I notatet beskrev Zhang hvordan hun mente at Facebook ikke gjorde nok for å bekjempe hat og desinformasjon. Ikke overraskende ble dette raskt fjernet av Facebook, men kopier av teksten fant etter hvert veien til blant annet BuzzFeed News og The Guardian. Sistnevnte lagde en serie med artikler til dels basert på informasjon fra Zhang.

Etter at Frances Haugen i forrige uke for alvor kom på banen med sin historie, har søkelyset funnet veien tilbake til Sophie Zhang, som altså nå sier seg villig til å vitne foran USAs senat.

Skal ha gitt fra seg dokumentasjon

I en Twitter-melding forteller også Zhang at hun har gitt fra seg detaljert dokumentasjon om potensielle lovbrudd til et amerikansk etterforskningsorgan.

Ifølge Zhang er dette trolig stadig under etterforskning, men det er ikke åpenbart hva slags dokumentasjon det er snakk om.

Vi vet heller ikke sikkert hvem som har fått jobben med å se nærmere på Facebooks anliggender. Trolig er det snakk om FBI, men de ønsket ikke å kommentere saken da CNN Business forhørte seg om dette tidligere denne uken.

