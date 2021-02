Facebook gir etter for Apples personvernendringer

– Vi har ikke noe valg

Facebook mener iOS 14-endringene går utover småbedriftene som annonserer hos dem, og påpeker at de ikke bare vil gi bedre personvern, men også øke inntjeningen for Apple. Samtidig erkjenner de nå at de må rette seg etter endringene. Lars Wærstad, Side3.no

Finn Jarle Kvalheim 7 Jan 2021 08:24

Apple ga iOS 14 en rekke personvernforbedringer i fjor, men én av dem har blitt utsatt frem til nå; muligheten til å velge om apper og tjenester skal kunne spore deg på tvers av ulike nettsteder og apper.

Apper som serverer reklamer på denne måten må rett og slett spørre brukeren om det er greit at de bruker teknikken, og brukeren får mulighet til å svare ja eller nei. Løsningen likner på den som allerede finnes for å gi eller nekte tilgang på kameraet eller GPS-data fra iPhoner.

Facebook har vært en av endringens sterkeste kritikere og går nå ut i en e-post til sine kunder og forklarer at de ikke har noe annet valg enn å føye seg etter Apples nye krav, og at de risikerer å bli kastet ut av App Store hvis de ikke gjør det. Det melder nettstedet iMore .

Les også Viktig iOS 14-funksjon utsettes

Påpeker at Apple vil tjene på endringen

Facebook gikk tidlig ut og mente at endringen ville føre til at rundt 50 prosent av brukerne kom til å si nei til slik annonsesporing, og at det ville påføre bedriftene som annonserte via tjenesten store tap. Den delen av Facebooks argumentasjon ser ut til å fortsette.

De påpeker også at endringen vil gagne Apple selv, siden apputviklere kan måtte velge abonnementstjenester i stedet for annonser, og Apple tjener penger på salg av slike tjenester når de selges gjennom App Store. Annonser som vises av andre apper og leverandører på deres enheter tjener de derimot ikke penger på.

Argumentet kan muligens ses i sammenheng med andre kontroverser rundt Apples økosystem i det siste der selskaper som Epic og Spotify også har gått hardt ut og kritisert Apples inntjeningsmodell, der de typisk har tatt 30 prosent av inntektene fra salg gjennom App Store. For tiden er ikke det populære spillet Fortnite tilgjengelig på iOS-plattformen på grunn av konflikten med Epic.

Hovedbudskapet fra Facebooks innvendinger mot endringene har handlet om at funksjonen går ut over småbedriftene som annonserer der.

I e-posten skriver de at endringen kan få stor betydning for målretting, optimalisering og måling av effekten av kampanjer for selskapene som annonserer på nett. Samtidig presiserer de at Apple kan sperre dem helt ute fra økosystemet hvis de ikke retter seg etter kravene, og at det vil gi enda verre konsekvenser for kundene deres.

Les også Fortnite kommer ikke tilbake til iOS med det første

En rekke store endringer

Apples oppdateringer av iPhoner, iPader og Macer de siste par årene har båret sterkt preg av personverninnstramminger. Blant nyhetene som har kommet til har vært enklere metoder for å justere tilgangen på GPS-data, slik at du ikke lenger trenger å la apper vite hvor du er hele tiden hvis du vil dele posisjonen din bare når du bruker dem. På samme måte ble «alt eller ingenting»-tilgangen til bildearkivet endret slik at brukerne kan dele kun de bildene de vil med tjenestene i iOS 14 i fjor. Samtidig ble det gjort enda tydeligere når kameraene på telefonene ble brukt, ved at telefonene viser en liten varslingsprikk øverst på skjermen når de er aktive. Facebook-tjenesten Instagram har allerede vært i klammeri med «kameraprikken» i iOS 14, da de tilsynelatende aktiverte kameraet bare brukerne skrollet nedover innholdsoversikten. Det skal ha handlet om en feil i koden .

En av endringene som fikk størst oppmerksomhet var varslingen om bruk av informasjon i utklippstavlen, der tekst eller annet innhold du har kopiert ligger. Grunnen til oppstusset var at en rekke populære apper, deriblant TikTok og New York Times, dukket opp som forbrukere av data fra utklippstavlen uten noen tydelig årsak. Begge selskaper beklaget og har siden gjort endringer i appene sine slik at de ikke lenger uoppfordret henter data fra utklippstavlen.