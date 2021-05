Microsofts egen bærbare har blitt rimeligere og mye kraftigere

Men aldri har konkurransen vært hardere.

Surface Laptop 4. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Mai 2021 18:15

For en del år siden satte Microsoft i gang et ganske ambisiøst, men sårt tiltrengt prosjekt for å vise at deres Windows ikke sto tilbake for alternativet.

I årevis hadde Apple levert en bedre totalopplevelse, med full kontroll på egne maskiner og eget MacOS, enn Microsofts partnere hadde fått til med Windows-baserte maskiner.

På tiden kunne den gjengse Windows-bærbare gjerne være full av tekniske nyvinninger og absolutt raske nok, men selv de beste levde ikke opp til konkurrentens Mac-er når det kom til interaksjon, samhandling over enheter og opplevd kvalitet.

Microsoft hev seg inn i kampen

Så Microsoft bestemte seg for å entre bærbarsegmentet og vise hvordan det skulle gjøres. Først med hybriden Surface Pro , før en haug andre modeller strømmet til noen år senere. Maskinene deres var ikke prisutfordrere, men skulle garantere en like god totalopplevelse som man fikk fra en Mac. I tillegg ville jo det legge press på Microsofts partnere for å lage bedre bærbare, og demme opp for veksten av MacOS-enheter.

Over fire år etter at vi stiftet bekjentskap med Surface Book og Surface Laptop -familiene, har vi flere ganger attestert på at Microsoft har lyktes med prosjektet sitt. Maskinene deres er, med enkelte unntak , blitt sammenlignbare i kvalitet og totalopplevelse med Apples beste. Og de stiller Windows i et bedre lys enn tidligere.

Nå som deres Surface Laptop foreligger i den fjerde utgaven opplever vi imidlertid at Microsoft har fått et lite problem. Resten av gjengen på «Team Windows» har nemlig våknet og fått med seg den skjerpede konkurransen. Dermed kjører nå noen av markedets aller beste bærbare Windows 10. Men de er ikke nødvendigvis bygget av Microsoft selv lenger.

Det er kun godt nytt for deg som skal velge en ny bærbar, men gjør også sitt til at Surface Laptop 4 ikke seiler inn til en anbefaling like enkelt som sine forgjengere gjorde. Enn hvor god den er å bruke.

7.5 Bra Microsoft Surface Laptop 4 13,5" (R5 8GB 256GB) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Bra på mye, men ikke lenger best på noe. Lite fremtidsrettet innstegsmodell. Fordeler Solid bygget

Behagelig alcantara-stoff

Topp prosessorytelse

God og klar skjerm med 3:2-forhold

Lang batteridriftstid

Ansiktspålogging

God pekeplate

Helt stille ved lettere oppgaver

Takler lettere spill

Magnetisk lader gir ekstra trygghet

God mikrofon- og høyttalerlyd Ting å tenke på Ekstremt dyr å oppgradere til 16GB minne

8GB minne er lite fremtidsrettet

Middelmådig kamera

Basen kan «gynge» litt

Merkbar støy ved tyngre jobbing og spill

Skjermen har god ramme og er ikke lyssterk nok for utendørs bruk

Bruker ikke nyeste AMD-prosessor

Kjent og testet design

Vi begynner med designet. Rett og slett fordi det er identisk med forgjengeren , som i sin tur var til forveksling lik sin eldre bror. Det betyr også at byggekvaliteten er den samme. Og det er helt greit.

Bygget i sølvgrå, solid aluminium, fremstår Laptop 4 fremdeles som stram og moderne på utsiden, men med en lunere følelse på innsiden. Det siste skyldes selvsagt det grå alcantara-stoffet som er en av maskinens virkelige særtrekk og strekker seg rundt hele basen og tastaturet.

Det føles som en miks av semsket skinn og mikrofiberklut mot huden, og er veldig behagelig å hvile hendene på. Det kan imidlertid velges bort for den sorte «rene» aluminium-varianten av maskinen om du er bekymret for hvordan stoffet vil slites med årene. Da snakker vi dog om en helt annen konfigurasjon.

Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB 13.5" Pris 12451 NOK Skjerm 13,5" IPS, 2256 x 1504 (3:2) Prosessor AMD Ryzen 5-4680U Surface Edition (6 kjerner/12 tråder, inntil 4 GHz) Grafikk AMD Radeon (7 kjerner, 1.5 GHz) Lagring 256 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 8 GB (4266 MHz LPDDR4X) Radio WiFi 6, BT 5.0 Annet Ansiktspålogging, 720p kamera Batteri 47,4 Wh Porter USB-C 3.1, USB-A 3.1, hodetelefoner, SurfaceConnect Vekt og mål 1,27 kg. 30,8 x 22,3 x 1,6 cm Pris ved test 12 500 kroner

Det som ellers står ut som gode egenskaper på maskinen er skjermhengselen, som enkelt lar deg åpne skjermen med en finger fra lukket tilstand. Det høres kanskje ubetydelig ut, men er både praktisk og «alltid» et kvalitetstegn for byggekvaliteten.

I tillegg digger vi Surface Connect-ladekontakten. En ting er at den støtter hurtiglading (80 prosent på en time), men den er også magnetisk og løser seg ut om du snubler i ledningen. Etter at Apple kuttet sin «MagSafe»-lader, er Microsoft alene om å tilby denne geniale løsningen.

Den magnetiske Surface Connect-laderen kan bli en livredder for maskinen. Bildet er fra testen av Surface Laptop 2. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Du får både en tradisjonell USB-A-port for «gammelt» tilbehør, samt en moderne og altetende USB-C-port som takler skjermtilkobling, filoverføring, nettverk og strøm. Sistnevnte er nyttig som en «backup» om du glemmer den proprietære Surface Connect-laderen. «Alle» har en USB-C-lader å låne deg i dag.

Uten en Thunderbolt-port, som mange konkurrenter har, må du imidlertid klare deg uten mange typer dockingløsninger, eller holde deg til Microsofts egen Surface Dock.

Det eneste som peker i retning av at Laptop 4 hadde fortjent en ny design nå er skjermrammen. Den er ikke tykk, men likevel markert. Konkurrenter har i dag paneler som strekker seg nesten helt ut til sidene, noe som gir dem en mer oppdatert «look».

Endelig er USB-C-porten på plass. På andre siden finner du en magnetisk SurfaceConnect-port med hurtiglading. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hviler seg på forrige generasjon

Noe av det viktigste Microsoft har gjort med Surface-serien sin har vært å forbedre måten Windows-bærbare har tatt imot «input» fra deg. Spesielt kan det merkes for pekeplaten, som selskapet utvidet funksjonaliteten og skrev helt nye drivere til. I dag er disse såkalte «presisjonspekeplatene» blitt standard på de fleste bærbare, og sikrer at pekeren flyter jevnt, styres dit du vil ha den og gir full støtte for flerfingerbevegelser.

Det er derfor ikke så overraskende at også pekeplaten til Laptop 4 er veldig god, og for alle praktiske formål sammenlignbar med den ledende MacBook-pekeplaten.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om forgjengeren skrev vi at tastaturet var en «innertier». Her må vi konstatere at utviklingen har gått fort hos konkurrentene i de to årene som har gått, og Microsoft straffes litt for å ha valgt samme tastatur igjen.

Tastaturet er riktig nok fremdeles svært raskt, og skal ha skryt for å følge nordisk ISO-oppsett (med blant annet høy Enter-tast). Baklyset i hvitt er også like elegant i dag som da vi testet treeren.

Det svake punket fra forrige modell er imidlertid ikke utbedret. Rammen rundt tastaturet er ikke stivet av godt nok, så det gynger litt ved skriving. Det er også en litt hul lyd i noen taster, og et høyere «knepp» i andre. Det kan ikke sies å være stille, og det kan være problematisk i flere tilfeller der du ikke sitter hjemme.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

God, men «safe» skjerm

Skjermen krysser av på nesten alle våre kresne krav:

Den har 3:2-forhold, som gir mye bedre oversikt og er en fordel for alt annet enn kanskje filmvisning.

Den er kalibrert på fabrikk og viser presise, akkurat passe mettede farger.

Lysstyrken er god nok for innendørs forhold, og antirefleksbelegget er over middels godt.

Oppløsningen er høy, og passer 13,5-tommersformatet perfekt.

Det eneste vi vil påpeke er at en del andre maskiner har enda høyere lysstyrke eller paneler som lar deg jobbe utendørs, der Laptop 4-panelet kommer til kort. Blant annet Samsung Galaxy Book Ion , HP Spectre x360 eller Apple MacBook Pro 13 .

Med vårt testeksemplar fikk vi for øvrig tilsendt en penn. Trolig fordi Laptop 4 har en berøringsskjerm. Pennen fungerer helt utmerket. Men å notere eller tegne på en skjerm som står i 90 til 130 graders vinkel? Det ville aldri falt meg inn. Både fordi det er slitsomt i lengden, og særs lite ergonomisk.

Dersom du har ambisjoner om å tegne eller ta mye notater må du heller se etter en hybrid-bærbar fra Lenovos Yoga-serie, HPs x360-serie eller Microsofts egen Surface Pro- eller Book-serie.

De sorte rammene er litt tykkere enn hos andre maskiner, men rammer inn en fantastisk skjerm. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skuffer (litt) mindre enn andre på kamera

Laptop 4 har ansiktspålogging på plass, men føyer seg dessverre inn i rekken av bærbare som lanseres med et ikke-full-HD-kamera (720p). Kameraet leverer lite detaljer og totalt sett en kvalitet man ikke tror stammer fra samme tiår som frontkameraet på mange telefoner. iPhone 12 filmer til sammenligning i 4K-oppløsning med dobbelt så mange bilder i sekundet og med en helt annen dynamikk.

At ikke produsentene bryr seg mer om kameraet på en bærbar som trolig er utviklet av et team på videochat, mens transformasjonen til et mer fleksibelt arbeidsliv er i full gang, er nesten ikke til å tro.

Men det er ikke unikt.

Knapt noen leverer særlig bedre kameraer på sine bærbare, og sammenlignet med konkurrentene har Microsoft i det minste valgt en sensor som sanker inn mer lys fra omgivelsene. Det gir litt bedre farger, litt bedre dynamikk og litt mindre risiko for at ansiktet ditt blir en mørk silhuett når du møter kollegaer og familie over nett.

Se eksempel på kamerakvaliteten, med delvis motlys, her .

Microsoft lister ellers opp to «studiomikrofoner» for maskinen, og selv om navnet kanskje drar forventningene vel langt så fanger de stemmen din bra opp. Også med noe støy i bakgrunnen. Høyttalerne spiller på sin side av andres stemmer, og musikk og filmeffekter, med fin dynamikk og ganske høyt volum. Totalresultatet er overbevisende, selv om vi tør påstå at spesielt Apples MacBook Pro-maskiner leverer hakket kvassere på video og lyd fremdeles.

Enkelte vil nok rynke på nesen av å se at Microsoft støtter seg på AMDs Zen 2-baserte «Ryzen 4000»-serie prosessorer. AMD har allerede lansert den nyere og kraftigere Zen 3-baserte Ryzen 5000-serien sin.

Om du kjøper en bærbar først og fremst for prosessorytelse og tunge arbeidslaster kan vi være med på den skuffelsen.

For alle andre, med moderate krav og mer typiske kontoroppgaver på agendaen, vil imidlertid Laptop 4 sin rimeligste Ryzen 5-4680-prosessor harve lett igjennom alt du hiver på den.

Ytelsen i et av våre måleprogram, Cinebench 20 som vi ikke viser frem i grafen over, er 84 prosent høyere sammenlignet med den dyrere(!) Laptop 3-versjonen vi testet for halvannet år siden.

Utviklingen har altså gått riktig vei, for å si det forsiktig.

I tillegg kan faktisk Laptop 4 yte bedre i enkelte arbeidslaster enn rivaler som benytter blodferske Intel-prosessorer og koster mer. Dette skyldes hovedsakelig at AMD-prosessoren dens har 6 kjerner, mot bare 4 kjerner hos «Intel-konkurrentene».

Om du bare vil vite om maskinen er rask, så er den altså det.

Når det kommer til grafikkløsningen vil flere lettdrevne spill flyte greit på Laptop 4. Bare vær obs på at alle Macer med Apples nye M1-brikke totalt knuser den i spill, og at litt dyrere konkurrenter som Asus’ ZenBook UX også leverer signifikant bedre her. Dette er altså ikke noe førstevalg for spill blant ultrabærbare.

Selv om ikke prosessoren er helt siste skrik er den veldig energieffektiv og hjelper til med å sikre Laptop 3 batteridriftstid i det øvre sjiktet, med omtrent 14,5 timer. Dette er bare slått av «maratonløpere» som MacBook Pro 13 (17 timer), Samsung Galaxy Book Ion (18 timer) og Asus ZenBook 14 (18,5 timer).

Som de fleste bærbare støyer maskinen litt når den veldig jobber hardt. Da er imidlertid støyen veldig monoton, og viften hopper ikke ofte opp og ned i hastighet. Til dagligdagse oppgaver står viften parkert.

De eneste maskinene på markedet som gjør det vesentlig bedre på støy er Apples MacBook Air (som ikke har vifte) og MacBook Pro 13.

Ballespark til miljøbevisste

Før vi runder av må vi lyse litt inn i fremtiden. På grunn av miljøutfordringer har det nå blitt viktigere å tenke på bærekraft ved kjøp av bærbar. Særlig fordi de ikke kan oppgraderes etter kjøp.

Det gjelder altså å velge en maskin du kan ha i mange år.

Dessverre har Microsoft gjort det unødvendig vanskelig for folk flest å handle en bærekraftig Laptop 4.

Det viktigste grepet du med normale behov kan ta for å gjøre denne maskinen langt mer fremtidsrettet, og med det bærekraftig, er å oppgradere minnet fra innstegsmodellens 8GB til 16GB.

Men denne enkle oppgraderingen lar ikke Microsoft deg gjøre uten videre. Du tvinges nemlig til å samtidig oppgradere både prosessoren og lagringen. Og da stiger prisen med vanvittige 6000 kroner!

Dette er i beste fall spekulativt og utelukkende gjort for å tjene mer penger. Det er nemlig ingen direkte link mellom behovet for raskere prosessor, mer lagring og mer minne. Og Microsoft vet selvsagt at nok minne er det som i størst grad setter maskinen i stand til å takle fremtidens mer krevende programvare og oppnå et langt liv. Særlig nå som innstegsmodellene av bærbare alle har veldig raske prosessorer, og skylagring eller ekstern lagring gir mange mindre behov for store interne disker.

For å sette prislappen på 6000 kroner i perspektiv lar altså Apple, som er viden kjent for å flå kundene for alle slags oppgraderinger, deg doble til 16GB minne på sine MacBooker for «bare» 2500 kroner ekstra.

Akkurat idét Microsoft har reddet ryktet til operativsystemet, og Windows-bærbare generelt, går de av alle ting på en smell på bærekraft. Det vil garantert provosere enkelte, og skuffe mange flere som gjerne vil ta mer fremtidsrettede valg uten å føle seg utnyttet.

Les også Slik velger du en bærbar som varer langt inn i fremtiden

Konklusjon

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skjenneprekenen midlertidig til side. Surface Laptop 4 har jo veldig mange kvaliteter:

Den er et par tusenlapper rimeligere enn da forgjengeren kom på markedet. Byggekvaliteten er solid og designet som skapt for Norge takket være det lune alcantara-stoffet. Vi digger også forsikringen den magnetiske lademekanismen gir, og den gode batteritiden er betryggende å ha i bakhånd.

Selv om prosessoren ikke er fra den ferskeste AMD-generasjonen, er ytelsen veldig god. Bedre enn de fleste konkurrenter i samme prisleie. Den takler også en del spill. Interaksjonen, være seg pekeplaten eller tastaturet, er i hovedsak svært god, og skjermen kan vise til kvaliteter som 3:2-forhold, høy oppløsning og dønn presise farger.

Hovedsakelig fordi konkurrenter har fått så utrolig gode skjermer – kanskje med moderne teknologier som OLED eller QLED – like supre pekeplater og mer stille tastaturer, markerer imidlertid ikke Laptop 4 seg spesielt i klassen lenger. Den er nå bare «en av mange» gode.

Om vi skuer fremover ser vi også noen utfordringer. Selv om konfigurasjonen med 8 GB minne er god nok for manges behov i dag, vil høyere krav fremover gjøre at mange kan angre på innstegsmodellen i fremtiden.

Samtidig er det vanskelig å anbefale deg å oppgradere minnet på denne modellen, for da blir prisen vanvittig mye høyere, og modeller som Asus ZenBook UX og HP Spectre x360 melder seg plutselig på med det vi mener blir en enda bedre totalopplevelse og valuta for pengene.

Dermed blir Laptop 4 mest av alt et alternativ for deg som likte de tidligere maskinene i serien og vil ha mer, enn et soleklart valg for deg uten preferanse fra før av.

Karakteren blir derfor et poeng lavere enn da vi testet Surface Laptop 3 for halvannet år siden, og maskinen må klare seg uten en klar «anbefaling».