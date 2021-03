Luksusmaskinene med årets «trend»

Endelig får skjermen oppmerksomheten den fortjener.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 7 Mar 2021 15:00

I år er det spesielt to trender du skal være obs på om du ser etter ny bærbar datamaskin. Begge har å gjøre med skjermen.

Det første som blir mye vanligere i år er at skjermen blir høyere. Det vanlige «widescreen»-formatet kjent som 16:9 er på vei ut, og blir erstattet av 3:2-formatet av stadig flere produsenter.

Bortsett fra til serie- og filmtitting er dette formatet stort sett overlegent. Du får bedre oversikt når du leser nettsider og driver med tekstbehandling, eller når dugjør oppgaver som koding, der det viktige skjer fra topp til bunn heller enn fra venstre mot høyre.

I tillegg har flere bærbarprodusenter varslet at de satser på OLED-paneler. Paneler med OLED-teknologi er særlig kjent for sitt «bunnløse» sortnivå og lave strømforbruk, da bare akkurat de pikslene som trenger det belyses av gangen mens de resterende forblir «av» og helt sorte. Dette gjør teknologien til en perfekt match for maskiner som går på batteristrøm, i motsetning til dagens mer brukte paneler med LCD-teknologi der enten hele panelet – eller i det minste større porsjoner av det – er belyst av gangen.

Vi har tatt inn to av markedets lekreste nyheter med 3:2-paneler til test:

Den bærbare Asus ZenBook S UX393EA og hybriden HP Spectre x360 14.

Sistnevnte har også et panel med OLED-teknologi.

Begge koster rundt 20.000 kroner og kommer selvsagt ellers med siste skrik på prosessorfronten, oppdaterte tilkoblinger og moderne brukervennlige løsninger. De bør gi oss et godt bilde av hvor god en bærbar maskin kan være i 2021 bare budsjettet strekker til.

Disse maskinene har vi testet

Product HP Spectre x360 14 Asus ZenBook S UX393EA 19990 NOK 19999 NOK Type Hybrid med penn Bærbar Skjerm 13,5" OLED, 3000 x 2000 (3:2) 14" IPS, 3300 x 2200 (3:2) Prosessor Intel Core i7-1165G7 (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.7 GHz) Intel Core i7-1165G7 (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.7 GHz) Grafikk Intel Iris Xe (96 CU, 1.3 Ghz) Intel Iris Xe (96 CU, 1.3 Ghz) Lagring 1 TB SSD (M.2 PCIe) 1 TB SSD (M.2 PCIe) Minne 16 GB (3733 MHz LPDDR4) 16 GB (4267 MHz LPDDR4X) Radio WiFi 6, BT 5.0 WiFi 6, BT 5.0 Annet Ansiktspålogging, 720p kamera med forsterket personvern, «numpad» i pekeplaten Ansiktspålogging, 720p kamera, «numpad» i pekeplaten Batteri 66 Wh 67 Wh Porter 2x Thunderbolt 4, USB-A 3.1 Gen 2, MicroSD-leser, hodetelefoner 2x Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, MicroSD-leser, hodetelefoner (adapter) Vekt og mål 1,34 kg. 29,9 x 22 x 1,8 cm 1,25 kg. 30,6 x 22,4 x 1,7 cm Pris ved test 20 000 kroner 20 000 kroner

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Påkostet byggekvalitet og design

Produsentene smykker seg ofte med beskrivelser som «premium» design og «uovertruffen» byggekvalitet. Av og til når vi gjør tester ser vi ikke helt hva som er så spesielt med akkurat det designet eller byggekvaliteten de har gått for, men med disse to maskinene får du det lille ekstra. Kvalitetsfølelsen sitter fra du åpner lokket på maskinene til du lukker det igjen for dagen.

ZenBook S er konstruert av en spesiell blanding av aluminium og lett magnesium, mens HP har holdt seg til den noe mer tradisjonelle aluminiumblokken når de har skåret ut huset. Begge maskiner er uansett svært god bygget, med solide skjermhengsler og ingen slark å spore fra noen områder.

Hvilket design du liker best blir jo en smakssak, men både Asus og HP har laget veldig stilige maskiner med varme og matchende farger, diamantslipte kanter og skjermer der panelet strekker seg nesten helt ut til kantene. HPs design er matt, mens Asus blant annet har valgt et lokk med «glossy» spunnet metallmønster.

Om vi skal trekke frem to forskjeller i maskinenes konstruksjon og design blir det at skjermhengslen på HP-maskinen er litt hardere å åpne. Den skal jo tross alt tåle belastningen å dreies 360 grader. Asus-skjermen kan på sin side åpnes lett med bare en fingerspiss fra lukket tilstand, men enkelte kan mislike at lokket raskt tiltrekker seg fingermerker.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Har mange smarte løsninger

Særlig HPs Spectre har flere små, men fiffige designdetaljer som vi liker. Blant annet at en av USB-C-portene er plassert på skrå ut fra maskinen i bakkant. Via denne kan du lade maskinen eller ha den koblet til en ekstern skjerm uten at kabelen kommer i veien. HP har også bygget inn en «kill switch» for kameraet i tastaturet. Et trykk på denne, og kameraet mister strømmen, samtidig som et deksel dekker for linsen og gjør det tydelig at det er ute av drift. Veldig betryggende og godt gjennomført.

For Asus’ vedkommende digger vi eksempelvis hvor raskt maskinen våkner fra dvale. Den er klar og skjermen tent så raskt når du åpner lokket at du lurer på om den noen gang sov i det hele tatt. Også Spectre våkner raskt – på et par-tre sekunder – men du rekker uansett å «vente» på den.

Asus’ ZenBook S har også en smart funksjon i pekeplaten, der denne forvandles til et virtuelt talltastatur ved behov. Funksjonen er genial når du må innom Excel eller kalkulatoren en tur og ikke vil kludre med tallrekken over tastaturet. Denne savner vi på maskiner fra andre produsenter, som HPs Spectre.

Ellers er begge maskiner utstyrt med ansiktspålogging som sømløst logger deg rett inn i Windows både fra kaldstart og dvale i løpet av millisekunder. Denne løsningen er overlegen fingerpålogging, som du finner på mye rimeligere maskiner eller Apples MacBooker i samme prisklasse. Om du vil har Spectre også denne muligheten som en «backup» for når du har blokkert kameraet.

På HPs Spectre x360 14 kan du deaktivere kameraet helt med et raskt tastetrykk. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fantastiske skjermer som er en fryd å jobbe på

Skjermene deres er egentlig hele grunnen til at akkurat Asus ZenBook S og HPs Spectre x360 14 ble plukket ut til denne testen, og det er ikke uten grunn.

De er nemlig helt fantastiske.

Med et 3:2-format gir de som nevnt i innledningen plass til mer informasjon i høyden og bedre overblikk over alt du jobber med. Formatet er en fordel for alle oppgaver med unntak av filmvisning der du vil oppleve sorte striper oppe og nede i bildet.

Vi tør å gå så langt som å hevde at du aldri vil ønske å gå tilbake til en 16:9-skjerm etter å ha jobbet på en 3:2-skjerm en uke.

Dette føler nok også produsentene seg ganske sikre på, og grunnen til at ikke 3:2-panelene har inntatt bærbare tidligere skyldes først og fremst høye produksjonskostnader. Det har vært billigere å kjøpe inn paneler med 16:9-format fordi disse har vært produsert i mye større kvanta. Dette er imidlertid i endring nå som flere bærbarprodusenter satser på formatet.

I tillegg til formatet skinner skjermene fordi de er ekstremt høyoppløste og skarpe. De byr på minst 3K-oppløsning slik at du knapt kan se enkeltpiksler om du forsøker. Fargene og hvitbalansen er fabrikkalibrert og veldig gode. Særlig for HP Spectre x360s vedkommende er dessuten lysstyrken eksepsjonelt god med over 500 nits. Det åpner for bruk utendørs i sterkt omgivelseslys.

Spectre har også et OLED-panel med nevnte uendelig dype sortnivå og høyere energieffektivitet. Sistnevnte er noe vi skal se effektene av lenger ned i testen.

Der begge panelene er blant de absolutt ypperste vi har sett på bærbare maskiner, er det Spectres OLED-panel som imponerer aller mest. Vi mener også det gir mer mening at dette har berøringsmulighet enn Asus’ ZenBook S, som ikke er en hybridmaskin og har «vridbar» skjerm. Med Spectre x360 er det langt mer naturlig å bruke fingrene på skjermen når maskinen ligger i «brettmodus» foran deg eller i fanget. På denne kan du også fiske frem den medfølgende pennen for å ta notater eller tegne. Det samme er i praksis umulig hos ZenBook.

OBS: Enkelte husker kanskje at OLED-paneler slet med innbrenning om man så på mye statiske bilder, men dette er ikke lenger et problem for den nye generasjonen paneler.

Slanke skjermrammer og høyoppløste paneler på begge maskiner. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Gode å bruke

Når det kommer til å ta imot «input» har Windows-baserte bærbare blitt langt bedre de siste årene og du skal skikkelig uheldig for å finne gråstein i prisklasser over 10.000 kroner. Det er derfor ikke overraskende at begge maskiner har gode tastaturer.

Noen forskjeller finnes likevel. Spectres taster er litt høyere og byr på noe lenger vandring enn ZenBook sine. Det kan være en fordel, men tastene er også hakket mer kontante og støyer litt mer. Særlig mellomromstasten som du bruker mye liker å gjøre litt ekstra ut av seg. Det er noe å tenke på først og fremst om maskinen skal brukes i stille omgivelser med flere til stede, som lesesaler, kontorfellesskap osv.

Om lite støy er viktig er ZenBook-tastaturet det beste valget, og det gir også en veldig god flyt når du skriver, med passe vandring og god demping.

Begge tastaturene kommer med gode baklys som kan reguleres i flere intensitetsnivåer.

Vi merker oss at tastaturene har amerikansk «ANSI»-oppsett med blant annet avlang «Enter»-tast. Produsentene har ikke tatt seg bryet med å respektere «ISO»-oppsettet vi i Europa bruker, noe som er i ferd med å bli en trend. Trolig fordi de sparer noen tiere på å kun sette nye klistremerker på tastene. Enkelte må dermed regne med litt feiltasting i starten, men noe stort problem er dette likevel ikke for de fleste.

Lenger sør på maskinene støtter begge pekeplatene fullt opp om alle flerfingerbevegelser i Windows 10 på en god måte. De er presise og glasslaminerte slik at du kan styre pekeren silkemykt over skjermen. Det er ingen «slark» å spore i pekeplatene, og særlig Spectre skal ha skryt for å ha satt av mye plass til den for å gi fingrene dine solid med spillerom. ZenBook har på sin side den hendige «num-pad»-løsningen vi tidligere har nevnt og som vil være gull for alle som er innom Excel mer enn en gang i måneden.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Takler «alt» av tilkoblinger

Av og til må du koble til eksternt utstyr, og dette er noe både ZenBook og Spectre har stålkontroll på. Med støtte for det nye Thunderbolt 4-grensesnittet, som gjemmer seg bak begge portene med USB-C-kontakt, kan du koble til både skjermer, eksterne grafikkløsninger, nettverk, ladere og rask lagring med inntil 40 Gb/s.

Portene støtter oppkobling mot inntil 2 samtidige eksterne 4K-skjermer eller én ekstern 8K-skjerm.

Det du bør legge merke til er imidlertid at HPs Spectre ikke har en HDMI-port slik at du kanskje må investere i et USB-C-adapter, mens du hos Asus’ ZenBook gjør deg avhengig av å bruke det medfølgende USB-C til minijack-adapteren for å koble til kablede hodetelefoner. Begge maskiner støtter likevel trådløs lyd via blåtann, som begynner å bli veldig utbredt i hodetelefoner og propper.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kameraene er fremdeles elendige

I en hverdag bestående av nettmøter og videokonferanser er kamera og lyd blitt viktig for mange flere, men dette er ikke noe bærbarprodusenter flest virker å ha fått med seg. Ingen av testdeltagernes kameraer imponerer nemlig. Oppløsningen deres er kun HD, altså 1280 x 720 piksler, og de sliter begge veldig med dynamikken. Det betyr at enkelte områder i bildet enten vil være helt utbrent eller mørkere enn ønskelig.

Kameraet på HPs Spectre gir mer mettede farger og er lysere, men får til sistnevnte ved å øke ISO-verdiene. Det introduserer støy. Kameraet glatter også ut ensfargede flater, som hud, i bildet. Konsekvensen er at du kan se ut som du bruker et «beauty»-filter eller har sminket deg.

Asus’ kamera er generelt mørkere og gir mer livløse farger. Men kameraet gjengir også virkeligheten bedre enn HP sitt og du slipper å se sminket ut. Å kåre en vinner blir som å velge mellom pest eller kolera. Men selv ville jeg nok tatt Teams-møtene fra Asus-maskinen for å slippe kunstig «pynting» på ansiktet mitt.

Når det kommer til høyttalerne har både Asus’ lisensierte Herman Kardon- og HPs Bang & Olufsen-høyttalere en profil som gir god og klar diskant, mens mellomtonen mangler noe fylde og bassen er ikke mye å snakke om. Det er nesten umulig å skille maskinene, men HP-en gir kanskje de fem prosentene ekstra klarhet og lydvolum. Uansett viser begge til noe av den bedre lyden man får fra såpass slanke bærbare, og vi kommer bare på Apples større MacBook Pro 13" og 16" som er vesentlig bedre.

Kameraet til Asus ZenBook til venstre, HP Spectre til høyre.

Når det kommer til ytelse er det først viktig å si en ting. Maskinene kommer med klin identisk prosessor- og grafikkløsning, som altså er siste skrik fra Intels 11. generasjon Core i-serie. Prosessoren deres har 4 kjerner som kan klokke svært høyt, og en ny Iris Xe-grafikkløsning som leverer inntil dobbelt så høy ytelse som tidligere løsninger.

Potensialet skulle dermed være like godt hos begge. Når de likevel viser forskjellig ytelse i grafene våre skyldes dette først og fremst at Asus og HP har valgt ulike «standardprofiler» og grenser for støy og varme som prosessoren må innrette seg etter i maskinen deres. Via programmene «MyAsus» eller «HP Command Center» kan du i ganske stor grad overstyre forhåndsvalgene til Asus og HP, og heller velge et som passer dine behov bedre.

Ut av boksen har Asus valgt sin egen «Standard mode», mens HP har valgt en med diffus og helt tragisk oversatt løsning døpt «Smart sansing».

Asus’ oppsett fungerer desidert best, der det gir best konsistent ytelse av de to både når det kommer til prosessor- og grafikk. Som grafen vår viser støyer tilsynelatende maskinen mer enn HPs Spectre, men når det kommer til opplevd støy er det ZenBooken som kommer klart best ut. Viften dens er nemlig mye mer konsistent, og veksler ikke like mye eller like brått på turtallet. Støyen glir også lettere inn i bakgrunnen, der HP-viften høres mye bedre og oppleves som masete med konstant giring opp og ned i turtall. Også ytelsen varierer veldig på HP-maskinen.

Vi fikk en bedre opplevelse av HPs Spectre etter at vi selv tok kontroll over vifte- og strøminnstillingene. Da vi valgte profilen «stille», så ble det stille, og da vi valgte «Ytelse» økte viftestøyen betraktelig, men både poengscore og bildeflyt i henholdsvis prosessortesten vår og testspillet økte også signifikant. , selv ikke å velge «Ytelse»-profilen hjalp Spectre med å hente inn hele ytelsesforspranget til ZenBook, eller å yte like konsistent bra. Er du ute etter aller best ytelse og lavest opplevd støynivå er det altså Asus-maskinen som gjelder av de to.

Uten at noen av maskinene akkurat er noen fartssinker. Bare virkelig kravstore brukere, som utfører tunge oppgaver eller spiller på maskinene, vil mer forskjell på ytelsen deres.

Interessant nok slukker Asus ZenBook nesten halvannen time tidligere enn HPs Spectre når vi batteritester dem med filmavspilling av et Full HD-klipp på «loop». De omtrent 11 timene dens bør holde for de fleste, men med omtrent like store batterier blir det også klart at Spectres mer energigjerrige OLED-skjerm har verdi også for deg som befinner deg lenge på steder uten strøm. Den klarer seg nemlig uten i gode 13 timer.

HP Spectre x360 14

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

At HPs Spectre x360 14 legger seg «over» maskinen fra Asus i denne testen er helt tilfeldig. De er begge knallsterke maskiner som fortjener mest ros, men de har litt forskjellige styrker og svakheter.

Styrkene til HP-maskinen bør gå rett hjem hos deg som vil ha en svært allsidig maskin og som liker å være kreativ.

Muligheten til å vende skjermen 360 grader, samt å navigere på skjermen med fingeren eller tegne med pennen, er gull verdt for kreative sjeler. Man må jo bare også sette pris på det ekstremt gode og skarpe skjermpanelet, med høy oppløsning, helt fantastiske farger og dynamikk samt rå lysstyrke.

Byggekvaliteten er dønn solid og det er en grunn til at HP i hovedsak har hold på samme design over flere generasjoner. Det bare funker veldig godt igjen og igjen. Vi er imidlertid glade for at pekeplaten har blitt større nå, det trengtes!

At HP tar manges økende bekymring rundt personvern på alvor, med muligheter for å raskt deaktivere både kamera og mikrofon når de ikke er i bruk, er også gode nyheter.

Men HP (og alle andre): se til svingende å få på plass et bedre kamera a! 720p og «beauty»-mode er direkte flaut i 2021 og er ikke hva brukerne trenger.

Vi hadde også ønsket oss en HDMI-port, men med et adapter er du sikret med fremtidsrettede porter for alle andre tenkelige behov i årevis.

Batteritiden strekker seg mot hele 13 timer og er best i testen.

Stort sett knallsterke resultater til tross, det er ikke alle som bør velge Spectre x360 14. Dette gjelder eksempelvis deg som stiller svært høye krav til ytelse. Hos denne karen vil denne for de mest kravstore fremstå som for variabel, og aldri fullt på høyde med ZenBook S sin. Også støynivået vil bli en irritasjonsfaktor for dem som ofte presser maskinen i tunge programmer og spill. Eller for deg som skriver mye i rolige omgivelser sammen med andre. Tastene høres bedre enn ZenBook S sine.

9 Imponerende HP Spectre x360 14 annonse Sjekk prisen De kreatives drømmemaskin. Fordeler Vanvittig god og skarp skjerm med høy lysstyrke og 3:2-format

Yter godt

Kan drive enkelte lettere spill

360-graders berøringsskjerm og medfølgende penn

Kamera og mikrofon kan blokkeres

Ansikt- og fingerpålogging

Fremtidsrettede porter

Masse minne og lagringsplass

Solid byggekvalitet og flott design

Godt tastatur og pekeplate Ting å tenke på Tidvis sjenerende støy. "Smart sensing" strømkontrollen fungerer dårlig

Ingen HDMI-kontakt

Tastene kunne vært stillere

Dårlig kamera

Asus ZenBook S UX393EA

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Asus nyeste ZenBook S er den beste ZenBooken vi har testet. Det skyldes ikke bare fokuset på byggekvalitet og det stilige designet selskapet alltid satser på, men at resten av maskinen er så gjennomtenkt. Her finner du knapt noen dårlige løsninger. Ja, med unntak av kamerat da. Det leverer stadig bildekvalitet som da vi chattet på MSN i 2005.

Ellers er ZenBook S kompakt, og lettest i testen. Tastaturet er til tross for dette veldig godt å skrive på, og ytelsen er stabilt svært høy også over tid uten at viftestøyen blir plagsom. Du må heller ikke fikle med noen ekstra «strømstyringsinnstillinger» om du ikke vil.

Alt av fremtidsrettede tilkoblinger er på plass, inkludert en HDMI-kontakt som fremdeles brukes av mange. Men, skal du bruke kablet headsett eller propper må du bruke et inkludert adapter, for 3,5mm-jacken er borte.

Pekeplaten er jevn og presis, og har en smart funksjon for «input» av tall. Også her kan du «deaktivere» kameraet fra tastaturet, men strømmen kobles ikke ut som hos HP-maskinen, hvis løsning virker mye sikrere.

Hadde ikke HP Spectres virkelig knallsterke OLED-panel vært målt direkte mot dennes mer tradisjonelle IPS-LED-panel ville vi ikke hatt noe negativt å si. Og selv nå er alt vi klarer å vise til at konkurrenten var enda bedre denne gangen på akkurat dette området.

Asus’ ZenBook S er førstevalget for deg som trenger rå ytelse i kompakt størrelse, og vil ha en god skjerm med 3:2-format som lar deg være produktiv.