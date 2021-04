Slik velger du en bærbar som varer langt inn fremtiden

9 tips for å velge en mer bærekraftig bærbar.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

24 Apr 2021

Bærekraft er i vinden i alle bransjer. Innenfor elektronikkens verden kan det å velge bærekraftig oversettes til at du bør tenke gjennom hvor mange nye «duppedingser» du egentlig trenger, men ikke minst hvor fremtidssikre produktene du faktisk ender opp med å kjøpe er.

En bærbar datamaskin er noe mange trenger. De er praktiske både til studier og kontorarbeid, for ikke å snakke om ypperlige for kommunikasjon og underholdning.

Litt dyrere kan bli billigere på sikt

Her gir vi deg noen tips for å velge en bærbar som gjør deg så fornøyd at du ikke vil føle for å bytte den ut på mange år. Tipsene er kanskje ikke det lommeboken din vil høre – for du vet – kvalitet og holdbarhet koster av og til litt ekstra.

Over tid tror vi likevel du kommer minst like godt ut av det med våre tips i bakhodet enn om du handler den billigste bærbare igjen og igjen. Og miljøet vinner definitivt på det.

Når vi snakker om å velge en bærekraftig bærbar kunne vi like gjerne sagt «fremtidssikker» eller «holdbar». Vi vil at den skal gjøre nytten i mange år.

Mange henger seg bare opp i spesifikasjoner og hastigheten dens, og mener det skal gjøre maskinen super å eie selv fem eller åtte år inn i fremtiden.

Hastigheten er imidlertid bare ett av to like viktige forhold som må være på plass. Det andre er at maskinen må være god å bruke. Det høres kanskje ut som noe som er kjekt, og ikke kritisk. Det er likevel helt feil.

Tenker du ikke på hvordan maskinen er bygget, eller er å bruke, vil den raskere føles utdatert, gå i stykker eller oppleves tungvinn. Det er nok til at mange fristes til å sjekke tilbudsaviser på jakt etter en ny, selv om maskinen i utgangspunktet er rask nok.

For å unngå at det skjer har vi satt sammen en liste over det viktigste du må se etter om du vil gjøre din neste bærbare investering mer bærekraftig.

Om du vil hoppe over tipsene og kun se våre generelle modell-anbefalinger, scroll helt ned i saken.

1. Solid byggekvalitet

Om plasten er så tynn og sprø at den sprekker opp hvis maskinen går i bakken, eller skjermhengselen gynger faretruende allerede på dag en, vil du raskt ønske deg en ny maskin. Så legg litt penger i et solid produkt som ikke går i stykker ved hverdagslig håndtering. Det må ikke være en maskin som er bygget i metall. Også plast kan være veldig sterkt. Men prøv maskinen først, eller les tester der byggekvaliteten er vurdert, før du kjøper noe.

Både Asus ZenBook og HPs Spectre x360 er eksempler på bærbare med høy byggekvalitet. Disse er bygget i aluminium, men også plast kan være et solid materiale. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

2. God interaksjon

For å unngå de verste pekeplatene, som har hakkete eller upresise bevegelser, se etter benevnelsen «presisjonsstyrepute», eller «Precision Trackpad».

Da er du sikret en noenlunde god opplevelse og full støtte for Windows 10 sine flerfingerbevegelser. Kjøper du en MacBook er du for øvrig garantert verdens beste styrepute.

Når det kommer til tastaturet er dette blant de eneste mekaniske delene på den bærbare, og den som får kjørt seg aller mest. Det går lang tid mellom hver gang vi tester bærbare med skikkelig dårlig tastatur, men de kan være veldig forskjellig fra modell til modell, og du kan virkelig hate et andre liker.

Noen har ekstremt raske taster, mens andre har dype taster med mer motstand eller kanskje mye støy. Her bør du prøve deg frem eller lese om det i en test.

Styr uansett unna alle Apples MacBooker som har såkalte «sommerfugltaster». Disse har skapt store problemer for eierne, med støv og skitt som kommer inn under tastene og i praksis gjør dem ubrukelige. Du finner sommerfugltastene på mange av selskapets MacBooker fra 2016 til midten av 2019.

MacBook Pro, som er avbildet, og andre MacBooker for den saks skyld, er blant de beste på tastatur og pekeplate. Men unngå butterfly-tastaturet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

3. En skjerm for mange timers stirring

Mange av oss stirrer på skjermen over åtte timer hver eneste dag. For å ivareta øyehelsen og sikre at du kan jobbe effektivt bør skjermen vise et skarpt og tydelig bilde. Det må også være plass til et par vinduer åpne side ved side. Da må oppløsningen være minst Full HD, altså 1920 x 1080 piksler.

For å unngå at fargene viskes ut om du ikke ser på skjermen fra helt riktig vinkel bør du også unngå maskiner med et såkalt TN-panel, som er veldig gammeldags. Velg heller en med et IPS- eller OLED/QLED-panel. Eller eventuelt et VA-panel for bedre farger og mer jevn belysning.

Om du jobber i veldig lyse omgivelser, som nær vinduer, bør skjermen dessuten ha en lysstyrke på minst 400 nits for at ikke innholdet skal bli vanskelig å se.

Samsungs Galaxy Book Ions spesielle QLED-panel er markedets beste for utendørs bruk, som illustrert her. Den skinner om kapp med sola (med 555 nits lysstyrke) og jager alle refleksjoner på flukt. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

4. Moderne tilkoblinger

Enkelte er veldig opptatt av at den bærbare skal ha mange ulike porter og minst en HDMI-port. Det kan selvsagt være behagelig for mange, men det viktigste er likevel å sikre at maskinen har en «Thunderbolt»-port eller «USB-C»-port med DisplayPort-støtte på plass.

Da er du garantert å kunne koble til «alt» av enheter også langt inn i fremtiden. Kanskje via en adapter, men det er prisen å betale for støtte for alt fra strøm, nettverk, skjermer og lynraske lagringsløsninger med mer på dagens slanke og kompakte bærbare.

Apples MacBooker har kun Thunderbolt-porter med USB-C-kontakt. Det kan kanskje være upraktisk nå og da, men til gjengjeld er det omtrent ikke den ting porten ikke kan hjelpe deg med om du har et adapter til den. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

5. Et godt kamera for nettmøter

Corona-pandemien har gjort det viktigere enn noen gang å ha en godt kamera for nettmøter. Pandemien har dessverre også vist oss hvor underutviklede de fleste kameraene er i dagens bærbare. De har ikke alltid HD-oppløsning en gang, og dynamikken og lysfølsomheten er ofte helt ute å kjøre.

De med greie kameraer er det altså langt mellom, og pris er ikke nødvendigvis noe å gå etter fordi elendige kameraer finnes i alle prisklasser. Vi har til gode å bli imponert av et.

Her på huset synes vi likevel Apple med sine MacBooker har kommet hakket lengre enn andre produsenter i å lage ok kameraer. Microsoft satset riktignok på kameraet med sin Surface Pro X , men det er ikke en maskin vi anbefaler av helt andre grunner.

Her tror vi imidlertid utviklingen vil være voldsom i året som kommer og videre ut i 2022. Så, om du ikke skal kjøpe deg en ny bærbar akkurat nå, er kameraet absolutt noe å se etter når det blir aktuelt.

Kameraet til en Asus ZenBook til venstre og HP Spectre x360 til høyre. Begge maskinene koster rundt 20.000 kroner, og har som du ser ganske middelmådige kameraer. Slik er det for de fleste bærbare i dag. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vanskelige å oppgradere

Dagens bærbare kan nesten aldri oppgraderes etter at den er kjøpt. Det betyr at du må leve med valgene du tar for prosessoren, minnet og lagringen i hele maskinens levetid. Så, ikke bare tenk på dagens behov. Du må tenke minst fem, og kanskje så mye som åtte års behov fremover. Ta i litt, selv om det koster en anelse mer akkurat her og nå.

Mens det er en viss sannhet i at maskiner blir tregere med alderen, er jo heller ikke slik at den plutselig bestemmer seg for å sette på bremsene eller noe.

Det som oftest er grunnen til at maskiner oppleves trege med tiden er at Windows eller MacOS, og programmene du bruker, vokser i størrelse og funksjonalitet. De stiller høyere krav med hver nye versjon. Og nye versjoner av operativsystemer og programmer kommer ofte minst en gang i året.

Dette er de viktigste tingene på innsiden av maskinen du må tenke på før du kjøper:

6. Det som gir deg hastighet

Prosessoren er faktisk ikke så viktig som den en gang var. Det skyldes at de fleste av oss bruker maskinen til veldig enkle oppgaver som e-post, nettsurfing, serier og lignende. Du bør likevel styre unna Intels aller billigste prosessorer som går under navnene Celeron og Pentium. Disse er absolutt ikke laget for å følge deg gjennom mange år, og vil bety lavere hastighet for alt du gjør.

Du bør heller velge en bærbar som har en prosessor med minst fire kjerner og som stammer fra enten AMDs Ryzen 3000-serie eller høyere, Intels 10. generasjon Core i-serie eller høyere, eller Apples nye M1-serie om Mac er din ting.

Disse prosessorene har nemlig ikke bare hastigheten på plass, de kommer med støtte for nye teknologier. Det kan være maskinvareakselerering, som sørger for enklere avspilling av høyoppløst videoinnhold, nye trådløse nettverksstandarder som sikrer god signalkvalitet og høy fart, eller nye sikkerhetsmekanismer.

En av Intels prosessorer for bærbare. Mye har skjedd på området de siste to-tre årene både når det kommer til ytelse og effektivitet. De siste generasjonene til Intel, AMD og Apple er alle gode. De enste nye prosessorene du bør holde deg unna er Intels Celeron- og Pentium-prosessorer. Intel.

7. Det som lar deg «multitaske»

Mengden arbeidsminne er i mange tilfeller minst like viktig, eller viktigere, enn prosessoren i maskinen. Tenk på at både operativsystemet og alle programmene du kjører trenger plass her mens du bruker dem. Jo nyere og mer komplekse programmer du bruker, desto mer minne trenger du. Du trenger også mye minne hvis du bruker flere programmer samtidig, eller liker å ha mange faner oppe i nettleseren av gangen.

I dag begynner maskiner med 4 GB minne å bli for lite. Her kan du oppleve at faner du har oppe i nettleseren plutselig må lastes inn på nytt, eller at programmer ikke fungerer som de skal fordi minnet er fullt. Innen kort tid vil maskiner med 4 GB minne bli så trege å bruke at de kasseres.

Maskiner med 8 GB minne kan på sin side fungere fint for deg uten veldig store krav i både fire og fem år til fremover.

Bare 16 GB minne kan imidlertid sies å være en skikkelig fremtidsrettet mengde minne som garantert er nok til å drive selv morgendagens operativsystem og programmer med full hastighet.

Minnet som brukes i bærbare er fysisk mindre i størrelse enn de avbildede for stasjonære datamaskiner. Funksjonen er imidlertid den samme, å fungere som et sted der alle åpne programmer og prosesser har plass til å jobbe raskt og effektivt fra. Alternativet ville være at alt måtte kjøres direkte fra lagringsdisken, noe som ville tatt utrolig lang tid. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

8. Overvurderer du lagringsbehovet ditt?

Lagringsplass kommer du ikke utenom, men her er det greit å huske på at mye av det vi konsumerer på maskinene våre i dag strømmes via internett. Det gjelder både musikk og film, og i fremtiden vil til og med spill strømmes herfra. Dessuten har vi fått muligheten til å lagre bildene og dokumentene våre i skyen, noe som gir sikker lagring og tilgang til dem fra flere enheter. I bakhånd har du dessuten alltid eksterne lagringsdisker.

I dag er det stort sett bare selve operativsystemet, en kontorpakke som Office og kanskje Photoshop som tar opp mye plass på lagringsdisken av det som må være installert. Andre programmer du måtte trenge tar gjerne lite plass, og kanskje kan du til og med gjøre oppgaver rett fra nettleseren.

Med mindre du vet du har spesielle behov for å lagre ting lokalt, vil overraskende mange klare seg med 128 GB lagring. For å være på den sikre siden kan du selvsagt doble til 256 GB, men om valget står mellom mye minne eller mye lagring for at budsjettet skal gå opp er vårt stalltips å prioritere minnet.

SSD-er. Ofte ser lagringsenhetene som brukes i bærbare maskiner litt annerledes ut enn dem som er avbildet. Det er fordi de enten er krympet ned eller loddet rett på hovedkortet. De er imidlertid basert på samme teknologi. Vegar Jansen, Tek.no

9. Batterier varer ikke evig

Batterier svekkes over tid. Ideelt sett hadde vi rådet deg til å velge maskiner med utskiftbart batteri, men disse er det ekstremt få av på markedet, og produsentene satser ikke særlig på denne typen.

Med tanke på at et batteri kan begynne å svekkes etter så lite som 300 ladesykluser er tipset vårt å velge en maskin som har litt «å gå på» når det kommer til brukstid. Er du helt avhengig av minst seks timer batteritid, ikke kjøp en maskin som leverer seks timer når den er ny. Velg en som leverer minst åtte timer. Da gjør den nytten for deg selv etter at batteriet ikke fungerer optimalt lenger.

Våre utvalgte fremtidsrettede bærbare

Om du synes listen med ting bør passe på for å kjøpe en bærekraftig bærbar ble for omfattende, har vi nylig testet flere gode bærbare som kan anbefales og som oppfyller de aller fleste kravene på listen.

MacBook Air (sen 2020)

Apples oppdaterte MacBook Air var den første med deres virkelig lynraske og svært effektive M1-systembrikke. Maskinen er også en fryd å bruke, da både byggekvalitet, skjerm, tastatur og styrepute er blant det beste markedet byr på.

Les testen vår her (utgave med kun 8GB minne) »

Lenovo Yoga Slim 7

Denne Lenovo-maskinen vant samletesten vår av bærbare under 10.000 kroner sensommeren i fjor.

Selv om det er noen måneder siden er den fremdeles et veldig godt kjøp til prisen, med god byggekvalitet, en skarp skjerm, lang batteridriftstid, et behagelig og raskt tastatur og en god pekeplate. Modellen byr også på rikelig med lagringsplass og minne, men har et relativt svakt kamera.

Les testen vår her »

Asus ZenBook S

Her har vi en fersk bærbar som byr på alt av nye teknologier og tilkoblinger, masse lagring og minne, og høy ytelse for årene som kommer.

Den er dyr, men til gjengjeld er også byggekvalitet, skjermkvalitet, tastatur, pekeplate og batteritid skikkelig bra.

Som så mange andre bærbare er kameraet ganske svakt, dog.

Les testen vår her »

HP Spectre x360

HPs maskin er veldig god å bruke og har veldig lik innmat som den vi foreslår fra Asus like over. Den er litt tregere, men det gjør ikke så mye, for kreftene er uansett mer enn gode nok. Det du får som «trøst» er dessuten en helt helt vanvittig flott og lyssterk OLED-skjerm og enda bedre batteritid. Byggekvaliteten er i tillegg veldig solid.

Dessuten er Spectre x360 en såkalt hybrid, som betyr at du kan vende skjermen 360 grader og bruke den som et nettbrett. En egen penn for notater eller tegning følger også med.

Les testen vår her »