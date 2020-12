Nye MacBook Air er årets viktigste og beste bærbare

Alt takket være M1-brikken og nye MacOS.

MacBook Air med M1-prosessor (sen 2020). Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 3 Des 2020 18:00

MacBook Air er Apples mestselgende Mac. Hver nye modell må overbevise, men det har ikke de siste utgavene helt gjort. Det har vært smårusk i maskineriet.

Dette må ha irritert Apple-ingeniørene noe vanvittig, og ført frem til at de med sin aller nyeste Air tar store grep for å få serien tilbake i førersetet. Apple har nå gått til det drastiske skrittet å hive ut de velkjente «i5»- og «i7»-brikkene fra Intel, som MacBook Air-serien har vært levert med siden unnfangelsen. Disse er erstattet med en egenutviklet systembrikke kalt «M1», som tar seg av alt fra prosessorytelse til grafikk og maskinlæring.

Apple hevder M1-brikken deres leverer den største ytelsesøkningen noensinne på en generasjon, med inntil 3,5 ganger så høy prosessorytelse og 6 ganger så høy grafikkytelse som vårens MacBook Air . Samtidig skal M1-brikken sikre MacBook Air høyere energieffektivitet som fører til at den ikke lenger har behov for å kjøles av en støyende vifte, og kunne skilte med lengre batteribrukstid. I tillegg kan den M1-baserte Macen for første gang kjøre iPhone- og iPad-apper rett i nye MacOS Big Sur, som den leveres med.

Apple sparer definitivt ikke på kruttet i innsalget av sin nye Air. La oss faktasjekke påstandene deres – for om Apples tall stemmer står vi overfor en aldri så liten revolusjon.

9.5 Imponerende Apple MacBook Air (2020) - M1 8GB 256GB annonse Sjekk prisen Apple treffer spikeren på hodet med årets viktigste bærbare. Fordeler Den nye M1-prosessoren er lynrask

Takler flere spill

Lager null lyd

Tastaturet er veldig godt

Pekeplaten er stor og presis

Lyssterk og klar skjerm med svært gode farger

Kompakt og lett

Høy byggekvalitet og stilig design

Fingerskanner

God lyd i mikrofon og høyttalere

Kjører apper og spill fra iOS Ting å tenke på Kameraet filmer ikke i Full HD

(Som alltid) få porter

Lite minne

Noe tykke skjermrammer

Apple MacBook Air (2020) - M1 OC 7C GPU 8GB 256GB 13" Pris 12790 NOK Skjerm 13,3" IPS, 2560 x 1600 (16:10) Prosessor Apple M1 (4 ytelseskjerner, 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M1 (7 kjerner) Lagring 256 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 8 GB (4266 MHz) Radio WiFi 6, BT 5.0 Annet Touch ID, 720p-kamera Batteri 50 Wh Porter 2x Thunderbolt 3 med USB-C, hodetelefoner Vekt og mål 1,29 kg. 30,4 x 21,24 x 1,61 cm Pris ved test 12 800 kroner

M1-prosessoren skal gi rå ytelse

Det er ikke ofte vi innleder med å snakke om ytelsen til en Mac, men nå med inntoget til M1-brikken står ytelsen mer sentralt enn på mange år.

M1-prosessoren består av åtte kjerner. Fire er såkalte høytytende kjerner som kobles inn for krevende oppgaver, mens de resterende er effektivitetskjerner som bruker mindre strøm og er i aksjon når du gjør lettere oppgaver som å se video eller roter rundt i MacOS.

I tillegg har M1-brikken fått plass til 16 maskinlæringskjerner og syv grafikkjerner. Førstnevnte kan akselerere tunge prosesser som bildebehandling og kompilering av kode slik at dette tar vesentlig kortere tid i støttede programmer. Sistnevnte skal løfte grafikkytelsen langt forbi det som var mulig med Intels brikker.

Vi har selvsagt gjort våre egne målinger. Vi har dessverre ikke kunnet sammenligne alle tall direkte mot vårens MacBook Air på grunn av nye testrutiner som krevdes. Men vi har et utvalg andre maskiner, som råskinnet MacBook Pro 16 (i en konfigurasjon til omtrent 28 000 kroner), en MacBook Pro fra 2017 som kostet 20 500 kroner, og en Surface Pro X fra Microsoft til ditto pris. Sistnevnte benytter for øvrig en ARM-basert Snapdragon-mobilprosessor, som med sterkt variabel grad av suksess drifter Windows 10 på enheten.

En kan argumentere for at Surface Pro X-maskinen var Microsoft forsøk på å gjøre noe av det samme som Apple nå gjør med sin Air, altså å hive ut Intel for høyere effektivitet og ytelse. Men det er ingen tvil om hvem som kommer best ut av den duellen, bare se under ...

Målingene våre viser at prosessorytelsen i nye MacBook Air er ekstremt god. Vi beklager nesten å si det, men på enkelte områder viser M1-prosessoren dens at den er bedre enn Intel i7-prosessoren som sitter i den dobbelt så dyre MacBook Pro 16. MacBook Air viser også over 160 prosent økning i ytelse versus den Snapdragon-drevne og langt dyrere Surface Pro X.

Dette er «spinnville» tall.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det som overrasker enda mer er imidlertid den gode spillytelsen. De 7 grafikkjernene er potente nok til at du kan spille selv relativt nye titler på middels og lave grafikkinnstillinger. Fire-fem år gamle spill vil snurre uten problemer så lenge de kan kjøre i macOS, da.

En ting er at vi oppnådde hele 124 FPS i det middels krevende spillet The Talos Principle, noe som er vanvittige 520 prosent bedre enn den siste Intel-baserte Air-maskinen klarte for knappe seks måneder siden. En annen ting er at Air småsnuser på nivåene til et par år gamle spillbærbare med grafikkløsninger som GTX 1650 og lignende.

Vi prøvekjørte også ytelsen i det svært krevende Shadow of the Tomb Raider. På den laveste grafikkinnstillingen oppnådde vi mellom 25 og 29 FPS. Det er ikke egentlig spillbart, men sier litt om kraften M1-brikken innehar. Et par revisjoner til, og Mac-plattformen går mot en fremtid der den kan tilfredsstille «casual»-spillere uten problemer. Eller, faktisk er spillytelsen allerede god nok for mange med årets Air, særlig dersom du spiller spill fra Apple Arcade på maskinen.

Vi vet Apple Arcade stort sett assosieres med iPhone og iPad-spilling, men ettersom M1-brikken bygger på samme arkitektur som drifter disse håndholdte enhetene kan spill og apper utviklet for den ene kjøre like godt på den andre.

Vi forsøkte en håndfull iPhone-apper vi fant i App Store, og disse fløt like godt på MacBook Air som på vår iPhone 12.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Du føler ytelsen i alt du gjør

Hva betyr disse grafene og tallene i praksis? Altfor ofte har du nok opplevd at en maskin har skrytt av høyere ytelse, men ikke egentlig føltes raskere i normal bruk. Du vet, ventetiden har liksom vært den samme, være seg om du har vekket maskinen fra dvale, åpnet e-post-programmet eller besøkt VG i nettleseren.

Vel. Legg til side alt du har opplevd av uoverensstemmelser mellom sprekere spesifikasjoner og opplevd ytelse. Med den nye M1-brikken, godt hjulpet av nye MacOS Big Sur, oppleves nye MacBook Air som en helt rå oppgradering. Alt går så raskt, som å ...

Starte maskinen? Tja, 30 sekunder til skrivebordet.

Vekke den fra dvale? Den er klar før du rekker å åpne lokket.

Starte nettleseren? Vi rekker ikke starte å telle sekunder.

Åpne Safari, Meldinger, Mail, Kart, Bilder, FaceTime, Kalender, Påminnelser, Podkaster, Notater, Pages, Keynote, Numbers, ja faktisk alle apper i Docken? De er klare før du har sluppet pekeplaten.

Å lukke dem igjen, da? Så raskt du klarer å trykke «Command» + «Q».

Å jobbe med de enkle appene, som vi starter og lukker flere titalls ganger i løpet av en arbeidsdag, føles så uanstrengt. Du merker ikke forskjell på om appen var lukket eller allerede lå minimert i bakgrunnen når du skal bruke den.

Tyngre apper, som Steam, Photoshop og Premiere, bruker noe lengre tid, men ingen av disse appene åpner man flere ganger om dagen, og ingen er heller optimalisert for den nye M1-brikken enda. Dette jobbes det med.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Appene dine funger allerede på nye Air

Om du hang deg opp i ordet «optimalisert» får du en stjerne av oss. Dette er nemlig både viktig – og som det har vist seg under vår testing – ikke så viktig.

Ved overgangen fra Intel-baserte prosessorer til Apple-baserte M1-prosessorer settes nye anbefalinger til hvordan apper er skrevet (eller kodet) for å kjøre raskt og effektivt.

Da vi testet Surface Pro X brukte vi mye spalteplass på å forklare hvordan skiftet fra den såkalte x86-plattformen og Intel, til ARM-plattformen den benyttet, ville gjøre at noen apper sluttet å fungere eller kjørte dårligere.

Det trenger vi ikke denne gangen.

Apple har nemlig lyktes med å få apper som ikke er optimalisert for M1-prosessoren til å kjøre tilnærmet knirkefritt og med god hastighet på de nye maskinene sine. Disse programmene kjører via et system som kalles Rosetta 2. Rosettas oppgave er å oversette instruksjonene «gamle» programmer vil ha utført slik at den nye M1-prosessoren kan tolke og utføre disse. Helst så effektivt som mulig.

Alle Apples egne apper er allerede omgjort til såkalt universelle apper, som betyr at de skal kjøre minst like godt på M1-baserte enheter som på Intel-baserte enheter. Andre apper kjøres via Rosetta 2, som automatisk installeres på to sekunder første gang det behøves. Eksempelvis kjører Microsofts Office-pakke, Adobes Creative-pakke og spillklienten Steam via Rosetta. Vår erfaring er at også disse programmene fungerer mer eller mindre knirkefritt. Apper som optimaliseres for M1-prosessoren får trolig høyere ytelse, men enn så lenge savner vi ikke denne ytelsesøkningen i noen av appene vi har prøvd.

Om en app fungerer på Macen du har i dag, vil den etter alt å dømme fungere på nye MacBook Air, enten via Rosetta 2 eller i en optimalisert universell utgave.

Heldags batteritid og null støy

Apple mener MacBook Air skal holde koken i inntil 18 timer på batteridrift. Vi kom ikke i nærheten av disse verdiene under vår relativt snille batterimåling der vi «looper» et videoklipp med skjermlysstyrken satt til moderate 150 nits. Maskinen vår segnet om etter 13,5 timer.

Det er likevel 40 prosent bedre batteritid enn forrige MacBook Air, og det blir dermed tydelig at Apples nye M1-brikke er langt mer energieffektiv enn den Intel-baserte tidligere Air-modeller støttet seg på.

Reell batteritid vil variere basert på bruk, men vi kan trygt slå fast at denne holder både en hel skoledag og arbeidsdag uten å trenge påfyll.

At den nye M1-brikken er energieffektiv kommer til syne også på andre områder. Der de tidligere modellene med Intel-basert prosessor og grafikk måtte kjøles av en ofte sjenerende vifte, er nye MacBook Air passivt kjølt. Det er bemerkelsesverdig å se så høy ytelse, uten å høre en lyd fra maskinen. Ikke minst er det superbehagelig å vite at du aldri vil bli forstyrret av viftesus igjen. Og nei da, til tross for dette blir maskinen sjelden spesielt varm.

Det er dog verdt å merke seg at prosessoren senker ytelsen noen hakk ved langvarig last for ikke å bli for varm.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Samme solide og tidløse design

Fra utsiden er det plent umulig å se at MacBook Air har blitt ny. Designet og konstruksjonen er helt identisk med de forrige generasjonene, og det er helt greit med tanke på hvor stort løft maskinen fikk tilbake i 2018. Hverken det minimalistiske uttrykket eller aluminiumen Apple bruker har gått av moten og imponerer like mye nå.

En detalj mange overser er for øvrig at skjermen på MacBooker kan vippes opp med bare en finger uten at du må holde igjen basen av maskinen. Det er ikke slik at vi tror du alltid har en av hendene dine opptatt, men detaljen sier noe om kvaliteten til hengslemekanismen som jo skal tåle mye bevegelse over årene.

Utformingen har tidligere vært møtt med kritikk for få porter, men nå på tampen av 2020 må vi innrømme at vi har kommet til et punkt der de to kapable USB-C-portene med Thunderbolt 3- og USB 4-støtte gjør susen i 95 prosent av tilfellene. Med rett kabel kan du lade, koble til høyoppløste skjermer, kraftige docking-løsninger og mer til.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Alt ser spennende ut på skjermen

Nye MacBook Air har den samme skjermen som forgjengerne. Å peke på ett element ved den er vanskelig. Det som gjør den så behagelig å se på, og at alt du lager på den virker så spennende, er kombinasjonen av egenskaper.

Som den høye oppløsningen der du ikke kan se individuelle piksler, 16:10-formatet som gir deg en større og mer oversiktlig arbeidsflate, og ikke minst det at panelet er godt kalibrert rett fra fabrikk. Farger, kontrast og hvitbalanse er akkurat der de skal være. Denne skjermen kan du faktisk jobbe profesjonelt på, og når du ikke gjør det anbefaler vi å aktivere «True Tone», som tilpasser hvitbalansen til omgivelseslyset for en mer behagelig opplevelse.

Enkelte andre bærbare har høyere skjermlysstyrke. I praksis er imidlertid denne karens 375 nits mer enn nok for innendørsarbeid, noe som blant annet skyldes det ledende antirefleksbelegget. Kombinasjonen her gjør MBA-skjermen til noe av det ypperste du får, og med mindre du henger deg opp i skjermrammene – som ikke lenger kan kalles spesielt slanke, er dette mer eller mindre en innertier.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apples tastatur er tilbake på topp

Også tastaturet er hentet rett fra MacBook Air-modellen vi fikk på våren i år. Den gang var vi til gjengjeld ekstremt fornøyde med at Apple hadde kvittet seg med siste rest av de problembefengte «sommerfugltastene» sine.

De nye tastene ga merkbart lengre vandring, mye bedre demping og ekstremt mye mindre støy når vi skrev. Samtidig opplevde vi tastene som veldig lette og raske å skrive på, og vil fortsatt konkludere med at dette er blant de beste tastaturene du kan få på en bærbar datamaskin i dag.

Om du har vært lenge ute av «gamet» er det verdt å få med seg at en Touch ID-sensor har flyttet inn i «På»-knappen. Denne lar deg logge inn på maskinen, på nettsider og godkjenne betalinger akkurat som du kjenner fra iPhone. Svært hendig, men vi lurer jo på hvorfor Apple somler sånn med ansiktspålogging, som er enda bedre og som Windows-bærbare har hatt i mange år.

Pekeplaten er vi som alltid på Apples maskiner ekstremt fornøyd med. Den er stor nok til å la deg utføre selv de mest akrobatiske flerfingerbevegelser på seg, og så full av sensorer og teknologi at den sporer deg ekstremt presist og jevnt. Den er rett og slett en naturlig forlengelse av fingrene dine.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

God til både møter og underholdning

I disse tider er det mange som bruker maskinen til videomøter, og dette er noe en MacBook Air håndterer ganske godt. Det er ikke det at kameraet dens er så utrolig fantastisk – i likhet med alle andre bærbare, med Microsofts Surface Book 3 som et hederlig unntak.

tar det kun opp video i HD-oppløsning. Takket være god dynamikk og høy lyssensitivitet er det likevel bedre enn 99 prosent av det andre «rælet» på markedet.

Dessuten skinner maskinen virkelig når det kommer til lydkvaliteten. Mikrofonen plukker opp nyansene i stemmen din, og høyttalerne formidler andres på en svært naturlig måte – om de også har en nyere MacBook, da.

Høyttalerne leverer også varene enten du lytter til podkaster, musikk eller ser film. Vi kommer bare på MacBook Pro 16 som er enda kvassere takket være dypere bass. Alt annet slår denne lett.

Konklusjon

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En trenger ikke være pessimist for å frykte trøbbel når Apple velger å melde overgang fra Intels brikker til sine egenutviklede systembrikker i Macene sine. Dette er en stor overgang, som kan medføre store utfordringer for kompatibilitet, hastighet og effektivitet.

Med nye MacBook Air, som er blant de første maskinene som leveres med den nye M1-systembrikken, gjør Apple alle skeptikere til skamme.

Resultatet av overgangen til å bruke sine egne systembrikker bringer bare positive nyheter med seg for deg som kunde.

Prosessorytelsen har økt voldsomt og er på nivå med MacBook Pro 16-ytelsen.

Grafikkytelsen er blitt god nok til at du kan spille.

Du merker ytelsen over alt, fra når maskinen vekkes fra dvalemodus til når du åpner nettleseren.

Batteritiden har økt med 40 prosent og leverer heldags drift.

Viften er kastet ut, så maskinen er alltid lydløs.

M1-brikken lar deg bruke iOS-apper og -spill i MacOS Big Sur.

Alle apper du bruker på en Mac i dag, vil fungere på den nye MacBook Air. Noen med enda høyere ytelse, andre omtrent som du er vant til.

I tillegg til dette byr nye MacBook Air på de samme gode egenskapene som vårens MacBook Air på områder som byggekvalitet, skjerm, tastatur og pekeplate. I tillegg er lyden på topp både når vi snakker mikrofon og høyttalere, og selv kameraet er relativt godt egnet til videomøter.

Vi noterer oss at grunnkonfigurasjonen bare leveres med 8GB minne. Enkelte vil ønske å oppgradere til 16GB, men i vår dagligdagse bruk av maskinen har vi i praksis aldri kjent noen tregheter eller savnet mer minne. De som trenger mer minne på grunn av videoredigering eller andre tunge profesjonelle oppgaver vil trolig uansett gå for en MacBook Pro med M1, der en vifte sørger for enda høyere ytelse, også under langvarig last.

For alle som vil ha en maskin å surfe på nett med, bruke til kontoroppgaver og til å snakke med kollegaer, strømme film og serier, snekre sammen noen småprosjekter i Premiere, redigere Photoshop-bilder eller spille enklere eldre spill, er dette trolig tidenes beste tidspunkt å kjøpe en MacBook Air på.