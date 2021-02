Bør du velge bærbar med AMD eller Intel-prosessor?

Vi har satt to ellers kliss like maskiner opp mot hverandre.

Det er lenge siden de fleste av oss har trengt å tenke over om prosessoren i den bærbare maskinen vår er laget av AMD eller av Intel, to av verdens største produsenter av slike «maskinhjerner».

Grunnen er rett og slett at Intel hele det siste tiåret har vært totalt dominerende med sine mobile «Core i»-prosessorer, mens AMD har vært helt ute av «gamet». Man har altså helt automatisk valgt ultrabærbare med Intel-prosessor.

Men for halvannet år siden lyktes AMD for alvor med å få en fot innenfor det ultrabærbare segmentet igjen med sine mobile prosessorer i den såkalte Ryzen 3000U-serien.

Disse prosessorene ga slanke og kompakte bærbare mye bedre grafikkytelse og høyere flerkjerneytelse enn prosessorene Intel så lenge hadde dominert med.

Og AMD stoppet ikke der. Nye prosessorer i Ryzen 4000U-serien fulgte på senhøsten i fjor, med enda bedre ytelse og effektivitet for å forsøke å ta over tronen på alle områder Intel hadde vært sjef på.

Denne raske tilbakekomsten sendte sjokkbølger innover Intel, som med ett måtte ruste opp for full konfrontasjon med den gamle rivalen.

Så på tampen av foråret lanserte de sin nye mobile 11. generasjon Core i-serie prosessorer. Med bedre ytelse, bedre grafikk og enda høyere energieffektivitet.

Og da har vi kommet frem til i dag, hvor de nyeste mobile prosessorene møtes til duell. Vi har fått låne to ellers kliss like ZenBook 14 fra Asus, som hver er utstyrt med henholdsvis en AMD Ryzen 7–4700U-prosessor og en Intel Core i7–1165G7-prosessor.

Prosessorene er de nest kraftigste hver av selskapene tilbyr. De er også tilgjengelige i ultrabærbare maskiner som ligger i omtrent samme prisklasse, selv om maskinen med Intel-prosessor riktig nok er noe dyrere. Noe av prisdifferansen kan imidlertid forklares med Thunderbolt-lisensieringen dens, som den AMD-baserte maskinen mangler.

Med alle andre komponenter like vil vi undersøke hvilke fordeler maskiner med AMD-prosessor måtte ha over maskiner utstyrt med Intel-prosessor i 2021, og vice versa.

Er forskjellene mellom dem store nok til at det bør påvirke ditt neste kjøp av bærbar? La oss finne det ut.

Disse maskinene gjør vi sammenligningen på

Product Asus ZenBook 14 UM425IA (AMD 4. gen) Asus ZenBook 14 UX425EA (Intel 11. gen) 12995 NOK 12990 NOK Skjerm 14" IPS, 1920 x 1080 (16:9) 14" IPS, 1920 x 1080 (16:9) Prosessor AMD Ryzen 7-4700U (8 kjerner/8 tråder, inntil 4.1 GHz, 15W) Intel Core i7-1165G7 (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.7 GHz, 28W) Grafikk AMD Radeon (7 kjerner, 1.6 Ghz) Intel Iris Xe (96 CU, 1.3 Ghz) Lagring 512 GB SSD (M.2 PCIe) 512 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 16 GB (4266 MHz LPDDR4X) 16 GB (4266 MHz LPDDR4X) Radio WiFi 6, BT 5.0 WiFi 6, BT 5.0 Annet Ansiktspålogging, 720p webkamera, "numpad" i pekeplaten Ansiktspålogging, 720p webkamera, "numpad" i pekeplaten Batteri 67 Wh 67 Wh Porter 2x USB-C med DisplayPort og strøm, USB-A 3.1 Gen 2, HDMI, MicroSD-leser 2x Thunderbolt 3 USB-C, USB-A 3.1 Gen 2, HDMI, MicroSD-leser Vekt og mål 1,18 kg. 31,9 x 20,8 x 1,7 cm 1,17 kg. 31,9 x 20,8 x 1,7 cm Pris ved test 13 000 kroner 15 000 kroner

Slik er ytelsen

Vi går rett på ytelsen Intel- og AMDs prosessorer leverer i våre ZenBook 14.

Målingene i det syntetiske testprogrammet «Cinebench 23» viser to ting:

1. At AMDs alternativ yter omtrent 26 prosent bedre enn Intels når alle kjernene i prosessoren utnyttes. Det er ikke rart med tanke på at AMD-prosessoren jo har 8 prosessorkjerner, mens Intels har halvparten, kun 4.

2. Intel-prosessoren viser 18 prosent høyere enkeltkjernet ytelse. Det skyldes hovedsaklig høyere klokkehastighet.

De to selskapenes prosessorer er altså gode på hvert sitt «område».

Hva betyr dette for deg?

Vel, trolig svært lite. Vi er nå på et nivå der prosessorytelsen ikke bør få mer å si for valget av bærbar enn noen av de andre viktige komponentene og egenskapene dens.

Begge maskiner oppleves nemlig som lynraske i bruk til alt fra oppstart, nettsurfing, filmstrømming, filkopiering, hobbybildebehandling og annet.

Dette skyldes at prosessoren som regel er ganske lite involvert i de enklere dagligdagse oppgavene du gjør. Programmene belaster den så lite at det heller er SSD-en og minnet som sørger for hurtig respons fra maskinen.

Først om du har helt spesielle og krevende oppgaver, som tung rendering av 3D-modeller eller film, samt virkelig store prosjekter i bildebehandlingsprogrammer, vil valget av prosessor kunne påvirke hvor effektivt du får gjort det du ønsker. Og da kommer det også veldig an på om programmet du jobber i er laget for å utnytte prosessorer med flere kjerner på en god måte, eller ikke. Ofte er ikke dette helt tilfelle, slik at høy enkeltkjernet ytelse kan veie opp for manglende flerkjernet ytelse.

Med tanke på at programmene du måtte jobbe i har en så stor innvirkning på hvilken prosessor som vil fungere best er det vanskelig å gi noe definitivt svar på om du bør gå for maskiner med AMD eller Intels nye prosessor.

Noen runder i det syntetiske måleprogrammet V-Ray kan imidlertid gi en pekepinn for deg som driver med tung modellering, filmrendering og lignende. Her kommer det nemlig frem at AMDs 8-kjernede prosessor vinner kampen over Intels firekjernede prosessorer med en knapp, men likevel signifikant, margin for rendering.

Resultatene understreker imidlertid at det er umulig å kåre en vinner bare ved å se på antallet kjerner. Også klokkefrekvensene og enkeltkjerneytelsen spiller inn, og det er jo slik Intels prosessor ikke havner lenger bak enn at resultatet dens absolutt er godkjent.

Det er verdt å merke seg at begge de etablerte prosessorprodusentene taper ansikt mot Apples nye egenproduserte M1-brikke, som finnes i deres nye MacBooker og som bidro til å gjøre selskapets MacBook Air til fjorårets viktigste bærbarlansering. Både AMD og Intel har med andre ord skaffet seg en farlig konkurrent, og har mye å forsvare de neste årene.

I realiteten er imidlertid ikke konkurransen fra Apples M1-brikke noen umiddelbar trussel, da denne kun finnes i Macer.

Intel best for spill og grafikk

Spill har tradisjonelt likt seg best sammen med prosessorer med høy enkeltkjernet ytelse. Selv om dette er i ferd med å bli noe mer nyansert viser våre målinger i 3DMark og GeekBench at Intels prosessorer med innebygget Iris Xe-grafikk generelt er et bedre valg for spill enn AMDs prosessorer med innebygget Radeon-grafikk.

Intel har dermed tatt et stort steg opp i grafikkytelse med sine 11. generasjon Core-i-prossorer, for vi skal bare noen måneder tilbake i tid før AMD hadde overtaket.

I praksis viser likevel en runde med «The Talos Principle» at forskjellene mellom AMDs Radeon-baserte grafikkløsning og Intels Iris-baserte ikke nødvendigvis er så mye å snakke om når alt kommer til stykket i ekte spill.

Så selv om Intel hanker inn seieren, vil du ikke nødvendigvis alltid se like mye til denne ytelsesforskjellen i praksis.

Vi må lete videre for å finne forskjeller prosessorene skaper mellom bærbare maskiner, og nå skal vi ikke lenger bare forholde oss til ytelsen.

Viktig for batteritid og støy

En prosessor bestemmer ikke bare ytelse. Effektiviteten dens danner også grunnlaget for hvor lenge maskinen holder koken på batteridrift, og kan dessuten påvirke støynivået. Både under tungt arbeid og når du holder på med helt dagligdagse oppgaver.

Når maskinene står med kun Word eller YouTube oppe, skiller det stort sett mindre enn en time mellom dem i batteritid. De rapporterer om rundt 18 timer brukstid for Word, og 12 timer for YouTube. Selv om dette er optimistiske anslag som faller straks du begynner å veksle mellom programmer, er inntrykket at begge prosessorer er energieffektive og gir sine maskiner mulighet til å levere på den viktige heldagsbruken uten klattlading.

Ved kontinuerlig, lokal, videoavspilling viser våre mer kontrollerte målinger likevel at den AMD-baserte maskinen går i sort 2 timer og 45 minutter tidligere enn maskinen med Intel-prosessor, som med sin batteritid på vel 18,5 timer er omtrent 17 prosent bedre.

Per i dag ser det altså ut til at Intel har et overtak på AMD når det kommer til batteritid. Overtaket er imidlertid ikke stort nok til å alene forsvare å velge en maskin med en Intel-prosessor.

En mer merkbar forskjell enn både prosessorytelse, grafikkytelse og batteritid, er imidlertid støynivået. Og, når vi undersøker det på AMD- og Intel-maskinen, blir det klart at AMD-maskinen støyer mer.

Først og fremst merker vi dette ved at støynivået er høyere når vi belaster prosessoren veldig, som under rendering og spilling. Vi merker oss likevel også at viften alltid går på et lavt turtall selv ved enkle oppgaver som tekstredigering eller nettsurfing. Denne støyen er hørbar i rolige omgivelser, som på et hjemmekontor, og er ikke ønskelig.

Den Intel-baserte maskinen er helt stille under tekstbehandling og lett nettsurfing, og er i tillegg merkbart mindre støyende enn AMD-maskinen ved spilling og andre tunge oppgaver.

Selv om ingen av maskinene direkte imponerer støymessig - blant annet fordi viftene deres kan blåse seg opp av så lite som en rask installasjon eller at vi koblet til laderen, føler vi oss sikre når vi gir Intel seieren i denne viktige øvelsen.

Kjøpe nå eller vente?

Intel lanserte sine 11. generasjon Core i-prosessorer for ultrabærbare maskiner helt på tampen av fjoråret. De har ingen umiddelbare slipp på gang som kan sabotere gleden om du kjøper deg en maskin med disse prosessorene den nærmeste tiden.

Det samme kan imidlertid ikke sies om konkurrenten AMD. Deres neste Ryzen 5000U-serie er nemlig klare for å erstatte dagens Ryzen 4000U-serie allerede om en måneds tid og videre utover vinteren. Selskapet jobber raskt, og om den beste nye prosessoren deres har de uttalt at den ikke bare skal være i stand til å gi dem hele ytelsestronen i det ultrabærbare segmentet, men også levere vesentlig bedre batteridriftstid og effektivitet enn dagens prosessorer. Også fra konkurrenten.

Flere timer med seriemarathon og mindre støy da, forhåpentligvis.

Dersom du ikke har spesielt hastverk vil det nok lønne seg å avvente kjøpet av ultrabærbar PC en måneds tid. Ellers bør du i det minste velge en bærbar med en prosessor fra Intels 11. generasjon Core i-serie over en med en AMD Ryzen 4000U-prosessor om du handler i dag og prisforskjellen ikke er for stor.

Konklusjon

Selv om dette mest har vært en titt på hvor mye valget av prosessor har å si for kjøpet ditt av bærbar PC, ønsker vi jo å mene et og annet om Asus sine to ZenBook 14 når vi først har dem her hos oss.

Derfor kan du her lese en generell oppsummering av de gode og dårligere egenskapene vi merket oss ved ZenBook 14 mens vi brukte dem. Under det igjen følger konklusjonene for hver av maskinene, som også tar høyde for det lille som er forskjellig på dem. Som i hovedsak er prosessoren og pris.

Når det kommer til design og byggekvalitet har Asus’ ZenBook vært tro til den samme oppskriften i flere generasjon. Et lokk med elegant spunnet metallmønster har skjult en maskin som ellers er bygget av ensfarget og solid aluminium, men som også kommer med en ramme av ruglet plast rundt skjermen som vi forbinder med noe rimeligere maskiner.

Vi digger hvordan skjermen lar seg åpne med en finger fra sammenfoldet posisjon, og vet at mange også liker at tastaturet vinkles litt mot deg for bedre ergonomi under skriving.

Panelet dekker mesteparten av skjermen, oppløsningen på 1920x1080 piksler er nok for et 14-tommers panel og både lysstyrke og farger er gode nok for de aller fleste. Ingen av delene er imidlertid noe som direkte imponerer oss. Andre maskiner har enten høyere oppløsning, høyere lysstyrke eller mer nøyaktige farger. Eventuelt en kombinasjon av dette. Dessuten synes vi 16:9-formatet føles litt «gammeldags» og kjipt å jobbe på i møte med 16:10 eller 4:3-panelene mange nye bærbare kommer med i dag. Disse høyere panelene gir bedre oversikt når du jobber med dokumenter eller leser nettsider.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Tastaturet er på sin side veldig godt å skrive på, med virkelig godt dempede taster som støyer lite og har lang vandring. Vi misliker imidlertid at Asus ikke tar seg bryet med å gi maskinen et nordisk tasteoppsett av ISO-typen, men sparer noen kroner på å servere oss det amerikanske ANSI-oppsettet med norske klistremerker på. Dette er generelt en uting, og latskap.

Pekeren styrer du med fingrene på en såkalt presisjonspekeplate, som betyr at den bruker Microsofts egne drivere og har full støtte for alle flerfingerbevegelser i Windows. Pekeren flyttes også presist og jevnt som på de fleste andre moderne bærbare, og er stor nok til at du ikke stanger fingertuppene i rammen rundt. Vi misliker imidlertid at pekeplaten gir litt etter ved lett berøring, noe som av og til kan slå ut i utilsiktede markeringer elle flytting av elementer og lager noe lyd. Andre produsenter løser pekeplaten bedre enn Asus for tiden.

Andre kan imidlertid gjerne ta imot tips fra Asus når det kommer til smart utnyttelse av pekeplaten, for den forvandles her til et virtuelt talltastatur ved behov. Funksjonen er genial når du må innom Excel eller kalkulatoren en tur og ikke vil kludre med tallrekken over tastaturet.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Brått ble både video fra kamera og lyd langt viktigere egenskaper i en bærbar da pandemien traff og førte mange ut på hjemmekontor og inn i virtuelle møter. Selv om begge ZenBook-maskinene vi tester i dag kom på markedet etter dette, er kameraet deres stadig det samme gamle med lav 720p-oppløsning som vi er vant med. Det betyr dårlig skarphet, mye støy, nedtonede farger, svært dårlig dynamikk og maks 30 bilder i sekundet.

Lyden er bedre, som i både klar og høy, men høyttalerne leverer eksempelvis ikke samme fylde som Apples nyere MacBooker, om de er et alternativ.

Ellers skilter maskinen med ansiktspålogging som gjør det superraskt og intuitivt å logge inn i Windows igjen etter både kaldstart eller små avbrudd i arbeidet.

Det er også veldig kjekt at Asus stadig holder på en HDMI-port i full størrelse, slik at du ikke må gjøre alle tilkoblinger via USB-C-kontakter, som blir mer vanlig nå. Du har også en standard USB-A-kontakt, slik at du slipper adaptere for å koble eldre utstyr til maskinen.

Asus ZenBook 14 med Intel-prosessor

Asus ZenBook 14 UX425EA med Intel-prosessor. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Asus ZenBook 14 med en prosessor fra Intels 11. generasjon Core i-serie er den beste ZenBooken du kan velge. I alle fall om du må ha en maskin nå og ikke kan vente en måned eller to.

Prosessoren sørger for imponerende batteridriftstid, som også er hakket bedre enn alternativet med AMD-prosessor. Enda viktigere er det likevel at vi opplevde den Intel-baserte ZenBooken som mindre støyende både under tung last og lette oppgaver.

Når det kommer til prosessorytelse er ikke Intels alternativ nødvendigvis bedre enn det alternativet med AMD-prosessor kan vise til, og særlig for renderingoppgaver. Men i praksis vil de oppleves såpass like at vi tror de fleste vil sette mer pris på merkbart mindre støy enn muligheten for noen prosent kortere ventetid når tøffe oppgaver skal gjøres unna.

Om du leker med tanken på å installere et spill eller to har dessuten Intel et teoretisk overtak på AMD-maskinen når det kommer til grafikk.

Den Intel-baserte ZenBook 14 til 15.000 kroner er på testtidspunktet et par tusenlapper dyrere enn den AMD-baserte. Ettersom bærbare med neste generasjon AMD-prosessor snart er på vei ut i butikkene bør du forvente at maskinen legger seg noe lavere i pris før du vurderer kjøp.

8 Meget bra Asus ZenBook 14 UX425EA annonse Sjekk prisen God å bruke og gir topp ytelse. Fordeler God prosessorytelse

God grafikkytelse

Solid bygget og pent design

Mye lagring og minne

Ansiktspålogging og nyttig num-pad-funksjon

Imponerende batteritid

Behagelige og stille taster

Godt portutvalg Ting å tenke på 16:9-skjerm

Plastramme rundt skjermen

Dårlig kamera

Asus ZenBook 14 med AMD-prosessor

Asus ZenBook 14 UM425IA med AMD-prosessor. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om Asus’ ZenBook 14 med AMD-basert prosessor koster mindre enn alternativet med Intel-innmat opplever vi at vi liker Intel-varianten best under bruk. Det er absolutt ikke noe galt med ytelsen til AMD-maskinen, men den støyer mer, noe som gjør bruken mer utfordrende. Batteritiden er også noe lavere ved visse oppgaver, og når det kommer til spillytelse og grafikk har Intel faktisk tatt tilbake ledelsen på området.

Det som gjør det litt ekstra vanskelig å anbefale denne maskinen akkurat nå er at AMDs bærbare med AMDs neste generasjon prosessorer snart er på vei til butikken. Disse er ventet å by på mindre støy, lenger batterdriftstid og høyere ytelse, både for rendering og spill.

Om budsjettet ditt stopper på omtrent 13.000 kroner, som denne maskinen koster, er det mest fornuftige du kan gjøre akkurat nå å holde an litt og vente på nye oppdaterte modeller. Må du ha en maskin i dag bør du heller se om du finner Intel-alternativet til en fin pris.