True wireless-kategorien har blitt enorm, og alle produsenter med respekt for seg selv har kastet seg på. Kvaliteten er også jevnt over høy. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 12 Apr 2020 13:31 Først publisert 23 Feb 2017 06:00

Sist oppdatert 07.04.2020. Har lagt til en rekke produkter og fjernet et par som ikke lenger er relevante eller i salg. Noen få karakterer er også oppdatert.

«True wireless»-kategorien har vært på markedet i et par-tre år nå, og de fleste produsentene har rukket å komme med både to og tre generasjoner av sine produkter. Det merkes, for kvaliteten begynner å bli høy, og ikke minst har de fleste av barnesykdommene blitt glattet ut.

De færreste sliter nå med tilkoblingsproblemer, med lyd og video som ikke er synkronisert og med batterier som dør etter bare et par timer. Aktiv støydemping begynner å bli betydelig mer vanlig, noen er svetteresistente og noen kan sågar måle hørselen din og tilpasse lyden deretter.

Vi må dog påpeke at det er svært mange gode produkter å velge blant i denne kategorien nå, og rangeringen under kommer ikke uten forbehold. Hva du skal velge avhenger i mange tilfeller av hvilket prisnivå det enkelte produkt ligger på akkurat når du skal gjøre innkjøpet.

Du bør derfor tenke deg om to ganger rundt hva som er hovedbruksområdet ditt og ikke minst sjekke oppdaterte priser på produktene. Om prisene har endret seg siden vi oppdaterte testen kan det hende at det er noen andre enn de du først hadde sett deg ut som gir bedre valuta for pengene.

Dette er produktene vi har testet i denne omgang:

Batteri plugger Batteri etui Annet Pris ca. 1More True Wireless ANC 4-6 timer 10-12 timer Aktiv støydemping. Egen app. Autopause. Trådløs lading. 2500 kr Apple AirPods 2 5 timer 19 timer H1-brikke. Autopause. Siri kan aktiveres med stemmen. Mulighet for trådløs lading. 1690/1890 kr Apple AirPods Pro 4,5 - 5 timer 19 timer H1-brikke. Autopause. Siri kan aktiveres med stemmen. Aktiv støydemping. Trådløs lading. 2990 kr Bang & Olufsen E8 3.0 7 timer 28 timer Trådløs lading. Egen app. 3490 kr Beats Powerbeats Pro 9 timer 15 timer Autopause. Svetteresistent. 2590 kr Bose Soundsport Free 5 timer 10 timer – 1990 kr Huawei Freebuds 3 4 timer 16 timer Aktiv støydemping. Egen app. Trådløs lading. 1490 kr Jabra Elite 65t 5 timer 10 timer Autopause. Egen app. Finnes også i svetteresistent versjon. 990 kr Jabra Elite 75t 7,5 timer 20,5 timer Egen app. Finnes også i svetteresistent versjon. 2190 kr Jaybird Vista 6 timer 10 timer Autopause. Egen app. Svetteresistent. Kan måle hørselen din. 1890 kr Libratone Track Air+ 6 timer 18 timer Aktiv støydemping. Autopause. Egen app. Trådløs lading. Svetteresistent. 1950 kr Master & Dynamic MW07 3,5 timer 10,5 timer Autopause. 1990 kr RHA TrueConnect 5 timer 20 timer – 1290 kr Sennheiser Momentum True Wireless 2 7 timer 21 timer Autopause. Egen app. Aktiv støydemping. 3190 kr Sony WF-1000XM3 6–8 timer 18–24 timer Aktiv støydemping. Autopause. Egen app. 2290 kr Supra Nero-TX 5 timer 75 timer Etuiet fungerer som nødlader. 899 kr Xiaomi Airdots Pro 3 timer 6 timer Aktiv støydemping. Autopause. 495 kr

Vi hadde for øvrig også planlagt å ha med Samsung Galaxy Buds+, men det rakk vi dessverre ikke. Den vil bli lagt til i en oppdatering om kort tid.

Hva ser vi etter?

I denne kategorien har det lenge først og fremst vært mangelen på problemer som har gjort at vi har vurdert et produkt høyt. Slik er det til en viss grad fortsatt, men produktene har begynt å bli så gode at vi også krever mer av dem. Vi aksepterer ikke lenger at batteriet dør etter bare et par-tre timer, at etuiet er så stort at det ikke passer i lomma eller at tilkoblingen bare er stabil 90 prosent av tiden.

Lydkvalitet, passform/komfort og batterilevetid teller aller mest, og så handler det i stor grad om å unngå å skille seg ut for mye i negativ retning på det øvrige.

For å synliggjøre hvordan vi har vurdert, har vi laget en (ganske stor) fargekodet plansje som forhåpentligvis gjør at du lett kan gjøre deg opp en mening. Hvis du ikke er enig i våre prioriteringer eller vektlegger ett av punktene mer enn alle de andre bør det derfor være enkelt å peke ut produktet som passer aller best for deg.

Lyd Passform/komfort Batteri Etui Aktiv støydemping Kontrollmuligheter Samtalekvalitet Valuta for pengene 1More True Wireless ANC Meget god. Raffinert og svært engasjerende. God. Litt store og tunge plugger, men vingene holder dem stort sett på plass. Middels. God. Pent og relativt kompakt. Middels. God. Men touchpanelene reagerer litt for lett. Svak. Foreløpig ukjent, da vi ikke helt vet hva den norske prisen blir. Apple AirPods 2 God. Varmt, ganske basstungt og behagelig. Ikke like raffinert som de aller beste. God. Nærmest umerkbare i ørene og sitter godt på plass. Kan gnage litt etter en tids bruk God. Apple satte standarden, men har etter hvert blitt forbigått. God. Veldig kompakt, men mottakelig for riper. Ingen. Middels. Kun én kommando per plugg. Svært god. Middels. 1.700 – 1.900 kr uten og med trådløs lading. Apple AirPods Pro God. Veloppløst og skarpt, men iblant litt i overkant lyst. God. Nesten like umerkbare som øvrige AirPods, tross kanalpluggformen. God. Apple satte standarden, men har etter hvert blitt forbigått. God. Veldig kompakt, men mottakelig for riper. Meget god. God. "Knappene" fungerer godt, men antall kommandoer er begrenset. Svært god. Middels. Bang & Olufsen E8 3.0 Svært god. Både nøytralt og engasjerende. God. Mindre og lettere enn forgjengeren. God. Sju timer på en lading er like under de aller beste. Stort batteri i etuiet. God. Ingen. God. Stort sett alle funksjoner tilgjengelig, men litt knotete å bruke. Middels Svak. Nesten 3.500 kroner er mye penger. Beats Powerbeats Pro God. Stort sett velbalansert, men litt for skarp i diskanten. God. Noe knotete å få på plass, men bøylene gjør at de sitter bom fast. Kan gnage litt. Svært god. Ni timer på en lading er foreløpig klasse-ledende. Svak. For stort til å ha i de fleste lommer. Ingen. Svært god. Tilgang til alle funksjoner, inkludert volum, fra egne knapper. God. Svak. For 2.600 kr får du mer fra andre. Bose Soundsport Free Svært god. Veloppløst og engasjerende. God. Sitter veldig godt på plass. Gnager noe. God. Middels. Ingen. Middels. Små knapper, vanskelige å bruke. God. Men følsomme for vind. Middels. Rundt 2.000 kroner. Huawei Freebuds 3 God. Ikke veldig ulik AirPods. God. Nærmest umerkbare i ørene og sitter godt på plass. Middels. Fire timer på en lading begynner å bli litt lite. God. Kompakt, men mottakelig for riper. Svak. Middels. Kun én kommando per plugg. Middels. Middels. 1.500 kroner er litt rimeligere enn originalen, men ikke billige likevel. Jabra Elite 65t God. Nøytralt, men mangler litt raffinement og «trøkk». God, men gnager noe. God. God. Ingen. Middels. Ikke de mest intuitive kommandoene. Middels. Topp inne, ikke like gode ute. Meget god. Under 1.000 kroner etter at oppfølgeren ble lansert. Jabra Elite 75t Meget god. Betydelig mer engasjerende enn de tidligere modellene. God. Mindre enn før, sitter veldig godt på plass - også til løping. God. 7,5 timer på en lading er like bak de aller beste. God. Kompakt og relativt fin finish. Ingen. God. Mange kommandoer, men bratt læringskurve. Middels. Middels. Over 2.000 kroner. Lyd Passform Batteri Etui Aktiv støydemping Kontrollmuligheter Samtalekvalitet Valuta for pengene Jaybird Vista God. Men krever justering i appen, for Flat-innstillingen er nettopp det – flat og kjip. God. Ørevingene gjør at de sitter bom fast, men vingene er ganske stive og gnager ofte. God. Svært god. Ingen. God. Hver plugg kan konfigureres individuelt. Svak. Middels. Snaue 1.900 kroner. Libratone Track Air+ God. Litt for skarp i diskanten. Svært god. Veldig lette plugger som blir sittende i øret. Behagelige å ha på. God. God. Kompakt, men sårbart for riper. God. Middels. Kun en kommando per plugg. Svært god. God. Aktiv støydemping for under 2.000 kroner. Master & Dynamic MW07 Middels. Metallisk klang og på grensen til skjærende. God. Ruglete finner holder dem på plass. Middels. 3,5 timer på en lading, tre ladinger i etuiet. Middels. Stål er fint, men veldig sårbart for riper. Ingen. Svært god. Middels. Middels. Har falt mye siden lansering, og koster nå under 2.000 kroner. RHA TrueConnect Middels. Veldig mye bass, litt lite oppløsning i diskanten. God. Sitter greit, men har ingen vinger eller annen festemekanisme. God. Svært god. Kompakt og i metall. Ingen. God. Kun en knapp per plugg, men alle funksjoner tilgjengelig. En viss læringskurve. Middels. God. Har falt mye i pris, nå under 1.300 kroner. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Svært, svært god. Den beste av alle. Luftig, veloppløst og engasjerende. Svært god. Sitter fast også til løping. God. Syv timer på en lading er like under de aller beste. God. Middels. God. Responsive touchpaneler som kan konfigureres fritt. God. Ikke helt AirPods, men ikke langt bak. Middels. Over 3.000 kroner er mye, men dette er også en solid pakke. Sony WF-1000XM3 Svært god. Luftig og fyldig, med en diskant som balanserer på riktig side av knivseggen. Middels. Store plugger, burde kanskje hatt vinger. Gummibelegget hjelper noe. Komfortable å ha på. Svært god. Opptil åtte timer på én lading, tre ekstra ladinger i etuiet. Middels. For stort for mange lommer. God. God. Svak. Middels. 2.300 kroner er mye, men du får ganske mye for pengene. Supra Nero-TX God. Svært solid til prisen, men ikke helt like raffinert som de beste. God. Ganske små plugger, men vinger ville hjulpet til løping. God. Etuiet har et enormt batteri. Middels. Relativt kompakt, men hvorfor sitter ikke lokket fast? Ingen. Men det forventer vi heller ikke til denne prisen. God. Mange kommandoer, men litt vanskelig å lære. Svak. God. 900 kroner er rimelig. Xiaomi AirDots Pro Middels. Velbalansert, men litt uengasjerende. Middels passform, men relativt komfortable. Svak. Tre timer i pluggene, ytterligere to ladinger i etuiet. Middels. Litt upraktisk form for å ha i lomma. Svak. Middels. Få kommandoer tilgjengelig, og responsen er på kinesisk. Middels. God. 500 kroner er rimelig, men du får omtrent hva du betaler for.

Så god lyd at det er vanskelig å velge noe annet

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Vi var sånn passe begeistret for den første generasjonen av Sennheisers Momentum-plugger helt uten tråd. Lyden var strålende, men de hadde noen touchpaneler som var så vanskelige å bruke at totalopplevelsen ikke ble helt topp.

Nå er generasjon to her, og Sennheiser har glattet over det aller meste av det vi hadde å utsette på den første modellen. Lyden er fortsatt den beste vi vet om fra slike helt trådløse propper, og Sennheiser klarer å finne en vanvittig god balanse mellom nøytralt og engasjerende. Det er skarpt, veloppløst og likevel ganske fyldig og basstungt. Nytt er også at Sennheiser-appen nå har equalizer, slik at du kan skru til lyden enda litt om du ikke er helt fornøyd med den slik den er ut av eska.

De litt brysomme touchpanelene er nå fullt konfigurerbare, har betydelig bedre respons enn tidligere og hver kommando resulterer dessuten i en liten lydbekreftelse i øret. I sum gjør det pluggene betydelig bedre å bruke. Komforten er dessuten meget god, og de sitter så godt på plass at de uten problem kan brukes til løping. Regn- og svetteresistente er de dessuten og.

Generasjon to har attpåtil fått aktiv støydemping, og selv om den ikke er helt på nivå med Sony eller Apple, er det et kjærkomment tillegg. Batteritiden er dessuten meget god, med rundt sju timer på en lading og ytterligere tre ladinger i etuiet, totalt 28 timer.

Det største minuset er kanskje prisen, for Sennheiser Momentum TW2 er helt i toppsjiktet blant produkter i denne kategorien. Over 3.000 kroner er stivt, men du får altså nesten magisk lyd, god batteritid, aktiv støydemping og god passform og komfort.

Det er i det hele tatt veldig lite å utsette på disse, og det resulterer i topplassering hos oss.

Velg disse hvis: Du vil ha den beste lyden i true wireless-kategorien og ikke synes den høye prislappen er avskrekkende.

9 Imponerende Sennheiser Momentum True Wireless 2
Generasjon to av Sennheisers TW-propper er ikke langt fra perfekte Fordeler Den beste lydkvaliteten vi har hørt blant TW-proppene

God batterilevetid, pent etui

Sitter godt på plass, også til løping

Aktiv støydemping

Alle kommandoer er nå konfigurerbare, god app

Brukbare til samtaler Ting å tenke på Ikke like god støydemping som på de beste

Andre lager mer kompakte og diskré propper

Høy pris

Kun den høyre proppen kan brukes alene

Sonys støydemping i en mindre pakke

Sony WF-1000XM3

Sonys andregenerasjons true wireless-propper har helt siden lanseringen vært blant de aller beste. Lyden er først og fremst helt i toppklassen, med en meget skarp og veloppløst diskant som balanserer helt på grensen til å bli skjærende.

Det er ellers svært velbalansert og fyldig, og om du skulle ønske mer bass og moro, finnes det en tilhørende app med en lettfattelig equalizer som lar deg justere etter eget ønske. Resultatet er svært godt, og av pluggene vi har testet er det kun noen veldig få som klarer å produsere bedre lyd enn det Sony gjør.

Sony har dessuten utstyrt WF-1000XM3 med en litt nedskalert variant av brikken som håndterer støydemping i selskapets store hodetelefoner, noe som gir pluggene en ganske god aktiv støydemping, helt der oppe med Apples AirPods Pro.

Passformen er ellers god, selv om vi i noen tilfeller kanskje skulle ønsket at Sony hadde beholdt den bitte lille klaffen som holdt forgjengeren WF-1000X på plass. Trening kan for eksempel være en liten utfordring med disse, spesielt når du begynner å svette og putene inni øret begynner å skli ut. Vi opplevde også at støydempingsmikrofonene produserte en fryktelig og hørselsskummel feedback-lyd da vi forsøkte å skru på støydempingen igjen etter en løpetur, så vær ytterst forsiktig med akkurat dét.

Etuiet til Sony er definitivt ikke blant de mest kompakte, men formen er i alle fall slik at det ikke er umulig at det vil passe i bukselomma. Etuiet huser også et rimelig stort batteri. Med seks til åtte timers batterilevetid i selve pluggene og tre ekstra fulladinger i etuiet er vi oppe imellom 24 og 32 timers total batterilevetid, som foreløpig er helt i toppsjiktet.

Det største minuset med WF-1000XM3 er nok at de er ganske svake til telefonsamtaler, spesielt om du befinner deg i omgivelser med mye støy eller vind. Motparten hører ofte ikke hva vi sier, og med mye bråk rundt fremstår det iblant som om vi er «i en tunnel to kilometer unna».

Likevel er totalpakken til Sony svært attraktiv, og de scorer helt i toppen på de viktigste punktene – lyd og batterilevetid. Aktiv støydemping er således en bonus, og prisen har også sunket noe siden lansering. Vi ser ofte disse til 2.000 kroner og under.

Velg disse hvis: Du synes både lyd og støydemping er viktig og ikke har behov for øreplugger som sitter bom fast uansett hvordan du rister på hodet.

Les hele testen av Sony WF-1000XM3 »

9 Imponerende Sony WF-1000XM3
Sonys nye flaggskip er produktet de andre fremover vil måles mot. Fordeler Meget god og enkelt justerbar lyd

Sitter godt på plass

Habil aktiv støydemping

Svært god batterilevetid

Velfungerende autopause-funksjon Ting å tenke på Dårlige til samtaler i bråkete omgivelser

Ikke svetteresistente

Ikke trådløs lading

Apple imponerer med støydempingen

Apple AirPods Pro

Apples AirPods er blitt enormt populære, men den litt mer påkostede Pro-modellen legger til både passiv og aktiv støydemping, noe som øker bruksverdien massivt.

Og Apples støydemping er faktisk helt i toppsjiktet i true wireless-kategorien. Selv på fly klarer de å gi deg en svært behagelig boble av stillhet, og på kontoret er det imponerende hvor mye av kollegenes skravling som forsvinner med funksjonen aktivert. Apple har dessuten en svært god «ambient»-funksjon som nesten føles som ikke å ha ørepropper i ørene i det hele tatt (selv om den kan bli litt i skarpeste laget iblant).

Lyden er dessuten god og velbalansert, om enn litt skarp i toppen på enkelte typer musikk. Om du har hørt Apples tidligere kanalplugger med kabel, vet du sånn omtrent hva du går til her. Vi vil likevel rangere både Sennheiser, Sony og et par andre foran akkurat på lydkvaliteten.

Proppene er lette, komforten er god og de sitter stort sett veldig godt på plass - selv til løping, i alle fall frem til du begynner å bli ordentlig svett. Batteritiden er helt grei, med 4,5 timer på en lading og ytterligere noen ladinger i etuiet, men Apples etui er mindre enn mange andres, så det er et kompromiss vi til dels kan akseptere.

Et annet salgsargument for Apple er samtalekvaliteten, som er den beste blant alle true wireless-proppene. Det skyldes delvis utformingen, med den lille pinnen som peker ned mot munnen, men også at Apples algoritmer er veldig gode til å skille stemmen din fra støyen rundt.

Har du iPhone får du dessuten den typiske «Apple-sausen» som automatisk tilkobling til både telefonen og andre iCloud-tilkoblede enheter. Tilkoblingen er også ekstremt stabil.

Også her må du imidlertid betale dyrt for fornøyelsen, med knappe 3.000 kroner.

Velg disse hvis: Du verdsetter støydemping over ren lydkvalitet, eventuelt bruker proppene mye til samtaler.

Les hele testen av Apple AirPods Pro .

9 Imponerende Apple AirPods Pro
En oppgradering på samtlige punkter Fordeler Enkle å sette opp og bruke med iPhone

Sitter godt i ørene

Solid støydemping

Slipper igjennom lyd på eksemplarisk måte via «lydforbedring»

God lyd

Lite og nett ladeetui Ting å tenke på Begrenset funksjonalitet når de brukes med Android

Dyre

Designet er ikke for alle

Umulige å reparere

Endelig i toppsjiktet

Jabra Elite 75t

Jabra har liksom vaket der like under toppen helt siden true wireless-kategoriens spede begynnelse, men med årets modell tar de endelig steget helt opp.

Først og fremst er lyden forbedret betydelig i 75t. Jabras tidligere modeller har vært litt «kjedelige», med en flat mellomtone og litt lite bass.

Denne gang er historien en annen – bassgjengivelsen er først og fremst skrudd opp mange hakk, og dernest er mellomtonen luftigere og mer dynamisk enn før. Resultatet er faktisk meget bra, og spesielt gjelder det til popmusikk og andre bassglade sjangre. Helt på Sennheiser-nivå er det ikke, men Jabraene koster også en hel tusenlapp mindre.

Proppene er dessuten krympet betydelig fra den forrige generasjonen, og det gjør at de sitter enda bedre på plass under løping - bom fast for undertegnede, i alle fall.

Knappene utvendig byr på svært mange muligheter, kanskje litt i overkant mange. Læringskurven er i alle fall ganske bratt, men appen (som er veldig god) gir i alle fall en god forklaring.

Samtalekvaliteten er heller ikke spesielt god, som er skuffende når det er snakk om Jabra. Det hevdes for øvrig at Active-modellen (som er mer motstandsdyktig mot vann og svette) skal være bedre på det området, men vi opplevde det samme her som med den vanlige Elite 75t: Ganske bra i stille omgivelser, men sliter voldsomt når det blir mye støy rundt.

Batteritiden er riktignok helt i toppen, med 7,5 timer på en lading og 28 timer om vi inkluderer batteriet i etuiet. I oktober kom det for øvrig en oppdatering som ga Elite 75t mulighet for aktiv støydemping, riktignok en ganske grunnleggende variant som bare bruker prosessoren ombord til å lage motlyd. Det fungerer helt greit, og kombinert med god passiv støydemping blir resultatet ganske godt. Støydempingen går imidlertid ut over batteritiden, som reduseres til 5,5 timer på en lading.

Totalt sett er det meget solid fra Jabra i denne omgang. Elite 75t er bedre til aktiviteter som trening og løping enn for eksempel Sonyene som koster omtrent det samme, og med aktiv støydemping også hos Jabra har ikke Sony det trumfkortet i ermet.

Velg disse hvis: Du vil ha propper som sitter fast nærmest uansett hva du gjør.

Les hele testen av Jabra Elite 75t .

8.5 Meget bra Jabra Elite 75t
Jabras nye er knallgode på nesten alle områder Fordeler Meget god lydkvalitet

Kompakt og diskré utforming både på propper og etui

Solid batterilevetid

Høy komfort, sitter godt på plass

Pen app

Tåler vannsprut og svette Ting å tenke på Ikke veldig gode til telefonsamtaler

Muligens litt i overkant mye bass for enkelte

Fortsatt solide

Apple AirPods 2 with Charging Case

Airpods er også ett av veldig få alternativer i denne kategorien om du ikke liker vanlige kanalplugger, ettersom de ikke skaper forsegling mot øregangen. I redaksjonen opplever de fleste at Airpods sitter veldig godt på plass, men det er også enkelte som ikke får dem til å sitte i det hele tatt, så det finnes definitivt unntak.

Til at de ikke lener seg på silikonputer for å skape basstrykk, synes vi Apple har gjort en imponerende god jobb med bassgjengivelsen i Airpods. Om du kjører dem gjennom et laboratorium kan det godt hende at bassgjengivelsen ikke kommer ut øverst på skalaen, men Apple-lyden er uansett både behagelig og engasjerende. Dette er lyd som mange kan like, og det fungerer faktisk veldig bra – selv om andre nok leverer hakket mer veloppløst og raffinert diskant og litt strammere bass.

Det minimale etuiet er et annet moment som gjør at Airpods er lette å like. Det er nemlig ekstremt kompakt, og huser attpåtil nesten fire ekstra oppladinger av batteriet. Hver opplading gir rundt fem timers batterilevetid, så totalt kan du lytte i et helt døgn før Airpods gir seg.

Tannbørstedesignet har dessuten den fordelen at samtalekvaliteten blir god, selv i støyete omgivelser. Apple har også vært flinke til med algoritmen som reduserer støy fra stemmen din, og Airpods klarer stort sett å gjengi deg veldig godt gjennom både støy og vind. Det er det bare et fåtall av konkurrentene som også klarer.

Prismessig er faktisk også Airpods ganske gunstige, selv om kronekursen nok har gjort dem litt dyrere nå enn hva de var en periode. Vil du ha trådløs lading av etuiet må du legge på et par hundrelapper til.

Velg disse hvis: Du synes enkelhet er essensielt, ikke nødvendigvis bryr deg om å ha den aller beste lyden eller eventuelt bare ikke liker kanalplugger.

Les testen av Apple Airpods 2 »

8.5 Meget bra Apple AirPods 2 with Charging Case
Andre leverer kanskje bedre lyd, men ellers er Apples Airpods helt i toppen. Fordeler Det minste etuiet av alle helt trådløse øreplugger

Meget god total batterilevetid

Ganske god lyd

Sitter godt på plass

Fungerer godt til telefonsamtaler

Mye Apple-automatikk som fungerer godt Ting å tenke på Tannbørstedesignet er fortsatt noe spesielt

Begrenset med kontrollmuligheter

Ingen form for aktiv eller passiv støydemping

Etuiet får lett riper

Mye av den beste funksjonaliteten krever iOS

God lyd til en billig penge

Supra Nero-TX

Om du ikke vil bruke flere tusenlapper på ørepropper, er det ikke voldsomt mange av de store merkene du kan se til. Svenske Sound by Swedens Nero-TX byr imidlertid på god lyd og enorm batterilevetid for godt under tusenlappen.

Dette er kanskje ikke de mest spennende proppene, men de er små og kompakte, sitter godt på plass og låter altså meget godt til prisen. De låter ikke like varmt og raffinert som de aller beste, og du får heller ingen app eller tilhørende equalizer, men disse koster altså en tredjedel av de lenger opp i testen.

Batteritiden er oppgitt til fem timer i selve pluggene, men Supra-proppene har et lite trumfkort i ermene. Etuiet (som ikke er stort større enn hos de andre) har nemlig et betydelig større batteri enn hva som er vanlig, noe som gir voldsomme 80 timers total batteritid.

I tillegg har etuiet en USB-A-utgang som gjør at du kan bruke det som nødlader for andre produkter, som jo er nyttig, selv om du vel ikke akkurat kan forvente å lade mobilen din mer enn rundt halvfull. Det er også en merkelig avgjørelse at ikke lokket sitter fast i etuiet med noe annet enn en magnet.

Nero-TX er et enkelt, men svært solid par true wireless-propper i en helt annen prisklasse enn de fleste andre, og de leverer på de viktigste områdene. Vil du ha helt trådløse øreplugger som gir god lyd, er svært diskré i øret og ikke koster flerfoldige tusenlapper er Nero-TX et meget godt valg.

Les hele testen av Supra Nero-TX .

8 Meget bra Supra Headphones Nero-TX TWS
Meget gode propper til under tusenlappen Fordeler God lydkvalitet

Svært kompakte og diskré plugger

Etuiet fungerer som nødlader

80 timers batteritid inkludert etuiet

Komfortable å ha på

Rimelig til true wireless å være Ting å tenke på Lokket sitter ikke fast i etuiet

Noe spiss diskant

Svak samtalekvalitet

Ingen app

Ikke så lett å lære seg knappekommandoene

Lader med microUSB

Veldig lite skal til før proppene skrur seg på inni etuiet

Fantastisk lyd, noen små irritasjonsmomenter

1More True Wireless ANC

Kinesiske 1Mores første propper med aktiv støydemping ombord imponerer først og fremst med svært god lydkvalitet. De har to elementer innvendig, noe som gjør at de både kan levere skarp diskant og tung, fyldig bass. Disse er helt der oppe med Sennheiser og Sony på ren lydkvalitet, og det gjør også at vi vurderer dem såpass høyt som vi gjør.

Etuiet er dessutent pent og laget i metall, og proppene klikker lett på plass med magneter innvendig. 1More-proppene er ikke blant de minste, og holdes på plass i ørene ved hjelp av små vinger. De er imidlertid ikke svetteresistente, og vi opplevde at de lett gled ut av ørene under løping.

Batteritiden er også et lite aber for kineserne, spesielt om du ikke har en telefon som støtter Qualcomm True Wireless Stereo+ (Snapdragon 855 eller høyere). Med en iPhone vil lyden sendes til den ene pluggen først, og derfra til den andre. Det gjør at førstnevnte bruker mer strøm, og totalt får du da ikke mer enn mellom tre og fire timers avspilling før proppene må tilbake i etuiet. Det er noe svakt.

Støydempingen er heller ikke den beste, men bidrar i alle fall til dels til å skape din egen boble. Appen er dessuten fortsatt under utvikling, og må foreløpig sies å være svært grunnleggende. Det viktigste den gjør er å gi tilgang til fastvareoppdateringer.

Prisen er i skrivende stund også litt ukjent, ettersom coronaviruset gjorde at lanseringen ble forsinket. I USA koster proppene 199 dollar, så rundt 2.000 kroner her bør være realistisk. Alt i alt fantastisk lyd, og så håper vi at 1More kan få litt mer ut av batteriet i fremtidige oppdateringer.

Les hele testen av 1More True Wireless ANC .

8 Meget bra 1MORE EHD9001TA
1More leverer knallgod lyd, men det mangler litt på andre områder Fordeler Svært engasjerende lyd

Sitter stort sett godt på plass

Aktiv støydemping

Pent etui i metall og trådløs lading

Qualcomm True Wireless Stereo+, Aptx og AAC

Stabil tilkobling Ting å tenke på Støydempingen er ikke veldig imponerende

Ikke vann-/svetteresistent

Autopausefunksjonen er for følsom for løping (men kan skrus av)

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Noe svak batteridriftstid

Gode allroundplugger til fin pris

Jabra Elite 65t

Med lanseringen av Elite 75t har også forgjengeren 65t sunket drastisk i pris. Ikke-Active-modellen koster i skrivende stund under 1.000 kroner, som gjør den til et meget godt valg for mange.

Elite 65t byr både på brukbar lyd, kurant batterilevetid (fem timer pluss ti timer i etuiet) og god passform – til tross for at de ikke har noen vinger eller annen festemekanisme.

Etuiet er også rimelig kompakt, om enn ikke helt på nivå med Airpods, og pluggene har små knapper utvendig som gir enkle kontrollmuligheter. Plasseringen fører uheldigvis til at det stort sett også fører til at du dytter pluggene enda lenger inn i ørene.

Elite 65t låter rent, veloppløst og klinisk – her er ingen overflod av bass eller skrikete diskant, selv om sistnevnte i noen tilfeller kan være ørlite på den skarpe siden. Vi skulle gjerne ønsket at lydbildet var litt større og luftigere, men ellers er dette ganske bra.

Etterfølgeren 75t har en litt varmere klang og mer basstrøkk, og 65t kan således fremstå litt kjedelige, men til prisen er dette definitivt ikke så verst.

Til samtaler innendørs er Elite 65t svært gode, men det blir noe mer innviklet om du forsøker å snakke i dem i bråkete omgivelser. I støyete bygater fant vi at Jabra-pluggene ikke klarte å isolere stemmen vår godt nok når den måtte konkurrere med busser og biler som kjørte forbi. Det førte til mange "Hæ?" og "Kan du gjenta det?" fra motparten.

PS: Elite 65t finnes i likhet med 75t også i en svetteresistent Active-versjon. Den koster noen hundrelapper mer.

Les testen av Jabra Elite 65t »

8 Meget bra Jabra Elite 65t
Har kanskje ikke wow-faktoren til andre merker, men solid fra Jabra. Fordeler Fungerer godt til samtaler så lenge du befinner deg i rolige omgivelser

Veloppløst og pent balansert lyd

Ingen merkbar forsinkelse ved videobruk Ting å tenke på Designet med de små pinnene

Ikke like god lyd som enkelte av konkurrentene

Svak samtalekvalitet for motparten når det er bråkete rundt deg

Knappestyringen fører til at du dytter pluggene ekstra langt inn

Smarte og diskré dansker

Libratone Track Air+

Designerne hos Libratone har åpenbart tenkt smart i utviklingen av Track Air+. De er nemlig utformet på en måte som gjør at de både fremstår svært diskré i øret og samtidig har vekten plassert på riktig sted, slik at pluggene ikke dras ut av øret unødvendig.

Det gir øreplugger som er svært komfortable å ha på og som sitter godt på plass selv uten vinger eller andre festemekanismer. IPX4-sertifisert er de dessuten også, så du kan fint ta dem med på treningssenteret uten å bekymre deg for at de hverken faller ut eller tar skade av litt svette.

Lydkvaliten er generelt ganske god, med en veloppløst diskant, et ganske luftig lydbilde og ellers en nøytral fremtoning. Vi har tidligere kritisert Libratone noe for en litt slitsomt lys diskant, og det problemet har også Track Air+, riktignok i mer begrenset grad enn tidligere. Det er også grunnen til at undertegnede nok foretrekker ekstra bass-innstillingen i appen, som gir mer fylde i bunnen og toner ned diskanten ørlite.

Libratonene har også aktiv støydemping, i likhet med Sony WF-1000XM3. Også her Libratone nesten helt på høyde. Det betyr støydemping som ikke helt kan konkurrere med store flaggskiphodetelefoner, men som definitivt gjør hverdagen i et kontorlandskap litt lettere å håndtere.

Den lille pinnen ned mot øret gjør dessuten sitt til at samtalekvaliteten blir omtrent så god som den kan bli med slike øreplugger. Vi gjør oss godt forstått selv i bråkete byomgivelser, og i vår ende får vi servert samtalelyden både i god kvalitet og ikke minst i begge ørene samtidig.

Libratonene er på en måte en slags light-versjon av Sony WF-1000XM3, med et betydelig mindre etui og bedre passform. Med litt bedre lydkvalitet hadde vi justert opp karakteren enda et hakk eller to.

Les testen av Libratone Track Air+ »

8 Meget bra Libratone Track Air+
Diskré plugger med god passform og grei støydemping. Lyden når imidlertid ikke helt opp Fordeler Veldig små og lette plugger

Kompakt etui med trådløs lading

Sitter godt på plass, svetteresistent

God samtalekvalitet

Pluggene kan brukes hver for seg

Aktiv støydemping Ting å tenke på Litt lys diskant

Begrensede equalizer-muligheter i appen

Støydempingen produserer en viss egensusing

Begrensede kontrollmuligheter

Treningsplugger som fungerer til det meste

Jaybird Vista

På det tredje forsøket satt det for Jaybird, som tidligere ikke har imponert oss voldsomt med sine true wireless-plugger. Med Vista har de imidlertid oppgradert både lyd og ikke minst ladeetuiet til et nivå som bringer dem opp i toppsjiktet i denne kategorien.

Vista-etuiet er ett av få som kan konkurrere med Apples Airpods-etui på kompakthet, og den litt avlange formen gjør det veldig lommevennlig. Selve pluggene er også kompakte og diskré, og du kan velge blant flere ulike størrelser på vinger og puter.

Uheldigvis har Jaybird valgt å levere vinger og puter som henger fast i hverandre, så du kan ikke velge én størrelse på vingene og en annen på putene. De sitter likevel svært godt på plass, men komforten kan være et problem. Vista gnager nemlig fort i øret, noe vi aldri ble kvitt i løpet av testperioden.

De er også svette- og regnresistente, og Jaybird hevder at utformingen skal gjøre dem umulige å knuse. Sistnevnte har vi ikke testet, for å si det sånn.

Lydmessig er det også blitt rimelig bra, men Flat-innstillingen ørepluggene er satt opp med ut fra eska vil vi anbefale å bytte ut så raskt som mulig i den tilhørende appen. Den er nemlig akkurat det – flat og ganske kjip.

Signature-innstillingen er betraktelig bedre, og det er underlig at ikke det er standard-innstillingen til Jaybird. Appen har også muligheten til å måle hørselen din og lage en skreddersydd innstilling, noe som også fungerer godt.

Samtalekvaliteten utendørs er et minus, men det er likevel mye å like ved Jaybird Vista. Så mye at dette kanskje er de vil ville valgt om hovedformålet var trening – med stiv konkurranse fra Beats Powerbeats Pro.

Les testen av Jaybird Vista »

8 Meget bra Jaybird Vista
Kanskje de beste helt trådløse ørepluggene til trening. Fordeler Sitter veldig godt på plass

God batterilevetid

Kompakt etui

Svette- og regnresistent

Signature-innstillingen gir fyldig og engasjerende lyd Ting å tenke på Lyden ut av eska er ganske flat og uengasjerende

Plugger og vinger henger sammen, vanskelig å skreddersy passformen

Vingene er litt stive; gnager i ørene

Ikke spesielt gode til samtaler om det er litt bråkete rundt deg

Solid, men veldig kostbart

Bang & Olufsen Beoplay E8 3rd Gen

Vi har tidligere rangert Bang & Olufsen høyt i denne kategorien, og grunnen til at vi i denne omgang velger å plassere dem lenger ned er todelt: 3rd Gen-versjonen har gjort E8 enda dyrere enn tidligere, og konkurrentene har levert bedre og bedre produkter til betraktelig mindre penger.

E8 3rd Gen leverer fortsatt lyd helt i toppsjiktet, og er kun slått av Sennheiser, som vi vil hevde leverer et ørlite hakk mer raffinert og ikke minst behagelig lyd. Bang & Olufsen-lyden har nemlig en liten tendens til å bli noe skarp i diskanten på enkelte typer musikk, noe som kan gjøre dem litt slitsomme å lytte til.

3rd Generation-proppene har blitt mer kompakte, men likevel fått bedre batterilevetid. Sju timer skal de nå overleve på én lading, og i etuiet får du attpåtil fire ytterligere fulladinger, slik at total batteritid er 35 timer. Det skinnkledte etuiet er fortsatt pent, og er også krympet litt fra tidligere generasjoner. Trådløs lading har det også, og samtalekvaliteten er bedret fra forrige generasjon.

Grunnen til at vi ikke rangerer dem høyere er i praksis todelt: B&O gjør ingenting du ikke kan få hos konkurrentene, til dels til en betydelig lavere pris. Og sammenliknet med testvinneren mangler de aktiv støydemping, som vi på mange måter forventer når prisen er 3.500 kroner.

Les testen av Beoplay E8 3rd Gen .

8 Meget bra Bang & Olufsen Beoplay E8 3.0
Den beste generasjonen av Beoplay E8. Fordeler Meget god lydkvalitet

God batterilevetid

Sitter godt i ørene – demper støy utenfra godt

Ingen problemer med synk

Grei samtalekvalitet

Meget god dynamikk og åpenhet i lyden Ting å tenke på Dyre

Ingen støykansellering

Fortsatt litt skarp diskant

Bass til folket

RHA TrueConnect

Tidligere kostet RHAs TrueConnect omtrent nøyaktig det samme som Apples AirPods, men siden har prisen falt noen hundrelapper og ligger nå på rundt 1.300 kroner. Likhetene mellom dem er likevel betydelige, først og fremst i form av «tannbørstedesignet».

Batteritiden er ellers omtrent identisk, men RHAs metalletui løper i sirkler rundt Apples plastboks på byggekvalitet og premiumfølelse. Lydmessig er det mye bass å finne her, men stort sett låter det ganske fint likevel. Mange vil nok like denne lyden, selv om det definitivt også vil være for mye av det gode for en del.

Vi skulle nok ønsket at RHA tilbød en app med equalizer, så vi kunne justert litt opp i toppen og litt ned i bunnen. Samtalekvaliteten er også svak, tross tannbørstedesignet.

Om du er av typen som synes Airpods ikke sitter godt nok i ørene og ikke byr på nok bass, kan det godt hende det er RHA du bør se til. Totalt sett blir det likevel ikke mer enn en middels plassering for britene, og det skyldes rett og slett at konkurrentene er så gode.

Les testen av RHA True Connect »

8 Meget bra RHA True Connect
Føles dyrere enn de er og byr på mye bass. Garantert for mye for noen. Fordeler Fyldig og basstung lyd

Mange putestørrelser følger med

Pent og solid etui

God batterilevetid

Komfortable å ha på Ting å tenke på I overkant mye bass for enkelte typer musikk

Ingen app eller equalizer

Svake til samtaler i støyete omgivelser

Brautende Beats

Beats Powerbeats Pro

Hvis Libratone Track Air+ og Apple Airpods er søte små elbiler, er Beats Powerbeats Pro noe mer i retning av en stor dieselpurke. Bare se på etuiet, som er omtrent fem ganger så stort i volum som Airpods-etuiet.

Innvendig er det også mye volum, som i stor grad skyldes at det kreves mye plass for å huse de store bøylene som holder pluggene på plass over øret.

Bøylene gjør at Beats-pluggene sitter svært godt på plass, og at de også er svetteresistente gjør dem meget godt egnet for trening. Lyden er god, men ikke helt på nivå med de aller beste. Spesielt har de en noe lys og skarp diskant som kan være ganske slitsom å lytte til.

Powerbeats Pro er imidlertid helt i toppen på batteri. De skal overleve hele ni timer på én lading, i tillegg til ytterligere 15 timer med etuiet – totalt 24 timer. Samtalekvaliteten er også god, om enn ikke like god som på Airpods, hvor mikrofonen sitter mye nærmere munnen.

Til prisen synes vi likevel du får mer hos pengene hos andre, og etuiet er egentlig grunn nok i seg selv til å hoppe glatt over Powerbeats Pro. Men om trening er hovedbruksområdet ville vi vurdert Powerbeats Pro og Jaybird Vista nøye mot hverandre.

Les testen av Beats Powerbeats Pro »

7.5 Bra Beats Powerbeats Pro
Veldig gode til trening, men absolutt ikke uten minuser. Fordeler Sitter veldig godt fast i øret

Svært god batterilevetid

Svette- og fuktresistente

Flust med kontrollmuligheter

H1-brikken gir ekstra magi på iOS-enheter Ting å tenke på Enormt etui

Diskanten burde vært tonet ned noe

Bøyledesignet er ikke for alle

Lightning, ikke USB-C, til lading

Noe magert utvalg gummitupper

Gode, men enormt store

Bose SoundSport Free

Bose ventet lenge med å kaste seg ut i dette markedet, og da de gjorde det var det mange som stusset over utformingen på deres SoundSport Free.

Dette er nemlig svært lite kompakte øreplugger, og de står langt, langt ut av ørene når du har dem på, noe som gjør at du kan minne litt om Frankenstein når du har dem på. Bose skiller seg også fra de fleste andre med å tilby øreplugger som ikke lager noen forsegling mot øregangen.

Disse har også silikonputer, men de går ikke helt inn, og lar deg dermed også høre omgivelsene når du har dem på. Det er fint i noen tilfeller, men det gjør dem også ganske følsomme for vind, og de lekker også ganske mye lyd ut.

Lydkvaliten er svært god, med mye og presis bass og en detaljrik diskant. Den nakkebånd-utstyrte søstermodellen SoundSport Pulse var plaget med en altfor skarp diskant som skar i ørene, men med Free balanserer Bose på riktig side av knivseggen, og dette er noe av det beste vi har hørt fra Bose rent lydmessig.

De fungerer godt til samtaler, men du får kun servert samtalelyden i ett øre, og det er irriterende. Batteritiden er god, men etuiet er betraktelig større enn på de aller fleste av konkurrentene. Alt i alt er dette et godt produkt fra Bose, men designet gjør at vi tror mange vil gå rett forbi i butikkhylla.

Les hele testen av Bose SoundSport Free »

7 Bra Bose SoundSport Free
God lyd, men ekstremt store og ulekre. Fordeler God batterilevetid til helt trådløse plugger å være

Sitter godt på plass

Pent balansert og detaljert lyd

Svetteresistent Ting å tenke på Ørepluggene er gigantiske og står langt ut av ørene

Kan gnage litt i ørene etter en stund

Isolerer ikke spesielt godt verken ut eller inn

Samtalelyd kun i ett øre

Vanskelig å operere de bittesmå knappene

Etuiet er større enn de fleste av konkurrentene

Airpods-klone fra Huawei

Huawei Freebuds 3

Huawei lokker med aktiv støydemping i sin noe skamløse kopiversjon av Apples AirPods. Støydempingen er imidlertid ikke spesielt mye å skryte av, noe som i og for seg ikke er så veldig overraskende siden det er snakk om propper som ikke lager forsegling mot ørekanalen.

På kontoret er det liten forskjell på støydempingen aktivert og ikke, og heller ikke på fly kan effekten sies å være voldsom. Huawei-proppene runder av de skarpeste frekvensene fra flymotoren noe, men ellers er det lite å hente. Støydempingen virker iblant også å ha noenlunde motsatt effekt på stemmer rundt deg, ved at de forsterkes mer enn de dempes. Det gir et veldig kunstig inntrykk, i alle fall om du ikke har musikk spillende.

Lydmessig kan det også virke som om Huawei har tatt en kikk i boken til Apple. Freebuds har nemlig en lydsignatur som minner veldig om Apples, og det er i hovedsak en god ting. Det låter varmt, fyldig og faktisk relativt basstungt.

Vi må også bemerke at Freebuds lekker ganske mye lyd. Klaging fra kollegene inntreffer mye tidligere her enn med de fleste andre produkter i denne kategorien. Batteritiden er også litt knappere enn AirPods, og samtalekvaliteten er merkbart dårligere.

Alt i alt en middels AirPods-kopi fra Huawei. Vi hadde heller valgt originalen, tross at disse altså har støydemping.

Les testen av Huawei Freebuds 3 .

7 Bra Huawei Freebuds 3
Huaweis Airpods-klone er ikke verst, men ikke kjøp dem for støydempingen Fordeler Behagelige å ha på

Fyldig og behagelig lyd

Aktiv støydemping

Kompakt etui

Trådløs lading Ting å tenke på Støydempingen er svak

Kun middels batterilevetid

Ikke veldig imponerende til samtaler i støyete omgivelser

Lekker mye lyd

For dyre, for lyse

Master & Dynamic MW07

Master & Dynamic MW07 gjør mye riktig, og etuiet i rustfritt stål ser ved første øyekast ut som det er både solid og elegant. Det skal imidlertid ikke mange dagene med bruk til før det blanke stålet er blitt skjemmet av et enormt antall små riper, noe som gjør at det fremstår som det motsatte av elegant.

Lyden MW07 produserer er også for lys og de skarper opp S-lyder for mye, noe som fort gjør dem slitsomme å lytte til. Det er synd, for ellers synes vi MW07 stort sett er gode. De har små og ruglete «finner» som holder dem på plass i øret, ser ganske stilige ut og er komfortable å ha på.

Batteritiden er på sin side litt mager, med bare 3,5 timer på en lading. De lader i det minste veldig kjapt i etuiet, som også huser ytterligere tre oppladinger.

Konklusjonen blir likevel at du betaler mye for design og premiummaterialer, men at lyden dessverre ikke holder følge.

PS: Master & Dynamic har for øvrig lansert to andre versjoner av MW07 - MW07 Plus har aktiv støydemping, mens MW07 Go har et tøykledt etui og er mer vann- og svetteresistente. Begge har ti timers batterilevetid på en lading.

Les testen av Master & Dynamic MW07 »

6.5 Helt greit Master & Dynamic MW07
Et velpolert og gjennomtenkt produkt, men lyden er ikke god nok. Fordeler Rimelig diskré i ørene

Fysiske knapper som fungerer godt

Etui i rustfritt stål Ting å tenke på Etuiet er svært mottakelig for riper

Veldig spisse S-lyder, skjærer i ørene

Ikke veldig imponerende batteritid

Ingen avanserte funksjoner eller app

Kostbare

Billig, men du får hva du betaler for

Xiaomi AirDots Pro

Muligens er det litt urettferdig å plassere Xiaomi Airdots Pro helt nederst, siden de også koster en god del mindre enn samtlige av de andre produktene i denne testen. Det er dessuten ikke så veldig mye konkret å utsette på dem.

Airdots Pro fremstår bare som litt forbigått etter hvert som konkurrentene har lansert nye produkter. Batterilevetiden er for eksempel på bare tre timer på en lading, som en gang var «standarden» i denne kategorien, men som nå fremstår som ganske magert. Etuiet er litt i tykkeste laget for komfortabel lommebæring og tilbakemeldingene du får på kommandoene dine er på kinesisk.

Lyden er helt OK, spesielt med tanke på prisklassen. De har ikke den samme oppløsningen og luftigheten som Bang & Olufsen eller Sennheiser, men det er likevel mye å like her. AirDots Pro er først og fremst svært velbalanserte. De har en presis, men ganske fyldig bassgjengivelse, en relativt veloppløst diskant og en ganske varm klang som er lett å like.

Samtalekvaliteten er svak, tross Airpods-designet, og Xiaomi hevder også at Airdots Pro har aktiv støydemping, men den tilfører lite. Til 500 kroner får du akkurat det du betaler for – et helt kurant produkt, men ikke så mye mer. Noen hundrelapper til bringer deg mange hakk opp i kvalitet.

Les testen av Xiaomi Airdots Pro »