Sniktitt Audi A6 Avant Concept

Her er Audis nye el-stasjonsvogn i Norge

Audi A6 Avant var tirsdag på sitt første norgesbesøk. Fremover skal den vises frem for potensielle kunder.

Bare knappe to måneder etter at den først ble vist frem hadde Audi i dag tatt med seg sitt nye elbilkonsept til «norgespremiere».

Audi A6 Avant kommer til relativt skrint marked av elektriske stasjonsvogner når den lanseres i 2024. I dag er det nesten bare den kinesiske MG5 som kan nevnes, og neste års elektrifisering av Opel Astra. Audi selv hevder bilen vil kunne tilby «ganske massivt med hengervekt», uten å si nøyaktig hva det innebærer.

A6 Avant-konseptet er en stasjonsvogn i premiumklassen.

Nesten fem meter

De vitale målene på bilen 4,96 meter lang, 1,96 meter bred og 1,44 meter høy. Altså litt lenger og bredere enn nevnte MG5, men merkbart lavere. Det samme vil gjelde de andre konkurrentene, slik som el-SUV-er som Tesla Model Y og Ioniq 5.

Audis konseptmodell har et batteri på 100 kilowattimer, som skal gi opp mot 700 kilometer rekkevidde i den mest utholdende utgaven.

Innstegsmodellene med bakhjulsdrift vil levere 0–100 på under syv sekunder, mens den sprekeste utgaven vil gjøre det samme på godt under fire, ifølge Audi. Denne får firehjulsdrift, skal levere 350 kilowatt (476 hestekrefter) og solide 800 Nm moment.

Forfra er ikke A6 Avant så rent ulik Audis e-tron GT.

Bilen er bygget på den såkalte PPE-plattformen (Premium Platform Electric), som Audi deler med Porsche. Deler med Porsche gjør Audi også med 800 volt-arkitekturen som bilen benytter, som skal gi lading med opptil 270 kilowatt effekt.

Ti minutters lading skal kunne gi opp mot 300 kilometers rekkevidde under optimale forhold, og 25 minutter skal kunne lade bilen fra 5 til 80 prosent. Konseptbilen har luftdemping og såkalte LED Matrix-lys som blant annet kan projisere på en vegg foran deg eller på veien - eksempelvis for å advare syklister om at du kommer til å åpne døren.

Nesten klar for produksjon

Vi fikk ta bilen i øyesyn på Skur 13 i Oslo tirsdag, og kunne raskt konstatere at den ser lavere og enda mer linjelekker ut i levende live enn den gjør på Audis promobilder. Om du tenkte at den ville være relativt lik en e-tron, så må du antageligvis tenke om igjen.

De ekstremt korte overhengene, spesielt foran, gir håp om at den innvendige plassen vil være meget god. Audi kaller selv A6 Avant for «lagringsmesteren», men om det faktisk stemmer er vanskelig å bekrefte før vi faktisk har fått sett mer.

Audi sier frontlyktene på A6 Avant er de smaleste de har laget noen gang - takket være Matrix LED-teknologien.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å se bilen innvendig eller sitte i den foreløpig, men ut fra det vi kan se utenfra bør det bli god plass både i baksetet og ikke minst i bagasjerommet. At PPE-plattformen er bygget fra grunnen av for helelektrisk drivlinje teller også positivt i så henseende.

Konseptbilen ser også relativt produksjonsklar ut. Etter det vi forstår skal den være omtrent 95 prosent lik det som etter hvert blir produksjonsmodellen. 22-tommers felger som standard får den nok ikke, og så blir det spennende å se om Audi beholder de voldsomme diffusorene bak på bilen.

Kameraspeilene har vi jo allerede sett på e-tron, så de er jo langt fra utenkelige at blir værende, og så dukker det nok opp dørhåndtak på vanlig vis. Akkurat denne konseptbilen skal visstnok også være kjøredyktig, i motsetning til Kia EV9-konseptet vi så i Frankfurt nylig.

Får nok momspåslag

Noen prisantyding tør ikke Møller å komme med foreløpig.

Audi har tidligere skissert at bilene på PPE-plattformen vil overlappe i nedre sjikt med de dyreste bilene på MEB-plattformen (hvor vi finner for eksempel VW ID.4, ID.5 og Skoda Enyaq), mens de mest kostbare modellene vil overgå bilene på J1-plattformen, altså Porsche Taycan og Audi e-tron GT.

At bilen ikke dukker opp før i 2024 gjør nok uansett at du kan forvente at det vil klistres en ganske saftig momsregning på A6 Avant, for sannsynligheten for at den prises under den forespeilede 600.000-kronersgrensa er nok lav.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no 22-tommers felger på konseptbilen. Disse vil nok ikke overleve til produksjonsmodellen - i alle fall ikke som standard. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm