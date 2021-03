Prisgunstig SUV og en helektriske stasjonsvogn

Slik blir de nye MG-bilene.

MG5. MG Motor.

Torstein Norum Bugge 17 Mar 2021 10:44

Britiske MG, nå eid av kinesiske SAIC, hoppet i fjor inn i det norske markedet igjen, med den elektriske SUV-en ZS . Nå melder selskapet i en pressemelding at ytterligere to nye modeller blir å kjøpe her til lands i år.

Først kommer den eleketriske SUV-en Marvel R i mai, og senere i oktober følger en elektrisk stasjonsvogn kalt MG5.

Marvel R er en SUV i det såkalte C-segmentet, som betyr at den er mellomstor og altså rett over den eksisterende ZS. MG5 er på sin side markedsførst som «verdens første helektriske stasjonsvogn», og burde således passe godt inn i det norske markedet. Det finnes dog flere andre elbiler på markedet med solid lagringsplass, slik som Teslas Model X og Audi e-tron, for å nevne noen.

Som med ZS er det store salgsargumentet for begge modellene prisen. MG selv omtaler prisene som «fornuftige» i pressemeldingen, men sier samtidig at bilene skal «oppfylle behovene til selv de mest kresne norske forbrukere».

Det er med andre ord store lovnader disse bilene må oppfylle når de først setter hjulene på norske berg. Men ZS har solgt imponerende godt i Norge, med over 3500 salg i fjor, så om disse nye bilene følger samme oppskrift er nok sjansen god for at også disse blir tatt godt i mot.

Burde være konkurransedyktige på pris

MG vil foreløpig ikke gi nøyaktige norske priser for de to bilene, men sier at Marvel R skal konkurrere direkte med biler som Škoda Enyaq. Da bør den også lande rundt 300–350.000 kroner som oppstartspris, ettersom dette er prisleiet Škoda har lagt seg i for Enyaq.

MG5 burde på sin side lande under dette igjen, men her har vi hverken noen sammenligning eller noen prisantydning å gå ut fra. MG ZS koster for øvrig fra 239.890 kroner i dag, så et sted mellom denne og MG5 er nok mulig å tenke seg.

Som stasjonsvogn vil den uansett skille seg kraftig ut i markedet for elektriske biler.

Marvel R kan lade opp andre elfartøyer

Den nye SUV-en blir utstyrt med et såkalt V2L-system («Vehicle-to-load»), som lar den lade opp andre elfartøyer. Dette er nok mest sannsynlig eksempelvis en elsykkel, men det kan også være en annen elbil eller annet elektrisk utstyr som trenger kraft. Det åpner opp for hurtiglading av datamaskiner, som jo kan være kjekt også.

Rekkevidden skal være på 400 kilometer etter WLTP-standarden, og lading fra 0–80 prosent kapasitet skal gå unna på 30 minutter med den rikige laderen. En varmepumpe skal sørge for bedre lading på kalde, norske vinterdager ved å varme opp batteriet.

Motorkraften på 288 hestekrefter og dreiemomentet på 665 newtonmeter gir en trekkraft på opptil 750 kilo. Hestekreftene er fordelt på tre motorer, én på forakselen og to på bakakselen. Det er altså firehjulsdrift her, og 0–100 km/t skal gå unna på 4,9 sekunder. En bakhjulsdrevet variant skal også bli tilgjengelig.

Bagasjerommet er ikke verdens største, med en kapasitet på 357 liter. Legges setene ned øker denne kapasiteten til 1.396 liter. I tillegg er det et lite bagasjerom under panseret på 150 liter.

Målene er på 4,67 x 1,92 x 1,62 meter, med en akselavstand på 2.800 mm.

Familieorientert stasjonsvogn

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

MG5 blir ikke mulig å få i like raffe spesifikasjoner, og er definitivt mer familieorientert enn Marvel R. Bagasjeromsplassen er på romslige 578 liter, som kan økes til 1456 liter med setene nedslått. Tilhengere lastet til opptil 500 kilo støttes, samt opptil 75 kg last på taket. Det blir ingen «frunk» på MG5.

På motorfronten får MG5 185 hestekrefter og et dreiemoment på 280 newtonmeter, med to elektriske motorer for bakhjulsdrift. Ladehastigheten blir den samme som hos Marvel R, men V2L-systemet blir ikke å få i stasjonsvogna. 0–100 km/t skal gå unna på 8,3 sekunder, og rekkevidden oppgis også her til 400 kilometer.

Begge bilene blir etter det vi forstår å få med både 19,4 berøringsskjerm og 12,3 tommers digitalt instrumentpanel, samt førerassistanse i MG Pilot-pakken. Dette inkluderer adaptiv cruisekontroll, blindsonevarsler, aktiv nødbrems og en rekke andre lignende teknologier som etterhvert er blitt vanlige i moderne biler.