Så mye vil regjeringens momsforslag ha å si for elbilprisene

Kjøperne av Mercedes-Benz EQS er blant bilene som vil merke en eventuell elbilmoms ganske godt. For en bil til en million kroner må du legge på 100.000 kroner om det blir innført moms på kjøpesummen over 600.000 kroner. En Taycan som i dag koster 1,7 millioner vil nærme seg to millioner med moms.

Som en del av Hurdalsplattformen til den nye Ap- og Sp-regjeringen er det foreslått å innføre moms på elbiler over 600.000 kroner. Det innebærer at man vil måtte betale moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner - om det kommer inn i regjeringens forslag til statsbudsjett og blir vedtatt i Stortinget.

Støre: Penger til ladestasjoner

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) kritiserte torsdag grepet under debatten om tiltredelseserklæringen i Stortinget.

– Man øker momsen på elbiler, som betyr at insentivene til å kjøpe elbil blir mindre. Da lurer jeg på om Støre kan gi konkrete svar på hva som kommer til å kutte klimautslipp, sa Solberg ifølge NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarte endringen, og sa at pengene regjeringen henter inn kan brukes til å bygge ladestasjoner.

– Da kan folk kjøre elbil i distriktene. Da blir dette med bensin og diesel mindre viktig, sa statsministeren.

Støre påpekte at en familie kan kjøre langt med en elbil som koster opptil 600.000 kroner, og at de som kjøper en bil til 1,2 millioner kroner «får betale toppen selv».

Så mye har det å si

Men hva har egentlig innføringen av moms å si for prisen på de elbilene som koster over 600.000 kroner? Vi har gått gjennom prisene og sett på hvor stor økningen egentlig er.

Vinterhjul er ikke inkludert i prisene (utenom for EQC, som har vinterhjul inkludert i kampanjeprisen), men også her vil moms komme til fremover om samlet pris ligger over 600.000 kroner - 5000 kroner ekstra om vinterhjulene koster 20.000 kroner, for eksempel.

Modell Pris i dag Pris med 25 % moms over 600.000 kroner Økning i kroner Økning i prosent Audi e-tron 50 Advanced Business 634.900 kroner 643.625 kroner 8725 1,4 Audi e-tron 55 S-Line Sport 739.200 kroner 774.000 kroner 34.800 4,7 Audi e-tron 60 S Sportback Pro 899.700 kroner 974.625 kroner 74.925 8,3 - - - - Audi e-tron GT Quattro Plus 960.400 kroner 1.050.500 kroner 90.100 9,4 Audi RS e-tron GT 1.286.800 kroner 1.458.500 kroner 171.700 13,3 - - - - BMW iX xDrive 40 Charged Plus 739.900 kroner 774.875 kroner 34.975 4,7 - - - - BMW i4 M50 Supercharged 659.900 kroner 674.825 kroner 14.975 2,3 - - - - Hongqi E-HS9 Premium 699.900 kroner 724.875 kroner 24.975 3,6 - - - - Jaguar i-Pace S Nordic Edition 669.900 kroner 687.375 kroner 17.475 2,6 Jaguar i-Pace HSE Mayfair Edition 789.900 kroner 837.375 kroner 47.475 6,0 - - - - Mercedes-Benz EQC 400 Progressive Edition Plus 660.000 kroner 675.000 kroner 15.000 2,3 - - - - Mercedes-Benz EQS 450+ 944.900 kroner 1.031.125 kroner 86.225 9,1 Mercedes-Benz EQS 580 4Matic 1.171.900 kroner 1.314.875 kroner 142.975 12,2 - - - - Nio ES8 Signature 7-seter (m/batteri) 759.000 kroner 798.750 kroner 39.750 5,2 - - - - Tesla Model S Long Range 929.990 kroner 1.012.488 kroner 82.498 8,9 - - - - Tesla Model X Long Range 1.049.990 kroner 1.162.488 kroner 112.498 10,7 - - - - Porsche Taycan 4S 973.900 kroner 1.067.375 kroner 93.475 9,6 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 1.702.900 kroner 1.978.625 kroner 275.725 16,2

Nils Sødal i NAF mener utslagene med elbilmoms på kort sikt vil være små, men advarer mot det han kaller en «avgiftsspiral» fremover.

NAF sier de jobber for at den nye regjeringen skal videreføre momsfritaket i 2022.

– Norge har også fått grønt lys fra EU til å fortsette med momsfritak. Elbilen er fortsatt ikke konkurransedyktig nok. Om de velger å innføre moms på alt over 600.000 kroner, vil det få flere utslag. På kort sikt er utslagene små. Det blir noe dyrere for biler som koster over 600.000 kroner, samtidig som vi vil se at en del modeller vil prises like under 600.000 kroner for å unngå moms, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Han påpeker imidlertid at de som er opptatt av elbiler må følge litt med på det som skjer med ladbare hybrider fremover.

– Det er foreslått kraftige avgiftsøkninger for ladbare hybrider i 2022, mellom 40.000 og 80.000 kroner. Den ladbare hybriden er i dag den største konkurrenten til elbilen, med 20–25 prosent av nybilsalget. Vi er redde for at disse avgiftene kommer nå for å kunne skape rom for ytterligere avgiftsøkninger for elbilen på sikt. Det vil i så fall kunne bli en potensiell avgiftsspiral, hvor en stor engangsavgift på elbil kan være neste skritt. Det er noe vi advarer sterkt mot - det er ingen vits i å gjøre gamle feil om igjen, sier Sødal.

Nye Tesla Model S blir ikke levert før mot slutten av 2022, skal vi tro Teslas konfigurator på nett. Men med elbilmoms vil den sannsynligvis bikke millionen.

– Bryter med prinsippene i mva-lovgivningen

Også bransjeforeningen for regnskapsførere, Regnskap Norge, har store innvendinger mot den foreslåtte elbilmomsen.

– Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970. Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre merverdiavgift på hele salgssummen på elbiler, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen til Bilnytt.

Han påpeker at det ikke finnes «hybridløsninger» i moms-lovgivningen der samme vare både er unntatt moms og momspliktig på samme tid, og lanserer en rekke problemstillinger som må utredes - blant annet hvordan man skal beregne moms på leasing av elbiler over 600.000 kroner.

Det samme peker Elbilforeningens Unni Berge på.

– Å innføre toppmoms er ikke rett fram og bør derfor ikke skje i en budsjettforhandling over natta. Det er for eksempel vanskelig å se for seg hvordan toppmoms skal organiseres i leasingmarkedet, som utgjør om lag 45 prosent av nybilsalget. Elbilforeningens råd er derfor å først utrede hvordan toppmoms kan innføres uten å ødelegge konkurransekraften til elbil, og en slik utredning bør gjøres i 2022, sier hun.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

TØI: 3,5 prosent ned

I en utredning fra Transportøkonomisk institutt het det at innføring av moms på alle elbiler ville kunne føre til mer enn en halvering av salget og en økning av de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nye biler på 60 prosent. Hvis man også innførte full engangsavgift var man oppe i over 60 prosent nedgang.

Moms på elbiler over 600.000 kroner ville «bare» gi en nedgang i salget på rundt 3,5 prosent.

– Det interessante er ikke om folk som kjøper dyr bil burde betale moms på elbil, men om folk som kjøper dyr bil istedenfor kommer til å velge store forurensende SUV-er på bensin og diesel. Det som koster mye når man velger elbil er lang rekkevidde, firehjulstrekk, plass og hengerfeste. Regjeringen har sagt de ikke skal bruke pekefinger i klimapolitikken. Da må de forholde seg til at dette er egenskaper som en del forbrukere etterspør, og gjennom rammevilkår sikre at disse forbrukerne ikke velger bensin- og dieselbiler, sier Berge i Elbilforeningen.

– Støre sier at momsinntektene skal gå til utbygging av ladestasjoner. Er ikke det bra, da?

– Norges landsdekkende hurtigladenettverk er allerede i ferd med å komme på plass. Å sikre fortsatt hurtigladeutbygging er viktig når elbilsalget øker kraftig, men det aller meste av denne utbyggingen vil og må skje kommersielt. Så bør det suppleres med å støtte utbygging i områder der utbyggingen ikke ennå er lønnsom, slik man allerede har gjort ved utbygging av 25 hurtigladestasjoner i Finnmark. Den utbyggingen klarte man å gjøre uten toppmoms.

Audis e-tron blir fra noen tusenlapper til rundt 75.000 kroner dyrere med elbilmomsen.

Det er heller ikke klart om det er mulig å få inn elbilmoms i regjeringens første statsbudsjett, eller om det må vente til 2023. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa eksempelvis på Arendalsuka tidligere i høst at det er begrenset hvor mange endringer regjeringen kan gjøre i den avgåtte regjeringens budsjett, og at hun heller trodde det ble 2023 enn 2022 for elbilmomsen.

Så mye vil eventuell moms ha å si for biler på ulike prisnivåer:

Dagens pris Pris med elbilmoms Økning i kroner Økning i prosent 650.000 kroner 662.500 kroner 12.500 kroner 1,9 prosent 700.000 kroner 725.000 kroner 25.000 kroner 3,6 prosent 750.000 kroner 787.500 kroner 37.500 kroner 5 prosent 800.000 kroner 850.000 kroner 50.000 kroner 6,3 prosent 850.000 kroner 912.500 kroner 62.500 kroner 7,4 prosent 900.000 kroner 975.000 kroner 75.000 kroner 8,3 prosent 1.000.000 kroner 1.100.000 kroner 100.000 kroner 10 prosent 1.250.000 kroner 1.412.500 kroner 162.500 kroner 13 prosent 1.500.000 kroner 1.725.000 kroner 225.000 kroner 15 prosent 2.000.000 kroner 2.350.000 kroner 350.000 kroner 17,5 prosent