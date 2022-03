Sniktitt Kia EV9 Concept

Etter EV6-suksessen: Dette blir neste el-Kia

EV9 blir neste dedikerte elbil fra koreanske Kia. Foreløpig får vi kun se bilen på bildet, som er konseptversjonen av bilen.

Frankfurt/ Tek.no: Med Car of the Year-pris og lange ventelister har Kias EV6 utmerket seg som en av de mest bemerkelsesverdige elbilene i 2021 og 2022.

På bilmessen i Los Angeles i november presenterte Kia for første gang det som skal bli «oppfølgeren» til EV6, i den forstand at det blir neste bil på den såkalte E-GMP-plattformen som EV6 bygges på. Bilen heter EV9, er en betydelig større SUV og Kia bekrefter nå at bilen skal i produksjon for Europa i andre halvdel av 2023.

På en tilstelning ved Kias hovedkontor i Frankfurt fikk vi overvære «Europa-premieren» på konseptversjonen av EV9, som Kia på litt uvanlig vis sier at er basert på produksjonsversjonen av bilen, ikke omvendt. Med andre ord: Produksjonsversjonen er allerede klar, som jo er litt mot normalt for slike konsepter, men det er som vanlig konseptet som skal skape blest om bilen, slik vi har sett så mange ganger før.

Kia er klare på at lysdesignet foran ikke kommer til å bli slik på produksjonsbilen. Det gjelder spesielt «pikslene» i den ellers tette grillen. Hvorvidt bilen får bakluke som løftes opp, todørsluke eller noe annet, er foreløpig ikke klart. Bilen vi så hadde ikke funksjonell bakluke i det hele tatt.

Nesten fem meter

Concept EV9 måler 4,93 meter i lengde, er 2,06 meter bred og 1,79 meter høy, med en akselavstand på solide 3,1 meter. Det høres kanskje ikke ut som de mest voldsomme dimensjonene, men i levende live ser den virkelig svær ut - som om Kias lille Soul og en Range Rover hadde fått et litt stort barn.

3,1 meter mellom akslene og SUV-formen med full takhøyde hele veien bak gir også et veldig romslig interiør, som i konseptbilen har blitt brukt til å få inn tre seterader med til sammen seks seter.

EV9-konseptet er ikke lenger enn 4,93 meter langt, men ser visuelt langt større ut når du ser bilen med egne øyne.

Dette er jo et segment i elbilmarkedet som foreløpig ikke er så mettet. De fleste av konkurrentene er foreløpig kinesiske, med navn som Nio ES8, BYD Tang og Hongqi E-HS9, men vi kan også nevne for eksempel Tesla Model X og ikke minst kommende Rivian R1S. Her er kanskje sistnevnte den mest sammenliknbare.

I en produksjonsversjon av EV9 vil nok den andre seteraden sannsynligvis ha mulighet for tre seter, slik at det blir sju til sammen. Foreløpig er det litt uklart hvordan bakluka på bilen vil bli seende ut - bilen Kia viste frem i Frankfurt hadde ikke en funksjonell bakluke i det hele tatt, og dørene måtte åpnes med fjernkontroll.

Svært romslig i EV9-konseptet. Forsetene kan vendes rundt 180 grader.

Seter som kan vendes

I typisk konseptbilstil har Kia også kommet opp med noen påfunn som det blir spennende å se om finner veien til produksjonsbilen. Ett er at setene på første rad kan snus 180 grader og den andre seteraden legges helt flatt, slik at man i praksis kan sitte ansikt til ansikt på første og tredje rad og ha et «bord» i midten.

Dørene i bilen har en slags slisse som går rundt bilen på begge sider innvendig, og her skal det være mulig å klipse fast ulike ting man måtte ha bruk for. Kia viser blant annet en bluetooth-høyttaler som kommer med bilen, og nevner blant annet koppholdere som annet som kan være praktisk å kunne flytte på.

Andre egenskaper på konseptbilen er blant annet videokameraer i stedet for sidespeil, som vi blant annet kjenner fra Audi e-tron, og et takstativ som kan trekkes inn i bilen når det ikke er i bruk - begge deler for å bedre aerodynamikken i det som ellers er en ganske boksete og lite aerodynamisk bil.

En 27-tommers kombinert infotainmentskjerm og instrumentpanel preger dashbordet i EV9-konseptet, som ellers må sies å være svært minimalistisk. Om denne typen ratt finner veien til produksjonsbilen gjenstår også å se.

Resirkulerte materialer

Selvfølgelig er det også i hovedsak mer eller mindre grønne materialer som brukes innvendig, med resirkulerte fiskegarn i gulvtekstilet og setetrekk i resirkulerte plastflasker og ullfibre. Det skinnet som måtte være innvendig er også vegansk, altså det vi har pleid å kalle kunstskinn. Kia sier de gradvis vil redusere bruken av animalsk skinn i bilene sine.

Spesifikasjonsmessig vet vi foreløpig lite, men Kia har sagt at bilen vil ha minst 480 kilometer rekkevidde og kunne lade fra 10–80 prosent på et sted mellom 20 og 30 minutter. EV6 og søstermodellen Hyundai Ionic 5 har jo begge 800 volts-arkitektur innvendig, som lar dem lade med opptil 239 kilowatt på en kompatibel hurtiglader.

Med tre seterader vil nok bagasjeplassen være noe begrenset, selv om bilen er romslig innvendig.

Man må nesten regne med at EV9 vil ha et batteri med noe større kapasitet for å oppnå denne rekkevidden, og da kan man kanskje anta at maks hurtigladeeffekt vil være omtrent i samme klasse - spesielt med tanke på at EV6 skal kunne lade til 80 prosent på 18 minutter. Man kan nok garantert også forvente at bilen vil få såkalt V2L, altså muligheten for å gi strøm til andre enheter via ladeporten og/eller en stikkontakt innvendig.

Kia bekrefter også at EV9 vil bli første bil med deres nye selvkjøringsteknologi «AutoMode», som etter hvert skal gi selvkjøring på nivå tre på motorveien. Det betyr i praksis at du skal kunne ta øynene bort fra veien og hendene bort fra rattet, men du må være parat til å ta over når bilen ber om det - for eksempel om været blir dårlig eller det dukker opp veiarbeid foran deg.

EV9 kommer altså neste år, og blir neste bil ut i Kias nylig oppjusterte mål om å ha 14 helelektriske modeller innen 2027. De varsler også at de vil starte produksjonen av små og mellomstore elbiler i Europa i 2025.

Solid bakkeklaring i EV9 Concept. 22-tommers felger hjelper også på det ganske kraftfulle uttrykket. Tredjeraden så ut til å ha ganske ålreit med plass, men den er nesten skjøvet helt tilbake i bakluka.