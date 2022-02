Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Kan være en måned til neste iPhone

Stadig flere rykter om ny iPhone SE.

På tide med en oppfriskning? Bloomberg hevder iPhone SE blir fornyet 8. mars.

Siste utgave av iPhone SE kom for snart to år siden, og skal vi tro på det vi leser på internett er det snart på tide med en oppgradering. Nå hevder Bloomberg å vite at lanseringen av en ny iPhone SE skjer allerede 8. mars.

I så fall skal det være snakk om en telefonen som er designet omtrent som i dag, men med 5G-støtte og vesentlig kjappere maskinvare.

Nettstedet hevder også at det kommer en fornying av iPad Air, med 5G-støtte, og slipp av en ny maskevennlig iOS-versjon i samme slengen.

Mange, men usikre rykter

Det har gått rykter om en ny iPhone SE i en god stund allerede, og alt fra «iPhone SE Plus»-navnet som antyder større skjerm, til påstander om bytte fra LCD-skjerm til OLED-skjerm og ansiktsgjenkjenning, kjent som FaceID, har vært nevnt ulike steder.

Men for øyeblikket virker det altså å være en langt mer moderat oppgradering av innsiden av iPhone SE som er på vei. Ryktene vil ha det til at det er samme A15 Bionic-brikke som driver dagens iPhone 13-modeller som kommer i neste iPhone SE.

Det er kanskje ikke fullstendig overraskende, gitt at det «bare» er to år siden dagens SE-modell ble lansert. Apples SE-modeller har det med å leve litt lenger, og utgaven før siste var i salg i fire år – fra 2016 til 2020.

To samtidige SE-modeller?

Det kan tenkes at Plus-navnet dukker opp selv om det ikke kommer en variant av iPhone SE med større skjerm. I så fall er det mulig dagens iPhone SE lever videre ved siden av en 5G-modell, slik at kjøpere selv kan velge.

Bloomberg skriver for øvrig at det er noe usikkerhet rundt produksjonskapasitet med en liten måned igjen til lansering. Ting kan altså endre seg, og Apple pleier sjelden å annonsere lanseringer noe særlig mer enn en uke i forveien.

Hvis Apple lanserer den 8. mars kommer det en knapp måned etter at Samsung har sluppet nye toppmodeller. Det er ventet storlansering av Galaxy S22-modeller onsdag den 9. februar.

Dagens iPhone SE koster 5500 kroner. Derfra er det kort vei til iPhone 11 (bildet), som har både ansiktsgjenkjenning og heldekkende skjerm.

Sterkere konkurranse fra andre – og seg selv

Da vi testet dagens utgave av iPhone SE i 2020 fikk den en sterk karakter og kom godt utav det, men den fikk også en del pepper. Det var vanskelig å komme utenom den lave prisen og den voldsomme ytelsen innpakket i et vanntett ytre av metall. Men samtidig er dagens iPhone SE i stor grad en iPhone 8 med raskere motor.

Dermed hadde vi innvendinger mot batteritid, skjermkvalitet og kamera. iPhone SE er fortsatt en høytytende og rimelig måte å få tilgang til Apple-universet på, men konkurransen fra Android-telefoner blir stadig sterkere, og lovnadene om relativt lange levetider med oppdateringer blir også stadig flere.

Med produkter som OnePlus Nord 2 og Motorola Moto G200 på markedet til under 5.000, for ikke å snakke om Apples egne aldrende toppmodeller virrende rett over iPhone SE-prisen kan det hende at oppgraderinger på mer enn prosessor gir mening for «billig-iPhonen». I dag koster en iPhone SE fra 5500 kroner, men hvis du vil ha moderne design med heldekkende skjerm og FaceID trenger du bare betale 500 kroner mer for rimeligste utgave av en iPhone 11.

