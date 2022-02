Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Moto G200 og Edge 20 Lite

Moto G200 er et skikkelig røverkjøp

Motorola er tilbake.

Moto G200 er et realt røverkjøp.

Gode, rimelige mobiltelefoner som ikke koster 10.000 kroner. Finnes de? Jo da, heldigvis er det ikke umulig å kjøpe mobil man blir fornøyd med til en fornuftig pris, men mange er de ikke. Frem til nå har kanskje det sterkeste kortet hett OnePlus Nord 2.

Men nå er Moto G-serien tilbake. For noen år tilbake var den nærmest alltid fasit om du ville ha en god telefon for få kroner. I det siste har Motorola rotet seg litt bort fra den smale stien og gitt oss noen Moto G-opplevelser som ikke helt har stått i stil. Da er det godt å se at nye Moto G200 spretter tilbake dit serien skal være.

Den gir rett og slett uforskammet mye telefon for pengene, og det merker du med en gang du åpner esken.

Vi tar en titt på både den helt ferske Moto G200, og «billigmodellen» fra fjorårets Edge 20-serie – Edge 20 Lite. De synes nokså like ved første øyekast, men det er telefoner der litt ulike deler av pakken er prioritert. Så kan hende er den eldste av dem best for deg? Begge er heldigvis meget gode.

Føles mye dyrere

Begge de to telefonene er bygget litt over samme lest. En blank-mattet bakside som ser litt ut som glass, men ikke er det – omgitt av en høyglanset blank ramme som kunne vært aluminium, men som ikke er det. Det ser lekkert ut, og det fungerer fint. Ulempen er lavere slitestyrke enn glass og metall, mens forlempen er at plast ofte tåler mer i møte med bakken.

Uansett hva du setter mest pris på av de to aspektene betyr plastbakside som regel billigere telefoner, og i denne prisklassen – at mer penger er brukt på andre ting enn innpakningen. Det er for øvrig, sannsynligvis, spart litt på forsiden også. For her nevnes ikke Gorilla Glass, eller noe spesifikt type glass. Formodentlig er det brukt et mindre kjent herdet glass enn i Motorolas dyrere modeller som gjerne har det dyrere og mer (aner)kjente glasset. Det kan bety at den tåler noe mindre om den lander med smørsiden ned, men i daglig bruk er det neppe her du vil merke noe til besparelsene.

Motorola Edge 20 Lite til venstre ved siden av Moto G200. Førstnevnte koster i underkant av 4000 kroner, mens G200 koster i underkant av 5000 kroner. Det plasserer dem i omtrent samme klasse, men det er store forskjeller på de to telefonene.

Slik er Motoene mot konkurrentene

Under ser du en spesifikasjonssammenligning mellom de to Motorolaene, og vår regjerende budsjettmester – OnePlus Nord 2. Vi tar like greit med Samsungs Galaxy S21 som vi nok kan kalle «folketoppmodellen» av Android-mobiler i dag, og til slutt Asus’ Zenfone 8 – en prisgunstig toppmodell som er svært kompakt.

Du blir neppe overrasket av å se telefonene til 4–5 tusenlapper tape spesifikasjonskampen mot telefonene til 7000–10.000 kroner. Det som kanskje likevel overrasker er hvor tett inntil de ligger. Det viser at du ikke behøver å blakke deg på telefon i dag for å få noe som det svinger forholdsvis godt av, hvis du aksepterer ett og annet lite merkbart kompromiss.

Motorola Edge 20 Lite Motorola Moto G200 5G 128GB OnePlus Nord 2 Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB Asus Zenfone 8 annonse Pris 3 745,- 4 662,- 4 450,- 6 390,- 6 990,- - - - - - Dimensjoner (cm) 16,59 x 7,6 x 0,83 16,81 x 7,55 x 0,89 15,89 x 7,32 x 0,83 15,17 x 7,12 x 0,79 14,8 x 6.85 x 0.89 Vekt (gram) 185 202 189 169 169 Byggematerialer Plast Plast Glass, plast Plast, aluminium Glass, aluminium Vannsikring Vannavstøtende Vannavstøtende Ingen spesiell IP68, "tett" IP68, "tett" - - - - - Skjermtype OLED, 90 Hz, HDR10+ LCD, 144 Hz, HDR10 Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ Super AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+ Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 Skjermglass Ikke angitt type Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Fingerleser På siden På siden I skjermen, optisk I skjermen, ultrasonisk I skjermen, optisk - - - - - Prosessor MediaTek Dimensity 720 Snapdragon 888+ MediaTek Dimensity 1200 Exynos 2100 Snapdragon 888 Lagringsplass (gigabyte) 128 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 Ram (gigabyte) 6 eller 8 8 8 eller 12 8 6 / 8 / 12 / 16 - - - - - Hovedkamera 108 MP, f/1,9, PDAF 108 MP, f/1,9, PDAF 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 12 MP, f/1,8, PDAF, OIS 64 MP, f/1,8, PDAF, OIS Vidvinkelkamera 8 MP, f/2,2 13 MP, f/2,2, AF 8 MP, f/2,3 12 MP f/2.2 12 MP, f/2,2, PDAF Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Selfiekamera 32 MP, f/2,3 16 MP, f/2,2 32 MP, f/2,5 10 MP, f/2,2 12 MP, f/2,5 - - - - - Batteristørrelse 5000 mAh, 30W lading 5000 mAh, 33W lading 4500 mAh, 65W lading 4000 mah, 25w lading 4000 mAh, 30W lading Lader inkludert Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt

Svært ulike skjermer

Sammenlignet med for et par år tilbake er det gode skjermer i begge disse to mobilene.

Begge er «raske skjermer», altså at de oppdaterer seg oftere enn de tradisjonelle 60 gangene per sekund. Men for Edge 20 Lite er det kun en liten oppgradering, til 90 hertz, eller 90 ganger per sekund om du vil. For G200 er det en voldsom oppgradering til 144 hertz. Jo raskere skjermene er desto bedre flyter innholdet på dem – det kan være nyttig for folk som spiller, og det er ekstra behagelig for øynene ved lang tids bruk. Det kan synes som enda en unødvendig teknisk spesifikasjon, men hvis du først er vant til en raskere skjerm er det kjipt å gå tilbake til 60 hertz.

Det er mye lettere å se forskjellen på 60 og 90 hertz enn det er å se forskjellen fra 90 til 144 hertz, så forskjellen i hastighet dem imellom er mindre enn man skulle tro. Iallfall for folk flest. 60 hertz ble tross alt lenge regnet for å være tilstrekkelig.

Til venstre Edge 20 Lite med en langt mer lyssterk OLED-skjerm. Til høyre G200 som ikke er like lyssterk og fremstår med blåstikk i sterkt lys. Innendørs ser derimot OLED-skjermen i Edge 20 Lite gulere ut når den skal vise hvitt.

Avhengig av lysstyrke fremstår ofte Edge 20 Lite-skjermen med litt gulstikk i det hvite, mens G200 ser blåere ut. Selv om jeg stiller på metning og på fargetone i skjerminnstillingene blir aldri skjermene helt kvitt disse urene hvitfargene. En annen forskjell mellom dem er opplevd skarphet. LCD-skjermen i G200 fremstår som noe skarpere på tekst selv om oppløsningen er nesten lik. Samtidig er det ikke bare positivt, for svært små bokstaver kan se litt utviskede ut også. Det føles litt som det er en bildeforbedringseffekt som ikke alltid er så treffsikker her.

For øvrig er det sannsynlig at OLED-skjermen har en «Pentile Matrix»-fordeling på underpikslene, som i praksis gir den lavere oppløsning. Dette er et vanlig fenomen, men ekstra synlig i enkelte skjermer og kan bidra noe til inntrykket av forskjellig skarphet.

Men LCD-skjermen kan ikke gi like dyp og feilfri svart som OLED-skjermen i Edge 20 Lite. Tidligere var det ofte gitt at OLED-skjermer ikke var like lyssterke som LCD-skjermer, men også her vinner faktisk Edge 20 Lite som er bedre under sterkt lys utendørs.

Dette er småting og du tenker neppe over det om du ikke ser telefonene side om side, eller du går fra årevis med en telefon med svært annerledes fargegjengivelse til en av disse. Edge 20 Lite vinner på lysstyrke og svartnivå, mens G200 er litt jevnere i responsen og oppleves skarpere.

Begge betydelig bedre enn tilsvarende prisede telefoner inntil for kort tid siden, men G200 har likevel den totalt sett beste skjermen.

Fra venstre; Moto Edge 20 Lite, OnePlus Nord 2 og Moto G200.

Store ytelsesforskjeller

Det er et viktigere område der G200 er udiskutabel vinner: ytelsen.

Både målt og til dels på opplevd, er rett og slett mye bedre. Snapdragon 888+-prosessoren er den som har drevet Android-toppmodeller flest det siste året.

Det hjelper for Edge 20 Lite sin del at MediaTek-prosessorene har blitt mye bedre enn de var. Dimensity-serien gjør det generelt greit i ytelsesmålinger og bra i bruk. Men her er det mer lugg enn i Moto G200.

Ytelsestestene utsletter også all tvil om hvilken som er mest fremtidssikker.

Menyene går silkemykt på den raske G200-skjermen. Det gjør de hele tiden – også når telefonen jobber med saker og ting i bakgrunnen. På Edge 20 Lite er menyene for det meste upåklagelige, men ikke alltid. Noen ganger butter det litt imot. Og telefoner flest får stadig mer å jobbe med og mer innhold å holde styr på i løpet av sin levetid, så det blir neppe bedre for Edge 20 Lite over tid.

Fra før vet vi at en Android-toppmodell til 8–10 tusenlapper med Snapdragon 888 eller 888+ normalt holder seg rimelig sprek over lang tid. Det burde den jo til den prisen, men her får du altså tilsvarende ytelse ned mot halv pris. Det er imponerende. At det er på slutten av «regjeringstiden» til denne prosessoren som toppmodell er ikke så nøye.

På både opplevd og teoretisk ytelse, og dermed også «fremtidssikring», scorer Moto G200 klart best. Her er den også kvassere enn OnePlus Nord 2 som så langt har vært favoritten. Den kjører for øvrig også en MediaTek-prosessor, slik Edge 20 Lite gjør, om enn en vesentlig kraftigere variant.

Ytelsestester

Menyene er like (gode)

Det er nesten rene Google-menyer som kjører på disse telefonene. Moto-appen og noen deler av innstillingsmenyen er alt som er «unikt» for telefonene. Det gjør det lett å finne seg til rette her for de fleste. Det betyr også solid ytelse fra menyene, og forholdsvis få bugs. Det er fine telefoner å bruke.

Et irritasjonsmoment med alle Moto-telefoner er at den såkalte «Smutgittskjermen» vekker telefonen ved den minste bevegelse. Det er alltid kjekt med alltid på-skjermer som viser hva som har skjedd når telefonen løftes, men på Moto-telefoner er funksjonen jevnt over for følsom. Hvis telefonene ligger på armlenet til en sofa har de en tendens til å våkne og lyse opp med varslinger bare noen setter seg litt lenger borte. Dette er mer irriterende for G200 enn for Edge 20 Lite, siden sistnevnte har en OLED-skjerm der kun delene av skjermen med informasjon på lyser. I G200 kommer hele baklyset på, og det er ganske merkbart i et helt mørkt rom. Funksjonen kan uansett deaktiveres.

Kamerariggen på Moto G200. Her finner du vanlig vidvinkel, ultravidvinkel og et dybdekamera som hjelper portrettmodusen.

Samme kamera, ulik kvalitet

Det er det samme 108-megapikslers hovedkameraet i begge de to telefonene. De tar rimelig gode bilder under godt lys, men det er verdt å få med seg at dette ikke er enorme sensorer. Det er heller ikke optisk stabilisering her. Så de gjør så godt de kan for å sanke detaljene. For en telefon med såpass treg innmat som Edge 20 Lite har betyr det at den tidvis bruker lengre tid enn G200, og dermed noe oftere gir uskarpe bilder på grunn av bevegelse.

Begge telefonene roter til bildene litt med en nokså tung komprimering som følges av forsøk på bildeforbedring som overoppskarping. Ved full innzoom blir bildene ofte litt maleriske – også selv om du ikke bruker full 108 megapikslers oppløsning. Samtidig får du betraktelig flere detaljer dersom du stiller oppløsningen til maks. Det er for øvrig en svært omstendelig prosess å stille bildemoduser på Edge 20 Lite, mens G200 er mye mer intuitiv. Jeg opplevde også en del bugs på en fullt oppdatert Edge 20 Lite som jeg ikke merket noe til på G200. For eksempel mistet jeg en periode helt muligheten til å velge ultravidvinkel, og knappen kom tilbake uten forklaring neste gang jeg startet kameraet.

Slik ser kamerahumpen i Motorola Edge 20 Lite ut.

Det er ikke fantastisk ultravidvinkel på noen av de to telefonene, men her er det en vesentlig forbedring på G200 likevel; med autofokus på ultravidvinkelen kan du bruke den som et fornuftig makrokamera, der makromodusen på Edge 20 Lite innebærer at den må hjelpe seg så godt som den kan med hovedkameraets store oppløsning og litt avstand.

Til selfier er Moto G200 klart best, siden den knapt bruker tid på å ta bildene der Edge 20 Lite bruker votter og vinter. Den kjører en slags langeksponering à la nattmodus selv på lyse dagen. Begge de to telefonene har mest lyst til å bruke «beauty mode» og glatte ut ansiktet via en litt bortgjemt automodus. Skrur du av forskjønningen blir G200 en kurant selfiemobil, mens Edge 20 Lite stadig er litt meh, siden den ofte gir bevegelsesuskarphet.

På dagtid går Motoene OnePlus Nord 2 i næringen, mens den er bedre i mørket. Ellers er det faktisk ikke så halvgærent rund baut for Moto G200, mens det er prosessoren som svikter Edge 20 Lite – også på fotofronten.

Ingen av telefonene har zoomkamera.

Testbilder fra Moto G200

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Testbilder fra Edge 20 Lite

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Gode til vanlig bruk, men G200 utmerker seg

Ingen av de to telefonene har noe mer enn en boksete enkelthøyttaler å skilte med. Det påvirker brukeropplevelsen hvis du gamer eller titter på TikTok-videoer, og slike ting. OnePlus Nord har for eksempel noenlunde grei stereolyd, og det er en vanlig egenskap for dyrere telefoner. Det fungerer likevel helt greit. Edge 20 Lite har for øvrig kablet hodetelefontilkobling, for deg som fortsatt har kablede headset – det gir mindre forsinkelse, en fordel for småsnuttene i TikTok og Instagram Reels. Det hadde også vært optimalt for gaming, men Edge 20 Lite er for svakt motorisert for krevende spill uansett.

Fingerleseren er plassert på siden av begge telefoner, og visuelt ser den nokså lik ut. Men ytelsesmessig får jeg færre feilskjær med Moto G200 enn med Edge 20 Lite. Jeg er litt usikker på om det reflekterer faktisk kvalitetsforskjell, eller om det bare er individuelle forskjeller mellom akkurat disse to telefonene. Det er uansett mulig å aktivere ansiktslås på begge telefonene, og det fungerer greit så lenge som det er lyst.

Hodetelefonkontakt er det ikke mange telefoner som har i 2022, men Edge 20 Lite er blant de få.

Batteritid og ladetid er tipp topp tommel opp på begge de to telefonene. De holder halvannen til to dager, og drar ikke fryktelig mye batteri. Men jeg merker meg at Edge 20 Lite stadig støter på smånupping i ytelsen ved bruk av kamera og innimellom ved bruk av andre apper. Det innebærer nok at prosessoren går for fulle mugger, og kan påvirke batteritiden om du har et bruksmønster som gjør at du stadig beveger deg i utkanten av telefonens maksimale ytelse.

Lyd under samtale er knall med begge de to telefonene, men de er litt begrenset oppad i lydvolum. Det gjør at du som har svekket hørsel muligens burde prøvekjøre disse før du kjøper – om du ikke bruker hodetelefoner til samtalene dine uansett. Da er de naturlig nok like gode som alle andre telefoner.

Jeg merker meg at treghetene jeg noen ganger irriterer meg over i Edge 20 Lite også har en tendens til å melde seg under samtale. Det betyr at du kan måtte vente litt fra du tar telefonen fra øret til skjermen skrur seg på, og du får mulighet til å taste menyvalg hvis du ringer telefontjenester som bank eller kundestøtte. For Moto G200 er det aldri en forsinkelse å spore og konstant varm kniv gjennom smør.

Motorola-telefoner tåler som regel fuktighet, og er satt inn med vannavvisende stoff. De er imidlertid ikke tette og bør ikke dynkes.

Moto G200 deler trone med OnePlus Nord 2

På overflaten ser Motorola Edge 20 Lite og G200 både like og forskjellige ut. Spesifikasjonene er ulike, men «nivået» de ulike delene befinner seg på fremstår for det meste nokså likt. Like fullt vinner G200 på de fleste fronter. Og på ytelse er det rått parti. Den er også rundt tusen kroner dyrere enn Edge 20 Lite, men til tross for at den starter på litt friskere 4700 kroner, er den et skikkelig røverkjøp.

Du får ikke bedre ytelse for pengene enn det G200 kan gi deg. Du får knapt nok en bedre telefon enn G200 for pengene – punktum. Den eneste reelle konkurrenten i norske mobilbutikker er OnePlus Nord 2. Som i likhet med Edge 20 Lite også er et kompromiss, men et litt annerledes et.

Så da er spørsmålet hva du foretrekker. Vil du ha bånn pedal på ytelse og fremtidssikring velger du Moto G200. I en del situasjoner er skjermen også bedre enn i Nord 2, og i mange vanlige situasjoner er kameraet også like greit. Ignorer det massive megapikselantallet på G200. Det lyver om kvaliteten, for Nord 2 har kanskje bare 50 megapiksler mot Motoens 108, men det er 50 bedre megapiksler når det blir mørkt, for eksempel.

Moto G200 lader også tregere enn Nord 2, men til gjengjeld er den som alle Motorola-telefoner vannavstøtende, der Nord 2 strengt tatt ikke har noen oppgitt vannsikring. OnePlus sier imidlertid at korte sprut eller dynkinger burde gå bra, så lenge telefonen tørkes fort av igjen.

Så for ytelse og skjerm og bedre motstandsdyktighet mot vann er det Moto G200 som gjelder. Hvis du oftere må «nødlade» mens du er innom hjemme, vil ta en del bedre bilder på farten og er fornøyd med en telefon som «bare» yter mer enn godt nok – er det OnePlus Nord 2 som gjelder.

Edge 20 Lite velger du dersom du vil spare en tusing uten å bli misfornøyd. Det er en god telefon, men kompromissene den lave prisen forutsetter begynner å bli merkbare både på ytelse, skjerm og kamera.

