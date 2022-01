Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Endelig: iPhone kan låses opp med munnbind

Neste iPhone-oppdatering gjør hverdagen mindre kronglete.

Nå som munnbindet har blitt fast tilbehør under alt fra handleturen til levering i barnehagen er det nok mange som har merket hvordan opplåsing av telefonen har blitt en liten prosess.

Særlig for iPhone, der ansiktsgjenkjenningen «Face ID» ikke fungerer med munnbindet på og du heller må taste inn en kode for å åpne telefonen.

Nå, straks to år inn i pandemien, ser det likevel ut til at Apple endelig er i ferd med å gjøre hverdagen med tiltak litt mindre kronglete for iPhone-brukere.

«Face ID med munnbind»

Selskapet tester nemlig Face ID-pålogging som ikke ber om kode når du bruker munnbind. Det viser bilder av en tidlig utgave av neste iPhone-oppdatering, betaversjonen av iOS 15.4, som brukere har lagt ut på Twitter:

I stedet for å skanne hele ansiktet ditt vil Face ID med munnbind-funksjonen heller trenes for å kjenne igjen unike trekk rundt øynene dine.

Apple innrømmer at dette nye påloggingsalternativet er mindre sikkert enn om du lar Face ID skanne hele ansiktet ditt, som i dag. Likevel er nok Face ID-opplåsing med munnbind såpass praktisk at mange gjerne tar sjansen på noen prosent større risiko for at en «look alike» skal stjele telefonen deres.

Også en egen Face ID-modus med bedre støtte for å kjenne deg igjen med briller er på vei. Du vil kunne trene iPhone til å kjenne deg igjen med flere ulike par, bare ikke kombinert med munnbind.

Kommer bare til nyere iPhoner

Funksjonene ser ut til å komme som en del av iOS 15.4-oppdateringen. Ettersom Apple akkurat slapp iOS 15.3 denne uken, tipper vi den er en måned eller to unna å bli tilgjengelig for allmuen.

Nettstedet 9to5Mac skal allerede har testet den nye Face ID-funksjonen for ansiktsmaske på en rekke telefoner. De rapporterer at bare iPhone 12- og 13-modeller støttes.

Dette kan skyldes at Face ID-sensorene i disse nyere telefonen er mer nøyaktige enn hos sine eldre brødre, eller at funksjonen krever mer prosesseringskraft for å fungere godt.

Om du har en eldre modell, som iPhone 11 eller iPhone X, ser det altså ut til at du må fortsette med kodeinntasting når du bruker munnbind.

Apple har også tidligere gjort forbedringer for alle iPhone-brukere med munnbind. Først ved å lære Face ID å gå raskt til å be om kode når den gjenkjenner munnbindet, og deretter ved å åpne for at Apple Watch kan låse opp telefonen din uten kode når den er like i nærheten.

Les også iOS 15.3 er her: Derfor bør du laste den ned nå

Apple iPhone 13 128GB annonse 8 950,- Sjekk nå 9 290,- Sjekk nå