Dette er budsjettmobilen konkurrentene må slå

OnePlus Nord 2 byr på fantastisk brukeropplevelse og kamera.

Det går lang tid mellom hver gang like imponerende telefoner som OnePlus Nord 2 kommer forbi til test. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 5 Aug 2021 20:00 Først publisert 5 Aug 2021 20:00

OnePlus Nord skapte en viss oppstandelse da den kom . Prisen var fornuftig og brukeropplevelsen var som på en toppmodell. Siden den gang har mobilprodusenten forsøkt å «melke» navnet litt, med flere mindre spennende Nord-modeller. Før denne - Nord 2 - som skal være den virkelig-virkelige oppfølgeren til fjorårssuksessen.

Designmessig har den fått god hjelp fra OnePlus 9-serien, der kamerahumpen på baksiden nærmest er en blåkopi fra de dyrere variantene. Formmessig føles den også veldig som en OnePlus 9, selv om det er tatt noen litt snarere og billigere veier her og der.

Heldigvis bærer ikke brukeropplevelsen nevneverdig preg av snarveiene, og det lukter faktisk ganske sterkt av god og dugelig fugl med Nord 2.

10 Fantastisk OnePlus Nord 2 128/8 GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen OnePlus Nord 2 er budsjettmobilen konkurrentene må slå i 2021. Fordeler Vanvittig bra kamera til prisen

Pen design som føles solid

Lynrask lader inkludert

Deksel inkludert

Raske og gode menyer

Stillemodusbryteren er med

Toppmodell i forkledning

Lover langvarige oppdateringer

Stereohøyttalere er uvanlig i billige telefoner

5G er på plass

Kjører krevende spill uten problemer Ting å tenke på Ultravidvinkelen kunne vært bedre

Boksete stereolyd

Ingen trådløs lading

Ikke vanntett

Ikke alle apper utnytter HDR-støtten

OnePlus Nord 2 og dobbelt så dyre OnePlus 9 Pro side om side. Nord 2 til venstre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Føles «skikkelig»

Der de mellomste Nord-telefonene som har kommet siden originalen har føltes plastete og ikke like solide som originalen, er Nord 2 tilbake til form. En ting er at vekten er høyere og at det ofte forbindes med kvalitet, men det virker likevel som det er mer enn det som taler til Nord 2s fordel:

Den pent buede baksiden er faktisk i Gorilla Glass 5, og flyter fint inn i rammen rundt telefonen. Den lille metallforhøyningen med kamera og ultravidvinkel på. Noe så lite som at den velkjente stillemodusbryteren på høyre langside av telefonen er tilbake. Alt føles bare litt mer riktig og «skikkelig» med Nord 2 enn med for eksempel Nord N10 eller Nord CE .

Telefonen føles betydelig mer solid, og ikke veik, bøyelig eller «klaprete» i plasten, slik telefoner ofte kan føles hvis noen har spart for mye penger i utviklingen.

Kan hende er det litt placeboeffekten av å holde en «billigtelefon» som i alle ytre egenskaper ser ut som en fersk toppmodell, men like fullt; inntrykket her er vesentlig bedre enn de andre Nord-telefonene unntatt originalen kan gi.

Spesifikasjoner: OnePlus Nord 2 Pris: Omtrent 4500 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,89 x 7,32 x 0,83 cm Vekt: 189 gram Skjerm: 6,43 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Maskinvare Prosessor: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 AI (OnePlus-tilpasset brikke) 1x Cortex A78@3 GHz, 3x Cortex A78@2,6 GHz, 5x Cortex A55@2 GHz, Mali G77 MC9 GPU RAM og lagring: 8 eller 12 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS Ultravidvinkel: 8 MP, f/2.3 Frontkamera: 32 MP, f/2.5 Annet Batteristørrelse: 45000 mAh (1–2 dagers brukstid) Lading: 65 watt hurtiglader medfølger, støtter ikke trådløs lading 5G-støtte er på plass Stereohøyttalere Ikke vanntett

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er ytelsen no’ særlig, da?

Ett av mine største spørsmål da jeg så lanseringen var; vil denne være noe særlig å bruke?

Det er først og fremst brukeropplevelsen som pleier å lide når man begynner å nærme seg 4000 kroner for mobilen, og flere av Nord-modellene mellom Nord 2 og originalen har vært svakere enn ventet. Det handler om ting som forsinkelser i menyene og ventetider ved appinnlasting og slike ting.

Maskinvaren inni har vært et stort spørsmålstegn. Det er sjelden telefoner med prosessorer fra MediaTek selges her på berget - og som regel er det kun de billigste telefonene. De er sjelden noe særlig å bruke. Men Nord 2 er jo et steg eller to opp fra de aller billigste - og selv om vi ikke har møtt prosessoren før stiller den godt forberedt, med spesifikasjoner ikke langt unna en toppet Snapdragon-prosessor.

Menysystemet i OnePlus-telefonene ligger svært nærme det du får i ren Android rett fra Google. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med usikkerheten rundt både tidligere Nord-er og prosessoren i denne nye er det en svært positiv overraskelse at tempoet her faktisk er helt prima. Veksling mellom apper har vist seg å være en øvelse Nord 2 tar på strak arm.

Det er betydelig bedre enn i noen av de mellomste Nord-utgavene, og telefonen føles faktisk også kvikkere enn originale Nord gjorde. Ytelsestestene skriver dessuten under på at den burde ha potensial til å være raskere enn alle sammen, med tall nærmere toppmodeller enn midten av prisstigen.

I ordinær bruk kan du tilsynelatende forvente en ytelse der du aldri venter på Nord 2, og der den sjelden virker merkbart stresset av noe som helst. Akkurat som med OnePlus 9, bare til flere tusenlapper mindre.

Likheten mellom Nord 2 og OnePlus 9-serien er slående. Om du ikke vet hva du skal se etter er det omtrent umulig å se forskjell. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Virkelig godt kamera til prisen

Det er litt omstendelig å forklare hvorfor kameraet i Nord 2 er godt. OnePlus har flyttet den utmerkede kamerabrikken fra vidvinkelkameraet i sine OnePlus 9-modeller, slik at den utgjør hovedkameraet i Nord 2.

Samtidig har den annerledes optikk enn i begge OnePlus 9-kameraene, om enn fortsatt med forholdsvis lyssterkt glass og optisk stabilisering på plass. Hasselblad-merkingen fra toppmodellene har blitt vekke på veien nedover i prisklasser.

Det er altså kameraet fra OnePlus 9 du får i Nord 2 - samtidig som det ikke er det. Gir det mening? Uansett - resultatene blir over all forventning for en telefon i denne prisklassen. De blir over all forventning uansett type foto du driver med - være seg om natten eller dagen.

Telefonen håndterer vanskelig dynamikk godt. På dagen klarer den seg greit med mye lys og mye skygger om hverandre. I slutten av testperioden kom det også en oppdatering som lovet å gjøre det enda bedre. Og det er her jeg har sett litt potensial for bedring sammenliknet med heftigere toppmodeller; den mister detaljer i bildet relativt fort hvis det er for stort spenn mellom ytterpunktene og du forsøker å få den til å fokusere i enten lyst eller mørkt område. Det er som om HDR-modusen ikke fullt ut strekker til, og de vanskeligste delene går over til å bli mest maleri.

Den er middels til god på hastighet i selve knipsinga og autofokus. Noen ganger fokuserer den også feil, men det er vanligst hvis motivet er i bevegelse og telefonen finner noe interessant bak motivet.

Foto er en disiplin få telefoner rundt 4000 kroner behersker bra. OnePlus Nord 2 er antakeligvis det aller beste du får i denne prisklassen hvis du vil ta bilder. Vi tar et lite forbehold om at det kan finnes bedre, mer uvanlige modeller og telefoner vi så langt ikke har testet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det har føltes som om de små utfordringene med dynamikk er relatert til programvare - og muligens prosesseringsbrikken fra MediaTek - som ikke helt har hengt med. Tar man det samme bildet med fokus på ulike steder vil som regel detaljene likevel kunne fanges. Dermed har det virket mest som telefonen ikke helt klarer å polere disse bildene så godt som den burde, fremfor noe som viser svakheter i selve maskinvaren.

Mest overraskende ved kameraet er at det klarer seg nokså fint også når man tar raske bilder i halvdårlig lys. Du trenger ikke bruke nattmodusen for å få greie resultater i skumring fra Nord 2. Det er ekstremt nyttig hvis man skal ta bilde av folk og dyr, siden nattmodusen som regel er avhengig av at motivet står i ro for å gi gode resultater.

Men en ålreit nattmodus er uansett på plass her, og gir relativt gode bilder om natten også, så lenge motivet altså står i ro.

Ultravidvinkelen er ett av områdene det er spart penger på sammenliknet med de dyrere OnePlus-modellene. Det er et skarve 8 megapikslers kamera som har relativt lyssvak fastfokusoptikk. Det betyr at det ikke kan brukes til makrofotografi på samme måte som ultravidvinkelen i dyrere OnePluser, Samsunger og Huaweier. Nærgrensen for kameraene er likevel brukbar og fra rundt ti centimeters avstand tar du nokså gode bilder, som i kombinasjon med høy oppløsning lar seg jukse til å se ut som noenlunde greie makrobilder.

Bildekvaliteten blir også merkbart svakere uansett når på døgnet du bruker ultravidvinkelen, selv om den er god nok til å levere brukbare bilder hvis du har lyset med deg.

Selfiekameraet tar helt ok bilder når det er lyst, og henger med et stykke inn i skumringen.

Kanskje hadde en litt mer lyssterk skjerm til utendørsbruk vært kjekt. Men til de aller fleste forhold er dette en meget god og rask OLED-skjerm med fin fargegjengivelse. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppleves som OnePlus 9 på det meste

Hva slags batteritid en telefon med forholdsvis ukjent maskinvare har er alltid spennende. Mange av de billigste mobilprosessorene er bygget på eldre modeller - de kan noen ganger være eldre modeller under nye navn. Det kan innimellom bety et ukledelig høyt strømforbruk som gjør at selv mobiler med store batterier må lades hver dag.

OnePlus Nord 2 ser ut til å ha strømforbruk omtrent som forventet, og klarer seg fint en dag eller to på sitt 4500 mAh store batteri. Det er ingen nevneverdig opplevd forskjell i strømforbruk mellom telefonene, som for en stor del rett og slett er like i store deler av innsatsen de gjør.

Skjermen reagerer raskt og fint på berøring, og virker også ganske presis. De fleste spill kjører uproblematisk på Nord 2, enten de er av den enklere typen eller mer krevende varianter.

Lydkvaliteten under samtale er god og klar, omtrent som forventet. Volumet kunne kanskje blitt noen knepp høyere for folk med hørselshemminger.

Fingerleseren sitter mot bunnen av skjermen, noe enkelte kritiserer OnePlus for, siden man må bøye tommelen ganske mye for å aktivere den. For meg har den virket greit, og den har også vært bedre enn mange av Nord-modellene siden originalen, som ofte har lest feil. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen ting får du ikke

Likhetene til storebror er også litt på godt og vondt.

Selv om Nord 2 er blant de billigste telefonene med stereolyd bygget inn, er ikke den stereolyden noe bedre enn i storebror OnePlus 9. Det er samtalehøyttaleren som brukes som «stereopartner» for den kraftigere høyttaleren i bånn. Det betyr at noe skikkelig stereoperspektiv får du ikke - du får i stedet «monolyd med litt utvidet bredde», hvis det kan beskrives sånn. Og på høyere volum låter det litt blikkboksete, akkurat som i OnePlus 9.

Blikkbokstendensene er uansett langt enklere å unnskylde her; det er ekstremt få telefoner i prisklassen som har denne «premiumfunksjonen», og siden det tross alt avlaster behovet for hodetelefoner eller Bluetooth-høyttalere en del går regnestykket i pluss, tross lydkvaliteten.

Det viktigste fra OnePlus-utvalget i 2021 fra venstre; OnePlus 9, OnePlus Nord 2 og OnePlus 9 Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du får heller (foreløpig) ikke HDR-logo på innhold i Netflix med Nord 2. Skjermen har støtte for HDR10+, forklarer OnePlus, men underlig nok er det ikke nevnt med store bokstaver i materiellet vi har fått med telefonen. Det kan dreie seg om programvare og sertifiseringer som ikke riktig har tatt igjen telefonen - i noen fall skal aktører, så som Netflix, dobbeltsjekke at telefoner støtter de riktige standardene før de skrur på tilgangen i app.

Nord 2 fremstår som litt mørkere utendørs enn mange mer påkostede mobiler gjør. Etter det vi får vite fra OnePlus er også lysstyrken begrenset oppad til 600 nits forbigående og 430 nits jevnt. OnePlus 9 klarte helt opp til 1100 nits på full sprut. Dette er altså ett av stedene der «kompromisset» som er Nord 2 ligger gjemt, til tross for at den også skal kunne gi HDR-opplevelser.

Nord 2 ved siden av OnePlus 9. Det er bare såvidt det er størrelsesforskjell på de to telefonene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Yter som en toppmodell fra 2020

Ytelsesmålinger er ikke alltid de viktigste i en mobiltest. Men i dette prisområdet kan de ofte si noe om ytelsen og responsiviteten vil holde seg over tid, og de sier noe om hvor stort «hoppet» i ytelse og fremtidssikkerhet er sammenliknet med andre telefoner i samme klasse.

Mange telefoner rundt denne prisklassen har bare såvidt ytelsen de trenger for å vare en stund før de oppleves som trege og irriterende. Samsungs Galaxy A-serie er for eksempel ofte på grensen av den ytelsen de bør ha allerede i året de slippes, og flere telefoner med Nord-navnet har vært det i året som har gått.

Da er det ekstremt spennende å se at en kinesisk mobil med forholdsvis ukjent prosessor for våre trakter gjør det så vanvittig bra. Målingene viser at den i de fleste fall legger seg på nivå med fjorårets toppmodeller. Årets toppmodeller, som koster vesentlig mer, utgjør et lite hopp opp, men noe må man jo få ekstra for tusenlappene de koster oppå Nord 2.

At du derimot får omtrent dobbel ytelse av andre tilsvarende prisede telefoner det siste året er imponerende. Vi har tidvis anbefalt å kjøpe fjorårets toppmodeller fremfor årets hvis du vil spare penger uten å gå ned i ytelse. Med Nord 2 får du altså i pose og i sekk. Her får du ytelsen og en fornuftig pris - uten å måtte gå for en ett år gammel eller eldre modell. Det er viktig når mobilprodusenter flest ikke skryter av mer enn tre års oppdateringer, og tiden fra lansering til grav i noen fall kan tikke ganske fort for telefoner i dette økosystemet.

Det er også viktig om du vil kjøre heftigere spill, så som Fortnite eller PUBG.

Nord 2 gir deg uten å mukke 60 bilder per sekund i Fortnite, selv om detaljnivået må senkes til medium. Ytelsen holder seg konstant nord om 30 bilder i sekundet, og ligger gjerne nærmere 50 når det ikke er hektisk aktivitet rundt deg.

PUBG kjører noe mer knirkefritt på mobiler generelt. Ytelsen er også her absolutt godkjent på Nord 2. Begge spillene bruker votter og vinter på installasjon og første oppstart - og noe som er ekstra merkbart hos Fortnite, der du må vasse gjennom Epics pågående krangel med appbutikkene for å i det hele tatt få lastet ned de siste årenes største e-sport-hit. Heldigvis laster begge vesentlig raskere på innlasting nummer to, når de enorme spillfilene er ferdig nedlastet og utviklerne er ferdige med å forsøke å selge deg ting.

OnePlus Nord 2 burde altså holde til det aller meste av apper og spill i overskuelig fremtid. I hvert fall er den rent «mekanisk» i stand til å holde tritt med høye krav. Så er det fremdeles et litt uskrevet blad hvor godt den vil holde seg med en prosessor som knapt er i noen annen høyprofilert telefon utenfor Asia. Hvis OnePlus gjør en god jobb med programvaren burde himmelen for Nord 2 være blå og fin.

PS! OnePlus lover to store Android-oppdateringer og minst tre års sikkerhetsoppdateringer for Nord 2. Om årets Android 12-oppdatering er inkludert i de «to store» er uvisst.

OnePlus Nord 2 ble endelig Nord-oppfølgeren vi har ventet på siden i fjor, etter en rekke mildt skuffende telefoner under samme navn. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus Nord 2 flytter forventninger

Som sin forgjenger er det store med OnePlus Nord 2 ikke at den er en telefon til 4500 kroner. Sånne finnes det mange av. Det spennende med den er forventningene den flytter.

OnePlus Nord flyttet grensene for den totale brukeropplevelsen du kunne få for rundt samme pris. En telefon som ikke tar pauser og som føles solid i hånden? Flotters. Den fortsatte sjarmetappen med å inkludere rask OLED-skjerm på et tidspunkt selv mange toppmodeller kom uten det. Kameraet var aldri fantastisk, men det var minst «som forventet» i sin prisklasse, og trakk iallfall ikke ned totalinntrykket av en god telefon. En telefon med «alt du trenger».

Nord 2 dytter videre det inntrykket av en telefon som overpresterer mot forventningene.

Den beholder den lynraske ytelsen og den flotte byggekvaliteten. Den har fått glass som tåler slitasje godt på baksiden. Den raske OLED-skjermen er fortsatt hjertelig til stede. Den bygger ut med fersk design fra årets toppmodeller, og et kamera som kan ta opp konkurransen med dobbelt så dyre mobiler. Lynrask lader på 65 watt i esken er også kjekt, selv om det er tradisjonell USB-A-tilkobling på veggladeren - en mer moderne USB-C-lader hadde vært hakket kvassere og mer universal for andre telefoner også.

Kanskje kunne man ønsket seg vanntetting, bedre stereolyd og trådløs lading i Nord 2. Det er i hvert fall de tydeligste punktene en toppmodell til 10.000 kroner skiller seg fra den på. Jeg hadde ikke sagt nei takk til oppgradert ultravidvinkelkamera heller.

Faktum er at nesten alt det Nord 2 ikke har, er ting du antakeligvis relativt sjelden har uttalt bruk for. Og da falmer mesteparten av ønskelisten inn i bakgrunnen når man bruker telefonen.

Vurderer du å kjøpe en rimelig telefon som har alt du trenger i 2021? I så fall bør OnePlus Nord 2 definitivt være på listen over mobiler du vurderer.

PS! Hvis du stusser over toppkarakter og en «fyldig» trekkliste til slutt får jeg understreke at vi har blitt nødt til å ta frem trekk som normalt ikke hører hjemme i denne prisklassen, men sett mer på hva dobbelt så dyre telefoner ville hatt av finpuss til sammenlikning. For telefoner til 4500 kroner er det ingen store mangler å trekke Nord 2 for.