Det viktigste fra iPad Pro til lavere pris

Men det er to ting som irriterer med nye iPad Air.

iPad Air deler design og mange egenskaper med iPad Pro, men vi savner den raske og gode iPad Pro-skjermen som er fin til mange timers sammenhengende bruk. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 2 Nov 2020 18:30

Apples iPad-serie er selveste urnettbrettet. Det er ingen foran. Det er få ved siden - kanskje bare Microsoft Surface, for folk som vil ha en fullblods PC i brettform.

iPad Pro er kongen av iPadene , men den er en steindyr toppmodell. Så i år har Apple flyttet ned mange av egenskapene til iPad Pro i en ny utgave som har fått navnet iPad Air. Den nye iPaden ser omtrent helt ut som en iPad Pro, men den har fått flere farger, et par nedgraderinger og en pris som topper omtrent der iPad Pro-prisen begynner. Klarer du deg med enkleste modell slipper du vesentlig billigere unna.

Men det er det ikke sikkert du gjør.

Brukeropplevelsen er lik mellom de to iPad Air-utgavene. Det er kun pris og lagringsplass som er forskjellig. Men fordi prisforskjellen er så stor fremstår den ene som prisgunstig, og den andre som i dyreste laget. Vi har derfor tildelt to ulike karakterer i denne testen.

8.5 Meget bra Apple iPad Air 64GB (4th Generation) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fantastisk nettbrett for pengene. Fordeler Stor og flott skjerm

Kraftig lyd i høyttalerne

Mulighet for gode tastatur og digital penn

Suveren brukeropplevelse på brett

Solid byggekvalitet

Langt sprekere farger enn Pro

Prisgunstig

TouchID er raskt - spesielt om ansiktsmasker utelukker FaceID Ting å tenke på Skjermen hakker ved panoreringer og er mindre behagelig enn 120hz i iPad Pro

TouchID er tregere enn FaceID

Bare 64 gigabyte lagringsplass

7.5 Bra Apple iPad Air 256GB (4th Generation) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Air med 256 gigabyte er for dyr når Pro gir deg vesentlig mer. Fordeler Stor og flott skjerm

Kraftig lyd i høyttalerne

Mulighet for gode tastatur og digital penn

Suveren brukeropplevelse på brett

Solid byggekvalitet

Langt sprekere farger enn Pro

TouchID er raskt - spesielt om ansiktsmasker utelukker FaceID

Mer enn nok lagringsplass Ting å tenke på Skjermen hakker ved panoreringer og er mindre behagelig enn 120hz i iPad Pro

TouchID er tregere enn FaceID

Så dyr at billigste iPad pro gir deg mye mer for pengene

Designmessig ser iPad Air ut som iPad Pro fra 2018. Det betyr ett enkelt øye på baksiden, den samme 11-tommers skjermstørrelsen, med forholdsvis tynn ramme rundt. Tynn i iPad-sammenheng iallfall. Den er mer kantete enn en tradisjonell iPad, med relativt tykke flate sider som ramme rundt, og i de tykke sidene sitter det fire høyttalergriller - som på Pro, men to av disse er til pynt. Holder du iPaden rett opp og ned kommer det kun lyd fra de to grillene til høyre, men i landskapsmodus får du stereolyd. Som alltid spiller Apples høyttalere høyt og godt - men Pro spiller naturlig nok bedre, og med stereolyd også i portrettmodus.

Den voldsomme kringlyden Pro-iPaden gir deg mister du også her.

Låsetasten gjør dobbel tjeneste på iPad Air - her er den også TouchID. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I midten under sitter det en USB-C-kontakt, så du ikke trenger å passe på en Lightning-kabel. Og øverst på høyresiden er de to volumknappene.

Det du bare såvidt ser er at det er stor forskjell på sensorene som ligger nedfelt i den svarte rammen øverst. Ser du veldig godt etter, fra rett vinkel, ser du at det er fire øyne som titter på deg fra en iPad Pro, men kun ett fra iPad Air.

Brettet føles velbygget og solid mellom hendene, og en vekt på såvidt over 450 gram gjør at det ligger greit mellom hendene over tid. I hvert fall så lenge du ikke monterer et tungt Magic Keyboard-tastatur.

Apple iPad Air 256GB (4th Generation) Pris 8790 NOK Datatilkobling USB HDMI Nei Medfølgende tastatur Nei Pikseltetthet 264 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm Skjermoppløsning 1640x2360 piksler Skjermstørrelse 10.9 Tommer Skjermteknologi LCD Paneltype IPS (TFT) Farge Sølv, Blå, Grønn, Grå, Gul, Gull, Rosa Bredde 247.6 mm Dybde 6.1 mm Høyde 178.5 mm Produktvekt 458 g Funksjoner Kan dokkes, Stylus pennstøtte (Active Digitizer), Støtter NFC, Fingeravtrykkleser Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Effektivt antall piksler frontkamera 7 megapiksler Antall kameraer 2 stk Effektivt antall piksler 12 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Integrert geotagging, Innebygget blits Videoinnspilling Ja Maks oppløsning 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Nei 3G (UMTS) Nei 4G (LTE) Nei 5G (NR) Nei Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 5.0 Innebygget satelittnavigasjonssystem Nei Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 256 GB Intern lagringsplass (type) Flashminne/SSD Minnekortleser Nei Operativsystem (Den siste versjonen) Apple iPadOS 14 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Prosessorkjernetype 6 (Hexa) Core SoC/CPU (System on Chip) Apple A14 Bionic Batterielevetid (ved bruk) 10 h Batteritype Li-polymer Lanseringsår 2020 Produsentens produktside https://www.apple.com/ipad-air/, gb

Dyr lagringsplass

iPad Air begynner på noenlunde folkelige 7.000 kroner. Dyrt for et nettbrett, men man kan argumentere for at det ikke er så fryktelig dyrt for det iPad har blitt - med en nytteverdi og brukeropplevelse som truer Windows-PC-er for mange brukere. Men allerede her støter vi på et lite aber; billigste utgave har bare 64 gigabyte lagring. Klarer du deg egentlig med det? Du kan hoppe opp til 256 gigabyte lagring, men da lander prisen på 8.800 kroner - kun en tusing lavere enn billigste iPad Pro.

Hvis du kan avse den ekstra tusingen bør du ikke spare på den.

Som du kanskje aner - denne testen er en spagat. Den handler om et veldig prisgunstig Pro-aktig nettbrett, og et Pro-aktig nettbrett som ikke helt lever opp til prisen.

Farger og lysstyrke er som alltid meget bra i iPad Air-skjermen, men 120 hertz-skjermen fra Pro får du ikke, og det er et ganske stort tap, synes vi. Spesielt om det er den dyreste Airen med 256 gigabyte lagring du ser på. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den viktige skjermen

Selv om de ser svært like ut er det to svært viktige forskjeller på iPad Air og iPad Pro som gjør at den tusenlappen mellom en Air med utvidet lagringsplass og rimeligste Pro ikke er verdt det.

Den ene forskjellen er skjermen. Air har en vanlig 60-hertz skjerm, mens Pro har en 120-hertz skjerm. Det høres kanskje ut som nerdete mumbo jumbo, men faktum er at True Motion-skjermen i iPad Pro er vesentlig bedre. Bildet beveger seg jevnere, og øynene slapper mer av. Hvis du er vant til raske skjermer med 90 Hertz oppdatering eller mer er det lett å se at Netflix-panoreringene er mindre jevne enn optimalt på iPad Air. Hvis du plages med skjermbasert hodepine vil du kanskje merke at iPad Pro er mer skånsom.

Skjermen er en av de tilsynelatende små tingene som du bør vurdere om kan bli en stor ting for deg.

For all del; Apple kan sine skjermer. iPad Air har ikke en dårlig skjerm, og betaler du 7.000 kroner for enkleste modell, er den god nok. Det er tross alt nesten 3.000 opp til billigste iPad Pro. Men skiller det bare 1.000 kroner, derimot ...

Om du ser godt etter ser du at iPad Pro-skjermen i bakgrunnen titter på deg med langt flere øyne enn iPad Air-skjermen i forgrunnen. Det er de mange sensorene som gir iPad Pro FaceID-lås. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

TouchID vs. FaceID

Den andre store forskjellen her handler om frontkameraet på iPadene. iPad Pro har et skikkelig FaceID-kamera, mens iPad Air bare har et vanlig enkeltstående kamera til selfier og videosamtaler. Det betyr at Air må logge deg inn med noe annet enn ansiktet; i praksis blir det fingeren. Låseknappen på øverste høyre hjørne av iPaden har lagt på seg, og gjør nå dobbel tjeneste som fingerleser.

Jeg har pleid å like Apples TouchID-løsninger, men denne synes jeg er litt mer kranglete enn jeg liker. Den brukte svært mange forsøk på å lære seg fingrene mine, og et par av forsøkene strandet faktisk da den ikke helt klarte å lese fingeren skikkelig - en opplevelse jeg aldri har hatt på TouchID-baserte mobiler fra Apple. Men etter at fingrene var lest inn ble opplevelsen en del bedre. Den har låst opp brettet kjapt og greit og hver gang jeg har brukt den siden. Kan hende er det bare under innlæring den blir vanskeligere å ha med å gjøre når den er smal, eller så var det en bug som har blitt oppdatert bort underveis.

Til daglig fungerer TouchID greit, men jeg må si at det er et savn at iPaden ikke bare er åpen når jeg trenger den, slik FaceID sørger for. På den annen side går vi jo alle for tiden rundt som maskerte bankranere, og selv om det forhåpentligvis ikke er nødvendig for all fremtid, understreker det at også fingerlesere har sin misjon. Det beste hadde vært en kombinasjon med begge deler i samme produkt, slik Android-telefoner typisk har.

Personlig foretrekker jeg FaceID soleklart foran TouchID. Spesielt på en iPad der det ikke er gitt hvilken orientering jeg bruker brettet, og jeg støtt må fomle etter riktig side for fingersensoren. Brettet sier riktig nok fra på skjermen hvilket hjørne den sitter i, men du vet - slikt blir det ikke muskelminne av.

iPad Pro nederst har et ekstra vidvinkelkamera og en LIDAR-sensor som gir den rask oversikt over sine omgivelser i 3D til for eksempel rask fokusering eller utvidet virkelighet (AR). iPad Air har «bare» et kamera, men kameraet fungerer godt nok - og den kan fortsatt bruke AR-funksjoner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forskjellen som ikke er så farlig

Den tredje fysiske forskjellen mellom iPad Air og iPad Pro handler om selve kameraene. Både foran og bak. Ett av dem er faktisk bedre enn i Pro-modellene. Selfiekameraet foran har mer lyssterk optikk, og burde derfor funke litt bedre i dunkel belysning. Noen kjempestor forskjell i praksis er det dog vanskelig å merke.

På baksiden har årets iPad Air samme enkeltstående kamera som i iPad Pro fra 2018. Den «mangler» altså LIDAR-sensoren og ultravidvinkelkameraet fra vårens iPad Pro.

Hvis du er en av dem som bruker de kameraene og utvidet virkelighet-funksjonene som støttes bedre gjennom dem er det sannsynlig at du vet hvor viktige de er for deg. For meg, og jeg mistenker for de fleste, er dette det minst viktige aspektet ved en iPad. Her til lands har iPad-brukere flest om ikke bare en telefon ved siden av, så noen ganger flere telefoner og endatil dedikerte kamera.

Kameraoppsettet på baksiden av en iPad fungerer altså som to ting; enten en «helgardering» i tilfelle du mot formodning trenger å ta bilder av noe med nettbrettet ditt, eller som et verktøy for utvidet virkelighet. Og selv om Air mangler vidvinkelkameraet og ekstrasensoren, kan den også kjøre AR - det er bare litt mer tidkrevende for den å finne ut hvor den er i et rom.

iPad Pro fås som 11-tommer og 12,9-tommer, mens iPad Air kun finnes i 11-tommers utgave. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En iPad er alltid en iPad

Det finnes Android-baserte nettbrett, men de selger ikke så godt - og produsentene av dem fornyer dem ikke så ofte. iPad har nesten blitt for nettbrett slik Thermos er for ... øh, termoser. Hvis du altså ikke trenger jobbens fullblods kontorprogramvare på brettet ditt og går for en Microsoft Surface.

iOS-baserte iPadOS har blitt svært bra å bruke etter hvert. Det tillater samtidig kjøring av flere apper på skjermen, og du kan dra og slippe innhold - være seg bilder, filer eller tekstklipp mellom vinduene.

At iPad Air er så lik forrige iPad Pro gjør at den deler tilbehør med Pro-serien. Her på svindyre Magic Keyboard, som gjør brettet nesten til en laptop. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nettbrettene er også så lynende raske at det er nær likegyldig hvilken av de to siste iPad Pro-ene du velger, eller om du går for en iPad Air. Apple A14-brikken som driver Air gir deg en sømløs og flytende opplevelse i alle brukstyper, akkurat slik A12Z og A12X fra de to Pro-nettbrettene. Teknisk sett er det en noe svakere prosessor i Air, men den er litt ferskere og kan potensielt ende med å få oppdateringer litt lenger frem i tid - men da snakker vi først om fire-fem år, slik vi kjenner Apple.

Med mindre du har relativt spesielle behov, er iPad Air for alle praktiske formål en like god iPad som iPad Pro til vanlig jobbing. Det hører imidlertid med at du ikke får den i 12-tommers utgave, for deg som vil ha en større skjerm. Da er det bare Pro-en som gjelder. Og for deg som ikke engang trenger 11 tommer, kan du spare enda 3.000 kroner på å gå ned til den vanlige iPad-en. Den som bare heter iPad, og fortsatt gjør en framifrå jobb om du skal surfe, skrive eller spille spill.

På vippen: Billigste iPad Air er en prisgunstig lettversjon av iPad Pro. I sin dyreste utgave skiller det så lite opp til billigste iPad Pro, at det er like greit å gå for ekte vare. For tusingen du betaler ekstra får du mye bedre skjerm, dobbelt så mange høyttalere og FaceID-funksjon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så er iPad Air et godt valg?

Hvis du klarer deg med billigste iPad Air er den et meget godt valg. Selv ikke de dyreste Android-nettbrett rivaliserer fullt ut opplevelsen iPadOS gir på brett. Utviklingen i den enden av verden er rett og slett ikke like langt kommet på brett som på telefon - der mange Android-telefoner nå går iPhoner en høy gang i brukeropplevelse.

Men med den billigste versjonen må du klare deg med bare 64 gigabyte lagring. Med apper som kan være flere gigabyte hver, og med litt «offlining» av Netflix og Spotify til hytteturen forsvinner gigabytene fort. Du bør være helt sikker på at dette er nok lagringsplass. Et typisk scenario der det kan være nok, er hvis iPaden kun er tenkt til stue- og bybruk, der du uansett har nett, og tilgang på WiFi eller god datakvote. Da får du også velge mellom en rad av forskjellige tøffe farger, som du ikke får iPad Pro i.

Det er likevel greit å tenke over at skjermen her er vesentlig dårligere enn den er i Pro-utgaven, og sliter du med øyeslitasje og hodepine på grunn av litt for flittig skjermbruk, kan oppgraderingen til Pro være verdt det allerede på det punktet.

For deg som trenger mer enn 64 gigabyte skiller det kun tusen kroner mellom en fersk iPad Pro i rimeligste variant og en iPad Air med 256 gigabyte lagring. Det skal sies at Pro-en da «bare» vil ha 128 gigabyte lagring, men strengt tatt er nok det tilstrekkelig for de fleste. I bytte for tusenlappen og mindre, men tilstrekkelig, lagringskapasitet får du en skjerm du kan sitte foran i time etter time. Og den låser seg opp automatisk.

Jeg klarer meg ikke med bare 64 gigabyte lagring, så for meg er det ingen tvil om at jeg heller hadde valgt billigste Pro-utgave fremfor Air. Men for deg som kanskje ikke trenger å lagre så mye rett på brettet kan det være penger å spare på å velge Air.