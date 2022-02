Nesten ingen spiller på nye grafikkort

Steam-undersøkelse avslører tunge tider for PC-spillere

AMDs Radeon RX 6000- og Nvidias GeForce RTX 30-kort.

Steam er verdens mest brukte spillplattform og kjører på titalls millioner datamaskiner over hele verden. Hver måned sender programmet informasjon om maskinene det er installert på tilbake til Steam-eier Valve. Data som blant annet fremstilles i rapporter og kan fortelle både spillutviklere og spillere om trender i PC-markedet.

Denne uken slapp Valve resultatet av årets første «maskinvareundersøkelse», og den gir et interessant blikk inn i grafikk- og prosessormarkedet.

Det er verdt å nevne at tallene til Steam gjelder for hele verden, og at statistikken for Norge nok ville sett ganske annerledes ut. Som kjent foretrekker mange av oss å ligge i forkant av utviklingen, og vi kjøper mange toppmodeller og oppgraderer maskinvare ofte.

Men, vi kan altså lese sort på hvitt at det stadig er Nvidias GTX 1060 som er grafikkortet flest Steam-spillere i verden har i maskinen sin. Dette er et mellomklassekort som nylig rundet 5,5 år og holder på 7,8 prosent markedsandel!

Slik oppsummerer Steam den siste maskinvareundersøkelsen for januar.

Få nye grafikkort på topplisten

Til tross for at det har gått nesten 15 måneder siden Nvidia lanserte sin RTX 30-serie med grafikkort må vi helt ned til en 8. plass på listen over de mest brukte kortene før vi finner det første fra serien. Og det mest populære grafikkortet fra RTX 30-serien er den mobile RTX 3060-brikken som bor i nyere budsjettbærbare.

Kort fra RTX 30-serien for stasjonære maskiner finner vi først på en 12. plass, og det er da RTX 3070 som har lurt seg inn på plassen like foran RTX 3060. Hvert av dem har ifølge Steams rapport henholdsvis 1,8 og 1,7 prosent markedsandel.

Entusiastyndlingen RTX 3080, som har vært notorisk vanskelig å få tak i siden lansering, har en markedsandel på 1,1 prosent. RTX 3090, det kraftigste grafikkortet på markedet, er det bare like over 0,4 prosent av Steam-brukere som spiller med. Det er imidlertid ikke så rart, med tanke på at kortet koster godt over 20.000 kroner.

Steams oversikt over de mest brukte grafikkortene.

Krisetall for AMD

Mens utbredelsen til Nvidias nyeste serie skuffer, står det likevel langt verre til for rivalen AMD. Deres mest populære kort fra den vel år gamle RX 6000-serien er nemlig mellomklassekortet RX 6700 XT, og det finner vi helt nede på en 87. plass. Med en markedsandel på 0,2 prosent.

Kortet er for øvrig det eneste nye fra AMD på Steams oversikt over de 100 mest brukte grafikkortene. Til sammenligning har Nvidia 14 oppføringer fra RTX 30-serien inne på topp 100-listen.

Andre grafikkort fra AMDs RX 6000-serie kan ikke ha over 0,16 prosent markedsandel hver seg, noe som løfter spørsmålet om hvor mange grafikkort AMD faktisk har produsert og solgt til spillere det siste året.

Nvidia er ikke overraskende fremdeles den desidert største leverandøren av grafikkort med en markedsandel på over 75 prosent. Siden august, som er så langt tilbake Steams rapport strekker seg, har selskapet dessuten styrket seg mot AMD, som har gått fra en markedsandel på 16,3 prosent ned til 15 prosent nå i januar.

Nvidia har de 13 mest populære grafikkortene på listen.

AMDs prosessorer stjeler kunder fra Intel

Over på prosessorfronten ser vi at det går bedre for AMD. Siden august har selskapet, anført av sine Ryzen-prosessorer, gått fra en markedsandel på 25 prosent, til 31,1 prosent. Økningen ser imidlertid ut til å ha stanset etter at Intel lanserte sine nye og gode Alder Lake-prosessorer i november.

Det er sunn konkurranse i praksis, og gode nyheter for alle forbrukere.

Vi ser for øvrig at det fremdeles er mest vanlig å spille med en firekjernet prosessor, noe vel 36 prosent av Steam-brukerne sitter på. På plassene like bak finner vi at 32 prosent har en sekskjernet prosessor og 17 prosent har en CPU med åtte kjerner.

Bare om lag 2,5 prosent av Steam-spillere har en prosessor med flere enn åtte kjerner.

To gode uvenner og toppmodeller: Intels 12. generasjon Alder Lake-prosessorer virker enn så lenge å ha stoppet lekkasjen av folk til AMDs Ryzen 5000-serie prosessorer.

Spillere har oppgradert til Windows 11

Av andre interessante detaljer kan vi lese at 13,5 prosent av Steam-brukerne allerede har oppgradert til Windows 11 som ble sluppet i fjor høst.

Den mest populære skjermoppløsningen er fremdeles 1080p med 67 prosent andel. Den nest mest brukte oppløsningen for spill er 1440p, mens bare 2,4 prosent av Steams spillerbase har en 4K-skjerm.

Omtrent 50 prosent av spillere har nå 16 GB systemminne, og 11 prosent har hele 32 GB tilgjengelig, men over 25 prosent har kun 8 GB.

Under 10 prosent av spillere har mer enn 8 GB videominne tilgjengelig for spill.

Flere utforsker virtuell virkelighet

Interessant nok ser det også ut til at det har ligget en del VR-briller under folks juletre i år. Ifølge Valve har 3,4 millioner Steam-brukere koblet en VR-brille til maskinen sin den siste måneden. Det er opp fra 2,95 millioner i desember.

Det siste året skal VR-briller ha blitt brukt av 29,5 prosent flere Steam-spillere, så det er tydelig at kategorien er i vekst.

Verdt å merke seg er imidlertid at tallet på VR-brukere nok er en del høyere enn rapportert. Flere av de mest populære brillene, som Facebook-eier Metas Oculus Quest 2, fungerer nemlig uten å måtte kobles til en datamaskin. Sistnevnte står for øvrig for den sterkeste veksten blant VR-briller.

Flere data fra Steams maskinvareundersøkelse finner du hos Steam.

