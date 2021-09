Er datamaskinen din klar for Windows 11?

Vi ser nærmere på tre «problemkrav» og hva du eventuelt kan gjøre med dem.

Windows 10-appen «Tilstandskontroll for PC» kan fortelle deg om PC-en er klar for Windows 11 – og eventuelt hvorfor ikke.

Da Microsoft sånn midt på sommeren lanserte Windows 11, kom det litt som en overraskelse og litt som en påminner om at ingenting varer evig. For etter hvert ble det klart at Microsoft har satt noen klare krav til maskinvaren operativsystemet skal kjøre på, og plutselig var mange veldig opptatt av alderen på sin egen datamaskin.

Nå er det egentlig ingen umiddelbar fare selv om du skulle sitte med en PC som er for svak eller for gammel. Microsoft kommer i hvert fall til å støtte Windows 10 fram til høsten 2025.

Samtidig er det jo leit at en datamaskin som egentlig fungerer helt fint ikke skal kunne bruke Windows 11, og dette har også ført til at Microsoft har fått en del klager på disse kravene.

Samtidig er de fleste av minimumskravene såpass lave at de fleste datamaskiner er innafor: 64 GB lagringskapasitet, 4 GB minne, en tokjernet prosessor med klokkefrekvens på 1 GHz, en grafikkløsning som takler DirectX 12 og en 9-tommers skjerm med HD-oppløsning.

Dette er krav som ligger godt under spesifikasjonene til de fleste PC-er som har blitt solgt de siste årene. Og skulle du formodning sitte fast med en bitteliten SSD eller eldgammelt grafikkort, er det i tillegg gjerne mulig å oppgradere seg forbi problemet.

Litt tøffere krav

Men i Microsofts liste ligger det også noen litt hardere krav som retter seg mot to av datamaskinens hovedkomponenter, nemlig hovedkortet og prosessoren.

Her støter vi på tre hovedproblemer. For det første skal ikke prosessoren bare være kjapp nok, den skal også være ny nok. Generelt kan vi si at Windows 11 krever en 8. generasjon Core (Coffee Lake) fra Intel, alternativt andre generasjon Ryzen fra AMD – eller nyere enn dette.

Full liste over godkjente prosessorer finner du her: AMD / Intel.

For det andre må datamaskinen ha en andregenerasjons «sikkerhetsprosessor». Dette er også kjent som TPM 2.0.

I tillegg til dette må hovedkortets fastvare støtte sikker oppstart (secure boot). Dette er gjerne påslått og aktivert som standard dersom du har en relativt ny ferdigbygd datamaskin. Men har du satt sammen PC-en selv, kan det godt være at du må ta noen grep her også.

Allerede god nok?

Ettersom de fleste normale folk ikke går rundt og husker hva slags maskinvare som sitter i PC-en sin, har Microsoft like godt snekret sammen en app som kan sjekke om datamaskinen er godkjent for Windows 11.

Appen er kalt «Tilstandskontroll for PC» og kunne tidligere finnes nederst på denne siden. I skrivende stund har den dog blitt midlertidig fjernet, men dersom du er i Windows Insider-programmet finner du den her. Det fine med denne nyere versjonen er at du får litt mer informasjon om hvor det stopper opp.

I tillegg går det selvsagt an å sjekke spesifikasjonene manuelt, slik at du vet om for eksempel prosessoren holder mål. Det er mange måter å gjøre dette på, men en av de enkleste er å starte appen Systeminformasjon. Bare trykk Windows-tasten, begynn å skrive «systeminformasjon» og press <enter> for å starte.

I eksempelet over kan vi se at prosessoren både tikker raskt nok og har to kjerner. Men den tilhører bare 6. generasjon Core-prosessorer og er sånn sett for gammel.

Mulig problem: Prosessoren

Dersom Microsoft ganske enkelt mener du har en prosessor som ikke holder mål, er den eneste løsningen å bytte den ut med en nyere. Har du da en bærbar PC må vi dessverre skuffe deg – på de aller fleste nyere laptoper er CPU-en loddet fast til hovedkortet og kan ikke skiftes ut.

Uheldigvis er det ikke så enkelt dersom du har en stasjonær Intel-PC heller. Generasjonsskiftet mellom Kaby Lake (ikke Win 11-godkjent) og Coffee Lake (Win 11-godkjent) krever også et nytt hovedkort, så du kan ikke kun bytte ut prosessoren dersom du i dag har en datamaskin med Intel innabords.

Det aldrende flaggskipet AMD Ryzen 7 1800X er ikke god nok til Windows 11, mener Microsoft. Men da er det en god unnskyldning for å oppgradere til en nyere og gjerne sterkere prosessor.

AMD-brukere som sitter på en av de første Ryzen-prosessorene langt bedre stilt. En liten BIOS-oppdatering er som regel alt som skal til for å tillate det gamle hovedkortet å brukes med andre generasjons CPU-er, som da er Windows 11-godkjent. Ofte er det støtte i hovedkortene helt opp til Ryzen XT.

I disse tilfellene er det altså ikke verre enn å ta ut den gamle prosessoren og sette inn en nyere.

For den som ikke har mulighet til å oppgradere, og dessuten har en relativt ny datamaskin, føles dette naturlig nok ganske urettferdig. Microsoft hevder valget om å utelate mange prosessorer er basert på prinsipper om sikkerhet, pålitelighet og kompatibilitet.

Dette har derfor ikke skjedd uten protester. Av den grunn har også Microsoft følt seg nødt til å både presisere og begrunne, for deretter å revidere og forklare sine valg.

Men for folk som har en relativt ny og/eller kostbar PC som av en eller annen grunn ikke møter kravene, eksempelvis på grunn av prosessorgenerasjonen, er det selvsagt helt legitimt å spørre hvorfor Microsoft dro grensen akkurat der.

Beklager, (relativt) unge Dellisjus, du må holde deg til Windows 10.

Av nevnte revisjon ser vi jo blant annet at «Kaby Lake»-prosessoren Intel Core i7-7820HQ har kommet seg på lista over godkjente prosessorer. Helt tilfeldigvis er dette også prosessoren Microsoft har puttet inn i sitt eget premiumprodukt Surface Studio 2, som stadig er i salg.

Men selv om Microsoft nå mener at utvalgt maskinvare skal stå seg, er det åpenbart ikke hogd i stein. Det er ikke umulig at lista vil kunne forandres på enda en gang, men vi hadde ikke satset på det heller.

Mulig problem: TPM

Selv om du har en ganske ny og oppegående PC, kanskje også med en prosessor fra dette tiåret, kan Microsofts sjekkeverktøy stadig mene at maskinvaren ikke holder mål. Da er det mest trolig TPM-en eller «sikkerhetsprosessoren» som krangler.

TPM står for Trusted Platform Module, og som navnet peker på har dette tradisjonelt vært en egen modul eller prosessor koblet direkte til hovedkortet. TPM-ens oppgave er sikkerhet – den styrer blant annet med kryptering og sikker lagring av kritiske data som passord, sertifikater og krypteringsnøkler.

Samtidig er det slik at en egen TPM-modul betyr mer kompleksitet og økte kostnader, så i dag kan mange vanlige datamaskiner bruke en variant kalt Firmware TPM (fTPM) som kjøres i et område av hovedprosessoren.

Her er viktige nøkkelord Intel PTT (Platform Trust Technology) og AMD fTPM – og begge deler sørger for at Windows 11s krav til TPM 2.0 blir tilfredsstilt. Det eneste problemet er at dette ikke alltid er slått på som standard, og da må du gjøre det selv.

Men først bør du selvfølgelig sjekke om ting allerede er på stell eller ikke. Igjen er det flere mulige måter å gjøre dette på – og «Tilstandskontroll for PC» er stadig å anbefale – men i Windows 10 er det også en innebygd «Windows Sikkerhet»-app som kan fortelle deg om en sikkerhetsprosessor/TPM er installert.

Dersom du har en fungerende TPM-løsning, finner du denne under «Enhetssikkerhet» i appen «Windows Sikkerhet».

Finner du ingenting om en sikkerhetsprosessor i «Windows Sikkerhet»-appen, er du nødt til å driste deg inn i PC-ens BIOS eller UEFI. Om dette har vi en aldrende guide for deg som vil vite litt mer, men i hovedsak trenger du bare å trykke på <delete>-tasten (alternativt <F2> eller lignende) når datamaskinen starter opp.

Etter dette blir det litt mer komplisert, fordi det ikke er noen gitt standard for grensesnittet i fastvaren – dette varierer både mellom hovedkort, prosessorplattformer og forskjellige produsenter.

Men det du leter etter finner du som regel under Security (sikkerhet) eller CPU Configuration – og teknologien kalles altså Intel PTT eller AMD fTPM. Disse må skrus på (Enabled) før du lagrer endringene og starter opp igjen.

I noen tilfeller må du også slå på valg for Trusted Computing eller lignende.

Skulle dette med å navigere i hovedkortets fastvare gi deg hodebry, vit at du ikke er alene. Det kan være smart å alliere seg med en datakyndig venn. Eller gjør et søk hos produsenten av hovedkortet eller datamaskinen. Det er for tiden mange som lurer på dette, og derfor har også produsenter som for eksempel Asus lagd en guide.

Mulig problem: Sikker oppstart

Secure Boot, eller sikker oppstart, er en sikkerhetsteknologi som er innebygd i hovedkortets UEFI-fastvare. Denne passer på at kun «godkjente» operativsystemer får starte PC-en, og skal da i teorien kunne forhindre at slem programvare overtar kontrollen under oppstart.

Som nevnt er dette aktivert på de fleste moderne datamaskiner som kommer fiks ferdig med Windows innabords. Men har du skrudd sammen din egen datamaskin og dessuten installert operativsystemet selv, kommer det an på hva som er slått på i hovedkortets fastvare.

Sikker oppstart liker nemlig ikke de gamle (Legacy) BIOS-funksjonene, så disse må først slås av for at fastvaren skal være i ren UEFI-modus. Men dette kan igjen føre til at datamaskinen ikke vil starte opp fra systemdisken.

For å vite hvordan du ligger an, er nok det enkleste å bruke Systeminformasjon-appen igjen. Her er det to ting vi skal se på, nemlig «BIOS-modus» og «Tilstand for sikker oppstart».

Dersom førstnevnte sier UEFI og sistnevne er «På», da er også alt i orden for Windows 11. Hvis tilstanden er «Av», er det egentlig heller ikke noe stress, for alt du trenger å gjøre er å slå dette på i fastvaren – akkurat slik som med TPM.

Men står det «Eldre» (Legacy) på BIOS-modus og at sikker oppstart «Støttes ikke», begynner det å bli komplisert. For å sette BIOS til ren UEFI-modus må vi inn i fastvaren og slå av dennes CSM (Compatibility Support Module), men i tillegg må vi konvertere systemdiskens partisjonstabell fra MBR til GPT – da UEFI kun skjønner sistnevnte.

CSM må skrus av for å få Secure Boot til å virke. Men da kan det hende du må trikse litt med systemdisken din.

Bare dette trinnet kunne trengt sin egen guide, men her tenker vi egentlig at det greieste vil være å kjøre en ny og ren installasjon når Windows 11 dukker opp i begynnelsen av oktober. Vel å merke etter at du da først har slått av CSM og slått på Secure Boot i fastvaren.

Ellers finnes det selvfølgelig flere slike konverteringsguider rundt på internettet.

Oppsummering

Den 5. oktober slippes Windows 11, og skal gradvis rulles ut globalt over de kommende månedene.

Microsoft har sagt at det skal være gratis å oppdatere fra Windows 10, men det nye operativsystemet krever også en del av PC-en den skal installeres på. Datamaskinen må være ny nok, rask nok og sikker nok.

Ved å bruke appen «Tilstandskontroll for PC» kan du selv sjekke om datamaskinen er god nok. Appen er i skrivende stund dessverre ikke allment tilgjengelig, men vi får tro den snart er tilbake på Microsofts nettsider.

I denne guiden har vi sett på hva du kan gjøre selv dersom datamaskinen ikke helt holder mål. Har du en for gammel prosessor, bør en stasjonær AMD Ryzen-PC kunne oppgraderes. Ellers er det lite håp med mindre du også skifter hovedkortet.

Kravet om TPM 2.0 høres skummelt ut. Men dersom datamaskinen ikke har en fysisk prosessormodul til dette, vil det likevel løse seg ved å bruke «Firmware TPM» i hovedprosessoren. Dette kan aktiveres gjennom hovedkortets fastvare.

Windows 11 krever også sikker oppstart. Dette er allerede påskrudd i mange PC-er, ellers må du også her inn i fastvaregrensesnittet for å aktivere dette. Pass bare på at BIOS-en er satt i UEFI-modus, ellers kan det by på noen ekstra utfordringer.

