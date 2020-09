Nvidia: – RTX 30-serien er vårt største generasjonsløft noensinne

RTX 3070 skal være råere enn dagens dobbelt så dyre flaggskip.

GeForce RTX 3090. Nvidias nye flaggskip-GPU. Nvidia

Anders Brattensborg Smedsrud 1 Sept 2020 23:25 Først publisert 1 Sept 2020 19:14

Mye hadde lekket på forhånd , men tirsdag kveld norsk tid var det endelig tid for at Nvidia selv skulle få løfte på sløret rundt sin nye generasjon med GeForce-grafikkort. Disse får plass i den nye RTX 30-serien, som så langt er presentert med tre medlemmer:

GeForce RTX 3090 24 GB som starter på 17.000 kroner. Slippes 24.09.

GeForce RTX 3080 10 GB som starter på 8000 kroner. Slippes 17.09.

GeForce RTX 3070 8 GB som starter på 5750 kroner. Slippes i oktober.

RTX 3090 er den åndelige oppfølgeren til Nvidias Titan-serie, men Nvidia forteller at etterspørselen de siste årene ble så stor at de nå gjør «Titan»-kortet tilgjengelig som en del av den alminnelige GeForce RTX-serien.

RTX 3090 omtales som verdens første grafikkort for spilling i 8K-oppløsning og 60 FPS (med strålesporing og DLSS-funksjonen aktivert). Det skal visstnok være inntil 50 prosent raskere enn dagens Titan-kort. Også verdt å merke seg er at det får over dobbelt så mange streamingprosessorer som RTX 2080 Ti, og at det komme med en NVLink-tilkobling for «SLI»-mulighet.

RTX 3080 lover på sin side 2x ytelsen til RTX 2080, mens RTX 3070 skal levere høyere ytelse enn RTX 2080 Ti som har kostet over dobbelt så mye. Også disse kortene ser mer enn en dobling av antall streamingprosessorer fra sine forgjengere.

Nvidia RTX 3080 FE. Nvidia.

Kraftig forbedret for strålesporing og A.I

Alle kortene i serien er basert på en nyutviklet arkitektur Nvidia har døpt for «Ampere». Ampere kommer med flere nyvinninger i forhold til den utgående Turing-arkitekturen som bar grunnlaget for RTX 20- og RTX 20 Super-kortene for henholdsvis to og ett år siden.

Ampere skal blant annet levere inntil 1,9 ganger så høy ytelse per watt under optimale forhold. Mye takket være en ny produksjonsprosess på 8 nanometer som Samsung står for. En ny type minneteknologi, kalt GDDR6X, øker også hastigheten uten å øke strømforbruket.

I tillegg sørger 2. generasjon med RT-kjerner for høyere ytelse med strålesporing, og 3. generasjon Tensor-kjerner for høyere ytelse ved bruk av kunstig intelligens, som når man benytter seg av oppskaleringsteknologien DLSS.

RT- og Tensor-kjernene øker både i effektivitet og antall. Her viser Nvidia hvor mye de mener ytelsen under helt spesifikke oppgaver stiger med for sitt kraftigste Ampere-kort, RTX 3090. Også shaderytelsen, som er viktig under spilling uten strålesporing aktivert, øker angivelig kraftig. Nvidia.

Nvidia-sjef Jensen Huang mener RTX 30-serien er selskapets største generasjonssprang noensinne og at den vil bidra til at strålesporing nå blir standard å bruke. Så langt har denne teknologien kostet for mye av den tilgjengelige prosesseringskraften til at mange har ønsket å skru på effektene kortet kan levere. For å følge opp dette viste Huang til tester Nvidia selv har utført på de nye grafikkortene.

Om Nvidia holder det de lover har PC-spillere mye å se frem til, for toppkortet RTX 3090 skal blant annet levere 1,7 ganger så høy strålesporingytelse som det kraftigste RTX 20-kortet. I tillegg skal Tensor-kjernene ha fått inntil 2,7 ganger så høy ytelse.

Det kan komme godt med nå som strålesporing og DLSS inntar spill som Fortnite. Teknologien skal som kjent også benyttes i kommende storspill som Cyberpunk 2077.

2. generasjon RT-kjerner skal ifølge Nvidia levere 1,7x høyere ytelse enn første generasjon som benyttes i Turing-baserte RTX 20-kort. Nvidia.

Helt ny design

Nvidia vil som tidligere tilby sine egne kort under Founders Edition-navnet. Disse slippes samtidig med andre modeller fra produsenter som MSI, Zotac, Asus og Gainward.

Tidligere har sistnevnte selskaps modeller vært å foretrekke for sine kraftigere kjøleløsninger og tilhørende lavere støynivå. Nvidia har imidlertid krøpet stadig nærmere, og må vel nå kunne ansees som et like greit valg for flere. Med Founders Edition-kortene i RTX 30-serien ser det ut til at de strekker seg enda lenger for å konkurrere med sine egne partnere.

Kortene deres er designet på nytt fra grunnen og opp, med ny og 50 prosent mindre PCB for å få plass til et nytt kjølesystem som skal gjøre underverker for opplevelsen. Eksempelvis skal toppkortet RTX 3090 være ti ganger roligere enn selskapets Titan-kort forrige generasjon. Dette høres jo helt utrolig ut, men så var også Titan kjølt av kun én vifte og ikke særlig stort. Nye RTX 3090 strekker seg over hele tre PCI-spor, blir lengre og bredere enn RTX 3080, og skal kjøles av to vifter. En vifte skal blåse kald luft rett gjennom kjølefinnene foran på kortet, mens den andre skal kjøle ned selve GPU-en.

Founders Edition-utgaven av RTX 3080, som trolig er aktuell for mange flere enn toppkortet, får på sin side 55 prosent høyere luftgjennomstrømming enn dagens RTX 2080 FE-kort. Nvidia påstår nykommeren skal være tre ganger så stille under samme last.

Slik illustrerer Nvidia luftflyten til sine egne RTX 3090 og RTX 3080. RTX 3070 får en mer tradisjonell kjøleløsning. Nvidia.

Spesifikasjoner

Vi fikk ikke veldig mange detaljerte spesifikasjoner under kveldens avduking, men nedenfor finner du de vi kjenner så langt.

Modell Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 2080 Ti Nvidia RTX 2080 Super Nvidia RTX 2070 Super Nvidia GTX 1080 Ti Arkitektur Ampere Ampere Ampere Turing Turing Turing Pascal Grafikkpros. GA102-300 GA102-200 GA104-300 TU102-300 TU104-450 TU104-410 GP102-300 Prosess 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 12 nm FFN 12 nm FFN 12 nm FFN 16 nm FinFET Grensesnitt PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 Brikkestørrelse - - - 754 mm² 545 mm² 545 mm² 471 mm2 Kjernefrekvens 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1350 MHz 1650 MHz 1605 MHz 1480 MHz Boost-frekvens 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1635 MHz 1815 MHz 1770 MHz 1582 MHz Minnefrekvens 19.5 GHz 19 GHz 14 GHz 14 GHz 15,5 GHz 14 GHz 11 GHz Minnetype 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 11 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8GB GDDR6 11 GB GDDR5X Minnebus 384-bit 320-bit 256-bit 352-bit 256-bit 256-bit 352-bit Båndbredde 936 GB/s 760 GB/s 512 GB/s 616 GB/s 496 GB/s 448 GB/s 484 GB/s Streampros. 10 496 8704 5888 4352 3072 2560 3584 Transistorer 28 mrd. 28 mrd. - 18.6 mrd. 13,6 mrd. 13,6 mrd. 12 mrd. Porter HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.0b, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.0b, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.0b, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.0b, DP 1.4

