Windows 11 er lansert

Dette må du vite, og slik får du det gratis nå.

Mye blir nytt i Windows 11, som startmenyen, oppgavelinjen, Utforsker og Kontrollpanel.

På tirsdag lanserte Microsoft Windows 11.

Det er helt gratis for alle som bruker Windows 10 i dag og kommer med et nytt design, nye funksjoner, høyere ytelse og økt sikkerhet sammenlignet med forgjengeren, som alt har rukket å runde 6 år.

Nå som en ny Windows-versjon er her, lurer du kanskje på hvorfor du bør oppgradere, hvordan du gjør det, eller om det finnes grunner til å vente.

Her går vi igjennom alt for deg.

Grunner til å oppgradere til Windows 11 nå

Det første du sikkert vil vite, er hvorfor du skal være interessert i Windows 11.

Vi har allerede brukt Windows 11 noen måneder, og kan derfor fortelle deg alt om de nye funksjonene og det nye designet.

Noen av høydepunktene er at brukergrensesnittet har blitt mer fokusert og oversiktlig, mye penere, og dessuten tilpasset for bruk med mus og tommeltotter om hverandre.

Du har kanskje også fått med deg at startmenyen har blitt ny, der den nå ligner mer på app-skuffen fra en Android-telefon og dessuten er flyttet til midten av oppgavelinjen for å være lettere å nå med fingrene dine eller når du bruker en bred skjerm.

I tillegg er det blitt mye lettere å organisere mange vinduer på skrivebordet samtidig – særlig for deg med en bred skjerm – lage atskilte arbeidsområder for eksempelvis jobb og fritid, samt å beholde oversikten over vinduene dine mellom hver gang du kobler til eller fra eksterne skjermer.

Vi konkluderte med at vi likte nye Windows 11 godt etter å ha testet det, og tror de fleste vanlige PC-brukere vil gjøre seg den samme erfaringen.

Grunner til å vente med Windows 11

I all fersk programvare ligger det feil som enda ikke er oppdaget. Disse kan være alt fra mildt irriterende – som at animasjoner henger eller ikoner ser rare ut – til større feil som er ødeleggende for arbeidet ditt. Som at programmer ikke fungerer, eller du ikke får koblet til internett.

For å være garantert en feilfri overgang til Windows 10, særlig om du er avhengig av at maskinen din fungerer 100 prosent for jobb, kan det være lurt å avvente noen uker eller måneder til Microsoft har fått tid til å fikse de viktigste feilene som millioner av tidlige brukere vil rapportere inn de kommende dagene.

Dessuten er det ikke alle Windows 11-funksjoner som lanseres med operativsystemet i dag. Muligheten til å bruke Android-apper i Windows er en av disse som er utsatt og først blir aktivert senere i år. Det er lite hensiktsmessig å oppgradere om du ikke tror du vil ha nytte av noen av de nye funksjonene som er på plass enda.

Microsoft har for øvrig fortalt at de vil fortsette å støtte Windows 10, blant annet med sikkerhetsoppdateringer, frem til 2025. Du har det altså ikke travelt med å bestemme deg.

Slik får du Windows 11 raskt

Om du tåler en og annen «bug», og vil oppleve nyhetene i Windows 11 så raskt som mulig, har du to valg:

Kjøpe en ny PC der Windows 11 allerede er installert

Oppgradere fra Windows 10 manuelt

Kjøpe ny PC

Fremover, når du kjøper en ny PC fra produsenter som Acer, Asus, Dell, HP eller Lenovo, vil du oppleve at den kommer med nye Windows 11 installert. Dette vil i første rekke gjelde nye modeller som lanseres utover i oktober og november, eller for stasjonære maskiner som bygges for deg av aktører som Komplett.

For mange av maskinene butikkene har på lager i dag, er det fremdeles Windows 10 som gjelder. Kjøper du en slik er det viktig at du sjekker om den støtter automatisk oppgradering til Windows 11 senere.

De fleste vil gjøre det, men for å være sikker bør du enten spørre i butikken, eller se etter merket under som forteller deg at alt er klar for Windows 11.

Oppgradere fra Windows 10 manuelt

Om du sitter på en Windows 10-maskin i dag, og vil oppgradere den til Windows 11 raskt, må du gjøre det på den «manuelle» måten.

Det vil si: besøke Microsofts nettsider og laste ned installasjonsfilen deres for Windows 11, kalt «Windows 11 Installation Assistant».

Ved å kjøre den blir Windows 10 byttet ut med Windows 11, samtidig som programmene og filene dine blir værende på maskinen. Dette skulle være en ganske sikker prosess, men som alltid anbefaler vi å ta sikkerhetskopi av viktige filer til en minnepinne eller lignende før du starter.

Programmet vil bruke litt tid på å laste ned Windows 11 for deg automatisk, og veilede deg gjennom installasjonsprosessen. For de fleste vil dette være grei skuring, og du kan snart starte opp maskinen din med Windows 11.

Får du ikke oppgradert? Prøv dette:

Dersom du kjører Windows 11-installasjonen og får melding om at Windows ikke kan installeres på maskinen din, blir det kanskje litt verre.

Windows 11 har strenge maskinvarekrav, og er ekstra kresen når det kommer til prosessoren og sikkerhetsmekanismene i maskinen.

Kravene som vil skape utfordringer for flest, er disse:

Prosessor: krav om 8. generasjon Core i-serie eller senere fra Intel. Krav om Ryzen 2000-serie eller senere fra AMD.

Full liste over godkjente prosessorer finner du her for Intel, og her for AMD.

Har du en eldre prosessor, og en som ikke står på listen, er løpet kjørt. Du vil ikke kunne oppgradere til Windows 11.

Om du derimot har en godkjent prosessor, og ikke får installert Windows 11, skyldes det mest trolig at funksjonene «Secure Boot/Sikker oppstart» eller «TPM 2.0» ikke er aktivert på maskinen din fra før.

Windows 11 krever at begge disse sikkerhetsmekanismene er aktiverte, og mange kan heldigvis slå dem på ved å endre et par innstillingene i «BIOS».

Dessverre er ikke BIOS et særlig kult sted å være for mange som ikke er veldig fortrolige med datamaskiner, og gjør man en feil her kan det i ytterste konsekvens føre til at Windows ikke vil starte og at du trenger hjelp for å få maskinen på beina av en datakyndig.

Før du begynner å rote rundt i BIOS, bør du laste ned Microsofts «Tilstandskontroll for PC» nederst på denne siden.

Ved å kjøre appen forteller den deg nøyaktig hvilke krav maskinen din ikke oppfyller.

Windows 10-appen «Tilstandskontroll for PC» kan fortelle deg om PC-en din er klar for Windows 11 – og eventuelt hvorfor ikke.

Om Tilstandskontroll forteller at det er Secure Boot/Sikker oppstart, eller TPM 2.0 som skaper problemer for oppgraderingen til Windows 11, bør du sjekke om disse funksjonene er deaktiverte i BIOS-en til maskinen din.

Vi har skrevet en egen guide for hvordan du går inn i BIOS og hvilke innstillinger du skal se etter.

Eventuelt kan du jo ringe familiens IT-ekspert, minne om at det nærmer seg jul og spørre pent om deres hjelp.

Finner du ingen av disse innstillingene, kan det være maskinen din ikke støtter dem, og du vil da ikke kunne oppgradere til Windows 11.

Kommer som automatisk oppdatering neste år

Om du ikke er spesielt utålmodig vil alle maskiner som støtter Windows 11 få tilbud om automatisk oppgradering via Windows Update senere.

Mer presist vil dette skje fra slutten av året og utover i første halvår 2022.

Dette er det sikreste og enkleste valget, og måten de fleste Windows-brukere i verden vil bli introdusert for Windows 11 på.