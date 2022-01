Priser på grafikkort og prosessorer ser ut til å stige i 2022

Varsler prisøkninger på opptil 20 prosent.

Ny maskinvare som ble vist frem under CES 2022.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Hvis du er en av dem som begynner å bli mektig lei av å vente på at prisene på maskinvare – og da tenker vi spesielt på grafikkort – skal ramle ned til et anstendig nivå, ser det dessverre ikke ut til at 2022 kommer til å bli så mye bedre enn de to siste årene.

For ifølge bransjeavisen DigiTimes har halvlederprodusenten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited) varslet flere av sine kunder om at de vil sette opp produksjonsprisene med opptil 20 prosent.

TSMC er en av verdens største brikkeprodusenter, og på kundelista står blant annet Apple, Intel, Qualcomm, AMD og Nvidia.

Bakgrunnen for de økte prisene skal blant annet ha å gjøre med sviktende forsyningslinjer, høyere materialkostnader og økte fraktpriser – alt dette en arv fra coronaepidemiens harde begynnelse.

I tillegg er selvfølgelig TSMC i stand til å øke prisene ganske enkelt fordi mange av kundene ikke har noen reelle valg – med et stadig underskudd på halvledere globalt er det virkelig knapt med ledig kapasitet på andre fabrikker.

Les også Lanseringsjippo fra AMD, Intel og Nvidia

Visse brikker – som kommende prosessorer fra AMD og Nvidia som skal snekres sammen med 5 nanometers produksjonsprosess – kan trolig knapt lages noe annet sted uansett.

Apple, som skal være en av TSMCs aller største kunder, har visstnok allerede sagt seg villig til å betale høyere pris for å sikre at den kommende A16-prosessoren blir produsert som planlagt. Denne prosessoren skal for øvrig lages på 4 nanometer.

Så dersom ikke noe mirakuløst skjer, ser det dessverre ut til at det er en god mulighet for prisøkning på avansert elektronikk i 2022.

En skikkelig lang nedtur

Ja, dagens grafikkort er uforholdsmessig dyre. Dessverre ser det ikke ut til å hjelpe med neste generasjon heller.

At priser på maskinvare går opp og ned er ikke akkurat noe nytt. Med et fritt marked kommer gledene og sorgene med tilbud og etterspørsel, som lett kan komme i ubalanse når for eksempel en fabrikk utsettes for brann eller flom.

Men selv om det av og til har hendt at visse komponenter har blitt dyrere i kortere perioder, viser de store linjene at datamaskiner og -utstyr generelt har blitt rimeligere over tid.

Helt til coronaepidemien slo inn for fullt – noe som nå nærmer seg to år siden. Problemet begynte for alvor når sykdom og/eller karantene stengte ned fabrikker og shippingmuligheter i øst, mens hjemmekontor og andre nye behov økte etterspørselen i resten av verden.

Dette lagde et etterslep i leveranser, samtidig som produksjonskapasiteten også trengtes til ny maskinvare fra blant annet AMD, Intel og Nvidia.

For grafikkort har for øvrig heller ikke fjorårets nye kryptobølge hjulpet noe særlig på tilgjengeligheten, og derfor heller ikke prisene.

Les også Finn grafikkortet som passer best for deg