Nå er det kjøpers marked på nye elbiler

Sekssifrede avslag på flere modeller.

Volkswagen ID.4 og ID.5 fås begge med solide rabatter i disse dager. 140.000 kroner slår forhandler Møller Bil av gjennom diverse inkludert utstyr, vinterhjul, serviceavtale og et rent prisavslag - om du velger en lagerbil med bakhjulsdrift. Kamera Hanne Hattrem, VG

Ole Henrik Johansen og Stein Jarle Olsen 21. juni 2023, 06:00

Nybilsalget har gått trått i år for «alle» andre enn Tesla. Det har ført til store lagerbeholdninger for mange, som igjen ser ut til å lede til meget gunstige kampanjer på lagerbiler.

Volkswagen-forhandler Møller Bil reklamerer for eksempel i disse dager med et avslag på inntil 140.000 kroner på lagerbiler av ID.4 og ID.5 med bakhjulstrekk. Det skjer etter at Tesla kuttet prisene på sin Model Y med inntil 120.000 kroner tidligere i år.

Avslaget innebærer ekstra utstyr, vinterhjul, service- og vedlikeholdsavtale og i tillegg et prisavslag, forklarer Møller Bil-talsperson Gurli Høeg Ulverud. I tillegg kommer en såkalt kampanjerente på 3,99 prosent på ID.4 og 1,99 prosent på ID.5 - som ikke er regnet inn i avslaget.

I tillegg til kampanjer på ID.4 og ID.5 kjører Møller tilsvarende på både Skoda Enyaq (inntil 150.000 i avslag) og Audi Q4 e-tron (inntil 100.000 i avslag). Igjen gjelder kampanjene kun for lagerbiler med bakhjulstrekk.

Møller Bil kjører store kampanjer på lagerbiler av ID.4 og ID.5. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

– Blikkstille på butikkgulvet

– Dette illustrerer at den store ordrereserven til Norges største bilimportør er mer eller mindre à jour, og at det fortsatt er blikkstille på butikkgulvet i nybilhallen, skriver Bilnytt-redaktør Atle Tuverud i en kommentar.

Både Tuverud og Motor-redaktør Peter Raaum peker på Tesla som en stor del av årsaken for priskuttene. Tesla ligger så langt i år an til å knuse sin egen leveringsrekord fra i fjor, og ved utgangen av mai var det registrert 12.328 nye Model Y i Norge. Nummer to på lista? Volkswagen ID.4 med 2712.

– De senket prisene globalt, men initiert av en intens konkurranse i verdens største marked, det kinesiske, forklarer Raaum.

– I Norge er denne priskrigen forsterket av endringene i avgiftene som regjeringen kom med i siste statsbudsjett. Endringene førte til kunstig høye salg på slutten av fjoråret, samtidig som covid og databrikkemangel allerede hadde skapt store etterslep i leveringene. Nå skjer en normalisering av etterspørsel og levering samtidig som alle disse eksterne hendelsene skal utliknes, sier han.

På toppen nærmer vi oss slutten av den første elbil-generasjonen, påpeker Raaum - med ganske uferdige biler, og ofte bare ombygde bensin- og dieselbiler.

– De neste fem årene kommer dramatisk mer avanserte biler, både teknologisk og på rekkevidde-bestemmende faktorer som batteri og forbruk. Kanskje har det skiftet vi står foran ført til at mange tenker de kan bruke den gamle bilen noen år til, før de går over til elbiler som har 70 mil rekkevidde og ganske konkurransedyktige priser – uavhengig av avgiftspolitikken.

Hongqi-importør HBI Norge håper å kvitte seg med lagerbiler med store avslag. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Sjekk kampanjene

Og det gjelder definitivt ikke bare Volkswagen-merkene. Den kinesiske giganten Hongqi E-HS9 er så langt i år registrert i fem eksemplarer, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Det har ført til at importør HBI Norge kjører en kampanje med rundt 180.000 kroner i avslag på lagerbiler.

Det florerer også med ulike kampanjer hos de andre merkene, og her er noen av dem:

Ford Mustang Mach-E: Ford var den første som svarte etter at Tesla kuttet prisen på Model Y. Mach-E gikk ned mellom 27.000 og 45.000 kroner. Kjører også kampanjerente på 0,25 prosent i tre år for tiden (både kjøp og leasing), og i skrivende stund har Ford 163 Mach-E klar for levering «innen fire uker».

Ford var den første som svarte etter at Tesla kuttet prisen på Model Y. Mach-E gikk ned mellom 27.000 og 45.000 kroner. Kjører også kampanjerente på 0,25 prosent i tre år for tiden (både kjøp og leasing), og i skrivende stund har Ford 163 Mach-E klar for levering «innen fire uker». Nissan Ariya: Priskutt på drøyt 60.000 kroner på modellen med firehjulstrekk og stort batteri. Det gjør at innstegsmodellen Advance nå koster under momsgrensa på 500.000 kroner. Innstegsmodellen med mindre batteri koster nå 389.700 kroner inkludert levering.

Priskutt på drøyt 60.000 kroner på modellen med firehjulstrekk og stort batteri. Det gjør at innstegsmodellen Advance nå koster under momsgrensa på 500.000 kroner. Innstegsmodellen med mindre batteri koster nå 389.700 kroner inkludert levering. Hyundai Ioniq 5/Ioniq 6: Har fått nye og rimeligere modeller, med mindre utstyr og rundt 45.000 kroner i avslag. Opererer også med kampanjerente på 1,99 prosent for tiden.

Har fått nye og rimeligere modeller, med mindre utstyr og rundt 45.000 kroner i avslag. Opererer også med kampanjerente på 1,99 prosent for tiden. Polestar 2: «Spring/Summer sale» på lagerbiler, hvor Pilot lite-pakken, lakkfarge og valgfrie vinterhjul er inkludert. Besparelse på inntil 82.750 kroner, ifølge Polestar. I skrivende stund 62 biler på lager.

«Spring/Summer sale» på lagerbiler, hvor Pilot lite-pakken, lakkfarge og valgfrie vinterhjul er inkludert. Besparelse på inntil 82.750 kroner, ifølge Polestar. I skrivende stund 62 biler på lager. Kia EV6: Kampanje hvor tre års serviceavtale, vinterhjul og metallic lakk er inkludert i prisen, en besparelse på snaut 46.000 kroner. I tillegg kampanjerente på 1,99 % nominelt i tre år. Gjelder kun bakhjulsdrevne modeller på lager og ut august.

Kampanje hvor tre års serviceavtale, vinterhjul og metallic lakk er inkludert i prisen, en besparelse på snaut 46.000 kroner. I tillegg kampanjerente på 1,99 % nominelt i tre år. Gjelder kun bakhjulsdrevne modeller på lager og ut august. Maxus Euniq6: «Summer Edition» med det som etter sigende skal være utstyr for 70.000 kroner med på kjøpet i form av Exclusive-pakken.

Kias EV6 fås nå med vinterhjul, metallic lakk og serviceavtale inkludert. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Møller: - 75-årsjubileum

Hva er grunnen til at det kjøres så kraftige kampanjer nå, spurte vi Møllers kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli.

– Volkswagen feirer 75-årsjubileum i det norske markedet, og det markeres naturligvis med en egen Volkswagen-kampanje. Og løfter vi blikket, så kan forhåpentligvis flere kraftfulle elbilkampanjer fra flere av merkene våre bidra til å raskere bytte ut fossil teknologi, svarer han.

Tuverud i Bilnytt har en annen forklaring:

– Norske bilimportører og forhandlere nærmer seg i ekspressfart sine øverste kredittrammer på et voksende lager, samtidig som priskrigen og valutaen skviser marginene, skriver han.

Det er for øvrig ikke bare nye elbiler det er mulig å gjøre gode kjøp på i disse dager. Også mange bruktbilmodeller har fått solide priskutt i det siste (VG+).

