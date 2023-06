Tesla-boomen vil ingen ende ta: Ny knockout i mai

Men hele markedet virker å løsne noe.

Priskuttet tidligere i år ser ut til å ha generert en volsdom etterspørsel etter spesielt Tesla Model Y. Nesten hver fjerde nybil som er levert i år er nå en slik. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1. juni 2023, 11:29

Tesla fortsetter med elleville leveringstall på Model Y, og fasiten i mai ble 2691 nye Model Y på norske veier. Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I løpet av fem måneder har Tesla registrert hele 12.328 nye Model Y i Norge. Det er flere enn Volkswagen registrerte av sin ID.4 i hele fjor (11.561), og Tesla er også meget godt i rute til å knuse sin egen leveringsrekord for året.

Den nåværende rekorden ble satt i fjor, og lyder på 17.356 biler.

25 prosent bakhjulstrekk

Ser vi nærmere på tallene kommer det også frem at det utvilsomt er Long Range AWD-modellen som er den mest populære, med drøye 70 prosent av de nye Model Y-ene, men også den rimeligste modellen med bakhjulstrekk har fått en del kjøpere.

Av de 2691 Model Y-ene som ble registrert i mai, var 681 av dem RWD-modellen, altså drøyt 25 prosent. De resterende 3,3 prosentene (90 biler) var Performance-modellen.

– De høye registreringstallene tyder på at Tesla har fylt opp lageret med leveringsklare biler i Norge. Både med biler bestilt for en stund siden, og til de som nærmest vil ha en bil levert på dagen. At én enkelt bilmodell har en firedel av totalmarkedet for nye personbiler, har vi ikke sett tidligere, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

BMWs iX1 var den tredje mest registrerte bilen i mai. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Klar oppgang i leveransene

Totalt ble det registrert 13.342 nye personbiler i mai, som var en oppgang på drøyt 15 prosent fra samme måned i fjor og også en klar oppgang fra april, da tallet ble knappe 9000 biler. Så langt i år er imidlertid nedgangen på omtrent fem prosent.

– At folk kjenner renteøkning og prisveksten på lommeboken, ser man tydelig på nybilsalget. Langt færre tar seg råd til dyre biler enn for ett år eller to siden. Nå dominerer «folkebilene» registreringstallene, altså biler med et mer overkommelig prisnivå, sier Solberg Thorsen.

– Salget av de store og dyre premium-merkene har gått ned. Mange er blitt mer nøkterne, og velger heller en rimeligere bil enn å gamble med høye og dyre lån i en uforutsigbar økonomisk situasjon, sier han.

Audi er foreløpig ikke i nærheten av forgjengerens tall med nye Q8 e-tron. Drøyt 500 er registrert så langt i år. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Etter Tesla på månedslista er det stort sett velkjente størrelser som Volkswagen ID.4 og Toyota RAV4, men også BMW har fått opp dampen på leveringene av sin nye kompakt-SUV iX1.

Den klatrer helt til tredjeplass på lista med 594 biler - i praksis en dobling av antallet iX1 registrert i Norge.

Mai 2023 Januar-mai Tesla Model Y 2691 12.328 Volkswagen ID.4 738 2712 BMW iX1 594 1197 Toyota RAV4 580 1139 Volvo XC40 539 2398 Skoda Enyaq 504 1750 Audi Q4 e-tron 386 1191 Ford Mustang Mach-E 372 1132 Toyota Yaris/Yaris Cross 363 1399 Volkswagen ID. Buzz 308 782 Toyota Corolla/Corolla Cross 295 1038 Hyundai Ioniq 5 270 701 Audi Q8 e-tron 257 511 Volkswagen ID.3 256 1895 Toyota C-HR 251 480 Volvo C40 248 695 Hyundai Kona 221 721 Nissan Ariya 215 799 Toyota bZ4X 208 2180 Nissan Leaf 200 1094

Drøyt 80 prosent elbiler

Elbilandelen ble på 80,7 prosent - litt lavere enn årssnittet så langt på 83 prosent. 16 prosent var hybrider, 2,1 prosent hadde kun dieselmotor og skarve 1,2 prosent - 157 biler - hadde kun bensinmotor.

Tesla var naturlig nok også det soleklart største merket i mai, med drøyt 22 prosent av leveransene. Toyota hadde 13 prosent og Volkswagen 12 prosent.

Så langt i år er også Tesla det største merket, med totalt 13400 biler og 26,3 prosent av markedet.

Bruktmarkedet ligger omtrent på linje med fjoråret, med 206.000 eierskifter så langt i år.

– Med stadig flere elbiler i bestanden, nærmer elbilandelen seg tjue prosent av eierskiftene. Og når nye ladbare hybrider har blitt vesentlig dyrere, og mange populære modeller ikke lenger finnes som nye, overrasker det ikke at mange velger en brukt, sier Solberg Thorsen.

Dette er nybillista så langt i år:

Januar-mai 2023 Markedsandel Tesla Model Y 12.328 24,2 % Volkswagen ID.4 2712 5,3 % Volvo XC40 2398 4,7 % Toyota bZ4X 2180 4,3 % Volkswagen ID.3 1895 3,7 % Skoda Enyaq 1750 3,4 % Toyota Yaris/Yaris Cross 1399 2,8 % BMW iX1 1197 2,4 % Audi Q4 e-tron 1191 2,3 % Toyota RAV4 1139 2,2 % Ford Mustang Mach-E 1132 2,2 % Nissan Leaf 1094 2,2 % Toyota Corolla/Corolla Cross 1038 2,0 % Tesla Model 3 954 1,9 % Nissan Ariya 799 1,6 % BMW i4 791 1,6 % Volkswagen ID. Buzz 782 1,5 % Hyundai Kona 721 1,4 % Hyundai Ioniq 5 701 1,4 % Volvo C40 695 1,4 %

1. juni 2023, 11:29