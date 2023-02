Ford blir først ut med å «svare» på Teslas priskutt

Senker prisene på tvers av Mach E-utvalget.

Ford Mustang Mach-E får et priskutt som mer enn kompenserer for vektavgiften som trådte i kraft fra nyttår. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ford ser ut til å bli den første produsenten som ordentlig svarer på Teslas nylige priskutt i Norge. Det skjer etter at Ford kuttet prisene i USA bare for et par dager siden.

Fredag varsler nemlig den norske Ford-importøren at de reduserer de veiledende prisene på hele Mustang Mach-E-porteføljen. De nye prisene er som følger.

Tidligere pris Ny pris (eks. levering) Prisreduksjon Standard Range RWD 485.100 kr 457.700 kr 27.400 kr Standard Range AWD Premium 568.000 kr 535.050 kr 32.450 kr Long Range RWD Premium 568.900 kr 536.050 kr 32.850 kr Long Range AWD Premium 624.000 kr 579.150 kr 44.850 kr Long Range GT AWD 708.300 kr 663.450 kr 44.850 kr Åpne fullskjerm Mer +

Prisene bringer igjen Mustang Mach-E nærmere Tesla Model Y i pris, altså etter at sistnevnte fikk et heftig priskutt nylig. En Model Y Long Range med firehjulsdrift koster i dag 502.720 kroner inkludert vektavgift og levering, mens Ford neppe kunne leve med at deres egen Mach-E Long Range AWD kostet langt over 100.000 kroner mer.

Økt produksjon, kortere leveringstid

Nå reduseres den forskjellen til rundt 90.000 kroner. Mach-E har et mye større batteri enn Model Y, med sine 91 kilowattimer netto, mot 75 kilowattimer i Model Y, men ifølge WLTP-standarden er det likevel Model Y som har lengst rekkevidde, med 565 kilometer mot 550 kilometer for Mach-E (begge med 19-tommers felger).

Ford Norge-sjef Per Gunnar Berg peker i en pressemelding på at de konkurerrer i et knalltøft marked både nasjonalt og internasjonalt, og at de har et mål om å være det ledende merket innenfor elektrifisering. I tillegg peker de på en økt satsing på Mustang Mach-E, med høyere produksjon og kortere ventetid.

«Ford har allerede sikret seg leveringer, batterier og råmaterialer som kreves for å skalere opp produksjonen av både Mustang Mach-E, E-Transit og F-150 Lightning i tiden fremover», heter det i meldingen.

– Produksjonsøkningen og en mer strømlinjeformet produksjonsprosess gjør at vi nå kan levere flere biler raskere og mer kostnadseffektivt til kundene, sier Berg.

Mustang Mach-E. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lover «svært kort» leveringstid

I tillegg til prisreduksjonen lokker også Ford med et nytt gode for kundene, nemlig tre års kostnadsfritt dekkhotell og dekkskift, pluss gratis hente- og bringetjeneste. I fjor ble også fem års fri service inkludert, i tillegg til at standardutstyret ble økt fra og med modellår 2023.

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge sier til Tek.no at leveringstiden på Mach-E fremover vil være «svært kort». Hun peker på at de har store volum som vil ankomme Norge en av de første dagene.

– I tillegg har vi også store volum på vårt europeiske sentrallager i Antwerpen, sier hun.

Ford Mustang Mach-E var Norges 11. mest registrerte bil i fjor, med 4226 biler. 1159 av disse ble registrert i desember, i tide til å unngå moms og vektavgift fra nyttår.

Totalt var det ved utgangen av januar registrert 10.390 Mustang Mach-E i Norge, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.