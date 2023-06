Nio lanserer el-stasjonsvogn

ET5 Touring er Nios nye el-stasjonsvogn. Den kommer til Norge senere i år. Kamera Nio

Stein Jarle Olsen 16. juni 2023, 10:50 Lagre Lagre artikkel

Nio lanserer en ny og stasjonsvogn-aktig versjon av sin ET5, kalt ET5 Touring.

Når vi sier stasjonsvogn, må du imidlertid tolke det i samme kontekst som at Cross Turismo-versjonen av Porsche Taycan er en «stasjonsvogn».

Det er fortsatt snakk om en ganske lavreist og sportslig sak (1499 millimeter høy på det høyeste), men taklinja er forlenget bakover fra sedanmodellen, noe som gir en mer praktisk utforming og ikke minst mer bagasjeplass.

Kamera Nio

ET5 Touring måler ellers 4,79 meter i lengden og 1,96 meter i bredden, som gjør den 19 centimeter lenger enn en annen kinesisk stasjonsvogn, nemlig MG5. MG5 er imidlertid et par centimeter høyere.

Også BMW har varslet en mulig konkurrent, i form av i5 Touring, som skal komme neste år, mens Peugeots e-308 SW er en mindre stasjonsvogn med litt andre konkurrenter.

450 liter bagasjerom

Et stort panoramaglasstak på 1,35 kvadratmeter bør gi en meget lys og romslig følelse i kabinen, og også det faktum at taklinja forlenges bakover bør også gi god plass rundt hodet til baksetepassasjerene.

Da vi kjørte ET5 nylig, bemerket vi at det allerede var greit med plass i høyden, men at du ville kunne slite om du er høyere enn meg på 184 cm.

Bagasjerommet er på 450 liter, som utvides til 1247 liter om du legger ned baksetene. Disse er også satt opp slik at setene kan legges ned individuelt (såkalt 40–20–40), og i tillegg er det et lite rom på 42 liter under bagasjeromsgulvet.

Bilen kan ellers trekke inntil 1400 kg tilhenger, akkurat som den vanlige ET5, men også bære inntil 75 kg på taket.

Kamera Nio

0–100: 4,0 sekunder

ET5 Touring er ellers utstyrt med samme drivlinje som den vanlige ET5, med firehjulsdrift, 480 hestekrefter og 0–100 km/t på fire sekunder.

Som Nios andre biler fåes den også med ulike batteristørrelser, foreløpig henholdsvis 75 og 100 kilowattimer. Et kjempebatteri på 150 kilowattimer er også varslet, og skal etter sigende bli tilgjengelig i år.

Med 100 kWh-batteriet skal rekkevidden etter WLTP være 560 kilometer, 30 kilometer mindre enn ET5 med samme batteri. Det gjør ikke akkurat Nio til den mest effektive i klassen.

En bil som Tesla Model Y har eksempelvis 533 kilometer WLTP-rekkevidde fra et batteri på rundt 75 kilowattimer. Volkswagens ID.7 skal på sin side få opp mot 700 kilometer rekkevidde fra et batteri på 86 kilowattimer.

Slik ser sedanversjonen av ET5 ut. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kommer i år

ET5 Touring lanseres i Kina nå, og skal komme til Europa og Norge i fjerde kvartal i år. Bilen slippes i likhet med andre biler både med muligheten til å kjøpe batteriet direkte og å leie batteriet mot lavere kjøpspris.

De norske prisene er allerede klare, og er som følger:

Med batteri Batterileie (BaaS) ET5 Touring 75 kWh 532.869 kr 439.000 kr ET5 Touring 100 kWh 620.619 kr 439.250 kr Åpne fullskjerm Mer +

Batterileien koster henholdsvis 1399 kroner i måneden for 75 kWh-batteriet og 1999 kroner i måneden for 100 kWh.

Forhåndsbestiller du innen 31. juli og legger inn en endelig bestilling innen 31. oktober inkluderer Nio den såkalte komfortpakken i prisen, blant annet med ventilasjon og massasje i forsetene, varme i baksetene og oppvarmet ratt.

Denne koster vanligvis 12.000 kroner.

16. juni 2023, 10:50

Mer om NioElbil