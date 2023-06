Toyota med store batterilovnader: Over 1000 km rekkevidde

Innen 2026.

En helelektrisk versjon av modellen Crown skal være på vei, ifølge Toyota - sammen med helt ny batteriteknologi og store effektivitetsforbedringer. Kamera Toyota

Toyota har nærmest vært kjent som «elbil-sinken» blant de store bilmerkene, og toppsjef Akio Toyoda (som gikk av 1. april) har vært en uttalt skeptiker til den store satsingen på fullelektrifisering.

Nå ser det imidlertid ut til at Toyota virkelig har tatt ut proppen av elbilsatsingen. De presenterte denne uken flere teknologier som skal gjøre de kommende elbilene deres bedre. Ekstra spenning knyttes til annonseringen av et nytt høyytelsesbatteri som skal hjelpe Toyota med å gi elbilene en rekkevidde på over 1000 kilometer innen 2026.

Dette blir i så fall rundt en dobling sammenlignet med selskapets beste batterier i dag. Å dytte inn et enormt batteri er selvfølgelig mulig allerede i dag, men det virker ikke som det er det Toyota har planer om.

Lavere luftmotstand

Det nye «høyytelses» litium-ion batteriet det er snakk om skal komme på markedet innen 2026 og kan ifølge Toyota skilte med svært høy energitetthet.

Toyota annonserte også at elbilene deres vil få nye design med lavere luftmotstand enn i dag, utviklet med hjelp fra kunstig intelligens og ekspertise fra romfartsindustrien.

I dag er bilene med aller lengst rekkevidde stort sett relativt kostbare saker, som Lucid Air (inntil 883 km etter WLTP), Mercedes-Benz EQS (inntil 780 kilometer) og Tesla Model S (inntil 723 kilometer).

Takket være stort fokus på energieffektivitet har vi imidlertid også fått betydelig rimeligere biler med ordentlig lang rekkevidde tross moderate batteristørrelser, som Tesla Model 3 (inntil 626 kilometer) og Hyundai Ioniq 6 (inntil 614 kilometer).

Fire helt nye batterier innen 2030

Toyota planlegger å lansere totalt fire nye batterier innen 2030. Det inkluderer litium-ion batteriet som skal gi over 1000 kilometer rekkevidde innen 2026 og angivelig vil koste 20 prosent mindre enn batteripakken de bruker i dagens bZ4X. Dette skal også kunne lades fra 10 til 80 prosent på under 20 minutter.

I tillegg planlegger Toyota tre andre batterityper:

Et såkalt LFP-batteri Krysse av Bytt LFP-batteri Litiumjernfosfat, kjent for å være billigere å produsere enn batterier med nikkel, kobolt og mangan (NMC) eller nikkel, kobolt og aluminum (NCA). Samtidig har de gjerne lavere energitetthet. med bipolar struktur innen 2027: Dette kan gi inntil 20 prosent høyere rekkevidde, lading på under 30 minutter og kan ifølge Toyota senke batterikostnadene med inntil 40 prosent sammenlignet med batteriet de i dag bruker i bZ4X.

med bipolar struktur innen 2027: Dette kan gi inntil 20 prosent høyere rekkevidde, lading på under 30 minutter og kan ifølge Toyota senke batterikostnadene med inntil 40 prosent sammenlignet med batteriet de i dag bruker i bZ4X. I parallell med dette utvikles et høyytelses batteri med bipolar struktur med en nikkelkatode. Dette vil ha ytterligere 10 prosent lengre rekkevidde og 10 prosent lavere kostnader enn «høyytelsesversjonen» av litium-batteriet.

1000 kilometer med 10 minutter lading

Sist i løypa ligger likevel den kanskje største nyheten, nemlig at Toyota vil utstyre biler med såkalte faststoffbatterier - eller solid state-batterier - mot 2028. Denne batteritypen kan potensielt øke rekkevidden med 20 prosent sammenlignet med litium-ion-batteriet som kommer innen 2026 og som lover over 1000 kilometer rekkevidde.

Faststoffbatteriet kan også gi ekstremt rask ladetid, der Toyota forespeiler oss at det bare vil ta 10 minutter å fylle det fra 10 til 80 prosent - omtrent halvparten av tiden det tar i dagens raskest ladende elbiler.

Det skal også foreligge planer for en enda bedre versjon av dette batteriet, uten at Toyota tør gi noen detaljer eller lanseringsestimat.

En prototype av Toyotas faststoffbatteri. Kamera Toyota

– Trenger alternativer

Faststoffbatterier har lenge vært ansett som en slags «hellig gral» i elbilindustrien, men lovnader fra ulike selskaper har vist seg å være langt vanskeligere å realisere enn man hadde tenkt.

Elbilprodusenten Fisker, som nylig begynte leveransene av sin Fisker Ocean, snakket lenge om faststoffbatterier med minst 800 kilometer rekkevidde og lynrask lading, men varslet i 2021 at de hadde lagt bort planene etter at de innså hvor vanskelig det var å fullføre de siste ti prosentene i utviklingen.

Den gang sa Fisker-sjef Henrik Fisker til The Verge at han anså at faststoffbatterier fortsatt var minst sju år unna, som jo stemmer godt overens med Toyotas planer.

– På samme måte som vi har hatt ulike variasjoner av konvensjonelle motorer, vil vi i fremtiden trenge ulike batterialternativer tilpasset ulike bilmodeller og behov, sier administrerende direktør Piotr Pawlak i Toyota Norge.

For å øke rekkevidden ytterligere, samarbeider Toyota med romfartsdivisjonen til Mitsubishi Heavy Industries for å redusere luftmotstanden til bilene - helt ned mot en såkalt cd-verdi på 0,1 - omtrent halvparten av luftmotstanden til dagens «glatteste» biler. Dette skal bidra til høyere rekkevidde. Toyota jobber også med å redusere vekten på bilene sine.

Pawlak i Toyota Norge sier:

– Disse nye teknologiene danner grunnlaget for en ny serie neste generasjons elbiler. Bilene vil ha nye batterier, plattformer, programvare og produksjonsmetoder.

