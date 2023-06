Tesla satte ny rekkevidde-rekord

Men en annen bil hadde størst positivt avvik fra WLTP - og ladet raskest.

Tesla Model S Long Range klarte 38 kilometer mer enn den offisielle rekkevidden i årets utgave av NAF og Motors rekkeviddetest «El Prix». Kamera Motor/NAF

Motor og NAF gjennomførte denne uken sin sedvanlige «El Prix»-test i sommerutgave, hvor de henter inn stort sett det som kan krype og gå av nye elbilmodeller og kjører dem til de går helt tom for strøm.

Mest utholdende av årets nykomlinger var Tesla Model S Long Range, som noterte seg for hele 672 kilometer før den takket for seg. Det var 38 kilometer eller seks prosent mer enn den oppgitte WLTP-rekkevidden på 634 kilometer, og samtidig ny rekord for El Prix-testen - som i denne omgang ble kjørt i flott sommervær med sol og opp mot 20 grader.

Den tidligere rekkevidderekorden var det for øvrig lillebror Tesla Model 3 Long Range AWD som hadde, med 655 kilometer i 2021 - etter at fjorårets sommertest foregikk i litt mer hustrig vær.

Utholdende kineser

Størst positivt avvik fra WLTP-rekkevidden var det imidlertid Xpengs nye SUV G9 som hadde. Den oppnådde snaut 588 kilometer, som var nesten 68 kilometer mer enn WLTP-tallet på 520, og et positivt avvik på hele 13 prosent.

Også lillebror Xpeng P7 hadde over 10 prosent positivt avvik, og klokket inn på 557 kilometer - 52 kilometer mer enn WLTP-rekkevidden på 505 kilometer. Det var en forskjell på 10,3 prosent.

Xpeng G9, som på mange måter konkurrerer med blant andre Audis Q8 e-tron, hadde både størst positivt avvik fra WLTP og ladet aller raskest i Motor og NAFs test. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Også Nissan Ariya hadde stort positivt avvik - den gikk akkurat under 581 kilometer, som var 48 kilometer eller ni prosent bedre enn WLTP-rekkevidden på 533 kilometer.

Ellers noterer Motor og NAF at det tross flott og varmt vær var mange av bilene som likevel endte med negativt avvik fra WLTP-rekkevidden - noen opp mot 15 prosent.

Her finner vi blant annet BYD Han (452 km kjørt/521 km WLTP, avvik på 13,2 prosent), Nio EL7 (444/509 km, avvik på 12,8 prosent), Toyota bZ4X med forhjulsdrift (434/503 km, avvik på 13,7 prosent), søstermodellen Subaru Solterra med firehjulsdrift (360/416 km, avvik på 13,3 prosent) og BYD Atto 3 (364/420 km, avvik på 13,3 prosent).

bZ4X med firehjulsdrift hadde på sin side et mye mindre rekkeviddetap versus WLTP, med 3,5 prosent - og gikk med 443,5 kilometer lenger enn den tohjulsdrevne versjonen.

BYDs Atto 3 nådde ikke WLTP-rekkevidden. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny laderekord

Til Motor sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota at de er fornøyde med at den mest populære modellen presterer såpass godt etter at de har vært litt «hoggestabbe» i det siste.

Han sier de ikke kan kontrollere variablene i testen, og at de selv testet bilene til henholdsvis 370 kilometer for modellen med firehjulsdrift og 400 kilometer for modellen med forhjulsdrift på samme rute, men i dårligere vær, for noen uker siden.

Alle tallene fra testen finner du for øvrig hos Motor eller NAF.

NAF og Motor tester også lynladeegenskapene til de ulike bilene, og her er i skrivende stund ikke resultatene publisert, men det har ikke stoppet Xpeng fra å sende ut en pressemelding hvor de fremhever at deres G9 satte ny laderekord i testen.

319 kilowatt ble makseffekten notert til, som er 19 kilowatt mer enn de oppgitte 300. I Kina kan riktignok G9 lade med hele 480 kilowatt, men foreløpig er makseffekten satt en god del lavere i Norge.

Det ga 5 til 80 prosent lading av det 98 kilowattimer store batteriet på 21 minutter - en snitteffekt på rundt 210 kilowatt. Den tidligere rekorden var det for øvrig Porsche Taycan Cross Turismo som hadde, med en makseffekt på 271 kilowatt fra testen i fjor.

Norgessjef Claes Persson i Xpeng kan konstatere at bilene hans gjorde det godt i årets El Prix - både på rekkevidde og lading. Her med modellen P7. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den hadde også nesten helt identiske ladekurver på sommer- og vinterversjonen av testen.

– Vi har hatt stor tro på at G9 ville sette ny laderekord under årets El Prix, men vi var likevel spente på om resultatene til NAF sto i stil med det bilen presterte i våre interne tester. Når fakta endelig foreligger er vi svært fornøyde, og det er virkelig gledelig å endelig kunne snakket høyt om at G9 er best på ladehastighet. Vi tar det som en fin bonus at både G9 og P7 leverer mye sterkere rekkevidde enn WLTP-tallene tilsier, sier norgessjef Claes Persson i Xpeng.

Omstridt rutevalg

Motor og NAFs rekkeviddetest har for øvrig fått litt kritikk for rutevalget på strekningen, som går fra Oslo, opp riksvei 4 til Gjøvik, deretter E6 til Hjerkinn, østover rundt Rondane over Venabygdsfjellet, ned til Ringebu og oppover E6 igjen.

Kommunikasjonssjef Øyvind Rognlien Skovli i Volkswagen-, Skoda-, Audi- og Cupra-importør Harald A. Møller kalte det «opp et fjell på jakt etter sannheten», og mente viktige nyanser ble borte i testen.

Også Elbilforeningens fagsjef Erik Lorentzen konstaterte i et innlegg i Teknisk Ukeblad at antallet høydemetre i starten av ruta gir ganske skjeve resultater for de bilene som kommer seg over «kneika» og kan regenere strøm i nedoverbakke.

– Da vi startet med denne testen for tre år siden, valgte vi rute med omhu. Testruta er den som ble den gylne middelvei av mange behov og ønsker. Er den perfekt? Nei. Vet vi det er krevende at stigningen er på slutten? Ja. Men den er representativ for den hytteveien mange bilister har i dag. Til slutt landet vi på at det viktigste er at alle kjører den samme ruta, den samme dagen, under de samme forholdene. Da må alle kjempe seg opp de samme bakkene på like premisser, svarte testansvarlig Anette Berve i NAF.

Mye av debatten har uansett handlet om mangelen på egne vintertall for WLTP-rekkevidde. Det kan det bli endring på fremover, takket være et ferskt EU-forslag.

