Dingsene du trenger til studiestart

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sommeren er på hell, og skolestart er rett rundt hjørnet. Nok en gang fløy to måneder forbi alt for fort, og forberedelsene til skolestart må gjøres.

Enten det er ny jobb, nytt studie, barn som akkurat har kommet i skolealder, eller bare det samme gamle: August byr på et behov for oppfriskning i teknologien.

Føler du at du ikke er helt forberedt? Vi har samlet et knippe dingser som kan gjøre starten på dette skoleåret litt enklere.

Bærbar PC

Studiestart byr på skoleoppgaver og eksamener, og den beste forberedelsen du kan gjøre er å sørge for at du har en PC du kan stole på. En students verste frykt er at datamaskinen deres skal streike midt under eksamen.

Om din nåværende bærbare PC ikke når helt opp, er det ingen grunn til panikk. Vi har ikke bare én, men to anbefalinger her.

Lenovo Yoga Pro 7 14

En arbeidshest du kan stole på til jobb, skole, og lett gaming. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Lenovo Yoga Pro 7 14 er testvinneren vår i år, og med denne kan du trygt gjennomføre de oppgavene du trenger på studiet (eller jobben) ditt. Denne modellen takler også lett gaming.

Du får inntil 13 timer batteritid, så du kan trygt komme deg gjennom skoledagen på fullt batteri selv om du har glemt laderen hjemme.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Lenovo Yoga Pro 7 14" (2023) annonse Utvalgte butikker 9995 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 9995 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En komplett og fremtidssikker maskin. Fordeler + Svært god batteritid

+ Stor og flott skjerm med jevne bevegelser

+ God pekeplate og tastatur

+ Støysvak

+ Solid bygget og pent design

+ Topp ytelse

+ Beste høyttalere i testen

+ Ansiktspålogging og personvernlukker Ting å tenke på — Kunne hatt høyere lysstyrke

— Middelmådig kamera

— Ingen minnekortleser

Asus Zenbook 14

Asus Zenbook 14 har en batteritid som trygt holder deg gjennom dagen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Asus Zenbook 14 er vår andre testvinner, og verdt å vurdere dersom du vil ha et enda kraftigere batteri. Denne holder i inntil 15,5 timer! I tillegg har den en mer lyssterk skjerm enn Lenovo Yoga Pro 7 14.

Ellers kan denne modellen, i likhet med den andre testvinneren, utføre de oppgavene du trenger. Enten det er jobb, skole eller lett gaming, denne PC-en er et godt kjøp.

Det må sies at utover de to vi har nevnt her, så var det også mange andre gode konkurrenter i testen, som du kan lese her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ZenBook 14" (2023) annonse Utvalgte butikker 9995 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 9995 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Fantastisk allsidig, bare uten den aller råeste ytelsen. Fordeler + Råest batteritid i testen

+ Svært lyssterk og god skjerm

+ Behagelig tastatur og pekeplate med numpad

+ Støysvak

+ Godt bygget med tøff design

+ Topp portutvalg

+ Bra kamera

+ God lyd

+ Personvernlukker Ting å tenke på — Ingen ansiktspålogging

— Andre har enda bedre ytelse

— Middelmådig diskytelse

— Amerikansk tastaturoppsett

MacBook Air 2020

Selv tre år senere er MacBook Air med M1-prosessor en modell vi sterkt anbefaler. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Enten du er trofast til epleprodukter eller ei, MacBook Air er en ypperlig maskin for både jobb og skolebruk. Da vi testen den i 2020 ga vi den 9.5/10, og den karakteren står vi for i dag.

Prisen er mye finere enn den nyeste versjonen av MacBook Air, som kom i 2022, men ytelsesmessig er den fortsatt mer enn god nok for de fleste oppgaver. Den er utstyrt med Apples egen M1-prosessor, som gjør at den er rask, og skal holde inntil 18 timer på fulladet batteri.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Apple MacBook Air M1 (2020) annonse Utvalgte butikker 11790 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 11790 hos Komplett Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Apple treffer spikeren på hodet med årets viktigste bærbare. Fordeler + Den nye M1-prosessoren er lynrask

+ Takler flere spill

+ Lager null lyd

+ Tastaturet er veldig godt

+ Pekeplaten er stor og presis

+ Lyssterk og klar skjerm med svært gode farger

+ Kompakt og lett

+ Høy byggekvalitet og stilig design

+ Fingerskanner

+ God lyd i mikrofon og høyttalere

+ Kjører apper og spill fra iOS Ting å tenke på — Kameraet filmer ikke i Full HD

— (Som alltid) få porter

— Lite minne

— Noe tykke skjermrammer

— Ingen ansiktspålogging

Tastatur til hjemmekontoret

Etter å ha brukt Logitech MX Keys Mini, ønsker du neppe å gå for PC-tastaturet. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Etter covid-pandemien ble det langt mer vanlig å jobbe hjemmefra, enten det er skolejobb eller en annen type jobb. Tastaturet som er integrert i en bærbar PC er ikke det beste å jobbe på i lengden, så et ekstra tastatur er ikke en dum investering.

Logitech MX Keys Mini er et lite og kompakt tastatur, så det er enkelt å transportere fra hjemmet til skolen eller kontoret. Det er utstyrt med gode taster, og kobles opp mot datamaskinen din med Bluetooth. I tillegg fungerer det til både Windows-maskiner og Mac.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Logitech MX Keys Mini annonse Utvalgte butikker 1153 hos Komplett Sjekk nå 1399 hos Elkjøp Sjekk nå 1499 hos Power Sjekk nå Billigste hos 899 hos Kjell & Company Sjekk nå 9 Imponerende sitat Godt å skrive på og proppet med funksjoner. Fordeler + Godt å skrive på

+ Lite støy

+ Mange ekstrafunksjoner

+ God batteritid og USB-C-lading

+ Pen belysning

+ Solid byggekvalitet og pent design

+ Fungerer på «alle» enheter

+ Svært portabelt

+ Husker tre enheter for raskt bytte Ting å tenke på — USB-mottager følger ikke med

Trådløs mus

Vår testvinner av små gamingmuser er en liten sak, som passer i alles hender. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Hjemmekontoret er ikke helt komplett med kun et tastatur, og enda kjipere enn det innebygde PC-tastaturet, er pekeplata. Å jobbe mange timer på den kan i verste fall føre til senebetennelse.

Vi har testet gamingmus, men de er små og lette, og egner seg like fint til kontorbruk som spilling.

Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition fikk 9 av 10 i testen vår, og ikke uten grunn. Dette er en bluetooth-mus som veier kun 54 gram! Batteritiden er og imponerende, nemlig bortimot 90 timers bruk før du trenger å lade den.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition annonse Utvalgte butikker 1190 hos Komplett Sjekk nå 1690 hos Power Sjekk nå Billigste hos 1190 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Samarbeidet med Aim Lab gir deg god hjelp til suksess Fordeler + Meget lett

+ Støtter også bluetooth

+ Kjapp overføring

+ Grei programvare

+ Aim Lab-assistanse inkludert

+ God griptape følger med

+ God ergonomi

+ Opp mot 90 timer batteritid

+ Smart oppbevaring for dongelen

+ USB-C-tilkobling

+ Egen knapp for DPI og presets Ting å tenke på — Kostbar

— Ikke vennlig for venstrehendte

— Programvaren kan være litt knotete

— Knappene for DPI og preset sitter under musen

Nettbrett

iPad (2022) med Magic Folio-tastatur fra Apple. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Ikke alle er fan av å dra med seg en bærbar datamaskin hvor enn de går. Dersom du ønsker en mer portabel maskin å notere på, er iPad det riktige produktet.

2022-versjonen av den klassiske iPaden er lett i vekt, men har allikevel en skjermstørrelse på 10,9 tommer. Du trenger altså ikke være redd for at skjermen blir for liten. Den gjør seg godt til Zoom-forelesninger, på denne versjonen har de nemlig flyttet kameraet til langsiden, slik at du trygt kan la den stå i tastaturet.

Magic Folio, som det nye tastaturet heter, følger ikke med, men er lurt å vurdere dersom du ønsker å bruke iPaden til notering.

Les hele testen her.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Apple iPad 10,9" 10. Gen (2022) annonse Utvalgte butikker 6290 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 6199 hos Dustin Home Sjekk nå 8 Meget bra sitat En solid oppgradering, men prisen er stiv Fordeler + "Nytt" design

+ Kameraet er endelig plassert på langsiden

+ Rask og god ytelse

+ Lades med USB-C

+ Større skjerm enn forgjengeren

+ Fine nye farger

+ Det nye Folio-tastaturet fungerer utmerket Ting å tenke på — Mye dyrere enn tidligere generasjoner

— Ikke laminert skjerm

— Støtter ikke Apple Pencil 2

— Treg USB-C-port

— Hodetelefonutgangen er borte

OnePlus Nord 3 koster rundt 5500 kroner, nesten halvparten av en iPhone 14. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvert nye skoleår kommer ønsket om fornyelse. I klesskapet, i frisyren, og aller viktigst; i teknologien. Dersom du er en av oss som vil ha ny mobil hvert år, kan det fort bli dyrt.

Ønsker du noe som minner om en toppmodell uten å knekke sparekontoen, er det ikke dumt å vurdere OnePlus Nord 3. Denne mobilen har ytelsen til en toppmodell, til halvparten av prisen. Om du ønsker å beholde mobilen i flere år er det ikke umulig; OnePlus tilbyr fire år med oppdateringer, slik at mobilen ikke behøver å byttes ut med det første.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Nord 3 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Utvalgte butikker 5490 hos Elkjøp Sjekk nå 5490 hos Power Sjekk nå Billigste hos 5480 hos Proshop.no Sjekk nå 9 Imponerende sitat Nord 3 er svært mye telefon for pengene. Fordeler + En av de flotteste mobilskjermene

+ Lynrask lading (følger med)

+ Glass og metall hele veien

+ Godt kamera på sitt beste

+ Svært kvass ytelse for prisklassen

+ Lynende rask respons i spill og menyer

+ Fire år med oppdateringer Ting å tenke på — Kameraet kunne knipset litt raskere

— Telefonen spiser strøm fort

— Ingen trådløs lading

— Ikke vanntett

Treningsklokke

Forerunner 745 har et stilig design, og føles ikke klumpete på armen. Kamera Veslemøy Eineteig Wedum, Tek.no

Hvis du fremdeles holder nyttårsforsettet om å være mer aktiv, er det vel verdt en liten gulrot for den harde innsatsen?

En super gave til deg selv er en treningsklokke som du ikke vokser fra med det første. Testvinneren vår Garmin Forerunner 745 har god batteritid og nøyaktige målinger.

I tillegg har klokka smartfunksjoner, du kan få varslinger fra telefoner inn på klokka, og sende korte SMS-svar direkte fra den.

Naturligvis har den også de funksjonene du ønsker i en treningsklokke, enten du sykler, løper eller trener litt av alt.

Les hele testen her.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Garmin Forerunner 745 annonse Utvalgte butikker 4949 hos Elkjøp Sjekk nå 5199 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 3836 hos Bikeshop Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Fullspekket og lett treningsklokke, fort en ny bestevenn! Fordeler + Lett

+ Brukervennlige menyer

+ Garmin Pay

+ God skjerm

+ Løpsdynamikk

+ God søvnanalyse

+ Garmin Coach / treningsassistent

+ Svært god GPS - nøyaktig! Ting å tenke på — Noe begrenset batteritid

— Skjerm fryser til ved lange økter (over 2-3 timer)

Trådløse ørepropper

OnePlus Buds Pro 2 kommer i grønt og i sort. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selv om den beste lyden kommer med et stort par hodetelefoner til mange tusen, er ikke det for alle. En langt mer portabel og billig løsning om du ønsker god lyd og støykansellering, er ørepropper.

På vei til forelesning, for å ta del i Zoom-møtet, eller bare for å stenge ut de bråkete tenåringene som lager TikTok-videoer på bussen, et par gode ørepropper er en kjempeinvestering.

Vi i Tek-redaksjonen ga OnePlus Buds Pro 2 karakter 9 av 10, fordi de antageligvis er de beste allrounderne vi har hørt. Her får du god lyd, støydemping, og et godt design som vi liker (som er veldig likt en viss hyperpopulær modell).

Prisen er også rett under to tusen kroner, cirka en tusenlapp under AirPods Pro.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Buds Pro 2 annonse Utvalgte butikker 1990 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 1689 hos Dustin Home Sjekk nå 9 Imponerende sitat Antagelig de beste allrounderne jeg har hørt. Fordeler + Et vanvittig bassoverskudd

+ Presterer godt i mellomtonen og topp også

+ Vannavstøtende etui og propper

+ God batteritid

+ Fin passform tross størrelsen

+ Demper bråk rundt samtalen godt

+ Trådløs lading Ting å tenke på — Litt ullen samtalelyd

— Middels støydemping

Trådløs høyttaler

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Er du en av dem som nettopp har flyttet for deg selv, og frykter å bli litt ensom? Et tips fra en hybelveteran er å sette på favorittpodkasten eller musikkalbumet, så er det aldri helt stille (Men bor du på studenthybel er det vel aldri helt stille uansett).

Du trenger ikke et dyrt og stort anlegg for å underholde deg på dine få kvadratmeter. Det holder lenge med Linocell Cross Beat, som gir deg fin lyd og en god del bass. Enda viktigere: en veldig fin pris.

Et stort pluss er at denne modellen er helt vanntett, så den du trygt gjøre til duettpartneren din i dusjen. Med 6 timers batteritid kommer den seg gjennom iallfall fire episoder av The Vergecast.

Les hele testen her.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Linocell Cross Beat Bluetooth Høyttaler annonse Billigste hos 299.9 hos Kjell & Company Sjekk nå 8 Meget bra sitat Overraskende god lyd for nesten ingen penger Fordeler + Fremoverlent, åpen og klar lyd med en del bass

+ Kjekk batteriindikator på toppen

+ Lader med USB-C

+ 3,5 mm og microSD-port

+ Store knapper som er enkle å bruke

+ Vanntett med IPX7

+ Svært lav pris Ting å tenke på — Noe begrenset batteritid

— Litt større enn enkelte av konkurrentene

Gamingheadset, eller jobbheadset, om du vil

Gamingheadset er ikke eksklusivt for gaming, og den fine lyden i Astro A50 Gen 4 gjør den egnet til blant annet jobb og musikklytting. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Enten du gamer, jobber, studerer eller jobber deg gjennom Netflix-katalogen, ørepropper strekker som regel ikke til på en 8-timers dag. Hjemmekontoret eller gamingrommet er ikke komplett uten et godt arbeidsheadset.

Astro A50 Gen 4 har såpass klar og fin lyd at det egner seg like godt som et jobbheadset som et gamingheadset. Enten du ønsker å høre på Smooth Jazz mens du leser til eksamen, se en film, eller snakke med vennene dine mens du spiller, disse klarer alt.

Designet er stilig, og skriker ikke «gaming», som noen av de andre gjør. En annen ting vi liker med disse er strømsparingsmodusen, som aktiveres når du tar hodetelefonene av hodet. Alt i alt supre hodetelefoner, selv om du ikke er en gamer.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Astro Gaming A50 Gen 4 annonse Utvalgte butikker 3489 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 3488 hos Proshop.no Sjekk nå 9 Imponerende sitat Fantastisk lyd, god på stemmer, komfortabelt og åpent - testers personlige favoritt. Fordeler + Klar og dynamisk lyd med Hi-Fi-vibber

+ Lett og komfortabelt

+ God og funksjonell mikrofon

+ Dokkingen gjør det lett å lade

+ Åpen profil hindrer svette ører

+ Chatmix

+ Stilig design Ting å tenke på — Basestasjonen er ikke like portabel som en USB-dongel

— Lekker lyd

— Polstringen i bøylen kunne vært bredere

— Ikke for veldig store hoder/ører

Lesebrett

Lesebrett er like gode til å lese pensumbøker som skjønnlitteratur. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Mange forbinder lesebrett med hobbylesing, men disse rakkerne passer ikke bare til å lese den nyeste boka til Colleen Hoover på stranda. Du kan selvsagt laste ned pensumbøker på lesebrettet ditt.

En av de store fordelene er at det er enkelt å markere tekst på et lesebrett, og du kan enkelt fjerne det igjen. Mange universitetsprogram tilbyr også mye av pensumet som e-bøker.

Kindle Oasis 3 er vår best i test-modell, og kan brukes akkurat der du ønsker, selv i badekaret. Lesebrettet har en god skjermstørrelse, kraftig lysstyrke og fysiske knapper som gjør det enklere å navigere deg frem og tilbake i boken du leser.

De har også støtte for å lese aviser, så du kan bruke lesebrettet ditt til å lese Tek.no.

Les hele testen her.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Amazon Kindle Oasis 3 8GB annonse Billigste hos 3110 hos Multicom Sjekk nå 9 Imponerende sitat Et kjempegodt lesebrett med ett større minus, nemlig batteritid. Fordeler + Suveren ergonomi

+ Svært godt bokutvalg

+ Behagelig lys (hvit, varmt og adaptivt lys)

+ Svært god brukervennlighet

+ Har "håndtak" for bedre grep

+ Vanntett med IPX8-godkjenning (trykkvanntett)

+ Ingen forsinkelse når man blar

+ Svært god tilgang på ordbøker, nettsøk og oversettelse

+ Smarte løsninger for trådløs overføring Ting å tenke på — Ikke så god batteritid

— Litt dyr

— Støtter ikke epub

Nødlader

Testvinneren vår er liten nok til å få i lomma. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med et ny studieby kommer gjerne mye sosialisering, og lange dager. Det er ikke til å legge skjul på at nye vennskap ofte starter med å utvikle Snapchat eller Instagram, men da kan du ikke risikere å ha en mobil som er tom for strøm.

Om du ikke er like avhengig av sosiale medier som en ice breaker, er det uansett et stressmoment å gå tom for strøm. Enten det er for å vise billetten din til busskontrollørene eller for å sjekke TikTok under bordet i forelesning, strøm er en nødvendighet.

Dacota Platinum A10 er testvinneren vår, og den lille størrelsen går ikke på bekostning av kraften. Her kan du lade mobilen flere ganger før nødladeren må lades opp igjen. Den passer også fint i jakkelomma, og er snill mot lommeboka.

Les hele testen her.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Dacota Platinum A10 annonse Utvalgte butikker 399 hos Power Sjekk nå Billigste hos 399 hos Power Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt lader med høy kapasitet og alt du trenger. Fordeler + Høy prosentytelse

+ Veldig lekkert design

+ Meget kompakt

+ Både Micro-USB og USB Type-C-lading

+ Hurtiglading på flere porter Ting å tenke på — Dyr

Kaffetrakter

Kaffetørst? Melitta Excellent 5.0 lager en veldig god kopp. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Enten du nettopp har startet voksenlivet, eller er trebarnsforelder i fulltidsjobb, er du høyt sannsynlig en kaffedrikker. God kaffe er det virkelige sorte gull, og du må faktisk ikke ha en kaffetrakter til mange tusen for å oppnå det.

Melitta Axcellent 5.0 er en super kaffetrakter for førstegangskjøpere, eller for å erstatte maskin nummer x. I vår test av kaffetraktere leverte den oss testens beste enkeltkopp med kaffe. Den er også mer stillegående enn de andre vi testet, som kommer godt med om du skal bo i et kollektiv med en gjeng syvsovere.

Sist, men ikke minst, den har et fint design og tar ikke spesielt stor plass på kjøkkenbenken.

Les hele testen her.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Melitta Excellent 5.0 annonse Billigste hos 849 hos Obs Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Har full kontroll på små og store brygg, raskt og enkelt. Fordeler + Lager god kaffe

+ Brygger med rett temperatur

+ Rask

+ Støyer svært lite

+ Brukervennlig

+ Nyttig funksjon for enkeltkopper

+ Pen design

+ Plasseringsvennlig Ting å tenke på — Middelmådig byggekvalitet

— Blank plast tåler mindre og krever stadig rengjøring

— Ingen mulighet for timerfunksjon

— Ikke mulig å slå av varmeplate

— Tømmes ikke helt for vann mellom brygginger

Oppdatert 12. august 2023, 17:25

