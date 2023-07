Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus Nord 3

Ekstremt mye mobil per krone

OnePlus Nord 3 er her - med toppmodellytelse.

Nord 3 har toppede spesifikasjoner over det hele. OnePlus lover mye for en telefon til 5500 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

For deg som ikke vil bruke for mye penger på mobil har Nord-serien fra OnePlus vært et svært godt alternativ de siste årene. Noen av utgavene har vært helt opp mot rimeligere toppmodeller i opplevd ytelse - samtidig som de har slynget seg rundt fire-fem tusen kroner i pris.

Årets OnePlus Nord 3 er ørlite grann dyrere enn vi er vant til, med en startpris på 5500 kroner, som vel fort kan skyldes valutasituasjonen. Men den hevder samtidig å være enda bedre enn før.

Denne gangen sier OnePlus at både prosessor og kamera er på toppmodellnivå. Men er det riktig? Her får vi i alle fall en spesifikasjonsfest vi sjelden har sett i denne prisklassen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Nord 3 9 Imponerende sitat Nord 3 er svært mye telefon for pengene. Fordeler + En av de flotteste mobilskjermene

+ Lynrask lading (følger med)

+ Glass og metall hele veien

+ Godt kamera på sitt beste

+ Svært kvass ytelse for prisklassen

+ Lynende rask respons i spill og menyer

+ Fire år med oppdateringer Ting å tenke på — Kameraet kunne knipset litt raskere

— Telefonen spiser strøm fort

— Ingen trådløs lading

— Ikke vanntett

Tynn og velbygget

Et IR-øye på toppen med tilhørende app på telefonen lar deg fjernstyre TV-en med OnePlus Nord 3. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Baksiden av telefonen er i enten frostet koksgrått glass, som på vår, eller lysegrønt blankt glass - avhengig av modellen du kjøper.

Telefonen har to kameratuter, der den ene inneholder to øyne. Det er to LED-lys på baksiden, og i en svært tynn metallramme skjuler det seg volumtaster, låsetast - og, faktisk, IR-øye så telefonen kan være fjernkontroll.

Sistnevnte er ikke helt uvanlig i kinesiske mobiler, men vi ser det oftere hos Xiaomi enn hos OnePlus.

Du får altså materialvalg og byggekvalitet fra øverste hylle. Noen foretrekker likevel «billigere» plast, siden det gjerne tåler mer i form av slag og røff behandling.

Ekstremt god skjerm for prisklassen

En skjerm som går så langt ut i kantene er uvanlig for prisklassen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det første jeg la merke til da jeg skrudde på Nord 3 var den spesielle skjermen. Den 6,7 tommer store OLED-skjermen seg helt ut i kantene. Avstanden fra skjerm til ramme her er omtrent like kort, om ikke kortere, som den du finner i en ny iPhone Pro-modell. Det er imponerende.

Skjermen er også svært lyssterk for prisklassen. OnePlus lover over 1400 nits i maks lysstyrke, og det observerte vi også da vi fotograferte den i sterkt sollys (bildet over).

Oppå det hele er den både 120 hertz rask, og har godt over full-HD-oppløsning. Det gjør den behagelig å bruke lenge av gangen og til ulike bruksområder som film, tekst og gaming.

Dette er en mobilskjerm som hadde følt seg helt hjemme i en dobbelt så dyr telefon.

PS: Tabellen under er en kombinasjon av spesifikasjoner og faktisk opplevd ytelse for spesifikasjonene. Et stort batteri kan få dårlig skår hvis telefonen likevel varer kort tid er opplading, for eksempel.

OnePlus Nord 3 Bytt Google Pixel 7a Bytt Nothing Phone (1) Bytt

* Levetiden er forventet lengde på oppdateringer. Mobilen kan være brukbar utover det, men støtte for spesielt følsomme apper som nettbank, Vipps osv. kan minke raskt. Det er og mulig at produsenter forlenger støtte - vi oppgir antall lovede år. Fargekoding gjøres etter resterende tid uavhengig av om lovnaden var god da telefonen var ny.

** Det er stor variasjon i prissetting på Nothing Phone (1) for tiden. Er du heldig kan du finne den billigere - men det er få enheter på lager.

Rask og fin for flere år

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Som vanlig for OnePlus er menyer og funksjoner på stell. Alt går rykende fort, og du må aldri vente på telefonen. Fint når du har hastverk med å åpne en app for å vise frem billetten på bussen, for eksempel.

Det samme gjelder om du kjører tyngre apper eller spill også. Det er langt mellom utfordringene som krever at telefonen stopper opp, slik mange andre rimeligere telefoner ofte gjør.

Kraftige stereohøyttalere er kjekt å ha når du ser på YouTube eller gamer på mobilen.

Gaming er ikke noe problem på OnePlus Nord 3. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jeg liker at OnePlus både har annonsert fire års oppdateringsløp for Oneplus Nord 3, og at de har fått med seg de tyske sertifisørene (?) i TUV på å garantere for at dette skal være telefon som holder seg brukbart rask i fire år.

Fingeravtrykkssensoren i skjermen reagerer noenlunde raskt, men må noen ganger prøves igjen. Ansiktsgjenkjenningen sørger imidlertid for at telefonen stort sett alltid er åpen når jeg ser på den.

Lynrask for prisklassen

I målt ytelse skårer den tidvis svært høyt for sin prisklasse - spesielt på det grafiske. I vanlig regnekraft og dag-til-dag-oppgaver (Geekbench) skårer den en del over det som er vanlig for sin prisklasse, men ikke innmari høyt.

Totalen er uansett svært positiv for Nord 3 - som bør ha mer enn nok futt for flere år fremover, og som burde ha mer å gå på for nye og krevende apper enn de fleste tilsvarende prisede telefoner.

På rene spesifikasjoner i lagring og RAM får du også til dels mye her, men det gjelder spesielt i den litt dyrere varianten med 256 GB lagring og 16 GB (!) RAM for 6300 kroner.

Middels batteritid

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er et stort batteri inkludert i denne telefonen. 5000 mAh og en rask lader på 80 watt burde sørget for lang brukstid, og kort tid til opptanking igjen når den ble tom.

Men jeg synes ikke jeg merker så mye til det store batteriet som jeg forventet. Telefonen tapper det ganske fort, og ofte på én dag med middels bruk. I andre telefoner med annen innmat rekker liknende batterier ofte halvannen og opp mot to dager.

Mobilen har en funksjon som enkelt lar deg sende meldinger til dine nærmeste når den har 15 prosent batteri igjen. Du får legge til dine mest tålmodige venner, for det risikerer å skje ofte. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Heldigvis går det særdeles fort å fylle opp igjen. Fra et slunket batteri og 50–60 prosent opp er gjerne bare et kvarter på laderen. Så er jeg skeptisk til at VOOC-ladingen fra OnePlus stadig foregår med gammeldags USB-A i den ene enden.

Jeg stusser også litt over at det tar ganske lang tid å lade Nord 3 fra en vanlig hurtiglader med USB Power Delivery (PD). Det er for øvrig ingen støtte for trådløs lading her. En ting vi stadig oftere ser støtte for i prisklassen - vi nevner i fleng Pixel 7a og Nothing Phone (1).

Kamera: Godt på sitt beste, men litt tregt?

Kamerautstyret er meget bra, men brukeropplevelsen har fortsatt noe småplukk. Kan Nord 3 bli bedre med oppdateringer? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er en forholdsvis stor kamerabrikke inni her, og den er stabilisert, slik at det skal fungere bedre i mørket. Maskinvaren er kjent fra OnePlus 11.

På sitt beste tar Nord 3 veldig gode bilder, men jeg merker meg spesielt én litt irriterende ting; den fotograferer ikke veldig raskt. Den har lyst til å eksponere akkurat litt lenger enn jeg liker.

Det betyr at bilder av dyr og mennesker i bevegelse lett blir uklare. Det har vært en svare utfordring å få skarpe bilder av to hunder i lek i testperioden. Det skal sies at de fleste telefoner i prisklassen ville hatt utfordringer med dette.

Samtidig blir bildene svært gode hvis du har litt tid på deg. Og i både sterkt lys og mørke fungerer kameraet godt.

Jeg mistenker at dette kan forbedres i programvare. Vi har forespurt OnePlus om det er oppdateringer på gang med tanke på dette og har foreløpig ikke fått svar. Nord 3 oppleves likevel som innenfor normalen for sin prisklasse, slik at dette ikke nødvendigvis er snakk om en feil.

Det er uansett slik den oppfører seg akkurat nå, og den får et lite trekk for egenskapen.

Vidvinkelkameraet tar forøvrig greie bilder, mens et 2-megapiksels makrokamera er med mest for å være et ekstra øye på baksiden. Selfiekameraet i skjermen gjør ellers en svært god jobb.

På kamerafronten blir det absolutt godkjent for prisklassen, men hakket svakere enn vi forventet når det er maskinvaren fra OnePlus 11 som kjører inni her. Pixel 7a er en av få til samme pris som jevnt over yter en del bedre.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Konklusjon: Mye telefon for pengene

Du får forbausende mye for 5500 kroner i dag, men Google har en sterk konkurrent i sitt treffsikre kompromiss: Pixel 7a. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

OnePlus Nord 3 er en svært god telefon. Selv om den koster litt mer enn forrige generasjon.

Her får du en mobil med antakelig den beste skjermen i noen mobil vesentlig under 10.000 kroner. Du får også en av de raskeste du kan kjøpe som ikke er en eldre toppmodell rundt 5000-kronersmerket.

Skyveknappen som lar deg skru av og på lyd og varslinger lettvint er fortsatt en del av OnePlus-genetikken. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Du får fire år med oppdateringer. Du får knallgode materialvalg og byggekvalitet. Og du får et kamera som på spesifikasjonene er godt, og i de fleste tilfeller yter meget bra i praksis og.

Det skurrer ørlite grann at kameraet ikke er raskere, og vi trekker litt her. Men jeg mistenker en oppdatering kan drive opp hastigheten etter lansering.

Blant de få egenskapene du ikke får her, men som andre mobiler i samme prisklasse kan gi deg er vanntetthet og trådløs lading.

Så Nord 3 er altså ikke «suveren», men den er veldig god og fortsetter å holde stand som ett av de aller beste valgene for deg som ikke vil blakke deg helt på mobil.

Gode alternativ til OnePlus Nord 3:

Google Pixel 7a er telefonen å slå til drygt 5000 kroner nå. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå.

er telefonen å slå til drygt 5000 kroner nå. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå. Nothing Phone (1) er fortsatt en ekstremt god telefon, med et veldig annerledes design. Det er lys bygget inn i baksiden som kan fungere som ringlys til foto, eller bare lysshow når noen ringer. Den er rask og fin i bruk, og den har god kameraytelse. Trådløs lading får du også. Prisene i dag spriker veldig, ettersom denne har gått litt opp - men med flaks kan du knabbe en under 5000 kroner. Vær obs på at ett av fire lovede oppdateringsår nå er spist opp.

er fortsatt en ekstremt god telefon, med et veldig annerledes design. Det er lys bygget inn i baksiden som kan fungere som ringlys til foto, eller bare lysshow når noen ringer. Den er rask og fin i bruk, og den har god kameraytelse. Trådløs lading får du også. Prisene i dag spriker veldig, ettersom denne har gått litt opp - men med flaks kan du knabbe en under 5000 kroner. Vær obs på at ett av fire lovede oppdateringsår nå er spist opp. Samsung Galaxy A54 er vanntett, har en av Samsungs fantastiske OLED-skjermer på fronten og har en design du kjenner fra Galaxy S-serien. Jevnt over yter den nok litt svakere enn Nord 3, på de fleste områder - men samtidig er den en Samsung som du kanskje kjenner bruksmessig godt fra før. Den er også vanntett, og på kamerafronten er den god på det Samsung er god på; foto i vanskelige lysforhold.

Publisert 5. juli 2023, 16:00

