Det beste hjemmekontortastaturet

Gode, trådløse og lette å pakke bort er stikkordene.

De siste årene er det mange som har fått nye arbeidsvaner. Enten har du ikke lenger fast pult på jobben, veksler mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret, eller du tilbringer mest tid hjemme.

I alle tilfellene kan det være veldig praktisk å ha et tastatur som er lett å gjemme bort eller låse inn når du ikke bruker det, eller et som kan tas med i sekken mellom arbeidssteder.

Har funnet fem gode tastatur

Vi har derfor testet åtte trådløse og kompakte tastatur. Vi har særlig vurdert skrivefølelse, støy, batteritid, ekstra funksjoner og pris.

Av disse åtte anbefaler vi faktisk at du leser om de fem i toppen av listen vår for å finne det som passer deg aller best. Disse er nemlig alle veldig gode, men har sine styrker og svakheter. I tillegg har de forskjellig pris, og særlig i ett tilfelle kan du gjøre et superkjøp som vi ble ganske overrasket over. Bare sjekk vurderingen og prisen til vår «2. plass».

Av andre høydepunkt vil vi trekke frem at både Microsoft og Apple lager gode tastatur, men at førstnevnte gir deg en langt bedre «deal».

Også er det ett av testens to mekaniske tastatur vi likte veldig godt.

Dessuten fant vi ut at det faktisk er noe som heter «for billig».

Mer om det etter tabellene der vi sammenligner de viktigste spesifikasjonene og sammenligner de viktigste egenskapene til tastaturene.

Du får best oversikt, og mer info, om du åpner tabellene i fullskjerm!

Disse tastaturene er testet

Produkt Deltaco TB-632 Logitech K380 Deltaco TB-630 Microsoft Compact Keyboard Logitech POP Keys Logitech MX Keys Mini Apple Magic Keyboard Logitech MX Mechanical Mini annonse Pris 143,- 339,- 489,- 639,- 879,- 948,- 1 190,- 1 423,- Pris ved test 175,- 385,- 490,- 605,- 880,- 900,- 1200,- 1495,- Type taster Membran Membran Membran Membran Mekanisk Membran Membran Mekanisk Lavprofil? Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Oppgitt batteritid – 24 måneder 2 måneder (uten lys) 36 måneder 36 måneder 5 måneder (10 dager med lys) 1 måned 10 måneder (15 dager med lys) Strøm 2x AAA 2x AAA Oppladbart. USB-A til USB Mini 4x CR2032 2x AAA Oppladbar. USB-A til USB-C Oppladbar. USB-C til Lightning Oppladbar. USB-A til USB-C Baklys Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Byggemateriale Plast Plast Plast, metall Plast Plast, metall Metall, plast Metall, plast Metall, plast Antall tilkoblinger 1 3 1 3 3 3 1 3 Laget for PC PC/Mac, mobil, nettbrett PC, mobil, nettbrett PC, mobil, nettbrett PC/Mac, mobil, nettbrett PC/Mac, mobil, nettbrett Mac, iPad, iPhone (mf.) PC/Mac, mobil, nettbrett Tilkobling USB-mottaker Blåtann Blåtann Blåtann Bluetooth, USB-mottaker Blåtann Blåtann Bluetooth, USB-mottaker Mål (BxHxD) 28,3 x 12 x 2,1 cm 28 x 12,1 x 1,6 cm 28,2 x 13,2 x 1,5 cm 28,4 x 11 x 1,1 cm 32 x 14 x 3,8 cm 29,6 x 13 x 2 cm 28 x 11,4 x 1,1 cm 31,4 x 12,6 x 2,8 cm Vekt 215g 415 gram 325g 285g 780 gram 500g 240g 615g

Dette synes vi om tastaturene

Produkt Skrivekomfort Støy Konstruksjon Design Funksjonalitet Portabilitet Batteritid Logitech MX Keys Mini Logitech K380 Microsoft Compact Keyboard Logitech MX Mechanical Mini Apple Magic Keyboard Deltaco TB-630 Logitech POP Keys Deltaco TB-632

Logitech MX Keys Mini

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Logitechs MX Keys Mini treffer hodet på spikeren på alle de viktigste områdene.

Først og fremst er det veldig behagelig å skrive på. Tastene har lengst vandring og gir tydeligst tilbakemelding av alle membrantastaturene i testen. I tillegg er de godt dempet og lager ubetydelig med støy, selv om enkelte enda slankere tastatur i testen høres enda mindre. Vi liker at hver tast er svakt konkav, og opplevde etter hvert at det ble lettere for fingrene å treffe «midt på» tasten på grunn av det. Tastene har også en glatt overflate som gir mindre friksjon og gjør det lettere å skrive raskt.

Dette er kompakttastaturet for deg som synes bærbartastatur flest er for grunne, men som likevel vil ha et som er svært kompakt og lett å slenge med seg i sekken.

Det er et av de dyrere tastaturene i testen, men du får en del finesser som andre produsenter ikke tilbyr i sine. Som et faktisk pent og praktisk baklys som kan reguleres i flere nivåer, og som aktiveres automatisk når det trengs.

Og mulighet til å skifte lynraskt mellom ulike enheter, som PC-en, nettbrettet ditt og mobilen, ved å trykke på en av de tre «Easy Switch»-tastene.

I tillegg gir «Options+»- programvaren mulighet for å bruke tastaturet til å styre flere datamaskiner samtidig, og dra filer eller tekst mellom dem med «Flow»-funksjonen dersom du også har en nyere MX-mus fra Logitech.

F-raden gir deg enkel tilgang til funksjoner som diktering, emojier, skjermbilde og multimediestyring, men du kan også gi flere av disse andre oppgaver. Enten globalt, eller bare i enkeltapper du velger.

Byggekvaliteten er helt topp, der mye av tastaturet er laget i aluminium. I tillegg til at det ser moderne ut er det også det, ved å ha støtte for USB-C-lading. En lading gir inntil 10 dager driftstid med baklys, eller 5 måneder uten lys.

Tastaturet fungerer på de fleste enheter med blåtann og har tegn for både Windows og Mac.

PS: Om du ikke har blåtann på enheten din kan du få tastaturet til å fungere ved å kjøpe en Logi Bolt-mottager.

Logitech K380

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Logitechs K380 er testens store overraskelse. Ikke bare fordi det er så rimelig, men fordi det også har mange av kvalitetene man finner hos de dyrere rivalene.

Som at det er superkomfortabelt å skrive på. De runde tastene krever litt tilvenning og er muligens ikke noe for deg som er veldig konservativ på skriveredskapen. Men for oss skapte de ikke særlig problemer. Her får du taster med ganske lang vandring, god demping og en nesten vanedannende svak klimprelyd som motiverer fingrene dine til å hoppe raskt videre mellom seg. Det er veldig støysvakt.

Tastaturet er bygget i plast, men fremstår solid og føles dyrere enn prislappen skaper forventning om. Designet er mykere og ikke så stramt som en del rivaler, noe vi kan like.

Som testvinneren henter det flere funksjoner fra «Options+»-programvaren. Som mulighet til å veksle mellom hvilke av enhetene dine du vil skrive på ved hjelp av dedikerte hurtigtaster. Eller nevnte «Flow» om du kombinerer det med en kompatibel Logitech MX-mus. Tastaturet har fire programmerbare hurtigtaster i topprekken, der du ellers kan styre musikkavspilling og volum.

Lav vekt og kompakt størrelse gjør det godt egnet for å slenge med seg i sekken eller gjemme i en skuff når det ikke er i bruk.

Tastaturet krever 2 AAA-batterier, og disse skal vare i inntil to år. Tastaturet fungerer på de fleste enheter med blåtann og har tegn for både Windows og Mac.

Det eneste vi ikke helt forstår er hvorfor den nedre tasterekken er konveks, mens alle de andre er svakt konkave og lettere for fingrene å stå stabilt på. Det må også nevnes at K380 ikke har baklys.

Testvinneren er totalt sett et knepp over for deg som skriver veldig mye hver dag, men til prisen er dette en uslåelig «deal» for deg som er på jakt etter et tastatur å skrive lengre e-poster med, «chatte» eller ta notater med.

Microsoft Designer Compact Keyboard

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mange kjenner til Apples Magic Keyboard, mens ikke mange vet at Microsoft har sitt «Designer Compact Keyboard» som har mye til felles med det.

Som en ultrakompakt profil og superslank form som gjør det ekstremt lett å slenge med seg ned i vesken, og med omtrent den samme gode skrivefølelsen.

Men, i Microsofts tilfelle slipper du unna med halv pris. Du får også helt rå batteritid på inntil 3 år(!) og tastaturet kan dessuten huske inntil tre enheter og raskt veksle mellom dem ved å trykke på F1-tasten.

Tastene minner om de du finner på gode bærbare datamaskiner. Skikkelig lavprofil altså, og veldig raske, men med hakket lenger vandring enn de på Apples’ tastatur. Og aldri «for» grunne slik at de blir ubehagelige eller upresise å skrive med. Takket være god demping lager du nesten ikke lyd når du skriver på det.

Selve tastaturet føles godt bygget selv om det er bygget i plast. Designet er like minimalistisk og elegant som Apple sin, og den svarte finishen kan jo i mange tilfeller passe bedre inn hos mange.

Det har kun tegn for Windows, og anbefales derfor ikke for Mac, selv om det vil virke.

Det finnes ingen programvare med mulighet for ekstra funksjoner eller programmering av hurtigtaster, men den øvre F-raden gir tilgang til helt enkel multimedia- og volumkontroll, samt et par andre hendige funksjoner som å ta skjermklipp.

Det er litt irriterende at det ikke har taster for å hoppe frem eller tilbake i en musikkspilleliste, dog.

Tastaturet mangler også baklys, og selv om batteritiden er helt rå bør du være obs på at du trenger en binders, samt fire knappenålsbatterier, den dagen det er tomt for strøm. Heldigvis får du varsel mange uker før batteriene er helt tomme.

Logitech MX Mechanical Mini

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om du skriver mye hver dag og er på jakt etter et tastatur som stort sett skal brukes på samme sted, men helst ta opp lite plass på pulten eller kunne stikkes ned i en skuff når du er ferdig med å jobbe, tror vi Logitech har noe for deg i sin nye MX Mechanical Mini.

Sammenlignet med de enda mer portable og slankere tastaturene overfor har dette mekaniske taster fremfor membrantaster. I praksis betyr det økt levetid, og at du kan bestemme hva slags tilbakemelding tastene gir deg ved å velge en gitt profil på selve bryteren:

Om du vil ha både tydelig hørbar og følbar tilbakemelding velger du den blå taktile bryteren «Clicky». Vil du ha mest følbar tilbakemelding velger du den brune taktile bryteren «Tactile Quiet», mens du du med den røde lineære bryteren «Linear» får en jevn og bare svakt hørbar tilbakemelding.

Vi har testet tastaturet med brune taktile brytere, som gir passe fysisk tilbakemelding uten å bråke i nærheten like mye som den blå bryteren med et mye mer distinkt metallisk klikk.

Generelt vil vi anbefale tastaturet med den blå bryteren for deg som jobber alene og ikke plager andre med støy. Den brune bryteren for deg som skriver mye, deler kontorplass med andre og vil ha så lite støy som mulig. Og den røde bryteren for deg som også har tenkt til å bruke tastaturet for spilling. (Men, sistnevnte kan kanskje heller vurdere mini-versjonen av G915 (kalt TKL) med lineære brytere som har programvare tilpasset spillere.)

For mest skriving og kontorbruk er uansett MX Mechanical Mini et tastatur som tilbyr svært høy skrivekomfort, stor valgfrihet og mange praktiske funksjoner.

Tastene har lang vandring, og er kanskje ikke blant de raskeste vi har prøvd, men kontrer det med god skrivefølelse og demping. Det lager mer lyd enn flere andre tastatur i testen, men er ikke av den plagsomme typen.

Tastaturet er svært forseggjort, og en stor del av det er bygget av aluminium. Designet synes vi ser skikkelig stilig ut, og vi har spesielt sansen for den pene, justerbare belysningen som skrur ser automatisk av og på. I tillegg til at tastaturet har utfellbare føtter.

Det har fått plass til fire ekstra taster på sin høyre side som kan være nyttige for noen. Enten som de er, eller etter å være programmert om til å gjøre andre ting via programvaren.

«Logitech+ gir deg ellers mulighet til å sette opp rask veksling mellom inntil tre enheter, eller styring av flere datamaskiner samtidig om du kombinerer det med en kompatibel MX-mus. I tillegg kan du leke deg med å gi belysningen ulike effekter.

Mechanical Mini kan brukes med «alle» datamaskiner og enheter. Enten med blåtann eller den inkluderte USB-mottageren. Vi skulle gjerne sett et rom for oppbevaring av mottageren i tastaturet når den ikke er i bruk, dog.

Den oppgitte batteritiden virker veldig god, med inntil 10 måneder uten lys, eller 15 dager med lys. Lading med USB-C er veldig praktisk.

Apple Magic Keyboard

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apples kompakte tastatur kjenner mange til. Det er populært hos kontorister, og en variant av dette er standard tilbehør med selskapets stasjonære maskiner.

Det er lett å forstå hvorfor. Tastaturet er svært kompakt og lett. Det byr også på god skrivekomfort, med taster som har lite motstand og er veldig raske å skrive på. Tastene har blant testens korteste vandring, uten at den blir problematisk på noen måte. God demping og solid konstruksjon med aluminiumramme, samt at hele basen er i kontakt med underlaget, sikrer ekstremt lite støy. Bare en svakt hørbar klimpring som nesten blir som en taktmarsj for fingrene.

Designet er klassisk Apple, og faller lett på plass i minimalistiske hjem og på kontoret.

Hele den øvre tasterekken er dedikert til multimedia- og volumkontroll, vindusveksling, søk eller rask låsing av Mac-en. Tastaturet er det eneste i testen med 100 prosent norsk tegnsett, noe som gir et veldig ryddig uttrykk.

Sammenlignet med rivalene er det noen ting å være klar over. For det første at tastaturet i utgangspunktet er beregnet å fungere på Apple-dingser og ikke kommer med programvare for Windows-maskiner (selv om det vil fungere).

Tastaturet mangler imidlertid en «delete»-tast som mange som skriver mye liker å ha. Og det har ikke baklys. Den hvite finishen gjør det siste litt lettere å tilgi.

Det har heller ikke rask veksling mellom ulike blåtannenheter som rivalene fra Microsoft og Logitech, og batteritiden er svakest i testen. Du må regne med å finne frem den proprietære Lightning-kabelen (iPhone-kabelen) minst en gang i måneden for å lade.

Vi kan absolutt forstå at du som har andre Apple-enheter vurderer dette tastaturet. Microsofts Design-tastatur gir imidlertid Windows-brukere mange av de samme egenskapene til en langt lavere pris, og Logitechs MX Keys Mini har mange flere funksjoner i tillegg til å fungere bedre på tvers av ulike enheter.

Deltaco TB-630

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Deltacos TB-630 er i utgangspunktet et helt greit «basistastatur», men vi mener det er for dyrt til å hevde seg. Både Logitechs K380 og Microsofts Designer Keyboard er bedre produkter, og egenskapen som kunne gjort det mer aktuelt skuffer.

Da snakker vi om bakbelysingen, som ikke er vanlig kost i dette budsjettsegmentet. Dessverre er belysningen til TB-630 veldig ujevn, der i praksis bare de tre nedre radene lyses skikkelig opp, mens de tre øverste forblir mye mørkere.

Ellers er skrivefølelsen helt grei. Tastene er bedre dempet enn på Deltacos billigste tastatur, og her er basen stivet av med en metallplate som reduserer resonans kraftig. Dessuten er både batteri og blåtann bygget inn, og mens driftstiden ikke direkte imponerer, er det jo helt innafor å lade en gang annenhver måned. Her brukes imidlertid en USB-standard kalt USB-Mini som er på full fart ut og som vi gjerne skulle sett var oppdatert til USB-C.

Vi måtte slå opp i manualen for å koble opp tastaturet til maskinen vår, så det får ingen ekstrapoeng for brukervennlighet.

Tastaturet har amerikansk oppsett og kun tegn for Windows, selv om det ogås *kan* brukes med macOS.

Litt for mye støy fra tastene, fraværet av ekstra funksjoner, svakt baklys og en høyere pris enn Logitechs K380 gjør dette lite aktuelt for de fleste.

Logitech POP Keys

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

POP Keys fra Logitech har et utrolig artig design. Det gule og svarte i «Blast»-utførelse vi har fått til test gjør oss i bedre humør bare av å se på det, og de to andre fargevariantene, «Daydream» og «Heartbreaker», ser også veldig artige ut.

Med dette mekaniske tastaturet vil Logitech gi deg mulighet til å vise litt mer personlig stil enn hva som er mulig med mer tradisjonelle tastatur. Det klarer de definitivt. Også fordi det kommer med åtte ulike emoji-taster som du selv kan veksle på og som gir rask tilgang til å sende favorittene dine når du chatter.

Men, de vil også gi deg en «vintagefølelse», og appellere til retrotrenden, med taster som gir dagens unge tanker om en skrivemaskin de trolig aldri har brukt. Her lykkes de ikke særlig godt.

De mekaniske bryterne (brune/taktile) gir tydeligere tilbakemelding enn de andre tastaturene i testen, men etter vår mening drar Logitech det for langt.

Tastene har så lang vandring at fingrene nærmest drukner mellom dem og rekker å begynne å skli mens du skriver. Nedtrykket virker ikke jevnt nok, og dempingen er ikke særlig tilfredsstillende. Det er også lettere å hekte på seg andre taster underveis da dybden skaper trengsel. Det er såpass høyt at vi savner en håndleddsstøtte for riktig ergonomi.

Like kjedelig er det også at tastene føles og høres billige ut. Litt overdrevent fremstår tastaturet nesten mer som et leketøy enn en skikkelig verktøy. Og det støyer veldig, på en slik måte at vi blir slitne av det og vil stoppe å skrive.

Vekten og størrelsen gjør sitt til at tastaturet ikke er noe førstevalg for deg som skal dra det mye mellom forskjellige steder, men det er det uansett ikke beregnet for. I stedet er det såpass kompakt at det gir et ryddig inntrykk på plassen din og er lett å stikke unna i en skuff.

Størrelsen til tross, tastaturet har ikke belysning av taster.

Det fungerer like godt på Mac og Windows, og andre mobile enheter (men da uten emoji-tastene), og har de samme fine ekstrafunksjonene som øvrige Logitech-tastatur i testen. Som hurtigveksling mellom enheter og omprogrammering av taster.

Batteritiden er best i testen med inntil 3 år, og tastaturet fungerer både med blåtann og den inkluderte USB-mottageren.

Deltaco TB-632

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi tør vedde på at de som har utviklet dette tastaturet ikke har brukt det én eneste arbeidsdag selv. Knapt nok en prototyp for å sende produksjonsordren til fabrikken, før det er lagt til side og glemt.

Deltaco TB-632 er rett og slett det verste tastaturet vi har brukt, og vi frykter at mange av de som faktisk selges raskt ender opp som avfall.

Selskapet vet nok selv at det ikke er et spesielt finpusset produkt, fordi det er tatt snarveier på absolutt alle områder, som konstruksjon og funksjonalitet. Men kanskje har de tenkt det går greit så lenge prisen er lav.

Vi mener det ikke finnes en lav nok pris til å forsvare denne kvaliteten, og at uansett hvor lite du har tenkt å bruke tastaturet heller bør legge et par hundrelapper mer i potten for et K380 fra Logitech.

Her er plastkroppen så tynn og sprø at det vibrerer i hele tastaturet når du skriver på det. Tastene resonnerer med basen og lager stygge ulyder. Støy som vil plage deg selv og andre i nærheten. Det høres (og føles) enda billigere ut enn det er.

Skrivekomforten er dårlig, med svak demping på tastene, og tastaturet har et amerikansk oppsett.

Det har ingen blåtannfunksjonalitet, men kommer med en liten USB-mottager. Det betyr at tastaturet ikke vil fungere på nettbrett og telefoner. Kun Windows er støttet, noe som i praksis betyr at det vil fungere på Mac, men at det ikke har tegn for MacOS på seg.

Du må også klare deg uten ekstra funksjoner som mange av de andre tastaturene i testen har, samt baklys.

Batteritiden vil avhenge av AAA-batteriene du bruker, men Deltaco oppgir ingen estimater på sine nettsider og vi har ikke mottatt noe estimat etter å ha forespurt dette.

