Test OnePlus Buds Pro 2

– Antagelig de beste allroundproppene jeg har hørt

Buds Pro 2 finnes i grønt, svart og hvitt. Til norge kommer de i de to førstnevnte fargene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus har laget nok et solid par øreplugger i Buds Pro 2. Det har de etter hvert tradisjon for etter originale Buds Pro og de rimelige OnePlus Nord Buds – som begge er helt utmerkede valg og mye for pengene.

Prisen har gått opp siden sist, og til 2.000 kroner begynner det å finnes en del ting du kan velge i på øreproppfronten.

Men lite som låter like godt som OnePlus Buds Pro 2 – og de mest åpenbare alternativene fra produsenter som Sony og Apple koster til dels mye mer.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Buds Pro 2 Fordeler + Et vanvittig bassoverskudd

+ Presterer godt i mellomtonen og topp også

+ Vannavstøtende etui og propper

+ God batteritid

+ Fin passform tross størrelsen

+ Demper bråk rundt samtalen godt

+ Trådløs lading Ting å tenke på — Litt ullen samtalelyd

— Middels støydemping

Det er knapt merkbar fysisk forskjell på fjorårets OnePlus Buds Pro og disse. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

It’s the motion of the ocean

Jeg eier antagelig redaksjonens trangeste ører. Nå er ører ulike, og kan avstøte øreplugger på forskjellig vis – men jeg har merket meg at det ikke er automatisk samsvar mellom størrelse og passform. Noen store plugger passer meg godt, mens små kan være for store på akkurat feil sted.

OnePlus Buds Pro har så langt vært ett av bevisene på denne trenden. De er ikke spesielt små, men evnen til å «kile seg fast» i øret er så god at selv om tuppene ikke helt passer inn i øregangen, blir de likevel sittende fast og isolerer godt.

Utformingen på OnePlus Buds Pro 2 er nesten helt lik. De nye har litt tykkere stamme og er akkurat nok ulike til at de ikke passer i hverandres etui. Men forskjellene er så små at jeg mistenker at den nye generasjonen passer omtrent like godt eller dårlig for deg som har prøvd forrige.

Kliss like, store tekniske forskjeller

Proppene er like, og foruten nye farger og en Dynaudio-logo på lokket er etuiet også likt fjorårets. Vårt testprodukt er en lekker grønn variant, mot de tidligere så kjedelige, men kledelig, svarte utgavene.

Men likhetene er bare utenpå. Inni er de forskjellige, og det er en ganske stor forskjell denne gangen; proppene går fra én til to drivere.

Du kan se på det som forskjellen på en høyttaler med ett felles element for bass, mellomtone og diskant – til en høyttaler med to eller tre elementer å fordele disse delene av lyden på. Og det merkes akkurat så godt som det bør.

For lyden her er et overflødighetshorn av de sjeldne.

Selv om Dynaudio er med på lydtuningen i årets propper virker «lydfilosofien» her nokså lik. Og godt er det. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samme spillestil som før, men ...

Som tidligere legger OnePlus seg i den – litt bassige, engasjerende og gatelivsorienterte enden av lydverdenen. Her er det god dynamikk, og kanskje litt mye av det gode på bassfronten som gjelder. I en bråkete verden omgitt av distraksjoner kommer som regel den bassen godt med.

Og i godstolen hjemme, eller sittende på bussen, betyr det at foten tramper takten ganske fort.

Men det er mer her. For min første antagelse er at mer kompleks musikk som jazz eller klassisk ikke har et like naturlig hjem på slike hodetelefoner. Der overrasker Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro til venstre, OnePlus Buds Pro 2 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Doble drivere gir overskudd

Overgangen til to drivere gir et bassfundament som går helt hinsides dypt og låter uanstrengt samtidig. Oppå der kommer en mellomtone og diskant som er fullstendig uberørt av bassens eskapader. Diskanten er til stede, presis uten å være skarp. Den har kanskje ikke førersetet men den er ikke gjemt langt under lagene av bass og mellomtone heller.

Stereoperspektivet er også sjeldent bredt for et sett øreplugger. Ståbassen står i det hjørnet, trommene i det andre og et sted er det en gitar eller en saksofon. Mellom der er det luft. Er opptaket godt nok kan du praktisk talt se for deg lyssettingen og lukte den lille, skitne konsertscenen med de bra bandene uke etter uke.

OnePlus Buds Pro til venstre, OnePlus Buds Pro 2 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fikser alle sjangre

Det meste sitter som et skudd i disse, men noen låter harmonerer så godt med lydsignaturen at pelsen på armene reiser seg umiddelbart.

Jeg ble sittende fast i Alboran Trios «Balkan Air» som jazzeksempel og Öwnboss’ «Move Your Body» som mer bråkete klubbeksempel. Standardpoppen ble besørget av Lydias «When It Gets Dark Out».

Rocken ble også sneiet innom, med for eksempel Zeal & Ardor og Purified in Blood som eksempler funker som fy i disse proppene. Det er i grunnen ingenting OnePlus Buds Pro 2 gjør dårlig, selv om det spesielt i rockeenden av ting ganske ofte er en flat, relativt dårlig produksjon på lyden i utgangspunktet.

En ganske omfangsrik app for iPhone og Android, eller dyp integrasjon i OnePlus’ egne menyer. Proppene funker bra uansett hva du velger. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Støydemping

Støydempingen kan stå på Auto og bytte selv mellom ulike moduser, eller du kan velge å la den stå på full guffe hele tiden. På full guffe klarer den å dempe selv svært mye bråk – og nokså jevnt over de ulike frekvensområdene. Den tar altså ikke kun det mest bassige bråket.

Det er også mulig å justere støydempingen basert på egne øreganger. Jeg skal ikke hevde jeg hørte enorm forskjell på før og etter en slik innstilling, men kan hende er det kjekt å ha i noen situasjoner der de vanlige programmene er utilstrekkelige.

På dette området er nok Sonyene og Bosene i verden bedre – men OnePlus ligger overraskende kort bak.

Sett dem inn og vri rundt. Da havner de i skvis inni øret. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtaler

Inntrykket av OnePlus Buds Pro 2 i samtaler er ørlite grann ullent, og litt i kontrast til fjorårets Buds Pro. Akkurat hva årsaken til «ullen» i denne generasjonen er vet jeg ikke. Men det kan tenkes at det enten er gjort noe som faktisk har gjort utgangspunktet bitte litt svakere, eller så er det bare forhold med mobil eller mobilnettverk som har vært svake akkurat når vi har brukt dem.

Men øreproppene gjør likevel en særdeles god jobb på å formidle stemmen selv i fantastiske mengder bråk. Å filtrere ut støy fra samtalen slik at samtalepartneren hører hva du sier er en spesielt viktig øvelse. Og da vi testet dem var bråket rundt oss tidvis så høyt at jeg nesten ikke hørte meg selv tenke.

Vannavstøtende og god batteritid

I år som i fjor er det IP-sertifisering rund baut på Buds Pro 2. Det er IPX4 på etuiet, som betyr en lett sprutsikring, mens selve proppene er IP55. Proppene er altså både støv- og fuktsikret, og bedre sikret enn etuiet. Kjekt for bruk til trening og når det regner.

Jeg har rukket å bruke proppene en hel del i testperioden, men har så langt ikke tatt tiden fra begynnelse til slutt på batteritiden. Proppene oppgis å ha fire timer taletid, seks timer brukstid med støydemping og ni timer uten. Totaltiden med lading fra etuiet er oppgitt til 25 timer med støydemping.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: Som store hodetelefoner inni ørene

Den store oppgraderingen i årets Buds Pro 2 er den kompromissløse bassen. Det er langt mellom øreproppene som får til å ta ut noe det beste fra både feinschmecker-land og dunkdunk-land slik disse gjør.

Lyden i disse øreproppene får meg til å ikke ville ta dem ut – i time etter time.

At passformen også er – om ikke fantastisk, så noenlunde god selv for litt mer krevende og små øreganger er også til å juble for. Sett dem inn og vri litt, så kiler de seg fast. De gnager ikke, og truer heller ikke med å falle ut – i mine øreganger.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At de gjør en god jobb som håndfripropper selv i et voldsomt bråk er fint.

Oppå det finnes en god liten haug av lydinnstillinger, inkludert en som skal være spesialtunet av filmmusikklegenden Hans Zimmer, og en spesiell forhåndsinnstilling som trekker bassen til himmels. Ønsker du full kontroll kan du legge til dine egne innstillinger.

Øreproppene tester selv at du har full isolasjon mot øregangen, og de kan korrigere for hørsel med en hørselstest som er litt uvanlig sammenlignet med de jeg har sett før. Personlig justert støydemping har de også. Og de fungerer fint enten du bruker Android eller iPhone.

2.000 kroner er mye for et sett ørepropper. Men du finner ikke vesentlig rimeligere propper med bedre lyd enn dette – og OnePlus Buds Pro 2 er også bedre enn de fleste med tilsvarende prislapp.

Kombinasjonen av engasjement og godlyd gjør disse til vanvittig gode allroundere for alle typer musikk og alle situasjoner. Akkurat nå er muligens OnePlus enda bedre på ørepropper enn de er på å lage mobiltelefoner.

Et inntrykk som understrekes av at også OnePlus Nord Buds spiller meget godt – for en fjerdedel av prisen. Så hvis ikke ekstrem bass, ekstra fjong design og støydemping frister er Nord-proppene et utmerket alternativ.

Om du vil ha gode allroundpropper med større fokus på støydemping Apples AirPods Pro (2022) og Sonys WF1000XM4 meget gode alternativ.

