Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Beste superlette, trådløse gamingmusen

Den superlette og trådløse gamingmusen overrasket oss

Vi har testet to fjærlette gamingmus.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Selv om undertegnede aldri kommer til å bli noen proff gamer, har jeg likevel tilbrakt mange timer bak skjermen igjennom årene. Og helt frem til nylig, har en stor og tung gamingmus med kabel vært verktøyet jeg sverget til. Men det har det nå blitt en brå slutt på.

For under årets CES-messe fikk vi en smakebit på Asus sine nyheter i år, der iblant en superlett, trådløs spillmus, Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition.

Da vi tok på den, trodde vi først det bare bare en utstillingsmodell som skulle vise hvordan enheten var utformet. Altså uten elektronikk inni. Så overraskelsen var desto større da musepekeren på skjermen responderte da vi tok i musen.

I etterkant har nysgjerrigheten ikke gått over, og vi har nå fått tak i den fjærlette musen fra Asus, i tillegg til en utfordrer i Logitech G Pro X Superlight. Planen var også å ha med Razer Viper V2 Pro, men denne var dessverre ikke mulig å oppdrive fra produsenten i øyeblikket.

Og etter å ha gjort denne duellen, er en ting i alle fall sikkert. Det er uaktuelt å gå tilbake til en kablet, tung mus igjen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Samarbeidet med Aim Lab gir deg god hjelp til suksess Fordeler + Meget lett

+ Støtter også bluetooth

+ Kjapp overføring

+ Grei programvare

+ Aim Lab-assistanse inkludert

+ God griptape følger med

+ God ergonomi

+ Opp mot 90 timer batteritid

+ Smart oppbevaring for dongelen

+ USB-C-tilkobling

+ Egen knapp for DPI og presets Ting å tenke på — Kostbar

— Ikke vennlig for venstrehendte

— Programvaren kan være litt knotete

— Knappene for DPI og preset sitter under musen

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech G Pro X Superlight annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1495 hos Elkjøp Sjekk nå 1495 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En av de beste trådløse musene du får til prisen Fordeler + Meget lett

+ Kjapp overføring

+ God programvare

+ God griptape følger med

+ God ergonomi

+ God batteritid

+ Langt billigere enn Asus Rog Harper Ace Ting å tenke på — Men likevel kostbar

— Ikke vennlig for venstrehendte

— "Bare" micro-USB-tilkobling

— Ingen knapp for justering av DPI

Overraskende presis

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Begge de to modellene er ekstremt lette av seg. Men det er Asus sin modell som virkelig sklir inn i fjærvektklassen med sine 54 gram. Og det er altså med elektronikk og batteri ombord. Når vi legger til at du kan bruke musen opp mot 90 timer mellom hver gang den trenger å lades, så gjør det ting enda mer imponerende.

Logitech på sin side er heller ingen enorm tungvekter, hvor vektnålen stopper på 63 gram – med en potensiell batterilevetid på 70 timer. Men det skal sies at denne musen fortsatt «bare» har en micro-USB-tilkobling du lader via, mens Asus kjører på med USB-C. Så en litt mer moderne løsning.

Når de er så lette, skulle man kanskje tro at det blir vanskelig å ha presisjon nok til å henge med på den digitale slagmarken. Hittil har vi valgt å bruke tunge, kablede varianter i tro om at dette vil beholde presisjonen. Men her må vi bite i oss ordene.

Det er faktisk snarere en fordel i mange situasjoner med en lettvekter, hvor nettopp den lave vekten hjelper deg å vri siktet raskt om du for eksempel skulle snuble borti en fiende som kommer inn fra siden. Vi er klar over at det marginalt forskjell i tid sammenlignet med en tradisjonell mus, likevel er det noe som er verdt å poengtere.

Også når du skal finsikte deg inn på en fiende langt unna, er det en klar fordel å være «stø på hånden». Og heller ikke her er den lave vekten noe problem. Man kjenner i alle fall ikke noe til at man blir mer «skjelven» på hånden.

Så etter å ha spilt med disse to duellantene i flere titalls timer hver seg, så opplevelsen vi sitter igjen med utelukkende positiv.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Begge modellene har meget potente bevegelses-sensorer ombord, hvor Asus har den heftigste med sine 36 000 dpi, mens Logitech sin har noe mer «beskjedne» 25 600 dpi.

Og begge kan henge med selv om du skulle finne på å akselerere musen så den får en belastning på flere G. I teorien skal de tåle såpass at det burde lukte svidd musematte over tid.

Begge modellene har en overflate som er grei å få et godt grep på. Harpe Ace er noe mer ru, og således et lite knepp bedre, mens Logitech sin mus er et par hakk glattere – men stadig vekk ingen utfordring å sikre seg et grep om.

Skulle du likevel like mer grep, kommer begge musene med en pakke «grip tape» i esken. Da kan du klistre disse på hovedknappene og på sidene, for å få en gummiert overflate.

Asus sin tape har i tillegg et ganske tøft mønster, som etter vår mening gjør den et hakk kulere å se på. Samtidig har denne tapen litt mer mønster, men i praksis liker vi grepet du får fra Logitech sin tape like godt. Begge øker naturligvis vekten noe, men det er bare snakk om en marginal økning på et gram eller to.

Begge musene har en ergonomisk utforming som er ganske like hverandre. For undertegnede, som bruker hansker i størrelse 9–10, er størrelsen på disse to kandidatene helt topp. Men har du noen steikepanner av noen hender kan de muligens bli litt små.

Utformingen er ganske nøytral og har en «rygg» som ikke er for høy, ei heller veldig lav. Så vi vil tro at denne løsningen treffer ganske godt for de aller fleste. Begge kan i teorien brukes av venstrehendte også, men du vil få en mer kronglete plassering av sideknappene siden disse ikke kan flyttes fra den ene siden til den andre.

En annen fordel disse musene bringer til torget er at de er mer vennlige for deg som sliter med senebetennelse. Undertegnede har hatt dette til og fra i mange år, og vi kan melde om at det gjør hverdagen noe enklere om du sliter med dette.

Les også Det beste mekaniske tastaturet 24. mars

Slik ser begge kamphanene ut sett fra «luften» Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Trådløs overføring

En ting man sjelden har hørt ofte i samme åndedrag er gaming og trådløst. En kombinasjon man glatt styrte unna før. Men det virker det heller ikke være noen grunn til å tenke lenger.

Asus tar igjen et stikk her. For denne musen har, på samme måte som Logitech, en 2,4 Ghz overføring som oppdaterer forandringer i bevegelsene du gjør inntil 1000 ganger i sekundet (Hz). Det skal med andre ord meget mye til før denne kommunikasjonen ikke får med seg hva du driver med.

Nå skal vi ikke påstå at denne løsningen er best for alle proffe spillere der ute, men at denne trådløse løsningen vil holde for de aller fleste av oss, er vi ganske sikre på.

Og skulle du trenge en mus til kontorarbeid, eller kanskje bruke den på TV-en, så har Asus tenkt på dette. For i tillegg til den lynraske trådløse overføringen, kan du også vippe over en bryter på undersiden av musen for å heller pare den opp mot andre ting via bluetooth. Det gir jo et utvidet bruksområde som vi bare syns er positivt, selv om produktet primært er rettet mot gaming.

Slik ser programvaren til Asus ut når du har fått lagt den inn. Kamera Skjermdump

Kurant programvare

Siden begge musene er såkalte superlette, så er de ikke lasset ned med RGB-belysning over alt.

Asus har nøyd seg med ett slikt lys i scrollehjulet på ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, som du kan kontrollere via programvaren som følger med. Denne programvaren syns vi er litt omstendelig å få lagt inn.

Men når den først er oppe og går, så er den helt kurant. Skulle du ha flere ting fra Asus, som for eksempel et hovedkort eller andre ting som bruker RGB-LED, så kan enkelt endre farge og lys i den samme programvaren. Sånn sett vil du få en fin samkjøring her mellom lyset på musen og andre komponenter – gitt at de er fra Asus.

Du kan også gå inn og endre for eksempel de ulike forhåndsvalgene for dpi, der lyset i scrollehjulet kan gi deg en indikasjon på hvilken av de fire forhåndsvalgene du har aktivert. Du kan også skifte mellom de fire ulike forhåndsvalgene via en knapp under musen, men denne sitter litt tuklete til syns vi.

Logitech har en enkel og lettbrukelig programvare. Kamera Skjermdump

Logitech på sin side har en programvare som er veldig enkel og ryddig. Her kan du gå inn og endre følsomheten, noe du altså ikke kan direkte på selve musen. Det er nemlig ingen RGB-lys å spore, annet enn en liten diode på toppen av musen som sier fra når du slår den på eller om batteriet er i ferd med å tappes tomt.

Med Asus Rog Harpe Ace får du tilgang til Settings Optimizer i Aim Lab. Kamera Skjermdump

Få hjelp av Aim Lab

Asus Harpe Ace Aim Lab Edition er hele navnet på musen fra Asus, og når du ser siste delen så gir det en indikasjon på noe som kan komme mange spillere til gode.

Du får nemlig tilgang til en del funksjoner i spilltjenesten Aim Lab som det kan være verdt å ta med seg.

Blant annet kan du teste deg selv i Settings Optimizer. Her kan du kjøre igjennom en rekke små sekvenser for å få hjelp med å justere følsomhet, oppløsning, vinkler og hvor mye du løfter musen når du må snu endre retning raskt.

Disse fire hovedkategoriene tar litt tid å fullføre, hvor du på hver enkelt blir plassert i et stort rom hvor du blant annet må følge en kule med siktet først, for så å sikte på tilsvarende kuler i ulike størrelser som dukker opp på skjermen.

Da måler programmet hvordan du liker å sikte, og kommer til slutt med forslag til hvordan du bør justere de ulike parameterne. Vi gjorde denne testen flere ganger, og til vår overraskelse kom programmet med forslag til å spille med en del lavere dpi på enn hva vi brukte fra før i Call Of Duty, men heller skru opp følsomheten i selve spillet noe.

Vi syns selv at informasjonen og justeringene virker bra, og klarer oss i alle fall ikke noe dårligere nå enn før vi kjørte igjennom dette programmet.

Så dette er etter vår mening et pluss i margen.

PS: Du finner Aim Lab på Steam.

Konklusjon

Som nevnt så har disse superlette musene kommet som stor overraskelse på undertegnede. Vi har ved flere anledningen brukt lette trådløse varianter i kontorsammenheng, men ikke til å spille aktivt med. Men det er noe vi kommer til å gjøre nå.

For både Logitech og Asus leverer solide produkter med sine superlette gaming-muser, men det er likevel en del ting som taler til Asus sin fordel.

Blant annet er ROG Harper Ace Aim Lab Edition noe lettere og har ikke minst bedre batteritid – selv om også Logitech sin mus holder mer enn lenge nok til at du kan bruke den 7–8 timer i 10 dager i strekk.

En annen ting er at Asus gir deg muligheten til å bruke denne musen via bluetooth, i tillegg til den trådløse dongelen som følger med. Det gir noe mer muligheter om du for eksempel vil bruke den mot en TV eller noe annet som har en bluetooth-mottager.

Den siste fordelen er at du får tilgang til å bruke Aim Lab sin funksjon som gir deg tips til hvilke justeringer du bør bruke.

Men Asus koster også mer. I skrivende stund snakker vi 500 kroner i differanse mellom Rog Harper Ace Aim Lab Edition og Logitech Pro X Superlight. Så du bør også forvente mer for pengene om du velger Asus sin kandidat.

Ellers så er disse to produktene meget gode og ganske like i praksis.

På papiret har Asus valgt en bedre bevegelses-sensor i sin modell, men vi kan ikke si at vi merker stor forskjell på denne og varianten Logitech har valgt å sette i sin G Pro X Superlight. Begge er etter vår mening meget presise, og vil neppe sinke deg når det skal avgjøres i kampens hete.

Og det samme gjelder den trådløse overføringen. Begge kjører med en oppdateringsfrekvens på 1000 Hz, noe som gjør at du neppe vil merke at den trådløse overføringen vil svikte deg på noe tidspunkt.

Alt i alt er begge gamingmusene i denne duellen noe vi trygt kan anbefale deg, men holder likevel en knapp på Asus ROG Harper Ace Aim Lab Edition som den aller beste av de to.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Samarbeidet med Aim Lab gir deg god hjelp til suksess Fordeler + Meget lett

+ Støtter også bluetooth

+ Kjapp overføring

+ Grei programvare

+ Aim Lab-assistanse inkludert

+ God griptape følger med

+ God ergonomi

+ Opp mot 90 timer batteritid

+ Smart oppbevaring for dongelen

+ USB-C-tilkobling

+ Egen knapp for DPI og presets Ting å tenke på — Kostbar

— Ikke vennlig for venstrehendte

— Programvaren kan være litt knotete

— Knappene for DPI og preset sitter under musen

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech G Pro X Superlight annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1495 hos Elkjøp Sjekk nå 1495 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En av de beste trådløse musene du får til prisen Fordeler + Meget lett

+ Kjapp overføring

+ God programvare

+ God griptape følger med

+ God ergonomi

+ God batteritid

+ Langt billigere enn Asus Rog Harper Ace Ting å tenke på — Men likevel kostbar

— Ikke vennlig for venstrehendte

— "Bare" micro-USB-tilkobling

— Ingen knapp for justering av DPI

Mer om LogitechAsusSpillmusTrådløsBluetooth