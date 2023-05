Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Små bluetooth-høyttalere (2023)

God lyd i parken og på stranda: Vi har testet minihøyttalere

Stor forskjell fra topp til bunn.

11 små og rimelige bluetooth-høyttalere har blitt testet. Forskjellene er til dels store. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 20. mai 2023, 12:00 Lagre Lagre artikkel

Bluetooth-høyttalere finnes etter hvert i omtrent alle størrelser og formfaktorer. Vi har tidligere sett på «ølboks-klassen», og vi har testet noen mastodonter av noen festhøyttalere, men i dag skal vi ned i den aller minste - og billigste - klassen.

Her får du naturligvis ikke allverden av verken volum eller lydkvalitet, men det er definitivt noen lyspunkter å finne også i billigsegmentet. Et par av de testede høyttalerne produserer nemlig god lyd samtidig som de bare koster noen ytterst få hundrelapper.

I tillegg til lydkvaliteten teller naturligvis batterilevetiden en god del, og det er viktig at høyttaleren er noenlunde vanntett. Dette er jo en typisk høyttaler du kan finne på å ta med deg både i dusjen, i parken, på stranda, i teltet eller på sandvolleyballbanen, så det er greit om den tåler noen dråper vann eller aller helst også overlever at du mister den i bassenget.

Som de Tek-hodene vi er setter vi selvfølgelig også pris på om vi slipper å dra frem den gamle microUSB-kabelen for å lade høyttalerne (altså, det er positivt om de har USB-C-kontakt), og smarte ekstrafunksjoner er bonus. Siden dette er en såpass rimelig produktkategori har vi også latt pris telle mer enn vi kanskje vanligvis gjør.

8.5 Sony SRS-XB13 Bytt 8 Linocell Cross Beat Bytt 8 Andersson BHS 2.5 Bytt 7.5 Ultimate Ears Wonderboom 3 Bytt 7.5 Creative Muvo Play Bytt 7 JBL GO 3 Bytt 7 JBL Clip 4 Eco Bytt 6.5 Mobique BT Speaker Small Bytt 6.5 Roxcore Beat Bytt 6 Andersson BHS 2.6 Bytt 4.5 Exibel Shale Bytt

Spesielt én høyttaler skiller seg ut i negativ prismessig retning, og det er Ultimate Ears Wonderboom 3. Vi valgte å ta den med fordi den har mange av de samme egenskapene som de øvrige, i tillegg til relativt «riktige» dimensjoner.

Samtidig gjør prisen det vanskelig å vurdere Wonderboom opp mot konkurrentene i dette testutvalget. Lydmessig er dette den beste høyttaleren i testen, men prisen gjør at den egentlig ikke egentlig konkurrerer mot de øvrige testhøyttalerne - men høyttalere som JBL Flip 6. Og der kommer den til kort.

Vi velger likevel å ta den med fordi den åpenbart er relevant - men det er vanskelig å kåre den til testvinner blant små, billige høyttalere når den altså koster mer enn tusen kroner og du får bedre høyttalere som ikke er mye større til samme pris.

Ha det i bakhodet når du leser vurderingen.

Best i test: Sony SRS-XB13

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sonys lille «Xtra Bass»-høyttaler leverer akkurat det som står på esken: Mer bass enn hva konkurrentene i denne størrelsesklassen klarer.

XB13 leverer varm, relativt harmløs lyd med en god del bass, men den låter samtidig noe introvert og innelukket sammenliknet med for eksempel de to JBL-høyttalerne og Wonderboom.

Bassgjengivelsen er likevel imponerende sett opp mot de kompakte dimensjonene, og det gjør også at helhetsinntrykket blir veldig bra. Designet gir også 360-graders lydgjengivelse, som gjør at det blir litt mindre irriterende at Sonyen har et litt begrenset makslydnivå.

Sonyen har ellers IP67-sertifisering, så den tåler å bli senket i vann, og den har den beste batteritiden av alle høyttalerne i testen - med opptil 16 timer på moderat volum. Lading gjøres med USB-C - og siden batteritiden er såpass god kunne man kanskje ønsket seg at det var mulig bruke høyttaleren som en nødlader for mobilen i tilfelle krise.

Stereoparing er støttet, og høyttaleren har innebygget mikrofon, så den fungerer som håndfriløsning om telefonen ringer. Sonyen har også behagelige knapper som er enkle å bruke, og det følger med en enkel hempe som du kan ta av om du heller vil det.

Med en pris på rundt 500 kroner er ikke Sonyen helt blant de billigste, men spesielt lyden og batteritiden gjør at vi fort synes det kan være verdt å legge inn de ekstra kronene mot de mindre kjente merkene i testen.

Og om vi ser bort fra Wonderboom er det denne kombinasjonen som gjør seg aller best. Men det lurer noen veldig gode og enda billigere alternativer også under her.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sony SRS-XB13 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 549 hos Power Sjekk nå 549 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Fin lyd og lang batteritid gir en slagkraftig kombo fra Sony Fordeler + Varm og behagelig lyd med en god del bass

+ Lang batteritid

+ Kompakt og lett liten sak

+ Vanntett med IP67

+ USB-C til lading

+ Mikrofon Ting å tenke på — Litt begrenset maksvolum

— Litt mer innelukket i diskanten enn enkelte av konkurrentene

Godt kjøp: Linocell Cross Beat

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Kjell-kjedens Linocell Cross Beat er litt større enn de fleste av konkurrentene, men fydda som den spiller - og så koster den attpåtil bare 299 kroner. Her har Kjell & Co truffet godt når de har vært i Kina og handlet.

Den spiller først og fremst høyt, klart og med en god del bass. Den er kanskje ikke like raffinert i fremtoningen som Wonderboom, og den er ikke like varm og behagelig som Sony XB13, men sett opp mot prisen er dette utmerket.

Skal vi pirke fremstår Cross Beam iblant litt kjølig i klangen, med en diskant som ligger helt opp mot litt i overkant påtrengende. I tillegg kan den miste litt kontroll når det skjer veldig mye samtidig i musikken, men det er for smådetaljer å regne til denne prisen.

Det er dessuten artig med det synlige basselementet bak på høyttaleren, selv om det kanskje ikke er helt optimalt for holdbarheten. Cross Beam er også en av få høyttalere i testen som har en eller annen form for synlig batteriindikator, med en liten stripe med lysdioder på toppen. Knappene er også store og enkle å bruke, og høyttaleren støtter oppsett med to i stereo.

Den er ellers IPX7-sertifisert og har både 3,5 mm-inngang og microSD-port for avspilling av musikk fra minnekort.

Det største minuset er nok at batteritiden bare er på seks timer per avspilling, som er akkurat litt knapt. Spiller du på noe som nærmer seg maks volum må du nok også belage deg på at vi ikke snakker mer enn tre-fire timer.

Likevel: Lyden, brukervennligheten og prisen gjør Linocell Cross Beat til et kjempekjøp for deg som vil ha mest mulig lyd for pengene.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Linocell Cross Beat Bluetooth Høyttaler annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Overraskende god lyd for nesten ingen penger Fordeler + Fremoverlent, åpen og klar lyd med en del bass

+ Kjekk batteriindikator på toppen

+ Lader med USB-C

+ 3,5 mm og microSD-port

+ Store knapper som er enkle å bruke

+ Vanntett med IPX7

+ Svært lav pris Ting å tenke på — Noe begrenset batteritid

— Litt større enn enkelte av konkurrentene

Godt kjøp: Andersson BHS 2.5

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Av de to Netonnet-høyttalerne vi har med i testen, er det «lillebror» 2.5 som gjør det soleklart best.

Den puck-formede 2.5 låter betydelig dyrere og mindre blikkboksaktig enn storebror 2.6, selv om sistnevnte både er fysisk større og koster en hundrelapp mer.

Til 299 kroner er BHS 2.5 et utmerket kjøp. Den har både relativt veloppløst diskant og ikke minst ganske fyldig og akseptabelt dyp bass. Denne holder nesten følge med Sonyen lydmessig - den er åpnere i diskanten, samtidig som den har nesten like mye bass å by på. Linocellen er likevel et lite hakk over når vi sammenlikner disse aller billigste modellene.

Maksvolumet er noe begrenset sammenliknet med enkelte av konkurrentene, men høyttaleren beholder i det minste kontrollen helt opp til maks. Der kan bassen komme i skade for å vrenge litt, men det hører til sjeldenhetene - og volumet er dessuten et lite hakk over Sonyen.

Ellers er det meste på plass for BHS 2.5. Den har et ultragenerisk design, men er IPX7-sertifisert og skal holde ut i 11 timer på middels volum.

Lading gjøres med USB-C, og høyttaleren har innebygget mikrofon for samtaler. Knappene bak er deilig klikkete, men plasseringen er jo litt upraktisk om du har høyttaleren liggende på rygg.

BHS 2.5 er også et vellykket eksempel på å kjøpe inn et produkt fra en kinesisk fabrikk og slenge sitt eget merkenavn på. Lydmessig hadde vi nok såvidt valgt Linocell til denne prisen, men den ekstra batteritiden på 2.5 gjør likevel dette til et veldig attraktivt alternativ.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Andersson BHS 2.5 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat God lyd og lav pris gjør dette til et godt kjøp. Fordeler + Fyldig og fin lyd med ganske mye bass til størrelsen

+ Relativt god batteritid

+ Vanntett med IPX7

+ Lader med USB-C

+ Hendig størrelse

+ Svært lav pris Ting å tenke på — Ingen 3,5 mm

— Kanskje litt upraktisk plassering av knappene

God, men for dyr: UE Wonderboom 3

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Wonderboom har vi forsåvidt vært innom i innledningen, og allerede gjort det klart at dette er den beste høyttaleren i testen rent lydmessig.

Den spiller åpent, stort og ganske veloppløst, selv om det som for tidligere Wonderboom-versjoner skorter litt på bassgjengivelsen.

Når du spiller låter med mye bass - for eksempel Ava Max og Tiestos «The Motto» - så viser likevel Wonderboom at den ikke er helt inkapabel. Den spiller dessuten renere, varmere og mer raffinert enn høyttalerne i det litt billigere sjiktet i testen.

Den låter rett og slett litt dyrere, uten at det gjør at den når helt opp mot for eksempel testvinneren i vår test av litt større bluetooth-høyttalere - JBL Flip 6. Den koster også i skrivende stund omtrent det samme.

Wonderboom 3 har ellers en smart utendørsfunksjon som aktiveres ved å trykke på tre-ikonet under høyttaleren.

Da skrur høyttaleren i praksis av «bremsene» som ligger på til vanlig og sørger for at høyttaleren ikke blir for pågående inne. Diskanten jekkes opp ytterligere og høyttaleren projiserer lyden bredere og større. Det fungerer faktisk rimelig godt og oppleves som en oppgradering av utendørslyden.

14 timers batteritid er bra, og IP67-rating gjør at du kan ta den med i dusjen eller langs bassenget. Multipoint er også kjekt å ha, og du kan koble sammen to høyttalere i stereo. Samtidig føles det litt gammeldags at det er Micro-USB som brukes til lading.

Alt i alt er Wonderboom 3 en litt vanskelig høyttaler å vurdere. Sett opp mot størrelsen spiller den imponerende godt, men den er såpass dyr at det finnes minst like gode alternativer i samme prisklasse, bare i litt større format - og det er derfor vi ikke plukker den som vinner i denne testen.

Om kombinasjonen av kompakt størrelse og god lydkvalitet er det du er ute etter - og pris ikke er like relevant, så er likevel dette et utmerket valg.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ultimate Ears Wonderboom 3 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1090 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Best av de små, men så dyr at den egentlig konkurrerer med noe helt annet Fordeler + Åpen, raffinert, luftig og klar lyd.

+ God batteritid

+ IP67-sertifisert

+ Smart utendørsmodus for lyden

+ Multipoint og stereomodus Ting å tenke på — Ganske dyr for hva du får

— Micro-USB til lading

— Ingen 3,5 mm

— Litt forsiktig bassgjengivelse

Creative Muvo Play

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Denne har vi testet før, og den gang ga vi den en meget god karakter. Uheldigvis for Creative har konkurransen blitt mye kraftigere siden den gang, og det gjør at Muvo Play ikke når helt opp i 2023.

Den spiller eksempelvis både mer ullent og med mindre basstrykk enn Wonderboom 3, selv om den sammenlikningen er urettferdig, all den tid Wonderboom 3 koster nesten tre ganger så mye som Muvo Play.

Samtidig låter den mer innelukket i diskanten enn den enda billigere Linocell-høyttaleren, i tillegg til at den er litt tammere i bassen. Totalen er likevel rimelig god - Muvo Play er velbalansert og spiller høyt, selv om det blir litt mye av det gode på maks volum. Da blir den såpass insisterende i diskanten at det kan oppleves som skjærende - i alle fall innendørs. Litt mer bass hadde uansett hevet totalopplevelsen.

Ellers har Creative-høyttaleren en hendig størrelse og huker stort sett av i alle de øvrige boksene av ting vi ser etter. 10 timers batteritid er bra, den lader med USB-C og er IPX7-sertifisert. Du kan pare to sammen i stereomodus og du kan koble til eksterne enheter med 3,5 mm-inngangen. Til rundt 400 kroner oppleves den også som relativt mye for pengene.

Problemet for Creative er bare at det er andre som gjør disse tingene minst like bra. Men en god totalpakke, det er det.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Creative Muvo Play annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Kompakt og relativt velspillende til en ålreit pris Fordeler + Velbalansert og pen lyd

+ Kurant batteritid, lader med USB-C

+ 3,5 mm-inngang

+ Vanntett med IPX7 Ting å tenke på — Skjærer litt på høyt volum

— Litt mer ullen i diskanten enn enkelte av konkurrentene

JBL Go 3

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

JBLs aller minste er kanskje ikke den mest spektakulære lydmessig, men det er vanskelig ikke å la seg sjarmere av den likevel. Den er så kompakt at den omtrent passer i håndflata, og i testperioden har dette blitt undertegnedes faste podcasthøyttaler i dusjen. Den gummierte undersiden hjelper også, og de spreke fargene passer seg på en slik type høyttaler.

Lydmessig er det egentlig også imponerende hva denne lille saken klarer å levere. Den er først og fremst veldig åpen og utadvendt i diskanten, men det skorter litt på bass versus de best-låtende modellene i denne testen.

Samtidig er det vanskelig å se for seg at en såpass kompakt sak skal låte så veldig mye bedre enn dette. Den spiller også høyt, men viser antydning til vrenging i diskanten på høyeste volum. Best er den når du holder volumet litt moderat, også fordi den ikke har de største bassreservene å lene seg på.

IP67-rating er fint å ha, men fem timers batteritid er nok litt skuffende - og kanskje en grunn til å gå for den litt dyrere Clip 4 om du først vil ha en fargeklatt av en JBL-høyttaler.

Alt i alt er dette en perfekt liten sak til å bære rundt i huset hvis du bare trenger litt bedre lyd enn mobilen eller laptopen leverer. Det er bare synd den ikke spiller litt lenger av gangen.

PS: Både JBL Go 3 og Clip 4 fåes som «Eco»-versjoner. Dette er lyd- og funksjonsmessig de samme høyttalerne som ikke-eco-versjonene, men med mer miljøvennlig plasttrekk på selve høyttaleren og innpakning i papp.

JBL Clip 4 Eco

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

JBLs litt større Clip 4 har mye av den samme lydmessige signaturen som lillebror Go 3, men er fysisk litt større og har litt mer fylde og bass å by på - som gir et bedre inntrykk.

Likevel blir den litt blodfattig og blikkboksaktig sammenliknet med Sonys varme og behagelige XB13-lyd - selv om vi liker den åpne og fremoverlente diskanten. Clip 4 spiller også høyere enn Sonyen, men det er det også andre i feltet som gjør.

Ellers gjelder veldig mye av det samme som for Go 3: IP67-rating, gummiert bakside og lader med USB-C. Batteritiden er imidlertid oppgitt til ti timer, altså det doble av hva Go 3 klarer - og det kan selvfølgelig være verdt de ekstra 100–200 kronene sammenliknet med Go 3. Vi liker også batteriindikatoren på toppen, som vi også har sett på de større Flip, Charge og Extreme fra JBL.

Grunnen til at vi likevel rangerer Clip 4 under er at den blir litt dyr i dette utvalget - i tillegg til at den ikke er like ultraportabel som lillebror Go 3 og ikke på langt nær har samme lydkvalitet som Wonderboom.

7 Bra fjerne Sammenlign JBL Clip 4 Eco annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 690 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En helt grei bluetooth-høyttaler Fordeler + Skarp diskant, relativt velbalansert i fremtoningen

+ Kurant batteritid, lader med USB-C

+ Karabinkroken kan være praktisk

+ Enkel å betjene

+ Smart batteriindikator

+ Vanntett med IP67 Ting å tenke på — Litt tynt med bassgjengivelse

— Andre gir bedre valuta for pengene

Roxcore Beat

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Til 299 kroner er Kjell-kjedens Roxcore Beat blant de billigste i testen, og den er egentlig ikke så aller verst. Problemet er bare at både Linocell-modellen og Andersson-modellen (2.5) i testen er bedre til samme pris.

«Blikkboks»-faktoren på Roxcore Beat er unektelig høyere, og det blir litt blodfattig når noen form for bass er involvert. Det mangler også litt kropp i mellomtonen, men den har til gjengjeld ganske mye volum å by på.

Det låter greit, men ikke så mye mer - så vi hadde nok valgt en av de to nevnte om budsjettet var 300 kroner.

Det er heller ingen andre faktorer ved Beat som gjør at den skiller seg ut nevneverdig i positiv retning. Seks timer batteritid er middels og det samme er IPX6-sertifisering.

Også denne har microSD-port, selv om vi ser for oss at det er noe veldig få vil benytte seg av i våre Spotify-, Tidal- og Apple Music-tider. Du kan også koble to i par, og den har mikrofon for telefonsamtaler.

Alt i alt altså helt grei, denne Roxcore-høyttaleren, og den kompakte størrelsen er hendig. Men du får bedre til denne prisen.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Roxcore Beat annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Ikke dårlig, men du får bedre til samme pris Fordeler + Spiller ganske høyt og relativt velbalansert

+ IPX6-sertifisering

+ MicroSD-port

+ Lav pris Ting å tenke på — Blir litt blikkboks-aktig i lyden

— Micro-USB til lading

— Litt kort batteritid

Mobique BT Speaker Small

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Også denne modellen fra Teknikmagasinets Mobique-merke sliter med det samme som Roxcore-modellen over, nemlig at det finnes bedre alternativer til samme pris eller lavere.

Til 499 kroner kommer den nemlig opp mot Sonys utmerkede XB13, og det er en konkurranse den taper på flere områder. For all del, Mobique-høyttaleren spiller ganske fint for sin kompakte størrelse.

Det er velbalansert, men diskanten låter iblant litt innelukket, og det mangler litt luft i lydbildet. Den mangler også litt bass versus både Andersson 2.5 og Sony XB13, og blir fort litt kjølig i fremtoningen. Den spiller riktignok rimelig høyt, men det blir litt lite bass å lene seg på når volumet kryper opp mot maks.

Samtidig får du både IPX7-sertifisering, 12 timers batteri og multipoint-støtte her, så det er jo verdt litt. To høyttalere kan også settes opp i stereo, men det føles litt gammeldags med micro-USB til lading.

Hadde Mobique-høyttaleren kostet 300 kroner hadde vi nok vært hakket mer positive, men der den ligger i skrivende stund hadde vi nok heller valgt Sony.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Mobique BT Speaker Small annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Burde kostet en hundrelapp eller to mindre. Fordeler + Spiller ganske fint sett opp mot størrelsen

+ Veldig lett av vekt

+ Vanntett med IPX7

+ Ganske god batteritid

+ 3,5 mm-inngang Ting å tenke på — Burde hatt mer bass og en litt åpnere diskant

— Micro-USB til lading

Andersson BHS 2.6

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

«Storebror» 2.6 blant de to Andersson-høyttalerne vi har testet i denne omgang fremstår som det klart dårligste valget av de to. Den koster en hundrelapp ekstra og har betydelig svakere lydkvalitet enn 2.5-modellen fra samme merke.

Den låter litt «innelukket»: Diskanten mangler definisjon, og den går dessuten ikke spesielt dypt i bassen - som gir et litt kunstig og ullent inntrykk med hint av blikkboks. Fryktelig dårlig er det ikke, men det når ikke opp til de beste i denne testen.

BHS 2.6 er også fysisk større enn mange av konkurrentene, uten at du egentlig ser det i verken lyden eller batteritiden. Ni timer er greit, men det er et stykke opp til Sonys 16 timer - selv om vi setter pris på at lading gjøres med USB-C.

BHS 2.6 har også en funksjon vi gjerne skulle sett på flere av høyttalerne, nemlig muligheten til å lade andre enheter ved hjelp av en USB-A-port. Det må sies at det 2000 mAh store batteriet ikke duger til stort mer enn krisehjelp om mobilen nærmer seg helt tom, men det er likevel en kjekk ekstrafunksjon å ha.

Alt i alt litt skuffende lyd fra denne, men den er fortsatt såpass rimelig at den kan være et kurant valg. Men vi foretrekker nok 2.5-modellen om du absolutt vil handle hos NetOnNet.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Andersson BHS 2.6 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Bra på papiret, men velg heller "lillebror" BHS 2.5 Fordeler + Helt grei lyd

+ Kurant batteritid, lader med USB-C

+ Kan lade andre enheter med USB-A

+ 3,5 mm-inngang Ting å tenke på — Lite bass og innelukket diskant gir blikkboks-følelse

Exibel Shale

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Clas Ohlsons Exibel Shale spiller ordentlig høyt til sine begrensede fysiske dimensjoner, men det er omtrent det mest positive vi kan si om lyden. Denne låter rett og slett ikke spesielt godt.

Den har først og fremst relativt lite bass å by på, og den bassen som er kutter av såpass tidlig at den blir mer for en litt dyp mellomtone å regne. Diskanten er ganske fremtredende i lydbildet, men det blir veldig fort litt for mye av det gode, og Shale fremstår bare som skrikete når lyden kryper over rundt femti prosent.

Totalinntrykket blir også relativt blikkboks-aktig - og hvis jeg hadde valget ville jeg valgt å høre minst mulig musikk på denne. Sånn sett er nok Shale absolutt mest egnet for utendørsbruk, når du kanskje ikke er like kritisk til lydkvaliteten og bare vil ha mest mulig volum og lydprojeksjon.

Litt formildende er det at den kan brukes som nødlader for andre enheter gjennom en USB-port gjemt bak, og 12 timers batteritid er ganske bra. «Kun» IPX4-sertifisering er samtidig litt skuffende når de aller fleste av konkurrentene er oppe på IPX6 og noen også IPX7.

Exibel Shale er nærmest en tro kopi av Sonys XB13 designmessig, men den taper på alle andre områder enn pris. Og 349 kroner for dette er faktisk ingen spesielt god deal når du ser hva du kan få andre steder.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Exibel Shale annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Sony-kopi med kjip lyd og dårlig vanntetting. Velg noe annet Fordeler + Spiller høyt og projiserer godt

+ Ganske god batteritid

+ Kan lade andre enheter

+ IPX4; tåler en liten regnskur

+ Praktisk størrelse Ting å tenke på — Skrikete diskant og veldig bassfattig

— Micro-USB til lading

— IPX4 er dårlig når konkurrentene tilbyr IP67.

Spesifikasjoner og priser

Product Andersson BHS 2.5 Andersson BHS 2.6 Creative Muvo Play Exibel Shale JBL Clip 4 Eco JBL GO 3 Linocell Cross Beat Mobique BT Speaker Small Roxcore Beat Sony SRS-XB13 Ultimate Ears Wonderboom 3 annonse Pris 199 299 399 299 690 399 300 - 200 486 1053 Pris testet 299 kr 399 kr 399 kr 299 kr 690 kr 490 kr 299 kr 499 kr 299 kr 499 kr 1090 kr Dimensjoner Ø108 x 45 mm Ø79 x 125 mm Ø80 x 110 mm Ø80 x 95 mm 89 x 135 x 46 mm 86 x 69 x 41 mm 180 x 60 x 50 mm Ø100 x 45 mm 143 x 95 x 45 mm Ø76 x 95mm Ø95 x 104 mm Vekt 245 gram 316 gram 360 gram 346 gram 240 gram 210 gram 362 gram 158 gram 210 gram 253 gram 420 gram Vannsikring IPX7 IPX7 IPX7 IPX4 IP67 IP67 IPX7 IPX7 IPX6 IP67 IP67 Oppgitt batteritid 11 timer 9 timer 10 timer 12 timer 10 timer 5 timer 6 timer 12 timer 6 timer 16 timer 14 timer Lader USB-C USB-C USB-C Micro-USB USB-C USB-C USB-C Micro-USB Micro-USB USB-C Micro-USB Porter - 3,5 mm, USB-A 3,5 mm 3,5 mm, USB-A - - MicroSD, 3,5mm 3,5 mm MicroSD - - Åpne fullskjerm Mer +

20. mai 2023, 12:00