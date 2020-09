Hero9 Black er GoPros beste Hero-kamera hittil

Men det er ikke nødvendigvis seriens beste actionkamera.

«Actionkamera i solnedgang.» Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 26 Sept 2020 12:00

Det er høst, og tradisjonen tro har GoPro sluppet en ny versjon av sitt aktivitetskamera Hero. I fjor fikk vi Hero8 Black , et kamera med flere «hvorfor har de ikke tenkt på dette før»-forbedringer, som integrerte festebein og muligheter til å koble tilbehør som bedre lys eller ekstra skjerm rett på kamerakroppen.

Samtidig var det visse elementer som ikke ble så godt mottatt – som at glasset foran objektivet ikke lenger lot seg bytte ut. Det var heller ikke populært at den forbedrede stabiliseringen med HyperSmooth 2.0 ikke tillot bruk av «gamle» GoPro-batterier, altså batterier fra tidligere generasjoner Hero-kameraer.

Mindre plast

GoPro Hero9 Black kommer nå i en mer praktisk og miljøvennlig innpakning. Vegar Jansen, Tek.no

Årets Hero-utgave, som ikke spesielt overraskende har fått betegnelsen Hero9, kommer i en GoPro-merket «utstyrsboks» med pappomslag – angivelig for å kutte ned på mengden plast som går rett i søppelkassa.

Vi setter pris på både tanken og utstyrsboksen, selv om sistnevnte godt kunne hatt et system for rominndeling. Ellers har GoPros kameraer typisk kommet i et «displaymonter» av blank plast for å være mer synlige i butikkene.

Men at slikt som den medfølgende USB-kabelen fremdeles kommer i sin egen lille plastpose og er buntet sammen med en plastdekt ståltråd (hvor mange milliarder slike kastes hvert år, egentlig?) vitner om at det fremdeles er litt å hente på det punktet.

Større og tyngre

Vel ute av emballasjen, slår det oss at Hero9 Black er et adskillig større kamera enn tidligere modeller som Hero7 Black. Her skulle vi selvsagt helst hatt Hero8 å sammenligne med, men av ymse grunner fikk vi aldri testet denne – og vi har kun hatt Hero7 Black for hånden.

Vegar Jansen, Tek.no

Til Hero9s (og åtterens) forsvar er det dog slik at de eldre GoPro-generasjonene må puttes i en ramme dersom de skal festes noe sted – og det skal de jo ganske ofte. Derfor snakker vi plutselig ikke om all verden av forskjell i størrelse likevel.

Hero7 Black og Hero9 Black. En av de store nyhetene på sistnevnte er fargeskjermen foran. Vegar Jansen, Tek.no

Likevel er det ingen tvil om at årets modell er både større og tyngre enn Hero7 Black totalt sett. På kjøkkenvekta veier Hero9 inn til 160 gram med batteri og minnekort innabords, mot 141 gram på Hero7 med tilsvarende pluss festeramme.

Denne ekstra vekten kommer fra de integrerte festebeina, et større batteri og større kamerakropp. Det fine med sistnevnte er at det også har blitt plass til større skjermer, både bak og i front.

Uten festerammen blir det også langt enklere å koble på ekstrautstyr – såkalte «mods» – som først ble introdusert med Hero8. Dette utstyret kan by på slikt som skjermutgang, bedre lyd, lys og enda større «selfie»-display.

En «Max Lens Mod» som gir bredere vidvinkel skal også være på vei. Vi har dog ikke vurdert noen av disse i denne testen.

Hero7 Black til venstre, Hero9 Black til høyre. Vegar Jansen, Tek.no

Selv om designen på Hero8 og Hero9 fritar oss fra bryet med rammer og gjør det enklere å montere på utstyr, betyr det også at kameraet har fått større arealer som kan være mer sårbare for slag og støt.

Rammen som vi for eksempel har på Hero7, beskytter i stor grad kameraets hjørner, sider og bakskjerm. Å bytte en sprukket plastramme er et ukomplisert og rimelig alternativ til å bytte ut et helt kamera.

Nå har GoPro riktignok forsterket sidene på Hero9 med mer metall, og det har kun én luke med en solid mekanisme – det er ingen ting på dette kameraet som virker skjørt eller svakt. Som vanlig er det dessuten fullstendig støv- og vanntett uten behov for eksternt skall, helt ned til ti meter under vannoverflaten.

Likevel er det altså ingen tvil om at potensielt sårbare punkter som bak- og forskjermen vil være mer utsatt. At Hero9 dessuten er tyngre teller heller ikke positivt.

Skulle vi velge mellom Hero7 og Hero9 i en situasjon med garantert harde knall og fall, sier instinktet at en Hero7 vil ha bedre muligheter til å komme relativt uskadet fra det hele.

For ekstreme situasjoner er det derfor greit å vite at GoPro også tilbyr et sterkt beskyttelsesskall til sine kameraer. Disse koster rundt 500 kroner og sørger dessuten for at de kan dykkes med ned til 60 meter.

Bedre og kraftigere batteri

Årets modell er uten tvil en videreutvikling av Hero8 Black, der GoPro også har hørt på kritiske røster – med Hero9 er det igjen mulig å bytte glasset foran objektivet.

Nye Hero9s batteri er større, kraftigere og tyngre. Vegar Jansen, Tek.no

Den som sitter med en mengde gamle GoPro-batterier kommer på sin side ikke til å juble. Med Hero9 har GoPro tatt det tunge men nødvendige skrittet – et skritt de de trolig burde tatt allerede i fjor med Hero8 – og puttet inn et fysisk større batteri.

Det nye batteriet har en kapasitet på 6,62 wattimer, mot 4,7 wattimer for de eldre Hero-generasjonene. På papiret tilsvarer dette en økning på 40 prosent.

GoPro selv snakker om en økning på tretti prosent i gjennomsnitt over alle modi, og skryter spesielt av bedre batteritid i kalde omgivelser.

Dette stemmer også med våre erfaringer. I mangel av vinter har vi brukt fryseren, og det viser seg at Hero9 ganske enkelt i langt mindre grad lar seg påvirke av sterk kulde.

Sammenlignet med Hero7 Black, fikk vi rundt 25 prosent mer ut av batteriet under vanlige forhold. Men da vi puttet kameraene i fryseren økte forskjellen til over femti prosent – fordi Hero7 tålte kulda langt dårligere.

Vegar Jansen, Tek.no

Samtidig må det også nevnes at det er noen ulemper med et større batteri. Som nevnt veier det mer – 32 mot 22 gram, og fysisk større betyr at kameraet ikke lar seg ikke bruke med «gamle» GoPro-batterier.

Høyere oppløsning

Av andre nyheter vedrørende kameraets innmat har Hero9 Black fått en ny bildebrikke på 23,6 megapiksler. Dette gjør at kameraet kan filme med høyere oppløsning – 5120 x 2880 piksler eller «5K». Det betyr også høyere oppløsning på bilder, som nå er på drøye tjue megapiksler eller 5184 x 3888 punkter.

Samtidig må det nevnes at kameraet er utstyrt med den samme GP1-prosessoren som har vært på plass siden Hero6 , så oppløsningen har sine begrensninger også: 5K kun er mulig i 16:9-format (ikke 4:3), og da med 30 eller 24 FPS.

Skal vi gjette på en ny prosessor i neste års «Hero10»?

Med 5K får man nå heller ikke brukt det alle videste formatet kalt SuperView. Dette er for øvrig heller ikke tilgjengelig i 4K med 60 FPS.

De heftigste oppløsningene krever dessuten at mobilen eller datamaskinen du skal bruke videoene med har støtte for HEVC-kodeken – men det meste av nyere maskinvare bør takle dette.

Et åpent og ærlig spørsmål om 5K – eller for den saks skyld 4K – er hvorvidt dette er en tvingende nødvendighet. Vi vil vel si det i det minste er kjekt å ha, men det kommer nok først til sin fulle rett dersom du har planer om å beskjære materialet i særlig grad, altså «zoome inn» i filmklippet.

Det lar deg også hente ut større stillbilder fra filmklippene, altså gir det deg enkeltbilder med flere piksler.

Full HD

2,7K

4K

5K

Her har vi fire bilder på 900 x 500 piksler, alle fra filmklipp tatt med Hero9 Black. Klippene er filmet i 5K, 4K, 2,7K og Full HD. Interesserte kan finne originalbildene her: 5K | 4K | 2,7K | FHD .

Dessverre har vi for tiden ingen god teknisk løsning for å legge ut 5K-klipp, og det krever naturligvis også en TV eller skjerm med ekstra god oppløsning for å kunne betraktes slik det bør.

I stedet har vi i galleriet over hentet ut bilder fra fire filmklipp tatt med Hero9 Black, der vi gjengir en del av bildet i 100 prosent størrelse.

Som du selv vil være i stand til å se, tillater høyere oppløsning mer zoom inn i bildet. Forskjellen mellom 4K og 5K er ikke voldsom, men sistnevnte vil naturligvis være å foretrekke dersom det er nødvendig å hente ut detaljer fra klippet.

Etterlengtet fargeskjerm foran

Høyere oppløsning vil sikkert være attraktivt for noen, men vi tenker egentlig at fargeskjermen i front er det store trekkplasteret ved Hero9.

Skjermen er et naturlig svar på kinesiske DJIs Hero-konkurrent Osmo Action , som kom på markedet mot sommeren i fjor. Med sin kjekke fargeskjerm på forsiden ble det straks enklere å også få med seg selv når man filmer eller tar bilder.

Vegar Jansen, Tek.no

I år er det GoPros tur til å la seg «inspirere», og det betyr at Hero9 har fått et tilsvarende display i front. Denne 1,4-tommers kvadratiske LCD-fargeskjermen kan enten vise det som filmes i riktig format, eller kutte noe av bildet for å få «fullskjerm». En annen modus viser kun informasjon om innstillinger og opptak, slik det er på andre Hero-kameraer med display foran.

Og skulle det være slik at dette ikke er noe du bruker uansett, kan skjermen slås helt av for å spare strøm.

Det er også verdt å få med seg at kameraets frontskjerm vil bytte til «info»-modus dersom du tar opptak med 200 eller 240 FPS.

Som nevnt er også bakskjermen blitt større, og dette ser vi på som en fordel ettersom kameraet i hovedsak betjenes gjennom denne touchskjermen. Nå er det blitt et hakk enklere å treffe det vi peker på.

GoPro satser nå kun på mobilappene sine. Vegar Jansen, Tek.no

Foruten dette kan kameraet fjernstyres med stemmen – alternativt mobilen eller nettbrettet med GoPros mobilapp .

Og når vi først er inne på apper: GoPro konsentrerer seg så mye om å videreutvikle sine mobilapper at de ikke lenger finner det verdt å bruke ressurser på programvare for PC-redigering.

Quik for Desktop 2.7.0 ser ut til å bli det siste vi får fra den kanten, og denne versjonen fungerer ikke skikkelig med den nye Hero9 Black. Så vet du det.

Enda mer hyper

GoPro var så fornøyd med stabiliseringen på Hero7 Black at de ga den et navn: HyperSmooth. På Hero9 Black er den forbedret og kalles HyperSmooth 3.0.

Dessuten har selskapet lagt til noe de kaller «Horizon Leveling». Dette kutter mer av kantene enn HyperSmooth, men vil også sørge for at bakken forblir horisontal selv om kameraet ikke holdes beint.

Dette var for øvrig også på plass med Hero8, men da måtte det fikses i appen. Nå gjøres dette i selve kameraet.

GoPro stilte med både kamera og en hendig testbil. Vegar Jansen, Tek.no

Da vi testet Hero7 Black mente vi at det å kjøre sparkesykkel på brostein var en grei måte å teste stabiliteten på. GoPro var åpenbart ikke enige, da de denne gangen sendte med en radiostyrt «rock crawler» med GoPro-feste på taket.

I videoen under – som viser undertegnedes forsøk på «ekstrem stikjøring» – kan du selv se forskjellen på den opprinnelige versjonen av HyperSmooth og HyperSmooth 3.0.

Med såpass ujevnt underlag kan vi trygt si at det fremdeles er rom for enda kraftigere stabilisering, men det er heller ingen ingen tvil om at HyperSmooth 3.0 gjør en bedre jobb.

For ordens skyld: Horizon Leveling ble ikke brukt i Hero9-opptaket over.

Under kjøringen oppdaget vi for øvrig en liten ulempe med det nye kameraet. Ettersom det både er tyngre enn Hero7 og festebeina av metall er glattere, krever det også mer kraft for å holde seg på plass. Ved flere anledninger endte kameraet opp med å nesten kun filme panseret på bilen mot slutten av turen – festet var ganske enkelt ikke strammet hardt nok.

Undertegnede har nå ført opp spinat og multivitamin på handlelista.

Full av funksjonalitet

Bedre bildestabilisering er likevel bare toppen av isfjellet – Hero9 Black føles stappet med funksjonalitet. Det får oss nærmest til å lengte tilbake til «gamle dager» da kameraene kun hadde et par fastsatte opptaksmodi og muligens en knapp for stillbilder også.

På papiret har Hero9 Black riktignok kun tre hovedfunksjoner: film, bilder og intervallopptak (timelapse), men hver av disse har en rekke muligheter for å tilpasses når det gjelder kvalitet og bildeutsnitt.

Hero9 kommer med ferdige «hurtiginnstillinger» for ulike situasjoner, og du kan enkelt sette opp flere selv. Vegar Jansen, Tek.no

Hero9 Black har fire utsnitt: SuperView, Wide, Linear og Narrow. For foto er det Linear og Narrow som gjelder, med mindre du liker slike krumme linjer som du får med ekstra vide vinkler. For video er Linear det eneste som kan velges om du også ønsker Horizon Leveling.

Det er med andre ord nok å velge i, men ikke alt går bra sammen. Heldigvis trenger det ikke være verre enn å plukke en av «hurtiginnstillingene» GoPro har satt opp for deg. Disse hjelper også til med å komme i gang med foto og intervallopptak under dårlige lysforhold.

Hero7 Black grå sjø

Hero9 Black grå sjø

Hero7 Black utsikt

Hero9 Black utsikt

Hero7 Black foss #1

Hero9 Black foss #1

Hero7 Black motlys

Hero9 Black motlys

Hero7 Black foss #2

Hero9 Black foss #2

I bildegalleriet over kan du selv sammenligne foto tatt med GoPro Hero9 Black og Hero7 Black – tatt med standard innstillinger. På disse fotografiene gjør Hero9 et langt bedre inntrykk, med et litt lysere bilde og friskere farger.

Dette har til dels sin forklaring i at Hero9 har påslått «ProTune» – tenk på det som avanserte innstillingsmuligheter – med «GoPro»-fargevalg slått på som standard. Det har ikke Hero7.

Men vi kan velge dette for Hero7 også, og da blir resultatet straks jevnere. Vi holder fremdeles en knapp på Hero9, men med mindre margin. På de to første bildene (grå sjø og utsikt) har begge kameraer GoPro-fargevalget.

20 megapiksler eller ikke – vi ville uansett ikke satset på å bruke Hero9 Black som erstatning for et skikkelig fotoapparat. Ting har en tendens til å se greit ut på avstand, men bildene får ofte et «tegneserieaktig» preg zoomet inn. Sjekk for eksempel ut løvverket og bygningene i dette bildet , som er i original størrelse.

Men nok om foto – dette kameraet er i større grad lagd for levende bilder. Da har vi noen smarte underfunksjoner som å programmere opptak opptil 24 timer fremover i tid, «webcam»-modus , live-strømming – om enn begrenset til 1080p, og «Hindsight». Sistnevnte lagrer filmklipp fra inntil tretti sekunder før man trykker på opptaksknappen.

Nei, det er ikke magi, men kontinuerlig filming med valgfri buffer på 15 eller 30 sekunder som ikke lagres før man bestemmer det. Perfekt når du vet at noe spennende kommer til å skje, men du ikke vet akkurat når.

En annen nyhet finner vi i TimeWarp 3.0, hvor vi nå midt i et opptak kan senke farten – enten til vanlig hastighet og få med lyd, eller til «slow motion» der det kan passe bedre. Disse to mulighetene kan også mikses. Et eksempel på dette får du i klippet over.

Sett mot første generasjons TimeWarp i Hero7, der vi måtte bestemme tempoet før opptaket, setter vi også stor pris på å kunne velge «Auto» hastighet nå. Her kan kompresjonsfarten også justere seg dynamisk innenfor samme opptak – om enn med litt forsinkelse.

Satser på abonnenter, men...

Lenger opp i denne testen uttrykte vi visse bekymringer for at Hero9 Black umiddelbart ikke virker like godt beskyttet som eksempelvis Hero 7. Dette fordi den nye modellen er tyngre og har større potensielt sårbare glassflater, mens Hero7 og den gjengen også beskyttes av festerammen i plast.

Festerammen til Hero7 gjør at kameraet oppleves som mer beskyttet sammenlignet med Hero9. Vegar Jansen, Tek.no

Dette bekymrer ikke alle like mye som oss. En av grunnene til dette ligger i at GoPro satser på at stadig flere kunder vil velge å abonnere på deres tjenester.

GoPro har faktisk uttalt at abonnementstjenester vil være «kjernen» i deres forretningsmodell i tiden fremover, og derfor har abonnementet GoPro Plus blitt døpt om til GoPro Subscription.

Dette abonnementet sørger nemlig ikke bare for at alt du filmer vil lagres i nettskyen. Det gjør også at man opptil et par ganger i året kan få erstattet sitt GoPro-kamera med en tilsvarende modell dersom det skulle bli ødelagt. Og da tar man kanskje sjansen på å bruke en Hero9 i akkurat det ville stuntet likevel.

Problemet? Vel, rent bortsett fra miljøperspektivet, er den største kjeppen i hjulet at denne kjekke byttedelen i abonnementet ikke gjelder for Norge . Enda abonnementsprisen er den samme.

For øvrig nevner vi at bytteretten blant annet gjelder for alle våre naboer i Danmark, Finland og Sverige.

Vi har hørt med GoPro om hvorfor det er slik, men svaret vi fikk ga oss egentlig bare en bekreftelse på tingenes tilstand. GoPro kunne heller ikke si noe om eventuelle planer om å få Norge med på lista over land med slik bytterett.

Konklusjon

GoPro Hero9 Black er det største og tyngste av selskapets moderne Hero-kameraer, og rent funksjonsmessig må vi si at det også er markant bedre enn alle sine forgjengere – som seg hør og bør for en ny toppmodell.

Fysisk sett henter Hero9 flest designelementer fra sin umiddelbare forgjenger Hero8, men er altså både større og tyngre enn denne – i hovedsak takket være den nye LCD-fargeskjermen i front samt et større og kraftigere batteri.

GoPro Hero9 og Hero7 uten ramme. Vegar Jansen, Tek.no

I tillegg har Hero9 fått en ny kamerasensor, noe som tillater 5K-filmopptak og stillbilder på 20 megapiksler. Så kommer all den nye funksjonaliteten da, fra enda bedre stabilisering til tidsinnstilte opptak.

Det er altså liten tvil om at Hero9 Black er et bedre kamera enn alle forgjengerne. Men er det et bedre actionkamera? Det er vi faktisk ikke så skråsikre på. For flere av nyvinningene – som «mods», fargeskjerm foran, tidsinnstilling, «webcam»-modus har liten eller ingen betydning dersom poenget er å ha med kameraet i de mest fartsfylte øyeblikkene.

Og så lenge den nye 5K-oppløsningen er begrenset til 30 FPS, vil nok de fleste stadig heller gå for 4K.

Videre har vi dette med at kameraet er fysisk større og tyngre enn sine forgjengere – dette er ingen fordel så lenge vi er belemret med fysiske fenomen som gravitasjon og treghet i masse.

Vi tenker også at Hero9, som også har større glassdekte overflater, er mer sårbar enn Hero7 og dens forgjengere som til dels er omsluttet og beskyttet av festerammen. Som nevnt har heller ikke vi her på berget mulighet til å «forsikre» oss gjennom GoPros abonnementsordning.

Samtidig setter vi selvfølgelig stor pris på at Hero9 Black byr på bedre batteritid, enda bedre stabilisering og en viss kontroll på horisonten, men om det er verdt ulempene med et større, tyngre og mer eksponert kamera er et annet spørsmål.

For ikke å glemme at Hero9 i skrivende stund koster rett under 5.500 kroner, som er 2.300 kroner mer enn Hero7 Black. Et ekstra batteri til Hero7 eller Hero8 koster for øvrig rundt 300 kroner.

Likevel er det ikke noe spørsmål om Hero9 Black er et bra kamera – det er det. Det virker bare som om GoPro i større grad satser på at dette skal være et kamera som kan brukes til nesten alt fremfor å være spesielt fokusert på actionrollen.

Derfor tror vi også at mange vil ha det minst like gøy med «innstegsmodellen» Hero7 Black – spesielt om det nettopp er fart og spenning som skal dokumenteres.

Men dersom du har pengene, og vitterlig setter større pris på en kraftigere, mer allsidig og funksjonsrik pakke, går du ikke feil med nye GoPro Hero9 Black heller.

8.5 Meget bra GoPro Hero 9 Black annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Et godt og funksjonsrikt kamera, men virker som en mer utpreget «allrounder» enn tidligere generasjoner. Fordeler God bildekvalitet

Vanntett uten ekstra hus, gir anstendig lyd

GPS- og sensordata gir oss grafikk for bl.a. fart

Ekstra «selfieskjerm» i front

Knallgod digital stabilisering

Gode muligheter for sakte film

Kan sende innhold live eller dele direkte via mobilappen

Kan brukes som webkamera

Muligheter for å programmere opptak

«Hindsight»: opptak fra før man trykker på knappen

Bedre batteritid enn forgjengerne, spesielt i kulda

Ny sensor gir 5K-opptak og bilder på 20 megapiksler Ting å tenke på Bruker ikke sensordata til automatisk høydepunktsmarkering

Ingen oppdatert redigeringsapp for PC/Mac

5K kun med 30 og 24 FPS

Ingen HDMI-utgang (uten Mod)

Ekstern mikrofon (uten Mod) krever åpen batteridør

Kan ikke bruke «gamle» GoPro-batterier

Potensielt litt mer sårbar enn tidligere modeller